“A justiça foi feita! O belzebu desrespeitou e atentou contra a democracia e a vida dos brasileiros e está enfrentando as consequências”, de CARLOS LUPI // ministro da Previdência e presidente licenciado do PDT, que pediu a inelegibilidade de Bolsonaro.

Candidato à sucessão de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, o subprocurador-geral Carlos Frederico Santos tratou de mostrar serviço durante o julgamento de Jair Bolsonaro no TSE, para atrair a atenção do presidente Lula.

Mais: como coordenador do grupo de combate aos atos antidemocráticos, Santos revelou ter entregado 1.933 denúncias contra presos no 8 de janeiro. À propósito: Aras está achando que pode continuar na PGR por decisão de Lula

Novo alvo

O presidente da Câmara, Arthur Lira, um dos coordenadores do Centrão, já desistiu de dispensar a atual ministra da Saúde, Nísia Trindade – e colocar um aliado no seu lugar. Ela está mais do que blindada, Lula já avisou e Lira recuou, só elegeu um novo alvo. É o ex-governador do Piauí (várias vezes) e ex-coordenador nacional da campanha de Lula, Wellington Dias, hoje no comando do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que dispõe de orçamento mais que robusto – e cuida do Bolsa Família. Quem conhece Lula, acha que ele vai blindar também esse.

MADURO DE VOLTA

Alvo de críticas por questionar a existência de uma ditadura na Venezuela há dias, Lula deverá receber Nicolás Maduro pela segunda vez no Brasil este ano. Ele foi convidado para participar de um encontro da cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica marcada para agosto em Belém, junto dos presidentes dos demais países que integram a entidade (o que poderá provocar novos atritos com governantes contra a ditadura venezuelana).

Longa espera

A ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, bateu o martelo: o engenheiro Márcio Albuquerque será efetivado no cargo de diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, vinculado à Pasta. Formalmente, o cargo está vago desde dezembro de 2021, com a morte do cientista Ronald Schellard. Durante 2022, Bolsonaro largou o CBPF (e a ciência como um todo) e nem escolheu um substituto. Ou seja, Albuquerque permaneceu à frente do Centro de forma interina por um ano e meio. Em maio, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, chutou o balde.

MAIS UM

O presidente do TCU, Bruno Dantas, também já consta na lista de candidatos à vaga de Rosa Weber, ministra do Supremo que se aposenta em outubro. O TCU deverá condenar Jair Bolsonaro num processo que obrigará o ex-presidente a ressarcir despesas com a famosa reunião com embaixadores. Só Renan Calheiros é considerado pouco para levar Dantas ao STF. Mais: o tribunal não tem nada contra os R$ 24 milhões gastos nas viagens de Lula – e viajou também 46 dias só neste ano.

“Dano ao erário”

O ex-presidente Jair Bolsonaro terá de enfrentar outro processo no TCU relativo à reunião com embaixadores que, na prática, poderá aumentar o período no qual estará impedido de concorrer a um cargo público. Uma representação do MP junto à Corte de Contas, que acaba de ser apresentada, pede que ele responda pelo “dano ao erário” do encontro no Alvorada onde fez ataques, sem provas, ao sistema eleitoral. Além disso, Bolsonaro é alvo de mais oito investigações na área criminal que podem levar a outras punições.

Campanha internacional

Nem nos mais loucos sonhos Gessica Kayane, ou melhor, Gkay, humorista, atriz, influenciadora digital, e empresária esperava. Após ver a Farofa da Gkay, ganhar status de um grande evento, ela viu sua carreira alavancar e alcançar proporções gigantescas.

Mas por essa ela não esperava, acompanhando pela segunda vez a semana de alta-costura, em Paris, ela foi convidada para posar para da Tony Ward Couture. E atacou de modelo ao lado da youtuber americana Tessa Brooks, da atriz chinesa Fan Bingbing, da atriz tailandesa Araya A.

Hargate com looks da nova coleção que entraram na passarela no dia seguinte. “Nem acreditei quando o convite para participar da campanha chegou no meu e-mail. A gente começou a fotografar os looks, que seriam desfilados no dia seguinte, às 22h. Foi inacreditável! Foi um sonho e estamos conversando para fazer mais coisas incríveis juntos”.

Nascida e criada na Paraíba agradeceu a oportunidade. “Além de ter sido um trabalho incrível, com uma marca incrível, ainda tive a oportunidade de conhecer e me aproximar de pessoas que são maravilhosas. O que gosto de lembrar sempre é de onde eu saí, de onde eu vim e o quanto tive que batalhar para estar aqui. Queria hoje agradecer a Deus e aos meus seguidores, porque sem eles e não chegaria aqui”. Por lá Gkay também encontrou a atriz e cantora Camila Cabello.

Ameaça de desânimo

“Não estou morto”. O ex-presidente Jair Bolsonaro, agora inelegível por oito anos, tem repetido a frase com variantes. Acha muito cedo para qualquer comentário sobre sucessores, de Tarcísio de Freitas a Romeu Zema, que “não são conhecidos no Brasil inteiro”, avisa que vai recorrer ao Supremo (seus advogados preferem inicialmente recursos ao próprio TSE que o condenou) e até espera que um processo de anistia possa prosperar nos próximos anos.

Contudo, há um temor de grande ala de interlocutores do ex-presidente que ele “caia em desânimo”, como ele mesmo já disse que poderia ocorrer. A cúpula do PL prepara grande reunião para definir os próximos passos de seu “presidente honorário”: palestras, viagens pelo país e até pelo exterior, que o mantenha ativo e até sirva de cabo eleitoral nas eleições municipais do ano que vem.

Na agenda que está sendo detalhada pelo PL para Bolsonaro não tem nada de novo e tampouco alguma “bala de prata”. Ele prometeu, no estilo “bala de prata”, ou seja, sem dizer do que trata, que viraria o placar às vésperas do primeiro turno das eleições presidenciais e nada aconteceu.

Ele está decepcionado com a reação dos seguidores diante da sentença que recebeu. Não houve mobilização (nem milícias, nem robôs), não houve pressão, tampouco “virada de mesa”. A derrota era esperada: nem militares chegados dispararam sequer registro de solidariedade.

21 anos de amor

A atriz Julia Roberts, 55 anos, comemorou ontem seu 21º aniversário de casamento com o diretor de fotografia Daniel Moder. Em suas redes sociais, como de costume festejou a data compartilhando uma foto beijando o marido, onde escreveu na legenda “Vinte e um. Amor verdadeiro”. A atriz que gosta de manter sua vida particular mais privada possível, só compartilha fotos pessoais em momentos muito especiais como esse. O casal tem três filhos Hazel, de 18 anos, Phinnaeus, de 17, e Henry, de 16. Um pouco afastada das telonas Julia vem atuando atrás das câmeras como produtora executiva.

Olho em Michelle

A maioria dos grandes jornais do mundo comentou a inelegibilidade de oito anos de Jair Bolsonaro determinada pelo TSE como consequência “por espalhar falsas alegações sobre a votação”. Alguns lembram que, diferente do brasileiro, Donald Trump poderá concorrer à Presidência mesmo se for condenado. Outros não esqueceram de “quase 700 mil mortos no Brasil que ele deixou, por sua abordagem na pandemia” e atacou seguidamente o Judiciário e a esquerda. Apenas a agência Reuters arriscou que “Bolsonaro está de olho na candidatura de sua esposa Michelle Bolsonaro em 2026”.

Resistências

Cotado para ser um dos herdeiros de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, vem assumindo cada vez mais seu lado bolsonarista (não foi eleito com apoio do Capitão). Só que os próprios bolsonaristas não gostam das pretensões de Zema, além de acharem que ele não é conhecido nacionalmente, o que é verdade. Por isso, Zema também fará um tour nacional, depois das eleições municipais do ano que vem.

Demissões

No começo da semana, a Coteminas, presidida por Josué Gomes, presidente da Fiesp, avisou a Sintrafite – Sindicato dos Trabalhadores Têxteis – a necessidade de demitir funcionários durante o mês de julho. O comunicado enviado pela empresa dizia ter a ver com o momento da Coteminas e é necessário “para manter a continuidade da operação”. Em Blumenau, a Coteminas tem 1.200 funcionários e 841 serão desligados. Outros 200 encontram-se afastados pelo INSS e não podem ser desligados da empresa. Em todo o Brasil, a Coteminas prevê o desligamento de 2.000 funcionários (as rescisões custarão R$ 35 milhões).

FRAUDE FISCAL

A Receita Federal está puxando o fio de um esquema milionário de evasão fiscal na área têxtil. As investigações apontam para a existência de uma suposta operação triangular com o objetivo de ludibriar o Fisco. Indústrias têxteis e confecções brasileiras estariam importando matéria prima da China por meio de empresas de fachada com endereços no Paraguai. No país vizinho, as peças ganhariam nota fiscal e etiqueta, como se tivessem sido fabricadas no Paraguai. Sob acordos tarifários do Mercosul, alguns produtos são isentos de tributação. Já importação de têxteis provenientes da China pagam uma sobretaxa de 35%.

MISTURA FINA

LULA começou a semana em Puerto Igauzu, na Argentina, para uma reunião no Mercosul. Sábado próximo, deve encontrar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para travar de questões da Amazônia e participará também de um debate na cidade de Leticia, que faz fronteira com Tabatinga. Dia 13, provavelmente, estará na Bélgica. A União Europeia e a Comunidade dos Estados Unidos da América Latina e do Caribe farão uma cúpula conjunta em Bruxelas.

O PRESIDENTE Lula está decidido a superar os números do governo Jair Bolsonaro com investimentos do novo PAC. Além de aumentar os valores, pediu aos ministros que invistam em projetos que possam ser inaugurados até 2026. E advertiu que “nada deve ficar para depois”.

O MINISTRO Rui Costa (Casa Civil) anunciou como “obra do novo PAC” o trecho da Ferrovia Oeste- -Leste, de Ilhéus a Caetité, com 537 km de extensão. O ex-governador da Bahia errou: a obra não é do governo, é privada e sua construção já começou. Em abril de 2021, o trecho foi leiloado no governo Bolsonaro e arrematado pela Bamin (Bahia Mineradora), que fará 100% do investimento. Muitos dizem que Costa errou de propósito.

NA semana passada, Lula participou de compromissos oficiais no Rio Grande do Sul e não falou sobre a derrota de Jair Bolsonaro no TSE. Acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, almoçou com o governador Eduardo Leite (PSDB) e ex-governadores do estado no Palácio Pratini, em Porto Alegre. Ao lado do namorado, o médico Thalis Bolzan, que agora participa de muitos eventos oficiais, recebeu Lula e Janja e publicou foto dos dois casais em rede social. Em algumas circunstância, aconteciam gritos do público fazendo coro de “inelegível” e Lula permaneceu calado – e nem foi vaiado.

O MERCADO Pago está na disputa pela compra da Ame Digital, fintech colocada à venda pela Americanas em meio a seu processo de recuperação judicial. Com a aquisição, o braço financeiro do Mercado Livre poderá se consolidar como um dos maiores bancos digitais do país, notadamente em soluções de pagamento e crédito ao consumidor. O Mercado Pago mira no que há de mais valioso na Ame: uma carteira com mais de 30 milhões de contas ativas. A fintech nasceu, em 2018, como um apêndice da Americanas, quase que exclusivamente para atender o sistema de vendas da rede varejista. Teve um momento financeiro de R$ 35 bilhões no ano passado e um prejuízo de R$ 696 milhões em 2022.

