"Nós somos minoria no Congresso. A esquerda não tem 120 deputados dos 513"

Nas redes sociais, depois da PF entrar na casa em Angra dos Reis da família de Bolsonaro e o ex-presidente acompanhar tudo do lado de fora da residência, a protuberante barriga do Capitão, apertada numa camiseta justa, foi alvo de gozações e até cartoons.

MAIS: Alguns internautas dizem que a origem da nova forma é que Jair Bolsonaro está muito tempo sem fazer nada, comendo ou pescando, como estava no dia em que a Polícia Federal recolheu computadores e celulares de Carlos, o filho 02.

Admiração fora das quadras

A ginasta Rebeca Andrade, 24 anos, em ano de Olimpíadas como o de 2024, revela que o treino fica mais intenso. São praticamente 8 horas de treino por dia com pequena pausa para almoçar e descansar um pouco. Dia livre só aos domingos e as tardes de quarta-feira e sábados. E durante uma pequena pausa Rebeca atacou de modelo para capa e recheio de Marie Claire Brasil. Fora das quadras a ginasta demonstrou admiração a norte-americana Simone Biles que em brincadeira durante o mundial de Antuérpia, lhe passou uma coroa imaginária. Rebeca diz que foi um gesto nobre e que não sente o peso da “coroa virtual” recebido da recordista de medalhas da categoria. “Não diria que tem peso. Vi como algo genuíno, espontâneo, de reconhecer a posição que ela tem na ginástica no mundo. Me orgulho demais em saber que posso continuar o legado dela. Não só eu, mas tantas outras”. Ainda disse que no mundial de 2018, quando havia operado o joelho em 2017 e voltava às competições, Simone pediu para ela não desistir da ginástica, pois tinha muito potencial. “Só estávamos nós duas nessa hora. Ela não precisava ter dito nada, falou de coração. Mantemos essa relação de admiração”. Mais: a atual rainha brasileira da ginastica artística confessou que tem 2,5 graus de miopia em um olho e 2 graus de astigmatismo do outro, e que percebeu seu problema na Olimpíadas de Tóquio, porque não conseguia enxergar o que estava escrito no telão.

Cobrança preparada

Até Eduardo Bartolomeo, ainda presidente da Vale, tem certeza de que estava tudo preparado, caso as conversas sobre a indicação de Guido Mantega para a posição de CEO da mineradora fossem bloqueadas. Afinal, o governo notificou a Vale para cobrar R$ 25,7 bilhões em outorgas não pagas na renovação antecipada dos contratos das Estradas de Ferro Carajás e Vitória Minas, na gestão de Bolsonaro, no mesmo dia em que Lula recuou de sua pressão sobre acionistas da empresa. Assessores diretos do presidente petista são capazes de jurar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A notificação assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, estava apenas esperando a hora. Também a MRS Logística foi notificada em R$ 3,7 bilhões.

Decisão do TCU

A notificação se baseia em decisão do TCU que aprovou acordo entre o governo e a Rumo, empresa de logística do grupo Cosan. A concessionária pagará R$ 1,5 bilhão adicional pela renovação da concessão da Malha Paulista de ferrovia, feita antecipadamente em 2020. Os mesmos assessores diretos do chefe do Governo insistem que a cobrança já poderia ter sido feita no ano passado. A Vale está analisando a notificação e garante que está em dia com suas obrigações. No documento, a mineradora tem 15 dias para pagar (a MRS Logística também). Há quem aposte que Lula está muito grato a Renan.

Dando o que falar

A cantora, atriz, compositora e empresária Jennifer Lopez acaba de lançar seu novo single, com direito ao clipe que está dando o que falar. Em Can't Get Enough que conta com a participação da rapper Latto, JLo mostra que não tem medo de críticas. Além de aparecer com roupas sensuais (até com micro biquini preto) numa parte do clipe ela veste um top com ilusão de ótica que dá destaque ao mamilo, que realmente parece real. E para elevar ainda mais a temperatura numa outra cena aparentemente sem calcinha ela simula que está se masturbando.

Outra batalha

Lula, depois de um período sem atacar Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, está – de novo – irritado com o economista. Campos Neto, sem conversar com Fernando Haddad (Fazenda) antes, já sinalizou apoio ao trecho da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que dá ao Congresso poder de supervisionar o Banco Central. Segundo texto do senador Vanderlan Cardoso (PSD-MG), o BC “terá autonomia de gestão administrativa, contábil, orçamentaria, financeira, operacional e patrimonial sob supervisão do Congresso”. Executivo, nem pensar.

Também Heleno

A espionagem da “Abin paralela”, que está sendo investigada pela Polícia Federal (cinco integrantes da cúpula da Abin atual já foram demitidos), usou um programa israelense que descobre a localização de pessoas pelo sinal do celular. A ferramenta foi acionada ilegalmente contra congressistas, uma promotora do caso Marielle e dois ministros do Supremo. No comando, estava Alexandre Ramagem, hoje deputado federal e pré-candidato a prefeito do Rio. Acima dele, o general Augusto Heleno, então no GSI. A PF acha que ele sabia de tudo e será ouvido na semana que vem.

“Nós somos minoria no Congresso. A esquerda não tem 120 deputados dos 513. Quando a gente manda um projeto de lei, temos que fechar os olhos se não gostar de uma pessoa e tentar convencê-lo a votar. Se não, não aprova”, de LULA // dando sua receita de governo.

ALMANAQUE

O real surgiu em fevereiro de 1994, ou seja, vai completar 30 anos e segundo Gustavo Franco, ex-Banco Central, “o país pôs fim a uma longa embriaguez na construção institucional de sua moeda”. O real conheceu 6 presidentes nesse período: os do PT (Lula e Dilma Rousseff) são levemente majoritários, pois ocuparam 50,5% do tempo (5.538 dias de 10.958). FHC vem em seguida com 26,7%. O real é apenas 5 anos e pouco mais novo do que a Constituição, que fez 34 anos e já teve 132 emendas. Antes, a Constituição já convivera com cinco padrões monetários diferentes. Em fevereiro de 1994 veio a URV que, em 1º de julho, virava real.

Dobradinha de saias

Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil, quer levar Maria Fernanda Coelho, ex-presidente da Caixa, para o Ministério. Dividiria com a própria Miriam a gestão de projetos do Novo PAC. Elas são próximas e não é de hoje. No governo Dilma, fizeram uma afinada dupla na condução do ‘Minha Casa, Minha Vida’ e de outros empreendimentos do ‘velho PAC’. Na época, Miriam era ministra do Planejamento. O PT não gosta do retorno da dobradinha. Maria Fernanda deixou o posto de nº 2 da Secretaria Geral da Presidência, comandada por Marcio Macedo. Ela se recusou a assinar autorização de passagens a três servidores para um ‘carnaval fora de época’ em Sergipe. Macedo assinou e terá de devolver o dinheiro.

ARQUIVADA

O Conselho de Ética da Presidência arquivou investigações por “suposto desvio ético” contra o ministro Rui Costa (Casa Civil) e a secretária-executiva do órgão, Miriam Belchior. O objetivo da denúncia foi a instalação de uma sala no Planalto para a primeira-dama Janja da Silva, ocupada desde janeiro de 2023. O Conselho entendeu que “há ausência de materialidade” e “inocorrência de infração de ética”. Janja agora quer um gabinete oficial nos moldes do que tem a primeira-dama dos Estados Unidos na Casa Branca.

Misterioso - 1

Há algo no ar, além das operações financeiras de praxe, no aporte de capital do BTG no Magazine Luiza. André Esteves estaria fazendo um primeiro movimento para assegurar, mais à frente, uma posição acionária relevante ou mesmo realizar um take over da rede varejista. A percepção é que o BTG prepara terreno para um possível bote sobre a empresa no valor total de R$ 1,25 bilhão. De um lado, um aporte de R$ 250 milhões (poderá lhe dar 1,8% da empresa); de outro, garante o funding de R$ 1 bilhão para a família Trajano honrar sua parte na capitalização da companhia. Dará a impressão de que o aumento do capital sairá do próprio caixa da companhia.

MISTERIOSO - 2

O BTG sairia da operação como um dos principais credores da rede varejista. Num cenário mais conservador, o BTG poderia se tornar um dos principais credores e mesmo o segundo maior acionista individual, atrás apenas de Luiza Helena Trajano. O equivalente a 43% do capital está disperso em bolsa. No horizonte mais longe, a performance é negativa. No acumulado do ano, até setembro, a rede do Magazine Luiza carregava um prejuízo de R$ 269 milhões. Soma-se a esse resultado as perdas de R$ 498 milhões registradas em 2022.

MISTURA FINA

NAS últimas semanas, Lula também pensou na presidência do Banco do Brasil para abrigar Guido Mantega, que considera um “injustiçado”. Ficou na ideia, nem ganhou espaço num pedaço de papel. No período, o PT tentou adiar as eleições do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para indicar Mantega. Articulação (mais uma) fracassada: não houve adiamento.

de parlamentares quer endurecer iniciativas contra os avanços do STF nas prerrogativas do Congresso, ordenando busca e apreensão e até prisão de parlamentares no exercício do mandato. Já existem adesões à PEC que submete mandados contra parlamentares à aprovação da Mesa Diretora da Câmara. O STF não estaria protegendo, em decisões monocráticas, a inviolabilidade do mandato parlamentar. Nos bastidores, muitos não querem embarcar na PEC: temem represálias. A ADVOCACIA -Geral da União vai montar uma força-tarefa para atuar em ações relacionadas ao “Enem dos Concursos”, como vem sendo chamada no próprio governo a super prova para contratação de 6.640 servidores que serão distribuídos em 21 órgãos públicos federais. A AGU já enxerga uma verdadeira torrente de ações questionando as regras e, posteriormente, os resultados dos exames. A estimativa é de mais de três milhões de candidatos no certame, previsto para 5 de maio. Quando os aprovados serão nomeados, ninguém tem a menor ideia.

