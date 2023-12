Com poucos dias para terminar o ano e ainda tempo de sobra supostamente para agendas internacionais, Lula não deu as caras em oito estados: Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Tocantins e Santa Catarina.

Mais: o petista levou a pior na maioria dos estados no segundo turno. Venceu, contudo, em Alagoas (58,6%), Tocantins (51,3%) e raspando em Minas Gerais (50,2%). Jair Bolsonaro levou mais de 70% dos votos em Rondônia e Acre, que não verão Lula tão cedo.

In – Presentes simples e baratos

Out – Presentes sofisticados e caros

Foco na

carreira

A influenciadora, apresentadora, modelo, empresária e atriz Rafa Kalimann está na expectativa para o ano de 2024. A ex-BBB irá fazer sua primeira novela na TV aberta. Família é tudo, que substituirá Fuzuê, deve estrear ainda no primeiro trimestre do ano que vem e a atuação e dedicação de Rafa vem sendo elogiadas fora e dentro dos estúdios. Rafa também estreará como musa da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense. Enquanto o ano que vem não chega ela continua fazendo publicidade entre tantas Brizza Arezzo, Perdigão e Ferrero Rocher, onde até apresenta promoção para vários prêmios. Solteira depois do fim do namoro com o empresário Antônio Palhares, garante que está feliz e revelou que quando era mais nova o cantor Felipe Dylon era seu crush. Para os interessados em conquistar seu coração a dica é: “Reparo em um cara quando ele é seguro, humilde e tem os valores básicos”. Como influenciadora deu um alerta sobre a polêmica envolvendo celebridades na divulgação de jogos de azar: “Desde sempre tenho falado para vocês: nossa responsabilidade com o que influenciamos tem que ser prioridade”. Mais: Kalimann revela que entre várias inspirações, tem uma em especial: “Me inspiro na Bárbara Paz, uma mulher forte, que também participou de reality show”.



Fila de um

na calçada

Durante décadas e décadas, debaixo de ditaduras e governos medíocres, os argentinos conseguiram transformar em tradicionais protestos nas ruas de piquetes a grandes concentrações. Agora, chega o novo presidente Javier Milei, recém-empossado e cria um novo tipo de protesto, bem resumido pela ministra do Capital Humano (?), Sandra Pettovello, lembrando comédias dos tempos do cinema mudo. “Só é permitido marchar na calçada em fila única”. Interromper ou bloquear o trânsito nas ruas é totalmente proibido. Para esses, novo aviso: Quem corta, não recebe”. Corta é no sentido de cortar o tráfego nas ruas de Buenos Aires. E não recebe, é ficar sem os benefícios sociais, ou seja, não come. Hoje, a pobreza atinge 40% da população da Argentina, Milei quer testar sua força e no controle dos que, porventura, não acatarem suas ordens. Usará até drones.



Modo ativado no

empreendedorismo



Apresentadora, personal trainer, ex-modelo, e vice-Miss Brasil de 82, Solange Frazão que já inspiração para muitas mulheres tem outro motivo para ampliar a admiração. Prestes a completar 61 anos, mãe de três filhos (Bruna, de 38 anos, Thábata, de 36; e Luca, de 33) acaba de lançar uma linha de produtos para pele e corpo para mulheres com mais de 40 anos. Em parceria com Mix Nutri (empresa especializada em nutrição funcional e suplementos alimentares) lança primeiramente três produtos: Colágeno Verisol com Ácido Hialurônico nos sabores pêssego e frutas vermelhas; Ácido Hialurônico em stick no sabor frutas vermelhas; e o Belle, um suplemento com Spirulina, Quitosana e Psyllium.



Quem não foi

No jantar dessa semana de Lula com ministros do STF, na casa do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, foram convidados os 10 integrantes do tribunal, mais Flávio Dino. Dos indicados por Jair Bolsonaro, só Kássio Nunes Marques compareceu. André Mendonça alegou compromisso em São Paulo. Cármen Lúcia, indicada por Lula em 2006 para a vaga de Nelson Jobim, também não foi: estava em outro evento em Belo Horizonte. Nunes Marques e Lula estão se aproximando: na posse de Paulo Gonet, na PGR, até conversaram sobre quadris. O ministro fez a mesma cirurgia do presidente.

Comendadora

A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a concessão da Comenda 2 de julho, a maior honraria do Parlamento do estado, à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). O título é concedido a personalidades que supostamente prestaram relevantes serviços ao estado. A entrega da honraria será no ano que vem. A proposta foi aprovada meio às investigações sobre o caso das joias sauditas envolvendo Michelle e seu marido, Jair Bolsonaro. Os deputados baianos juram que não foi inspiração.

Outra vez

O apresentador José Luiz Datena acaba de se filiar ao PSB e poderá sair como vice na chapa de Tabata Amaral para a prefeitura de São Paulo em 2024. Foi ela quem o convidou e tem aguentado gozações no próprio partido de filiados, de que Datena roerá a corda em cima da hora. O PSB é o 10º partido ao qual ele se filia (e pulou fora em todas as ocasiões de decisão). Desde 1992 quando entrou na política pelo PT, já passou pelo PP, DEM (União Brasil), PRP, Patriotas, MDB, PSL, PSC e PDT. Nesses anos todos, se candidatou a presidente, vice-presidente, senador e prefeito de São Paulo. Ao assinar a ficha de filiação no PSB, tropeçou: “Não há que ter luta de classes”. Faltou ler o estatuto, onde há menções ao conceito marxista.

“ALIADO”

O vice-presidente da Câmara e “ministeriável” Marcos Pereira (Republicanos) foi um dos principais articuladores da derrubada do veto de Lula à desoneração da folha de pagamento. A derrota já era esperada, mas a atuação de Pereira virou goleada: 378 votos contra e 78 a favor. É um novo senão nas negociações para a entrada definitiva dos Republicanos na base aliada de Lula e ascensão de Pereira para o Ministério. Há um mês, ele recusou convite do Planalto para uma reunião entre Lula e líderes partidários.



Jogo duro

O novo PGR, Paulo Gonet, precisará de muito jogo de cintura para aprovar matéria de interesse no Conselho Superior do Ministério Público Federal. Das 11 cadeiras, ele tem relações conturbadas com quatro dos integrantes do órgão máximo do MPF. Um deles é o subprocurador Nicolao Dino, irmão de Flávio Dino. Os outros subprocuradores do Conselho pouco simpáticos a Gonet são Luiza Frischelsen, Mario Luiz Bonsaglia e José Bonifácio de Andrade. Já os subprocuradores Samantha Dobrosoki e Luciano Maia são pouco efeitos a decisões políticas dentro do MP. O novo PGR poderá contar, como certos Carlos Frederico Santos, Ana Borges e Hidenburg Chateaubriand. São considerados mais próximos dele.

“COMUNISTA DO BEM”

Mais uma vez, Lula percebe – e sempre tardiamente – que protagonizou um tropeção quando levou o comunista Flávio Dino às alturas por ser futuro ministro do STF. Agora, durante reunião ministerial resolveu empurrar o rótulo para “a extrema-direita”. E nem ficou com vergonha: “Segundo a extrema-direita, Flávio Dino foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. E eu espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo”. Não especificou, porém, o que seria um “comunista do bem”.

À disposição

Analista de plantão acham que quem hackeou a conta de Janja queria ganhar seguidores, fama e ofender grosseiramente. E imaginam que, em vez de tomar a conta perto das 22 horas, tivesse sido por volta da 10 horas. E que publicasse um anúncio de um novo super imposto em algum segmento de economia, os mercados enlouqueceriam, muita gente perderia milhões e outras ganhariam muito. Janja, de alguma maneira (muita gente não suporta a primeira-dama) participa do governo, sua responsabilidade não é pequena e a ação do hacker evidencia a disposição do Planalto em ser atacado. A segurança é zero.

CANDIDATOS

Até o final de janeiro, a sucessão na Vale tem que ser definida segundo as regras da empresa. O atual presidente Eduardo Bartolomeo, se movimenta em busca de mais um mandato, o que não será fácil. O Conselho de Administração defende que o futuro escolhido seja do próprio colegiado e Luiz Henrique Guimarães, ex-Cosan e homem de confiança de Rubens Ometto, é o mais cotado. Sem chance, Lula ainda não desistiu de enfiar lá Guido Mantega. O salário do presidente foi aumentado R$ 126 mil mensais e diretores embolsam anualmente de R$ 3,9 milhões em média.



MISTURA FINA

O PRESIDENTE do Banco da Amazônia (Basa) Luiz Cláudio Moreira Lessa já estaria segurando firme na cadeira para não cair dela. Os acordos engatilhados com organismos internacionais para o financiamento de projetos no bioma amazônico abriram o apetite do PP, de Arthur Lira, pelo comando do banco. Nos próximos anos, a julgar pelas negociações conduzidas durante a COP28, vai chover dinheiro no Basa, vindo, sobretudo, do BID e do IFC, do Banco Mundial.

O RELATOR da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Danilo Forte (União-CE) ganhou seus pares depois de sepultar as manobras do Planalto para retomar o controle da liberação de recursos, incluindo emendas parlamentares. Ele também é um dos campeões de viagens da Câmara Federal. A aprovação da LDO reforça o favoritismo do parlamentar à sucessão de Arthur Lira (PP-AL).

O ADVOGADO Eduardo Martins, filho do ministro do STJ, Humberto Martins, está conseguindo colocar Arthur Lira e Renan Calheiros do mesmo lado. Os dois trabalham para a indicação do conterrâneo para desembargador do TRF-1, em Brasília. Essa união é apenas parte da “frente ampla” que se empenha pela nomeação de Martins, que também tem apoio de Davi Alcolumbre. E até Flávio Bolsonaro estaria dando uma forcinha. Nos tempos de Jair Bolsonaro, Humberto Martins manteve uma relação de proximidade com o clã.

LULA deve excluir do indulto de Natal, que prevê o perdão da pena a condenados por determinados crimes, responsáveis pelo atos golpistas de 8 de janeiro. Também serão retirados da lista de indulto os que cometeram violência contra mulheres, integrantes de facções criminosas, sentenciados por atos de preconceito de raça e cor e alvos por delitos ambientais. Não haverá citação específica ao 8 de janeiro, mas a brecha que vedará o benefício fala em “crime contra o estado de Direito”, caso da maioria dos réus.

HÁ semanas, o plano internacional de enxugamento do Spotify sinalizou o fechamento de mais de 1.500 postos de trabalho em todo o mundo. Agora, está chegando à cota do Brasil: uma operação de corte está a caminho, que poderá ceifar até 15% da força de trabalho no país, no total cerca de 100 funcionário. Spotify não deverá distribuir dores em meio às festas de final de ano. A data estimada é janeiro.

