“Nós não temos muito tempo para ficar pensando o que fazer. Temos que começar a fazer porque o mandato é curto”,

de LULA // em reunião com 19 ministros, para tratar dos anúncios que serão feitos nos 100 dias.

Na inauguração de um diretório do PL em Niterói, Valdemar Costa Neto, dono do partido, apontou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato de sua preferência para disputar em 2024 a prefeitura do Rio de Janeiro.

Mais: Valdemar aposta que Bolsonaro estará de volta e apoiará a candidatura do filho (Flávio já concorreu no passado e ficou em 4º lugar), na qual disputará com atual prefeito Eduardo Paes (PSD), que tentará sua reeleição – e já é o favorito.

Velhos reembalados

O presidente Lula está correndo para tentar reembalar velhos programas para apresentar como resultado de seus primeiros 100 dias de governo, no dia 10 de abril. Na lista estão Minha Casa, Minha Vida; Bolsa-Família, Ex-Auxílio Brasil, Novo PAC (enfrentamento à violência com foco nas ações sociais), Água para Todos (contra a seca) e Novo Mais Médicos, que acaba de ser relançado. Os aliados alegam que o início do governo foi atribulado, com tentativas de golpe, sucedido de mais escândalos políticos envolvendo Bolsonaro – e até esse festival de discursos diários perigosos (feitos de improviso).

MUDANÇA

Mesmo assim, para mostrar que o governo está promovendo mudanças, o presidente contará com publicidade do PT, de 28 de março a 29 de abril. Na TV aberta, o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida serão explorado em comerciais de 30 segundos. Lula gravará para a propaganda partidária, mas não abrirá a boca sobre os primeiros 100 dias de governo. Sidônio Palmeira marqueteiro da campanha de Lula, tomará conta de tudo. Ele recusou convite para assumir o Ministério da Comunicação Social, mas frequenta regularmente o Alvorada.

Olho no estoque

O Ministério da Saúde está iniciando grande auditoria dos estoques de vacinas de todo o país, em poder do governo federal ou secretarias estaduais e municipais. Há pontos cegos na herança de quantidade de imunizantes disponíveis: a gestão do ex-ministro Marcelo Queiroga não se preocupou muito com isso. A ministra Nísia Trindade (Saúde) quer evitar casos similares ao desperdício de vacinas contra Covid. Mais de 30 milhões de doses foram perdidas, impondo aos cofres públicos um prejuízo de R$ 2 bilhões. Parte desse volume perdeu a validade em 31 de janeiro. Quase dois meses antes, figuras do próprio ministério já preconizava o risco de perder 20 milhões de unidades do imunizante.

ESTOQUE

A auditoria do Ministério da Saúde também é para identificar a falta de determinadas vacinas na rede pública. Em sua reta final, o governo Bolsonaro teria interrompido negociações para reposição do estoque. O Ministério já teria identificado déficit na vacina BCG contra tuberculose. A Fundação Ataulpho de Paiva, única fabricante do imunizante estaria com dificuldades de entregar o produto por falta de agulhas. Por ser aplicada em recém-nascidos ou até um ano de idade, a BCG exige o uso de seringas especiais para a administração de doses de 0,05 ml. Fora que a fábrica, no Rio, sofreu interdição (falta de condições) forçando a importação da vacina (em volumes baixos para piorar).

Duas vezes a primeira

A atriz Sheron Menezzes, 39 anos, está feliz da vida com sua primeira protagonista Sol em Vai na fé, novela de Rosane Svartman (segunda novela na faixa das 19h que tem uma negra como protagonista). “Eu não poderia estar mais feliz por ter a chance de fazer essa personagem extremamente carismática e solar. Encaixou. Eu precisava da Sol, e a Sol precisava de mim. Talvez seja o tempo de Deus mesmo. A fé é o que move a minha vida. O Brasil é um país em que se você não tiver fé, você não consegue nem se levantar da cama. Mas eu acredito nas pessoas, nas coisas boas da vida”. E completa: “ Sol é a minha cereja do bolo. Um bolo que, há alguns anos, venho cozinhando, moldando, fazendo a cobertura, deixando bem bonito. Ela veio para me mostrar que ele estava pronto. Penso muito nisso. Sempre tive papéis muito bons. Mas o título de protagonista demorou para chegar. Eu só estava aqui esperando o momento certo. Mas chegou”. Para quem não sabe Sheron no ano passado também passou por outra experiência pela primeira vez. Ela estreou como apresentadora do programa Self-Made Brasil, uma competição de empreendedorismo no canal Sony. E brinca que está perdendo o medo de algumas coisas e quer muito ter outras experiências. “Tenho passado por muitos lugares interessantes. Estou perdendo minhas vergonhas e receios, e isso tá gostoso demais”.

Arcabouço suspeito

Mais da metade do país (é um número a ser discutido) não tem a menor ideia do que significa “arcabouço” e menos ainda “arcabouço fiscal”. No dicionário, significa “esqueleto” ou “estrutura” e, dessa forma, no mundo político e econômico, “arcabouço fiscal” é um termo que corresponde a uma série de regras que ditarão as políticas fiscais do governo, ou seja, o esqueleto de normas econômicas que deverá ser seguido pela gestão. Nos cartoons das redes sociais aparece Lula perguntando ao ministro Fernando Haddad : “Âncora fiscal, de novo?” Muita gente confunde “arcabouço” com “calabouço”, que se aproxima da piada pronta. No fim de semana, Lula mandou Haddad exibir seu plano a mais figuras para avaliar se o plano é competente ou não.

Lado mãe

Enquanto aqui no Brasil os católicos comemoraram Dia de São José, no domingo (19), os britânicos comemoravam o Dia das Mães. Por isso Catherine Elizabeth Middleton, ou melhor, Kate Middleton, a Princesa de Gales, casada com o príncipe Willians (primeiro na ordem de sucessão do trono depois do Príncipe Charles, que será coroado no dia 6 maio) resolveu compartilhar uma foto que aparece ao lado de seus filhos, George, de 9 anos, princesa Charlotte, de 7, e príncipe Louis, de 4 de uma forma bem surpreendente e na legenda escreveu: “Feliz Dia das Mães da nossa família para a sua”.

Cortesia imposta

Um copo de água grátis nos restaurantes, como manda a nova lei federal, custa US$ 1,08 (custos embutidos na repetida operação). A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes está reclamando não só da água, mas da multa de 8 mil se não for servida. Alega que é o Estado servindo a si mesmo, num país que metade da população não tem coleta de esgoto e 35 milhões de pessoas sem água tratada. Nas escolas distribuídas pelo Brasil, além do desaparecimento da merenda, metade do ensino infantil não tem acesso à água encanada.

Nada à sério

Há pouco mais de uma semana, o apresentador José Luiz Datena filiou-se ao PDT de Carlos Lupi com o objetivo de se lançar candidato à prefeitura de São Paulo no ano que vem. Nos círculos políticos, ninguém leva muito à sério a disposição de Datena de manter a candidatura até o pleito. Ricardo Salles (PL-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP) são os primeiros a duvidar. E Ricardo Nunes atual prefeito, diz que “a marca dele é desistir na última hora”.

Contra a vacina

333 Jornais e especialmente emissoras de televisão vêm exibindo calendário de datas para que setores da população tratem de tomar a vacina bivalente, produzida pela Pfizer em parceria com o laboratório de biotecnologia alemão BioTech. Por outro lado – e em escalada de ascensão – multiplicam-se nas redes sociais textos e até mesmo depoimentos de figuras médicas, além de alguns vacinados, estimulando a população a fugir da bivalente Pfizer, devido às suas consequências. Fala-se em dores pelo corpo, náuseas e até mesmo impedimento de andar – e fora de combate, pelo menos, em uma semana.

PRÊMIO

Se, de um lado, Lula quer visitar o maior número de países estabelecendo uma relação comercial e de amizade, de outro, também está à procura de um reconhecimento internacional, como forma de apagar episódios de seu passado, mesmo tendo deixado o segundo mandato com grande popularidade e sendo preso depois. Uma primeira tentativa de Lula junto a Joe Biden para a formação de um “clube da paz” não conquistou o presidente norte-americano. Ele ainda quer mediar a paz na Ucrânia. Traduzindo: o presidente petista sonha com Nobel – e é apoiadíssimo por Janja.

MISTURA FINA

HÁ uma guerra nos bastidores do Judiciário: de um lado, o Conselho Nacional de Justiça que já determinou, em novembro, a volta integral do trabalho (dali a 60 dias) e grande grupo de magistrados e entidades de classe que são contrárias à medida. O CNJ defende que a atuação parcialmente remota aconteceu por conta da pandemia e juízes e servidores argumentam que a modalidade não gera prejuízo à produtividade e traz economia aos tribunais.

NA quinta-feira (23), Lula estará no Rio para uma agenda cultural (o setor era desprezado por Jair Bolsonaro): de cara, visita às obras do Museu Nacional, que teve 85% de seu arquivo destruído por um incêndio em 2018; depois, estará no Teatro Municipal, no final da tarde, num ato político para assinatura do novo decreto de Fomento e da Lei Rouanet, quando também estarão lá muitas conhecidas figuras do showbiz.

ENTRE os integrantes da comitiva de 88 empresários e representantes do agronegócio que acompanharão a viagem de Lula à China, estão os irmãos Wesley e Joesley Batista, do Grupo J&F. Nos tempos da Lava Jato, entre outros, eles denunciaram Guido Mantega e Luciano Coutinho por irregularidades entre o BNDES e o grupo. Foram presos em 2017 e Joesley chegou a citar repasses no exterior para os caixas de Lula e Dilma Rousseff em campanhas. Os irmãos tentarão se aproximar de Lula (já contrataram o advogado Cristiano Zanin): querem ver se conseguem abaixar multa decretada pelo STJ em cima da J&F no valor de R$ 10,3 bilhões.

O MINISTÉRIO de Minas e Energia terá de reservar uma mesa especial para o novo secretário-executivo da Pasta, Efrain Cruz, que firmou reputação na Aneel, agência reguladora de energia elétrica, como engavetador-geral. Engavetou, em média, 60 processos por ano, em quatro anos de mandato. No final de seu período, deixou as gavetas recheadas de nada menos do que 274 processos pendentes de decisão. Todos foram redistribuídos aos demais diretores.

GERALDO Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, vai participar da reunião do Conselho de Administração da Suframa do próximo dia 24. Quer aproveitar a data para apresentar à indústria local os planos do governo Lula para a Zona Franca de Manaus. Alckmin tem se apresentado como uma espécie de embaixador da Zona Franca junto ao Ministério da Fazenda, comprometendo-se a interceder para que não haja grande mordida nos benefícios fiscais da região. Detalhe: como Lula vai à China, Alckmin chegará a Manaus como presidente em exercício.