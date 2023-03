Novo Nissan Sentra, Toyota Hilux GR-Sport e as novidades da semana

GIBA UM

de LULA // no relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública.

“Muitas vezes, o Estado só está presente na periferia com a polícia. E não está presente para resolver , está presente outras vezes para bater”,

de LULA // no relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública.

O Ministério das Relações Exteriores publicou, no fim do ano passado, uma portaria que alterou o Regime Consular Brasileiro e dobrou a validade do passaporte diplomático para o ex-presidente.

Mais: passando de cinco para 10 anos. A portaria beneficiou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle, já que o direito de passaporte diplomático se estende a cônjuges.

In - Escritório: poltrona loop (altura certa)

Out - Escritório: poltrona disk (muito baixa)

Não deu certo

Já naufragou a quase federação entre União Brasil e Progressistas, principalmente por conflitos envolvendo Luciano Bivar (União) em Pernambuco. Na esfera nacional, inicialmente, Bivar responderia como presidente do grupo e Ciro Nogueira, cacique do PP, levaria a administração dos fundos partidários e eleitoral – e revezariam essas funções. A dinheirama do partido superaria R$ 1,3 bilhão. Caciques regionais dos dois partidos reclamaram da divisão do poder. E Bivar e aliados querem embarcar no governo, ideia que não agrada Ciro.

UNIÃO DA DIREITA

O presidente do PP, Ciro Nogueira, ex-titular da Casa Civil no governo Bolsonaro, está convicto de que é preciso fortalecer a direita na cidade de São Paulo para ampliar os votos para 2026. Passou a viajar mais pelo Estado, aumentou o valor da verba partidária destinada ao diretório local e trabalha por uma grande aliança em torno do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na disputa contra Guilherme Boulos (Psol) candidato do MST- e de Lula. Em São Paulo, à título de lembrança, Bolsonaro perdeu por 53,5 % a 46,5% para Lula.

Dividendos 1

333 O governo estuda o que fazer com os crescentes dividendos das estatais, especialmente da Petrobras,. As discussões partem da premissa de que haverá grande folga nos lucros das empresas públicas em relação à previsão orçamentária, como nos últimos anos. Entre 2018 e 2022, a soma dos dividendos pagos à União pelas estatais foi de R$ 166 bilhões, muito acima do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) em todos os anos. O montante corresponde a três vezes a cifra total prevista pelo PLOA no período – R$ 56,8 bilhões.

DIVIDENDOS 2

Nos dois últimos anos, a sobra de dividendos aumentou: em 2021, o PLOA previa pagamento de R$ 9,7 bilhões para a União e o valor realizado foi de R$ 43,5 bilhões. No ano passado, a União recebeu R$ 87,9 bilhões nos lucros de suas controladoras, R$ 61,6 bilhões a mais do que a previsão orçamentária encaminhada ao Congresso. Para este ano, a previsão é de R$ 41,4 bilhões em dividendos, 57% a mais do que no ano passado (R$ 26,3 bilhões).

Guerra na Embrapa

A CUT está pressionando o governo para demitir o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Já mandou ofícios a autoridades do governo, entre as quais os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Márcio Macedo (Secretaria Geral do Governo), com denúncias contra Moretti. A atual diretoria da Embrapa é acusada de perseguir profissionais da carreira da estatal com participação ativa no movimento sindical, entre os quais Arnaldo Santos Rodrigues. É uma das lideranças do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, que representa servidores da Embrapa. Funcionário de carreira há três décadas, Moretti é visto como um enclave bolsonarista no Ministério da Agricultura.

Trabalhando à todo vapor

A supermodelo e filantropa sul-africana Candice Swanepoel, 34 anos está em alta no Brasil, além de capa e recheio da edição de março da revista Vogue Brasil, também é a estrela da coleção de outono inverno da grife brasileira de sapatos, bolsas e acessórios Schutz. E não para por aí, Candice também está na campanha do perfume Elie Saab Elixir, da grife norte-americana de roupas, joias óculos e acessórios Anne Klein, da grife Hugo Boss, na nova coleção de óculos da Carolina Herrera e da grife alemã Hugo Boss.

E de quebra comemora os cinco anos de sua grife de moda praia Tropico of C. Ela se divide entre Estados Unidos e Brasil, por causa dos filhos Anacã, de 6 anos e Ariel, de 4 anos, frutos do casamento (que durou 13 anos) com o modelo brasileiro Hermann Nicoli. Mesmo com tanto trabalho ela ainda se dedica a ONG mothers2mothers, empenhada a alcançar uma geração livre de HIV de crianças e mães na África. Não é à toa que está em 11º lugar do ranking das modelos mais bem pagas do mundo (US$ 18 milhões no ano passado).

Pontes com militares

Lula acha que é hora de reconstruir pontes com militares, depois de período de grandes desentendimentos, inclusive públicos. Acaba de inaugurar uma agenda que vai de almoço com o alto oficialato a formaturas de futuros oficiais (é o que Jair Bolsonaro fazia). O presidente acredita que a manutenção de um bom ambiente com militares dependerá do cultivo permanente da relação.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, contudo, lembra seus colegas de ministério e ao próprio Chefe do Governo que, independente do resultado da eleição, a grande maioria dos militares continua tendo mais simpatia por Bolsonaro. Mesmo assim, os mais chegados acreditam que, embora o petista não seja o favorito, integrantes do alto escalão das Forças, tendem agir com moderação. O auge da crise entre Lula e militares começou nos ataques golpistas de 8 de janeiro.

O presidente chegou a dizer que tinha certeza de que as portas do Planalto tinham sido abertas aos invasores (a segurança é feita por militares). Depois, sem nem avisar, trocou o comando do Exército: mandou o ministro da Defesa demitir o general Júlio César de Arruda por “quebra de confiança”. O posto passou a ser ocupado pelo general Tomás Paiva que, dias antes, num vídeo pregava à tropa a necessidade de respeitar o resultado das urnas.

Zerou a vida

Enquanto o marido Lucas Lima, ensaiava para sua estreia como ator no musical Once, Sandy realizou um grande sonho. Subiu no palco do estádio do Morumbi, quase no final do quarto show da banda britânica de rock alternativo Coldplay. Junto com o vocalista da banda Chris Martin ela cantou Magic um dos sucessos do álbum “Ghost Stories”, lançado há nove anos.

E engana-se quem pensa que o público fez cara feia ou vaiou a cantora. Sandy foi aplaudida e ainda ganhou coro da plateia que cantou Quando Você Passa enquanto o vocalista a acompanhava no piano. A participação da brasileira foi acertada no domingo (12) quando se encontraram num restaurante que promovia um encontro com várias ONGS. Após a apresentação ainda no estádio Sandy publicou uma foto com a legenda: “Mãe, eu cantei com Coldplay!!! Zerei a vidaaaaa!!!”.

Sem chances

Assessores próximos de Lula acham que, neste primeiro semestre, não há chances do governo investir na reforma das polícias, ampliação da Força nacional ou qualquer outro tema complicado na área de segurança pública. Reconhecem que o Planalto não conseguiu até agora nem mesmo nomear cargos para o segundo e terceiro escalão ou, pior que isso, não conseguiu formar sua base de apoio no Congresso – e acabará optando pelo famoso “toma lá, dá cá”. Na campanha, Lula queria criar um Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça não deu; a ideia rachou os aliados do petista.

Só dois meses

A drag queen Ruth Venceremos foi convidada, em janeiro, por Lula para assumir a assessoria de diversidade e participação da Secretaria de Comunicação do governo. Agora, dois meses depois, Erivan Hilário dos Santos, nome de batismo de Ruth, deixa o posto. Funcionários próximos de Ruth (ela ganhou uma sala no anexo do Ministério das Comunicações sem nenhum assessor) acham que Ruth se sentia escanteada e não era chamada para reuniões na Secom nem para agendas públicas do governo. E Ruth também não se sentia à vontade para trabalhar produzida como drag queen.

Outros tempos

Em recente evento do Lide, empresa do ex-governador de São Paulo João Doria, Tarcísio de Freitas, eleito por Bolsonaro, dizia a empresários que iria trabalhar junto ao governo Lula e ao Congresso pela reforma tributária. Já Doria, ex-adversário do PT, elogiou Tarcísio e também o ex-inimigo presidente Lula e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Os mais irônicos diziam que, daqui a pouco, não será surpresa em ver o mesmo Lula num evento do Lide.

HOLOFOTE

Esta semana, o publicitário Nizan Guanaes está debaixo de holofotes: sua presença é anunciada nos jornais num evento chamado “Brasil Conference at Harvard & MIT” com o tema “O Brasil está preparado para o futuro?” (professores de Harvard participarão) e também num anúncio de página inteira em alguns jornais sobre sua nova empresa, a “N. Ideias”. A consoante inicial refere-se à possibilidade de trabalhar em “n áreas” e, por coincidência, é a primeira letra do nome do publicitário.

MISTURA FINA

ENTRE outros problemas que atormentavam Ibaneis Rocha quando afastado do governo (por suposta relação com o ataque de 8 de janeiro), um deles era o comportamento de sua vice Celina Leão transformada em governadora interina. Ibaneis, amigo de Jair Bolsonaro, estava acompanhando o movimento de Celina que, malgrado curto espaço de tempo, estaria se aproximando do governo petista, possibilidade que ele repudia. E também já estaria pensando em novos voos em 2026.

WILSON Ferreira Junior, presidente da Eletrobras, trabalha pela repactuação da dívida da companhia. Estuda instrumentos financeiros para alongar o perfil de seu passivo, entre os quais a emissão de títulos. Hoje, o endividamento de curto prazo da Eletrobras é de R$ 7 bilhões, de um passivo total perto de R$ 55 bilhões. Fator de preocupação é o aceleramento do nível de alavancagem da empresa. Mais: Ferreira Junior tem repetido que, pelo seu porte, a Eletrobras tem de manter o menor custo de capital do setor elétrico.

QUEM passar pelo Gávea Golf Club, no Rio, nesses dias, poderá ver o ex-ministro Paulo Guedes dando suas consultas num grande salão. De longe, quem acenar, será correspondido. Os amigos dizem que ele se sente “um economista pop”. E enquanto vai cumprindo sua quarentena, Guedes segue analisando a alma dos negócios que passam por seu divã. Ele tem à sua espera um leque de alternativas – e todas levam à fortuna.

SUMIDO depois das eleições, Ciro Gomes está vivendo, desde fevereiro, em Boston, nos Estados Unidos. Tem se dedicado a estudos sobre economia política sob tutela de Mangabeira Unger, professor de Harvard. Deverá retornar no final do mês e quebrar o silêncio quando Lula completar 100 dias. Ciro pretende se candidatar novamente à Presidência, em 2026.

CRESCE em todo país, o número de escritórios de cobrança (compram dívidas de clientes de grandes bancos) de pessoas que já tiveram seus débitos prescritos e que continuam sendo processados, o que é ilícito depois de cinco anos. Muitos recorrem à Justiça, única saída encontrada para não serem perseguidos por esses escritórios. O Jornal Nacional exibiu grande matéria esta semana sobre o assunto. Alguns escritórios chegam a ameaçar devedores, dizendo até que seus móveis serão confiscados (é crime previsto pelo Código Penal e o atingido pode recorrer, de início, à delegacia mais próxima ou contra-atacar com processo).

SOMENTE na cidade de São Paulo, 10 milhões de passageiros utilizam os ônibus municipais por dia. O sistema funciona 24 horas para atender à população. Considerando somente os transportes metropolitanos, são quase 5 milhões de pessoas por dia (incluindo linhas de trem, metrô e ônibus intermunicipais na Grande São Paulo). Mais: existem cerca de 14.500 ônibus na capital que percorrem 3 milhões de quilômetros em dias úteis. Ou seja, o equivalente a 74 voltas ao redor da Terra. São 200 mil viagens programadas por dia em 1.300 linhas (150 circulam de madrugada).

