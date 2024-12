Nossas mulheres não são a "Geni" de Chico Buarque!

GIBA UM

de Fábio Giambiagi, economista, autor e coorganizador de mais de 30 livros sobre economia

Gilberto Kassab, presidente do PSD e secretário do governo de São Paulo tem confessado que poderia ser candidato a governador de São Paulo no futuro. Acha que “tem preparo para ser governador e se um dia tivesse essa chance, gostaria “muito”.

Mais: Kassab, que já usou estratégia semelhante na prefeitura da cidade, também acha que seria um bom nome para a vice-presidência na chapa de Tarcísio de Freitas que disputaria o Planalto em 2030, quando estará com 70 anos (seu partido tem ministérios no governo federal, ou seja, um pé em cada canoa).

Boa forma é ser feliz

Um dos nomes de 2024 e que ainda tem muito a crescer é Tati Machado, que começou despretensiosa comandando os boletins do Big Brother Brasil nas redes sociais até alcançar as telas nos programa Encontro, É de Casa e Mais Você. Hoje faz parte do novo elenco do Saia Justa, e há quem garante que a Globo tem planos para outras atrações para a jornalista. Viu seu nome estourar ao participar do quadro Dança dos Famosos do Domingão com Huck e se sagrar vencedora.

Capa da revista digital Boa Forma garante que aprendeu muito com a experiência e que muita gente a elogiava por sua condição física. “Eu acho que o elogio é aquele ‘tapa com beijinho’.

Ao mesmo tempo em que eu entendia o teor daquilo, também nunca tinha recebido tantas mensagens falando que eu estava linda. Mas aí é que mora o perigo de buscar um corpo que, muitas vezes, é mais difícil, inalcançável para o meu biotipo, para minha rotina”.

Aversa a academia, fala que só vai quando for obrigada e garante que está satisfeita com seu corpo e declara que boa forma é ser feliz.

“Estar em boa forma é, hoje, me olhar no espelho e me sentir feliz com o que vejo, mas principalmente com o que sou, com que tenho me tornado, com o ser humano que sou com minhas relações no trabalho e na vida pessoal. É me olhar no olho e falar: 'Pô, garota, está tudo fluindo! Você está fazendo tudo de uma maneira certa e está tudo bem dar umas derrapadas às vezes, porque ninguém é de ferro. Está tudo bem você não se gostar tanto às vezes, dizer não para algumas coisas'. Então basicamente acho que é me olhar e falar: 'Eu sou feliz assim'. Para mim, meu bem-estar é estar feliz, abrir um sorriso e querer mais da vida, das pessoas, dos amores, de tudo. É querer sempre mais”.

Carroceria arranhada

Analistas acham que o episódio envolvendo os ex-diretores financeiro e de marketing do Itaú nem sequer tenha arranhado a credibilidade da Instituição. Contudo, quando se trata da banca, qualquer possibilidade de manchinha na tintura faz o vento mudar de lado ao menor instante.

A manutenção do assunto na mídia tende a tornar um risco imperceptível de imagem em uma marca visível de gestão desastrada. Agora, os ex-diretores Alexsandro Broedel e Eduardo Tracanella e o contador Eliseu Martins, que também saiu chamuscado do episódio, vão entrar com ações por perdas e danos contra o Itaú em função de conclusões equivocadas sobre as constatações de más práticas.

Todos seriam inocentes e o banco teria sido precipitado, para não dizer inconsequente. A indenização é o que menos importa aos executivos. A questão é a exigência de que o Itaú faça um pedido de desculpas, enviado e divulgado em todos os órgãos que receberam ou publicaram posicionamentos oficiais da instituição.

Mesmo que os denunciados venham ser considerados culpados no futuro, o processo por perdas e danos manterá o banco no noticiário por tempo indeterminado como eventual autor de um erro. O Itaú, que agiu com precisão para se antecipar a uma situação vergonhosa, corre o risco de ver sua carroceria arranhada por um risco de ordem moral.

Briga pública

Existe ainda a possibilidade do Santander ingressar no circuito, já que Alexsandro Broedel assumiu um cargo na diretoria do banco na Espanha. Uma manifestação do Santander em favor de seu funcionário, a essa altura correndo o risco de ser tachado de “corrupto” pela mídia espanhola, é tudo o que o Itaú não quer, ou seja, uma contenda corporativa pública.

Para analistas, todo o episódio é a tal história de que uma faísca é apenas uma pequena luz sem consequência até sofrer o sobro de uma brisa imperceptível. O resultado pode virar um fogaréu na floresta.

Tatuagem sem significado

A modelo Kendall Jenner é a mais bem paga do mundo, recebendo cerca de US$ 40 milhões por ano. E é uma das mais queridinhas para estrelar campanhas ou ser garota-propaganda de grandes marcas, como Calvin Klein, Gucci, Marc Jacobs, Proenza Schouler, Miu-Miu, além de ser embaixadora de várias marcas como a L’oreal.

Sua mais recente campanha foi para a marca italiana Calzedonia. Em entrevista para Ellen DeGeneres, Kendall contou que fez uma tatuagem na parte interna dos lábios com a palavra "Meow". Em "Eu estava bêbada! Foi literalmente a primeira coisa que veio à minha mente”. E completou dizendo que a tatuagem não tinha significado algum, que era apenas caso clássico de pensamentos espontâneos e bêbados tomando conta.

Mais: recentemente os boatos de sua possível reconciliação com o jogador de basquete Devin Booker cresceram. Eles já foram vistos juntos, algumas vezes as após terminarem seu relacionamento pela segunda vez.

Auto- promoção

A primeira-dama Janja da Silva não perde qualquer chance de se promover. No final da semana passada, ela voltou a se manifestar sobre a saúde de seu marido, o presidente Lula, que saíra com êxito da segunda operação na cabeça.

Quem faz essas avaliações, quase que tradicionalmente (também gosta de aparecer na condição de médico particular do presidente) é o cardiologista Roberto Kalil.

Sem ter o que falar com precisão médica, Janja resolveu postar uma foto antiga no X (antigo Twitter) ao lado de Lula e das três pets do casal chamadas de “filhas de quatro patas”. Seus nomes: Paris, Resistência e Esperança.

Juros indecentes

O choque de juros aplicado na semana passada pelo Copom – a Selic foi de 12,25% - é só a metade da laranja. Como o efeito da medita tem prazo de redução do IPCA que pode chegar a seis meses, a inflação somente caminharia para a banda mais alta da meta em 2025.

É um tempo razoável para Lula esbravejar contra a queda do desempenho econômico e do emprego e um patamar de juros que contradiz as cobras e largados despejadas sobre Roberto Campos Neto.

A outra metade da laranja, é fazer uma correção da rota na política monetária há muito defendida por economistas, somente vigoraria a partir de 2026, salvo alguma guinada do Banco Central. Defender a mudança da meta da inflação, que vem sendo discutida no BC, para ter convencido o corpo técnico da instituição.

A correção do regime de metas, não só teria um embasamento sólido como, por tabela, atenderia objetivos políticos do governo. Quem viver, verá.

PÉROLA

“O Brasil precisa extirpar o câncer do golpismo para não virar uma Venezuela, se um dia – como diria um kid preto – cair nas mãos da rataria”,

Virou moda

A Assembleia Legislativa do Ceará acaba de aprovar a indicação de Onélia Santana para o Tribunal de Contas do Estado. A nova conselheira, mulher do ministro da Educação, Camilo Santana, vai ganhar R$ 39,7 mil mensais, fora mordomias e penduricalhos. Sus indicação está diretamente ligada ao maridão, governador por dois mandatos, petista e nome forte na política do Ceará.

Não chega a ser uma novidade que está virando quase uma instituição. Onélia, psicopedagoga de formação, é a quinta mulher de ministros a ganhar cadeira no TCU de Lá. Antes também os ministros Waldez Góes e Renan Filho emplacaram as duas e depois Rui Costa e Wellington Dias seguiram o exemplo (todos estavam na Esplanada).

Apostas ilegais

Acordos de cooperação técnica na esfera pública costuma ser um pastel de vento frio feito às pressas por quem não tem recheio para servir, dizem os analistas. É o que parece ser a parceria anunciada, na semana passada, pelo Ministério da Fazenda e a Anatel para combater apostas ilegais.

Até agora, não existe nada dentro dessa massa. Os dois órgãos não apresentaram medidas concretas e o que se diz em Brasília é que sequer destacaram, dentro de sua hierarquia e quadro de servidores, ficará responsável pela tarefa. Anatel e Fazenda, à propósito, também tem tropeçado em dificuldades técnicas para identificar e derrubar as plataformas ilegais.

Fraude falsa

Valdemar Costa Neto, dono do PL, prestou novo depoimento, no final da semana passada, na Polícia Federal, em Brasília, sobre a trama golpista que apura plano para manter Jair Bolsonaro no poder. A PF aponta que Valdemar e Bolsonaro agiram de maneira dolosa ao peticionar na Justiça Eleitoral relatório pedindo anulação de milhares de votos e alegando fraude eleitoral que sabiam não ter acontecido.

O depoimento de Valdemar durou quase duas horas, respondeu todas as perguntas e tentou escapar de várias delações supostamente incriminatórias.

No Conselhão

Geraldo Alckmin, vice-presidente, teve poucas tarefas a fazer nos últimos dias, mesmo mantendo-se em prontidão, porque Lula não deixou a cadeira presidencial na UTI do Sírio-Libanês, onde se submeteu a duas cirurgias na cabeça, sequela do tombo que levou no banheiro cortando as unhas do pé.

Mesmo assim, Alckmin conduziu na quinta-feira (12) a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o conhecido Conselhão, com 144 integrantes. Esse Conselho nasceu em 2003 criado por Lula e agora, em seu terceiro mandato, foi recriado. Como nas reuniões passadas, essa última também não deu em nada.

Outra facada

Na semana passada, a festa final do ano do União Brasil, virou uma manifestação a favor da candidatura do governador de Goiás ao Planalto em 2026. O encontro aconteceu algumas horas depois de uma juíza ter condenado Ronaldo Caiado há oito anos de inelegibilidade por suposto abuso de poder político em seu Estado (há recurso).

Nas pesquisas, Caiado é apenas embrionário, por assim dizer. Um companheiro de partido resolveu brincar e comparou a decisão judicial à facada que Jair Bolsonaro levou na campanha de 2018 e que o levou à Presidência.

MISTURA FINA

As investigações sobre o incêndio no avião da Total Cargo, em novembro, no aeroporto de Guarulhos, aproximaram-se de Fabiano da Silva Santos, presidente dos Correios que, à revelia da proibição da Agência Nacional de Aviação (Anac) deu uma canetada e liberou o transporte aéreo de uma carga perigosa: bateria de lítio. Esse tipo de transporte é proibido desde 2016 pela Anac. Fabiano autorizou, prorrogou e, três dias depois do incêndio, revogou.



A Anac informa que os Correios podem transportar “malas postais sigilosa” e está apurando o “descumprimento das regras”. As investigações apuram o interesse de Fabiano da Silva Santos na liberação do transporte e se o despacho atende a pedidos de “clientes amigos”. Na Câmara, já há solicitações de investigação, CPI e oitiva de ministros. Evair Melo (PP-ES), autor dos pedidos, acha tudo “muito suspeito”. Os Correios dizem que a decisão tem base no parecer da Diretoria de Negócios.



Dentro do PT e mesmo do governo federal não faltaram críticas sobre a divulgação feita pelo IBGE de dados que mostraram que a miséria e a pobreza extrema atingiram seu menor patamar histórico em 2023. Também Paulo Pimenta foi criticado porque bateu bumbo para uma informação sujeita a chuvas e trovoadas. Atrás de tudo, está Márcio Pochmann, presidente do IBGE, famoso por suas pesquisas com números imaginários, por assim dizer.

Sem nenhum constrangimento, vereadores de São Paulo engordaram seus salários em mais R$ 1.859 à título de “vale alimentação”, um tapa na cara do pagador de impostos e principalmente de quem, por exemplo, sua sobrevivência depende do Benefício de Prestação Continuada, hoje bem abaixo disso, R$ 1.412. O BPC entrou na linha de tiro do ministro Fernando Haddad (Fazenda), que fez jus à alcunha de “Malddad” ao propor corte que é pura crueldade com os necessitados.

In – Arroz ao champanhe

Out – Arroz agridoce