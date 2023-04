"Nós temos um problema no Brasil, que Portugal não sei se tem..."

Depois do recuo sobre a taxação de remessas internacionais com valor inferior a US$ 50 (R$ 250), o Brasil acabou ganhando uma bonificação. A Shein avisou que pretende nacionalizar sua produção, firmando uma parceria com cerca de duas mil fábricas brasileiras.



Mais: a gigante asiática de e-commerce pretende em 4 anos tornar 85% de suas vendas em produtos fabricados no Brasil. Para isso serão investidos de largada R$ 750 milhões e prevê geração de aproximadamente 100 mil empregos. Mas terá que se adequar às regras brasileiras.

Reforço

Por causa de uma amizade de duas décadas entre Lula e o general Gonçalves Dias, os mais próximos do petista descartam a possibilidade do general ter sido desleal com o presidente no episódio da invasão do Planalto no 8 de janeiro. Só que uma das principais vozes a favor da demissão do GDias foi a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Ela reforçou o discurso de que a segurança pessoal do presidente e dela fosse feita por policiais federais, e não por militares. GDias não é próximo dela. Embora amigo de Lula, não foi convidado (a lista corria por conta dela) para o casamento com Lula, no ano passado.

AINDA O GENERAL

Qualquer general à frente do GSI poderia acabar na vala comum bolsonarista, onde petistas desenterram seus inimigos, mas jamais seria o caso de Gonçalves Dias. Foi amigo – e confidente – de Lula há décadas, desde os anos chefiando sua segurança, entre 2002 e 2010, quando testemunhou fatos que inimigos de Lula adorariam saber. Dias agiria como mostra os vídeos a serviço de Lula, nunca contra ele. Lula chama o ex-chefe do GSI de GDias e sua amizade foi reforçada quando ele saiu de cena com o objetivo de “reduzir danos” ao chefe.

Coleção

Analistas mais irônicos estão dizendo que, do jeito que Lula anda se comportando, até começa a colecionar recuos, em relação à guerra da Ucrânia. Ainda na campanha, dizia que a Ucrânia também tinha culpa na história; mais recentemente, afirmou que “a Ucrânia está querendo muito” e na sequência, atingiu Estados Unidos e Europa. Nos três episódios, atualmente, tratou de recuar em todos seus ataques. Agora, depois de dizer que a guerra “foi tomada por dois países”, garante que nunca igualou Ucrânia e Rússia.

MAIS UM

Na recente viagem a Portugal, Lula cometeu o que foi considerado uma gafe entre os portugueses. Falando sobre a quantidade de brasileiros em Portugal e de portugueses no Brasil, o presidente reforçou o velho estereótipo do “português padeiro”. E mandou ver: “Impressionante a quantidade de artistas que moram aqui. Ao mesmo tempo, é impossível comprar um pão no Brasil sem falar com um português”. Até agora, não recuou, nem disse que foi erro de interpretação.

Mudança

O ex-ministro Antônio Palocci estaria disposto a refazer sua polêmica delação premiada, que envolve especialmente o presidente Lula. Alega que parte de seu acordo, homologado pela Justiça Federal de Brasília, em 2019, é resultado da pressão do Ministério Público Federal. Ele quer refazer a delação especialmente para ver se consegue reduzir os R$ 77 milhões bloqueados. A dinheirama deverá ficar logo sob responsabilidade da Justiça Federal de Brasília, para onde o processo de Palocci foi enviado.

Dou mais trabalho



A influenciadora, advogada, cantora e vencedora do BBB21, Juliette Freire, fez e está fazendo seu nome. Ela conquistou nada menos do que 24 milhões de seguidores durante o programa e levou o prêmio com 90,15% dos votos, num paredão triplo. Ela afirma: “Digo que não sou “ex-BBB”, sou “para sempre BBB”. Se eu tiver vergonha de ter participado de um reality, é porque tenho vergonha do que fui e do que sou, e eu não tenho”. Prestes a lançar seu primeiro álbum disse que é bem diferente de seu EP lançado pouco depois de sua passagem pelo reality-show. “Sai da frente e as outras faixas do meu primeiro álbum, que vai ser lançado no segundo semestre, vão me representar como uma mulher mais forte, empoderada, sexy e dona de si”. E completa: “Sei que vai demorar para as pessoas me entenderem como cantora, porque elas me conhecem como influenciadora. É uma parte da minha carreira que ainda está sendo construída. Quero que escutem minhas canções porque sou boa, não somente por eu ser querida”. Possuindo muita fé ela brinca: “Agora, dou muito mais trabalho para Deus. Antes, só recorria em última estância, quando tinha um problema sério. Hoje, a minha vida é bem mais emocionalmente complicada, então entrego a ele todos os dias”.



Ex-globais na penúria

Sob a justificativa de que está sendo estruturado um novo modelo de negócio de televisão e, certamente, também devido a seus últimos resultados financeiros, a Globo já demitiu centenas de artistas que faziam parte de seu elenco fixo – e caro. A decisão da emissora provocou – e nem poderia ser diferente – um efeito grave na vida financeira de diversos famosos (sem contar o que poderá acontecer à leva de jornalistas demitidos nas últimas semanas) que hoje, enfrentam dificuldades para quitar condomínio, IPTU, IPVA e empréstimos, além de falta de dinheiro até para supermercado. Com o contrato anterior, tinham previsão de receita. Agora, com salário bem menor, a Globo demora até um ano para chamar o demitido para um novo trabalho. Com as dívidas crescentes, os artistas afastados estão vendendo o patrimônio para subsistir e ganhar fôlego financeiro. Mesmo os que vivem em luxuosos condomínios na Barra da Tijuca dispensam funcionários de manutenção. Uma parcela de atores e atrizes – e isso tudo está nas redes sociais – enfrentam depressão e estão sendo ajudados por outros através de vaquinhas para comer. Sem condições de pagamento, quase todos dispensaram assessores de imprensa para tentar manter sua imagem em alta. Os novos salários de quem é chamado são baseados na tabela do sindicato.



Dividindo histórias

A ex-primeira-dama norte-americana, Michelle Obama, 59 anos, socióloga e advogada que além de ser a primeira afrodescendente a ocupar o posto, também virou um ícone da moda e modelo para as mulheres. Michelle também é escritora e ao longo dos anos vem dividindo suas histórias nos livros. Só que no último lançado em novembro do ano passado A luz que carregamos: superação em tempos incertos ela resolveu dar um toque especial: percorreu algumas cidades norte-americanas para compartilhar e falar sobre tudo, desde relacionamentos até a importância da autoconfiança, o poder da amizade com alguns amigos mais queridos, dividindo tudo em entrevistas compartilhado nas redes sociais. O último encontro será exibido hoje pela Netflix com sua amiga, a apresentadora e jornalista Oprah Winfrey.



Mais mudanças



Julia Duailibi (GloboNews) acaba de assumir o posto de comentarista política do Jornal da Globo (duas vezes por semana) comandado por Renata Lo Prete (R$ 350 mil mensais) desde 2017, quando William Waack saiu e foi para a CNN Brasil. Julia está cotada para suceder Renata, embora não haja nenhum prazo determinado para isso. Também o programa É de casa poderá mudar: sai todo o elenco de apresentadores e entra o casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert no comando (com pequenas participações). E também os salários de Luciano Huck (R$ 3,5 milhões), Ana Maria Braga (R$ 2 milhões) e mesmo Marcos Mion (R$ 600 mil) estão sendo reavaliados.





“Padrão Globo”

Durante décadas, diretores da emissora da família Marinho trabalharam no que virou quase um rótulo, correspondente à excelência do que apresentava no vídeo: era o chamado “Padrão Globo de Qualidade”, uma das heranças deixadas lá por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Agora, com o volume de demissões que atingiu os mais diversos departamentos da Globo, já se nota mais que arranhões no antigo “padrão”. Um é a ação de designers para vinhetas (as novas lembram emissoras mexicanas). Outro é o bloco de novos nas novelas onde papéis secundários recebem cachê de R$ 4 mil mensais e protagonistas, R$ 10 mil mensais.

Dois salários



Jorge Sampaoli, novo técnico argentino do Flamengo, vai receber R$ 2 milhões por mês, quase igual ao jogador Gabigol e só perdendo para Dudu (R$ 2,2 milhões) do Palmeiras. Sampaoli, contudo, recebe também mensalmente um cheque gordo de outro clube brasileiro. Quando saiu do Santos, em 2021, fez um acordo para receber direitos trabalhistas no total de R$ 5,2 milhões, dos quais já recebeu R$ 3 milhões. O Santos deposita mensalmente R$ 180 mil na conta dele até alcançar o total acordado.

BAIRROS LEGAIS

A revista londrina Time Out divulgou uma lista com os bairros mais legais do mundo. Neste ano, 20.000 foram analisadas por indicação de residentes. A lista também leva em consideração as experiências e as contribuições para todos. São levados em conta bairros modernos e ativos, com restaurantes e bares inovadores com preços acessíveis, cidade onde moradores e turistas podem passear durante horas, a pé ou de bicicleta, onde é possível uma vida diurna e noturna. Os três primeiros do ranking são Colonia Americana em Guadalajara (México), Cais do Sodré em Lisboa (Portugal) e Wat Bo Village em Siem Reap (Camboja); respectivamente 1º, 2º e 3º. O primeiro bairro brasileiro que aparece na lista está na 13ª posição é a Vila Madalena em São Paulo.

MISTURA FINA