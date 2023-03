Nós precisamos sair desse impasse, para que nós possamos encontrar o patamar que possa de um lado atender a um anseio do governo e de outro lado permitir a viabilidade econômica de crédito consignado”,

de ISAAC SIDNEY FERREIRA // presidente da Febraban, sobre a taxa de juros do crédito do consignado.

O BNDES quer aumentar sua participação na fabricante de medicamentos Biomm. Com 8,6% do capital, a agência de fomento é hoje o terceiro maior acionista da companhia, atrás da TMG Capital (12,8%) e do Lab Fundo de Investimentos (9,45%).

Mais: a principal motivação do BNDES é acelerar a produção de insulina na fábrica da empresa em Nova Lima (MG), com o objetivo de reduzir a extrema dependência do Brasil em relação às importações. Atualmente, o país compra no exterior 100% da insulina glargina que consome.

Antiga prática

O governo Lula, com uma antiga prática que mantém a falta de transparência e a barganha entre o Executivo e Legislativo, está permitindo que o Congresso indique a destinação de verbas que deveria ser dos ministérios desde que o STF proibiu o orçamento secreto. O Ministério da Integração destinou nos primeiros meses deste ano R$ 124 milhões à superintendência da Codevasf em Alagoas, comandada por Joãozinho José Pereira Filho, primo de Arthur Lira (PP-AL). O dinheiro financiará obras em dez cidades do estado, nove delas governadas por aliados de Lira (seis dos prefeitos são seus correligionários e entre eles, dois são primos).

LÁ FORA

Todas as vezes que o presidente Lula se excede numa entrevista ou num discurso de improviso (ele não lê, habitualmente, textos prontos) e acaba cometendo um disparate, dada à sua atual projeção mundial, acaba ganhando repercussão na mídia internacional. No caso dos palavrões contra o ex-ministro e atual senador Sérgio Moro e no trecho “se vingar dessa gente”, não foi diferente. Jornais italiano comentaram a vendetta do petista e os termos chulos e os espanhóis consideraram “perda de compostura” do presidente brasileiro.

Ganhando apoio

No comando de grupo de bolsonaristas de São Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) quer alimentar a candidatura do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (PL-SP) à prefeitura da capital paulista. Na semana passada, Eduardo recebeu em sua casa outros deputados federais e estaduais todos do PL, para fechar o assunto. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência e incentivou Salles. No encontro, os bolsonaristas acertaram não apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), nem indicar seu vice.

ESPERANÇA

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, tem esperança de que se o arcabouço fiscal for bom, irá ajudar na redução dos juros na próxima reunião do (Copom) que acontecerá no começo do mês de maio. “Se for um bom arcabouço, vai permitir que, na próxima reunião do Copom, daqui a 30, 45 dias, os juros possam começar a cair e significa que tudo vai ficar mais barato na vida das pessoas. Preço dos produtos, do supermercado, tendem a cair, e aqueles que precisam de empréstimo, agronegócio, comércio, vão pegar a juros mais baratos, investir mais, a economia vai crescer, gerar mais empregos”. Só que ela garante que só redução dos juros não será suficiente e alerta: “Esses juros precisam cair no Brasil, mas o Brasil também precisa fazer o dever de casa. Não podemos gastar mais do que arrecadamos”.

Jantar íntimo

Na quarta-feira (22) a grife italiana Gucci promoveu um jantar para o CEO da marca no Brasil, Marco Bizzarri, dentro do Shopping JK (onde possui uma das 6 lojas no Brasil). O evento contou com a presença de várias celebridades do mundo artístico, da moda e teve show intimista de Gilberto Gil, que cantou uma música em italiano, para homenagear a marca. Gil foi acompanhado da esposa Flora e foi muito tietado por quem estava presente. Entre tantos convidados estavam, da esquerda para à direita, a atriz Marina Ruy Barbosa, que em breve retornará as novelas e é uma das personalidades brasileiras mais queridas pela grife; Mariana Ximenes, que está mostrando mais uma vez seu talento como Gilda em Amor perfeito; Tais Araújo que revela que adora compor o júri do The Masked Singer Brasil; a modelo Luciana Curtis, em uma breve passagem pelo Brasil (ela mora em Nova York); a ex-modelo Ana Cláudia Michels, que largou a moda para exercer a medicina.

É a “Dilma de calças”

Há dias, Lula determinou a todos seus ministros que não divulguem quaisquer “genialidades” sem antes passar pelo crivo da Casa Civil. Em sua redução de juros para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas de 2,14% para 1,70%, o ministro Carlos Lupi (Previdência) passou ao largo de Rui Costa, que não gostou de Fernando Haddad (Fazenda) não ter lhe apresentado previamente, a nova regra fiscal desenvolvida por seu ministério. Ou seja: Rui Costa ficou duplamente irritado. Afinal, no começo do mês, durante o anúncio do reajuste da merenda escolar, Lula afirmou, publicamente que Costa é sua “Dilma de calças” e que “não deixa que ninguém o engane”. Além disso, “é competente” e “trabalhador”, o que não impede muitos ministros de não levar seu poder à sério. A comparação que Lula fez entre Rui Costa e a ex-presidente e futura presidente do Banco dos Brics chamando o titular da Casa Civil de “Dilma de saias”, era uma alusão à antiga titular do cargo, que foi eleita e reeleita presidente da República. Nos bastidores, até aliados lembraram o outro lado de Dilma em alusão às suas atrapalhadas financeiras e falta de traquejo político. Costa, contudo, é reconhecido como um técnico em habilidade política e por ser “um quadro completo”.

Tema de novo

A cantora Alcione, 75 anos, será o tema do enredo da escola de samba Mangueira no ano que vem. “Estou muito honrada e emocionada com o convite. Nunca imaginei tamanha homenagem”. Mangueirense de longa data a cantora fundou a escola de samba mirim Mangueira do Amanhã, o centro de arte e um centro de apoio da agremiação. Mas não é a primeira vez que a “Marrom” é tema de escola de samba, ela já foi homenageada em São Luis (sua terra natal), Juiz de Fora, São Paulo onde virou enredo da Mocidade Alegre em 2018 que foi vice campeã. Agradecida pelo convite ela confessou: “A Fernanda Montenegro foi convidada para ser enredo e me disse: ‘Só vou aceitar depois que você for’. Não tive como não aceitar”. O lançamento do enredo será no dia 28 de abril (aniversário de 95 anos da escola).

Reincidente

Carlos Lupi é considerado um reincidente em mal estar com Rui Costa. No começo do novo governo, o líder do PDT declarou que não existia déficit na Previdência. Costa deu uma entrevista e disse que telefonara para Lupi avisando que levaria “uns extintores para jogar a gasolina fora”. O titular da Casa Civil emendou, na época: “Claro que tem déficit previdenciário, vamos ter um negacionista dentro do novo governo?”. Mais: Rui Costa, ao lado de Fernando Haddad, encabeça a lista de “prováveis” candidatos à Presidência em 2026, caso Lula não dispute a reeleição (terá 81 anos).

Martelo com fúria

Há dias, no fim do leilão do trecho norte do Rodoanel, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, martelou, sem clemência, o balcão da Bolsa de Valores batendo por tabela na má vontade dos bolsonaristas do governo. E virou figura especial das redes sociais, onde foi comparado a Thor, Deus nórdico que empunha um martelo ou até a Chapolin Colorado, dono da marreta biônica. A revista Oeste, conservadora, publicou uma charge transformando o governador em “Thorcisio”.

Audiência em queda

Quer pela expulsão de dois participantes por assédio ou pelo desinteresse do público em relação ao elenco (ninguém tem torcida), o Big Brother Brasil 23 está enfrentando dificuldades para manter seus espectadores. Apesar de ser líder no horário, o programa tem uma média de audiência de 18,7% um número 8,5 pontos percentuais menor do que o de 2021 quando a audiência média era de 27,2%. Também há concorrência de streaming e influenciadores nas redes sociais, o que significa também perda de audiência. Para anunciar lá, as marcas desembolsaram de R$ 15 milhões a R$ 105 milhões. Este ano, três empresas se dividem entre as principais cotas.

FESTEJADA

Num evento para mais de 200 pessoas, em Brasília, Michelle Bolsonaro tomou posse no comando do PL Mulher, dizendo que “vai correr todo o país para ver, pessoalmente, cada necessidade de cada município, de cada estado”. Ganhou até champanhe, depois dos discursos, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com quem teve um relacionamento (antes de Jair Bolsonaro), conforme a ex-mulher do político Maria Christina Mendes Caldeira. Agora, segundo as redes sociais, ela também teria tido um affair com o ex-deputado Laerte Bessa (PL)..

MISTURA FINA

O RÓTULO “arcabouço fiscal”, se não é entendido por muita gente, até provoca o nascimento de vizinhos semelhantes. Agora o ministro Fernando Haddad (Fazenda), enquanto vê seus planos de economia ser analisado por muitos, antes de Lula anunciá-lo (provavelmente com mudanças), acaba de citar “arcabouço regulatório”, que nada tem a ver com o outro. É quase “um plano para alavancar investimento num momento em que o Brasil precisa”.

O GOVERNO pretende descarregar um caminhão de recursos para as pequenas e médias empresas (PMEs). A ideia é usar a trinca BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, de forma conjunta, para aumentar – e muito – a oferta de crédito nesse segmento. É quase como se o governo estivesse criando um banco específico para as PMEs a partir da atuação integrada das três instituições federais. Um dos objetivos é possibilitar a redução do elevado endividamento dessas empresas com a concessão de linhas especiais – a custo mais baixo.

NUMA cena coletiva do Bangu 8, o ex-deputado federal Daniel Silveira divide espaço com outros detentos de nível superior. Recebe a visita de sua mulher Paola, já leu 15 títulos da unidade prisional, incluindo a Bíblia. Aguarda a decisão de Alexandre de Moraes sobre a manifestação da vice-procuradora Lindôra Araújo, que pediu a revogação de sua prisão e – surpresa – começou a escrever um livro, quando repassa grande parte de sua vida.

UMA lista informal que circula entre integrantes do Centrão contabiliza, pelo menos, sete ministros e aliados de Lula que seriam pré-candidatos à Presidência em 2026 (muitos se divertem e ironizam a pretensão deles). Além de Fernando Haddad e Rui Costa, tem também Wellington Dias, Camilo Santana, ambos do PT, Simone Tebet (MDB), Flávio Dino (PSB) e até Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.

NESSES dias, o presidente Lula, falando sobre arcabouço fiscal, afirmou que “livros de economia estão superados”, o que surpreendeu muita gente. Ele não gosta de ler. Em quatro anos de seus primeiros mandatos, nunca entrou na grande e reformada biblioteca do Palácio da Alvorada. Em seus tempos de prisão, folheou alguns livros com biografias. Tinham muitas páginas e ele foi até o fim.

ANTES de baixar a taxa de juros do crédito consignado, o ministro Carlos Lupi recebeu duas propostas: a primeira de Fernando Haddad (Fazenda), que propunha que se fizesse melhor estudo sobre o novo percentual e, a segunda, no qual o setor bancário aceitasse reduzir a taxa de 2,14% para 2,08% ao mês, reduzindo as margens perto do zero. Não aceitou nenhuma das duas e os bancos públicos suspenderam a linha. Agora, as discussões entre os que querem o consignado de volta, estão em torno de 2% ao mês.

Colaborou: Paula Rodrigues