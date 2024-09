O avesso da insegurança

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma das histórias sobre Buda conta que um famoso matador profissional de sua época começou a segui-lo. Buda não desviou o seu olhar e continuou seu caminho. O bandido, que se chamava Agulimalia, começou a gritar para Buda parar, mas ele não detinha seu passo.

O cara foi ficando irritado e apertou o passo, até finalmente alcançar o iluminado. Furioso, perguntou por que não tinha parado. Buda respondeu: “Eu já parei há muito tempo, Agulimalia. Parei de fazer coisas que causam o sofrimento das pessoas e de outros seres. Parei de causar a morte e trato de cuidar muito bem de tudo e de todos que me cercam. Todos querem viver. Todos temem a morte”. Reza a lenda que o malfeitor ficou tão impressionado que prometeu nunca mais matar nenhum ser vivo e se tornou um monge.

Animação da Pixar, “Divertidamente 2” acompanha a menina do primeiro filme, Riley, tornando-se uma adolescente. Na sala de controle de sua cabeça, as emoções fundamentais que estavam no primeiro filme – Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojo – recebem novos convidados não muito desejáveis: a Ansiedade, a Inveja, o Tédio e a Vergonha. Mas ficou faltando um personagem oculto, o mais importante, o afeto primordial que faz tudo se movimentar na cabeça de Riley e na nossa cabeça: a insegurança.

Estudos de neurociência apontam que, desde a vida fetal, existe uma espécie de ressonância entre o feto e as emoções da mãe, como um primeiro reconhecimento. A ideia freudiana de ficar dentro do líquido amniótico, boiando nove meses sem nenhuma tarefa, nenhuma responsabilidade, só usufruindo da sensação oceânica de prazer e proteção, na verdade não é bem assim. Os medos, a insegurança, as dúvidas, são transmitidas para o bebê em formação.

Uma vez eu fiz um relaxamento para pessoas que estavam em um workshop, e fomos voltando no tempo, em uma regressão até o tal período fetal, em que tudo era paz. Para muita gente, não. Uma moça descreveu uma sensação de um lugar gelado, o que pode ter sido uma depressão que sua mãe estava passando na gestação.

Fato é que, como disse Buda, queremos viver, cuidar e receber cuidado, e a vida já começa, desde o início, com a percepção da insegurança. A insegurança é evolutiva e preserva – ou tenta preservar – a nossa sobrevivência. Parasita, o Toxoplasma gondii infecta ratos, mas tem como hospedeiro principal os gatos. Por um mecanismo desconhecido, ele desliga o medo no cérebro dos ratos, que vão brincar com os gatos e acham os caras interessantes. Não é difícil prever o que acontece. Portanto, precisamos da insegurança para viver. No caso do nosso cérebro, que é uma máquina preditiva, fazemos cálculos baseados em nossa insegurança o tempo todo.

Não acabamos na pança de nenhum predador, geralmente, mas passamos a vida com medo do que possa acontecer.

No filme, a menina Riley descobre que suas best friends não vão continuar na sua escola. Ela vai para um acampamento de hóquei e passa a fazer de tudo para se entrosar com as garotas mais velhas. Para isso, ela dá as costas para suas amigas, mente, maltrata e trapaceia, porque na Sala de Comando (cérebro) está a Ansiedade. Mas quem está comandando a ansiedade é a Insegurança. É o medo de ficar de fora, o famoso fear of missing out, o medo da exclusão que está transformando a adolescência em uma jornada perigosa e cheia de medicamentos antidepressivos.

Quem está lendo aí do outro lado deve concordar comigo que nosso mundo se transformou em uma adolescência coletiva e que todo mundo vive acossado pela sensação meio constante de insegurança e medo. Medo do futuro, da doença, da velhice, de ficar de fora, e não do time de hóquei, mas fora do mercado, fora da rede social, cancelado de alguma forma do mundo. Não temos medo do predador, temos medo de deixar de existir em um cancelamento social, afetivo, econômico. Por isso, nossa velha dama insegurança hoje está bem acompanhada por outro afeto novo, o burnout, o esgotamento. Já começamos o dia esgotados.

Procuramos o avesso da insegurança na falsa sensação da segurança e sua pior doença, que é o controle. Vamos atingir a segurança quando tudo for controlado, e a vida ficaria protegida dentro de um cofre. Ou seja,

a tentativa de controle se opõe à própria vida.



Riley vai descobrir isso no seu acampamento. E nós nem sempre vamos aprender nem vamos desistir de tentar controlar o que não tem controle.

Se não controlamos nada e a vida é um surfar em uma constante incerteza, qual é o avesso da incerteza? Esse texto já tinha essa resposta: parar de causar sofrimento às pessoas e aos seres que nos cercam e cuidar da insegurança de todos é um bom jeito de começar. O avesso da insegurança é o cuidado.