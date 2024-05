"Nosso crescimento econômico é pífio. O Brasil cresceu, nos últimos 40 anos, metade da média",

Os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Renan Filho (Transportes) serão convocados pela Comissão de Segurança da Câmara para prestarem esclarecimentos sobre as falhas cometidas pelo governo na assistência às vítimas das enchentes no Sul.



Mais: Renan Filho terá de falar sobre as multas aplicadas por agentes da ANTT a caminhões com donativos para as vítimas; Vieira terá de dar explicações sobre a recusa brasileira diante da ajuda oferecida pelo Uruguai. O Planalto, depois de criticado, alegou que tudo era fake news – e não era.



Conectada com a natureza

A cantora e compositora Marina Sena, 27 anos, está na capa da revista Harper’s Bazaar Brasil, onde contou sobre seus planos futuros, sendo um deles um novo álbum (o terceiro da carreira solo) no qual já está trabalhando que será uma mistura de reggae, o jazz e o jersey (dance eletrônico com raízes no hip hop, downtempo, R&B e crunk). “Se quiser fazer quatro álbuns, tenho música. Óbvio que não é bem assim. Tudo é momento. Às vezes, não cabe. Minha composição e poesia estão mais maduras. Cada vez, estou aprimorando em melodias”. Pronta para uma nova turnê na Europa serão 9 países (Espanha, França, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Dinamarca, Holanda, Alemanha e República Checa) onde permanecerá por pouco mais de um mês. Quer aproveitar a viagem também para descansar. Nascida em Taiobeiras, Minas Gerais começou sua carreira aos 18 anos e ganhou fama com a música Me Toca, que foi incluído na trilha sonora da novela Todas as Flores. Por causa do trabalho Marina está morando em um bairro nobre de São Paulo, mas confessa que prefere estar mais perto da natureza. “São Paulo é até complicado para mim porque o contato com a natureza é mais raro. Fico mal, tira minha autoestima. Quando estou conectada com a natureza, me sinto uma onça, fico inabalável”.

Dilema do Itaú

Primeiro, o Itaú participou de uma doação conjunta com outros cinco bancos, Bradesco, Santander, BTG Pactual, Banco do Brasil e Caixa Econômica, num total de R$ 20 milhões, para as vítimas da tragédia do Rio Grande do sul; depois, doou outros R$ 10 milhões, diante de críticas de muitos que compararam o volume da doação com o lucro trimestral do banco de R$ 9,7 bilhões. Madonna, que ganhou R$ 17 milhões pelo show que fez em Copacabana, tirou daí R$ 10 milhões e enviou para o Rio Grande do Sul, aumentando a acidez para a imagem do banco. O Itaú foi o responsável por arcar com a maior parte da produção do espetáculo, que custou R$ 60 milhões (era parte da comemoração dos seus 100 anos). Os milhões doados por Madonna também foram comparados aos R$ 10 milhões do Itaú que significaria 0,1% dos ganhos trimestrais do banco.



Ex-xerife

A B3 é hoje a principal demolidora de casa de alvenaria que se tornou a Comissão de Valores Mobiliários. Ou melhor: é o segundo maior agente desconstrutor; o primeiro é a própria CVM, que anda canibalizando a si própria. A B3 comprou a velha tese da auto-regulamentação do mercado está fazendo uma maratona na área. Antes, ninguém acreditava nas regras que vinham das bolsas. Essa percepção mudou. A B3, junção de todas as antigas bolsas, não para de criar regulamentos para aperfeiçoamento do novo mercado. Hoje, é a instituição que implementa melhoria em tudo e modernizou a velha concepção de que a CVM é o xerife do mercado.



Novo desafio

Depois de 37 anos na Globo, passando pelo jornalismo e entretenimento, Fátima Bernardes inicia um novo projeto. Acaba de criar um canal só seu no YouTube, onde falará sobre tudo contando boas histórias. Mas de largada vai focar nos Jogos Olímpicos de Paris, que começa daqui há 70 dias. Será um bate-papo com os atletas olímpicos e seus familiares. O projeto batizado de “Paris é brasa” é uma parceria com Play9. “Participar desse projeto é uma nova jornada dentro do entretenimento. No canal, vocês vão poder ver histórias inspiradoras e de superação. Nesse primeiro momento, com foco nos Jogos Olímpicos, vou trazer também memórias minhas de outras coberturas esportivas”. Além de Fátima outros que participarão desta iniciativa entre muitos Tino Marcos, Clayton Conservani e os apresentadores do podcast PodPah, Igão e Mítico.



In – Suco de laranja e cenoura

Out – Suco de laranja e pepino







Suco de cenoura

Nas grandes redes sociais, não chega a ser novidade grandes matérias, com direito a muita exposição (e por médicos como o conhecido Lair Ribeiro) o depoimento de testemunhas, que adotaram o suco de cenoura matinal. Agora, está virando moda em maior escala. Um dos motivos é que, rica em Vitamina A, a cenoura é essencial para a saúde dos olhos (ganham, até por pesquisa, melhor qualidade de visão e sem qualquer sinal de embaçamento nos mais idosos). E contém uma grande variedade de vitaminas e minerais, como vitamina K, C, B6, B1, fibras, potássio manganês, fósforo todos cruciais para o funcionamento do corpo. Para os olhos, incluindo Vitamina C, luteína e betacaroteno.

Reviravolta

A tragédia do Rio Grande do Sul pode provocar uma reviravolta na liberação dos R$ 1,3 bilhão da Itaipu Binacional para a COP30, em Belém. Há uma forte pressão da bancada gaúcha sobre o governo, a começar pela própria base aliada, para que os recursos da estatal sejam direcionados à reconstrução de Porto Alegre e das demais cidades devastadas pela chuva. Alguns parlamentares do Sul, têm, inclusive, discutido uma ida conjunta ao presidente Lula para pedir a transferência da verba. A premissa é que, neste momento, não há nada mais prioritário no país.



Pérola



“Nosso crescimento econômico é pífio. O Brasil cresceu, nos últimos 40 anos, metade da média da América Latina e 10% do que avançaram os tigres asiáticos”,

de FERNANDO SCHÜLER, cientista político.

"PROVISÓRIA"

O Ministério do Planejamento (com Simone Tebet no comando) acha que não será fácil encontrar recursos necessários para a reconstrução de Porto Alegre e dos demais municípios gaúchos devastados pela tragédia das chuvas. Uma das proposições aventadas nesse turbilhão seria a criação de uma “contribuição provisória” nos moldes da CPMF, uma solução que dividiria com toda a sociedade o custo da recuperação do Rio Grande do Sul. Lula já disse que não vai faltar dinheiro para o estado (ninguém acredita). Traduzindo, não há saída convencional para um dos maiores desastres da história do país.



Cadeira pronta

Ainda Simone Tebet: ela está na lista dos ministros que devem ser reconduzidos aos conselhos de administração neste mês. Está prevista e a renovação dela para o conselho da Elo Serviços, controlado pelo Banco do Brasil, Caixa e Bradesco. O salário não é nenhuma festa diante dos distribuídos em estatais até mesmo entre ministros, à título de “complementar” (força de expressão) salários: R$ 14.500,00.

QUEBRA-MOLAS

A Novonor (ex-Odebrecht) tem sido o osso mais duro de roer entre as empreiteiras que negociam com a própria CGU e a AGU os termos dos acordos de leniência fechados no âmbito da Lava Jato. De todas as oito construtoras sentadas à mesa, a Novonor seria a menos flexível e a que mais insiste na tese de que foi coagida pelo Ministério Público Federal a aceitar as condições impostas pela força-tarefa de Curitiba. A empreiteira já teria sinalizado que manterá o recurso apresentado ao STF para que a decisão de Dias Toffoli, suspendendo o pagamento das multas ao MPF, seja aplicada também aos acordos com a CGU.

Dirceu de volta

Nas hostes do PT raiz há uma conversa de que José Dirceu caminha gradualmente para voltar ao governo. Ou melhor: para voltar a um cargo que lhe pertenceu (hoje, o lugar está preenchido pelo baiano Rui Costa). Alguns petistas mais lúcidos, o que é raro na legenda, entendem que isso tudo é pouco provável, mas dependendo, factível. Sejam pelos atributos que abundam em Dirceu, ou pelas qualidades que faltam à boa parte dos quadros da gestão de Lula. O presidente já ouviu essa história, acha que não tem a menor chance de dar certo.



Desconto neles!

Os parlamentares enfrentam nova regra que pode afetar diretamente seus bolsos. A Câmara dos Deputados e o Senado adotaram uma medida que desconta parte da remuneração dos congressistas que faltarem às sessões sem justificativa adequada. A medida busca assegurar o quórum necessário nas sessões consideradas importantes. Em discussão: se a “parte da remuneração” a ser descontada for pequena será um furo n’água; parlamentar que se preza tem médicos de plantão para lhes fornecer atestado, só para começo de conversa.

MEDO DE FALAR

Novo levantamento da Paraná Pesquisas demonstra que a maioria dos brasileiros não está satisfeita com o governo Lula 3 e muito menos com o clima de censura que domina o país. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, o petista perdeu seis pontos na sua aprovação, que está no menor patamar desde a posse: 37,4%. O mesmo levantamento apontou, por outro lado, que 61% dos brasileiros se dizem com medo de serem punidos por falar – ou escrever – o que pensa. Na faixa entre 35 e 44 anos, quase 2/3 dos entrevistados (65,1%) tem receio de punição por exercerem liberdade de expressão.



MISTURA FINA

A EBC quer torrar quase R$ 1 milhão para contratar uma empresa que reformule seus ritos de licitação. No Planalto, isso é feito de graça. Até funcionários acham que é jogar dinheiro fora e aprovar figuras ligadas a poderosos. Mais dinheiro: até março, a Caixa já liberou R$ 10,7 milhões em patrocínio de diferentes setores, do agro aos movimentos de esquerda. O agro é rico e a esquerda deita e rola nesse governo.

INTERNADO no Hospital Vila Nova Star em São Paulo, um dos mais modernos e até sofisticados do país, o ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou a agenda de compromissos do resto de maio. A internação decorre de grave quadro de erisipela, inflamação da pele da perna, que também produz dores e vem resistindo aos medicamentos. Por outro lado, também as dores estomacais que voltaram, ganham atenção maior dos especialistas, embora ainda não pensem em nova operação.

O MINISTÉRIO da Justiça começou a fechar o cerco, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, contra big techs que espalham fake news. Não quer apenas tirar do ar as falsas notícias, mas também localizar quem espalhou a publicação e a que público está direcionada. Querem saber se é, por exemplo, evangélico, conservador, jovem ou idoso.

A RECENTE venda de 8,85% da Multiplan que estavam nas mãos do Ontario Teachers acendeu um sinal de alerta no empresário José Isaac Peres e seus herdeiros. Com a operação o free float passou de 44% para 53%. E muita ação dando sopa no mercado, ainda mais se tratando de uma família que comanda seus negócios com mão de ferro, abrindo pouco espaço para forasteiros. Os Peres têm hoje, 25,2% do capital da Multiplan. Uma hipótese para ampliar essa posição é negociar diretamente a compra das ações em poder do Ontario Teachers, antigo parceiro de Peres.

DE 28 de maio a 9 de junho, no Rio de Janeiro, acontece o Presença Festival 2024, evento que abre as comemorações do mês do Orgulho LGBTQIAPN+. Uma das atrações especiais é a de Gaby Amaranto, 45 anos, nascida em Jurunas, periferia de Belém e considerada uma inovadora e poderosa na cena do chamado “novo pop tropical”. O festival é formado por 100% de mulheres negras, englobando dança, teatro, exposição e gastronomia no Centro de Movimento Deborah Colker Gávea. Gaby diz que “a gente precisa falar disso, que o Brasil é preto, índio, trans, gay, e mulher é mulher preta”.

