“Não vamos admitir injustiças contra o nosso capitão”

GIBA UM

de JAIR BOLSONARO // salvando sua pele no julgamento do TSE, que pode deixá-lo inelegível.

“Não tive conhecimento de minuta golpista. Não existe golpe com respaldo jurídico. Golpe não tem papel, tem fuzil”,

O Carrefour quer vender novo pacote de ativos imobiliários, englobando lojas e centros de distribuição (CDs) em São Paulo, herdados com a aquisição da varejista Big junto ao Advent. A companhia trabalha com a estimativa de um resultado de R$ 800 milhões.

Mais: há semanas, o Carrefour estava negociando com a Barzel Properties para a transferências de cinco CDs e cinco lojas, avaliados em R$ 1,3 bilhão. E também fechou a venda de um imóvel na Zona Sul de São Paulo para a incorporadora Tegra.

In - Bolo três brigadeiros

Out - Bolo com brigadeiro de laranja

Tentando resolver

De volta ao Brasil, depois de um giro entre Vaticano, Roma e Paris, Lula tentará resolver alguns assuntos que deixou pendentes. De cara, tentará resolver o impasse envolvendo o Ministério do Turismo – e com isso, assegurará apoio do União Brasil. A nomeação de Celso Sabino (União-PA) para o Turismo é dada como certa. A atual ministra Daniela Carneiro não tem apoio da bancada no Congresso. Também deverá liberar verbas de emendas capazes de acalmar demandas por cargos no primeiro e segundo escalões. E Nísia Trindade permanecerá no Ministério da Saúde, já está decidido.

PREPARANDO

Depois de sua aparição no Rio de Janeiro, fazendo palestra para integrantes do Grupo Prerrogativas, o ex-ministro José Dirceu pretende voltar a dar entrevista e a se pronunciar mais publicamente a partir de agosto. Ele próprio revelou essa disposição na festa de aniversário de 45 anos de seu filho, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR), há dias, em Brasília, onde também desmentiu quaisquer intenções eleitorais (ao contrário do que afirmou ao Grupo Prerrogativas). Apenas o filho deverá ter cargo eletivo na família.

Cotadas

A lista de mulheres supostamente cotadas para o lugar da ministra Rosa Weber que se aposenta do Supremo em outubro cresce. As juristas Carol Proner e Gisele Cittadino têm bom currículo e são próximas do PT. Adriana Cruz e Vera Lúcia Araújo, mulheres negras, também estão nessa corrida, além da professora da USP Maria Paula Dallari e a desembargadora Simone Schreiber, também citadas. A lista dos homens ganhou, nos últimos dias, o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, o famoso “Bessias”, chamado dessa maneira pela então presidente Dilma Rousseff (era subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil no governo dela).

OLHO NA PRG

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem trabalhado junto ao Planalto pela indicação do mineiro Antônio Carlos Bigonha, subprocurador da República, para o cargo de PRG. Bigonha costuma fazer críticas ao papel policialesco do Ministério Público, discurso que pode impulsionar apoios políticos para sua nomeação. Lula já avisou que não seguirá a lista tríplice votada pelo MPF, encabeçada por Luiza Frischeinsen. Mais: o presidente também flerta com a recondução de Augusto Aras no cargo.

Contra Nunes

A militância bolsonarista de São Paulo é radicalmente contrária ao apoio que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia dar à reeleição do prefeito Ricardo Nunes. A direita ideológica era a favor da candidatura de Ricardo Salles (PL-SP), que desistiu para não brigar com Bolsonaro. Ainda eleições municipais: o MBL fará prévias entre Kim Kataguiri (União Brasil) e Guto Zacarias (União Brasil) para ver quem disputará a prefeitura. Em pesquisas os dois aparecem com 1% de intenções de votos.

Papel importante

A atriz Leticia Colin, 33 anos, que foi mais que aplaudida em seus últimos trabalhos e principalmente por sua atuação na novela Em todas as flores, como Vanessa já é considerada uma das melhores atrizes de sua geração. Ela que começou aos 10 anos na série Sandy & Junior já interpretou diversos papeis, mas conta que Vanessa mostrou um lado pouco conhecido sobre o tratamento de Pessoas com Deficiência (PCDs). “Devemos deflagrar esse comportamento social asqueroso que, infelizmente, ainda é muito comum. As pessoas ainda têm muito preconceito e acreditam na ideia de um corpo perfeito, de uma supremacia do padrão, mas isso é uma ilusão e uma coisa injusta que nos atrapalha muito. A gente não se abre para todos os tipos de capacidades, talentos e existências”. A segunda temporada da novela será exibida em setembro deste ano na TV aberta. Ainda sem trabalho definido, apesar dos diversos convites ela está aproveitando os dias de folga. “Este foi o trabalho mais assistido que já fiz. Ando na rua e não tem como não ser reconhecida. Agora é descansar um pouco de Vanessa e desse universo para vocês sentirem saudades de mim, né?”. Mais: Letícia foi convidada (e aceitou) por Anitta para fazer uma participação de seu novo clipe.

“Candidato a vereador”

Grande parcela de seus aliados acha que Jair Bolsonaro será mesmo considerado inelegível por oito anos e o ex-presidente já começa a ser usado pelo PL com intuito de turbinar os quadros do partido. Ele está abatido, não tem exatamente ideia do que lhe acontecerá se for condenado e, na semana passada, tentou brincar, surpreendendo os mais chegados: “Então vou ser candidato a vereador”. Valdemar Costa Neto, dono do PL é um dos raros que diz ter “convicção” de que o ex-chefe do Governo não ficará inelegível (intimamente, pensa ao contrário). O advogado do ex-presidente Tarcísio Vieira de Carvalho já antecipa que, em caso do pior, recorrerá ao Supremo, mesmo achando que a maioria da Alta Corte não absolveria Bolsonaro. Além de um recurso extraordinário ao STF, Vieira de Carvalho, dependendo da situação, também poderia usar “embargos de declaração” ou “embargos infringentes”, questionando critérios contido na condenação. Os recursos só podem ser apresentados após a publicação oficial do julgamento e significam que uma decisão definitiva só ocorreria caso haja julgamento de todos eles. Ou seja: esticaria o prazo de uma condenação final. A pena e a data de aplicação permaneceriam, contudo, as mesmas: 8 anos a partir das eleições de 2022.

Inspirado na Wandinha

A primeira filha do casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a Chissomo, ou melhor, Titi que nasceu no Malawi, África, mas que foi adotada pelo casal aos 3 anos de idade, completou (20 de junho) 10 anos. E numa festa cheia de estilo a menina se transformou em Wandinha, inspirado na série homônima da plataforma de streaming. E toda a família é claro entrou no clima virando a família Addams à brasileira. Giovanna se vestiu de Mortícia Addams, Gagliasso apareceu como Gomez Addams e os irmãos Bless (8 anos) e Zyan (2 anos) apareceram de Pugsley Addams. A festa aconteceu no Centro Cultural Goiabeira Coisa & Tal, na Zona Oeste do Rio, para cerca de 160 convidados.

Recordista

Geraldo Alckmin se tornou o vice que mais assumiu a Presidência da República no início de mandato desde a redemocratização. Chega ao final do mês tendo ficado 31 dias no posto, somente um a menos do que o vice Hamilton Mourão ao longo de todo o primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro. Na comparação com outros ocupantes do posto, quem chega mais perto é José Alencar, vice de Lula nos dois primeiros mandatos. Ocupou por 27 dias no primeiro semestre do segundo mandato do petista, em 2007.

Outros nomes

O habitual aparato de assessores que cerca, todos os dias, o presidente Lula e parte que sempre viaja com ele, não vem sendo utilizado (ou utilizado de forma errada), no que se refere até mesmo em informá-lo do nome de ocupantes do poder no exterior. Se não fosse assim, o chefe do Governo não teria se referido, na Itália, à primeira-ministra do país. No final da viagem, chamou-a, seguidas vezes de “Giordana” e “Giovanna”. O nome dela é Giorgia Meloni. À propósito, ela pertence a um partido de extrema direita e festejou muito a eleição de Jair Bolsonaro em 2018.

Tentando resolver

PREPARANDO

Cotadas

OLHO NA PRG

Contra Nunes

Mais uma

A Via (dona da Casas Bahia e do Ponto) deverá recorrer a uma oferta subsequente de ações ainda este ano, após ajustes financeiros para alongar suas dívidas. Em maio, concluiu a rolagem de R$ 1,1 bilhão de debêntures por dois anos e no fim do ano passado outro R$ 1,75 bilhão do Bradesco com renovação por mais 15 anos de parceria para cartões cobranded na Casas Bahia. A Via deve R$ 4,1 bilhões com R$ 1,7 bilhão de vencimento no primeiro trimestre de 2024.

E OUTRA

A varejista de brinquedos Ri Happy está iniciando processo de renegociação de dívidas de R$ 500 milhões com cerca de 10 bancos – a maior parte está concentrada nas mãos de quatro instituições – na tentativa de adequar a estrutura de capital ao fluxo de caixa. A empresa teve prejuízo de R$ 88 milhões em 2022, bem superior à perda de R$ 9,6 milhões um ano antes. É o segundo ativo adquirido no país pela gestora de investimentos Carlyle que passa por uma situação financeira crítica.

MISTURA FINA

DEPOIS de muita resistência e agora pensando que poderá mesmo se tornar inelegível, Jair Bolsonaro começa a dar sinais de que aceitará que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se candidate a uma das vagas no Senado pelo DF em 2026. Ela também já sinaliza, em conversas com os mais chegados – e isso inclui Valdemar Costa Neto, dono do PL – que pode aceitar a missão. Aliás, ela apenas recusou depois que o maridão vetou.

DANIELA Carneiro e Celso Sabino são acusados até por companheiros de partido de não entenderem nada de turismo. No caso dele, há exceções. Desde seu primeiro mandato, apresentou três projetos ligado ao segmento: concedeu o título de “capital nacional do dendê” ao município de Moju e do “açaí” para Igarapé-Mirim, ambos no Pará. E também criou a Rota Turística Belém-Bragança, para “estimular o desenvolvimento econômico e social da Amazônia Atlântica”.

O GOVERNO da Alemanha caba de sinalizar a intenção em dobrar os investimentos para ações ambientais no Brasil, chegando à cifra de R$ 2 bilhões até o início do próximo ano. Com isso, o Fundo Amazônia receberia um aporte substancialmente maior do que os R$ 190 milhões inicialmente acertados. A informação é de alta fonte do Itamaraty que comenta que é por essa e outras que Marina Silva é uma ministra indemissível.

ESTUDO de três consultorias coordenado pelo especialista Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES, sobre a reforma tributária que o governo pretende beneficiar a indústria e punirá os demais setores, notadamente o agronegócio (20% a mais de tributação) e triplicar a arrecadação com serviços, o maior setor da economia. O estudo revela ainda que a indústria deixará de pagar R$ 495 bilhões em impostos.

A GESTÃO do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) atingiu o maior gasto com publicidade em 12 anos e é a segunda administração que mais despendeu verbas públicas para essa finalidade em duas décadas. Dados oficiais apontam que o prefeito gastou R$ 223,7 milhões em propaganda institucional ao lado de 2022. Somados aos dois primeiros anos de mandato a conta chega a R$ 385,2 milhões. A cifra mais alta para essa finalidade foi registrada em 2010 durante a gestão de Gilberto Kassab (PSD) que gastou R$ 243,3 milhões naquele ano.

HÁ uma verdadeira febre nos Estados Unidos a favor do Wegovy, medicamento contra a obesidade que emagrece quem entra em tratamento mais de 20 quilos em poucas semanas, sem quaisquer esforços. Há também outro remédio chamado Saxenda, menos eficaz, mas igualmente fascinando os 100 milhões de norte-americanos gordos. Outras drogas como o Ozempic e Mounjaro, medicamentos para diabetes, mas que estimulam a perda de peso estão na lista dos queridinhos dos estudienses. O Mounjaro, à propósito, fez Arthur Lira perder 10 quilos em cinco semanas.

