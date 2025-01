O bicho vai pegar apostas on-line e o jogo da mente

Giba Um

de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, criticando a população que joga lixo em áreas indevidas e provoca enchente

Ivan Lins, um dos maiores nomes da música brasileira, fez um desabafo emocionado durante entrevista ao programa ‘Provoca’ da TV Cultura. Com 79 anos, revelou dificuldades financeiras e também impacto emocional com as mudanças do mercado musical.

Mais: depois de uma carreira brilhante, foi forçado a encarar um novo cenário financeiro, onde até sua aposentadoria foi comprometida. Com diminuição de vendas de CDs e a migração para plataformas de streaming musical, Ivan Lins se viu sem nenhuma fonte de renda estável.

'Noite de aclamação'

Pelo segundo ano o cantor e compositor Leo Santana e sua esposa Lore Improta, influencer, empresária e dançarina (ficou conhecida por integrar o grupo de balé no antigo ‘Domingão do Faustão’) promoveram o evento que batizaram de ‘Noite da Aclamação’, que foi realizado na terça-feira (28) na casa de eventos Pupileira, no bairro de Nazaré, na Bahia. Os anfitriões dizem que o evento foi criado com o propósito de celebrar a Bahia em seus expoentes e suas características próprias. O homenageado da noite foi um dos grandes nomes da música Gilberto Gil. Toda a renda das doações recebidas será doada integralmente para a implementação de novos leitos de UTI no Hospital Santo Antônio da Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). E claro não faltou música. O evento contou com performance do homenageado Gilberto Gil, da Timbalada, Rachel Reis, Margareth Menezes e Ivete Sangalo. Entre tantos que estiveram lá, o evento contou com a presença de Bela e Flora Gil, Tia Má, Regina Casé, Cacau Protásio, Eri Johnson, Letícia Colin, Lázaro Ramos, Cinara Leal, Jeniffer Nascimento, e uma legião de ex-BBBs como Carol Peixinho, Thelma Assis, Vivian Amorim, Lucas Pizane e Giovanna Lima, entre outros.

“IBGE paralelo” ameaça Pochmann

Além de manifestações às portas do IBGE, chama a atenção da oposição a debandada de diretores do instituto que se demitiam após conflito com o petista fanático Marcio Pochmann, presidente do organismo. Até sindicalistas, em geral subservientes ao PT, declararam guerra a Pochmann, acusado de “gestão” midiática e política. No Congresso, cresce a suspeita de manipulação de dados sobre inflação, desemprego e crescimento como aconteceu no “IBGE da Argentina” de Cristina Kirchner e Alberto Fernández. Agora, o deputado Evair de Melo (PP-ES) está pedindo investigação rigorosa na gestão de Pochmann. “O governo Lula, para tentar maquiar seu desgoverno, faz uma interferência criminosa no IBGE”. E lembra dos dados do desemprego que estimou taxa de 6,8% (dezembro), mas deixou de fora 37 milhões do Bolsa Família. Os sindicalistas chamam a gestão de Pochmann de “IBGE paralelo” onde só ele dá as cartas.

Currículo

No passado, Márcio Pochmann, sempre por decisão de Lula, presidiu a fundação petista Perseu Abramo e o Ipea, onde não deixou saudades. É também um dos maiores críticos do Pix. Ele integra as fileiras acadêmicas da PUC – Pontifícia Universidade Católica – de Campinas candidatou-se duas vezes a prefeito da cidade e mais uma a deputado federal recebendo votações mínimas. Em todas suas gestões, foi acusado de usar resultados falsos nas pesquisas. Assessores de Lula começam a achar que Pochmann está atrapalhando o presidente que busca a popularidade – e deveria sair. Lula não acha – gosta dele.

Ousando mais

Já faz alguns anos que a transparência é tendência da moda. Só que as celebridades que aderem à essa tendência estão ousando mais. Nesta semana, duas figuras para lá de conhecidas chamaram a atenção, em eventos destintos por ousar na transparência. A primeira delas foi a atriz Kristen Stewart durante o lançamento do filme no qual é protagonista ‘Love me’, no DGA Theater Complex, em Los Angeles. Kristen vestia o clássico terno Chanel de tweed com blazer e calça transparentes, estampados com um padrão de diamante preto, e com detalhes bordados rosa bebê e prata brilhante, na divisa, nas mangas e bolsos. A outra foi Lourdes Leon, primogênita de Madonna, que foi conferir o desfile da coleção masculina de outono 2025 da grife Yves Saint Laurent, na Paris Fashion Week, com um macacão preto transparente deixando calcinha e seios à mostra. Para completar o look sandália de salto alto e sobretudo de couro.

Futura ministra

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT até julho, já tem um lugar marcado à sua espera no governo: deverá ocupar a Secretaria-Geral da Presidência, que era o lugar de Márcio Macedo, colecionador de problemas com as mulheres de sua área. Macedo poderá ganhar um lugar (pago) na presidência do PT, quando for ocupado por Edinho Silva. Gleisi terá pouco tempo de ministério: deverá se dedicar à campanha de reeleição na Câmara (se Lula vencer em 2026, ela acha que voltará ao governo).

Lista de oferendas

As duas cadeiras vagas na diretoria da Anatel estão reservadas e prometidas aos futuros presidente da Câmara e do Senado – até prova contrária, respectivamente Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP). Entram na longa lista de escambos políticos que o governo terá de fazer com o Congresso para aprovar, entre outras matérias, o Orçamento de 2025 e o que falta de regulamentação da reforma tributária. Não custa lembrar que o Planalto não apresentou nomes para os assentos vazios da Anatel na lista de indicações a agências de reguladoras encaminhadas ao Congresso no apagar das luzes de 2024.

PÉROLA

“Se você joga um sofá, um colchão dentro do rio, aí não tem prefeitura que aguente”,

de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, criticando a população que joga lixo em áreas indevidas e provoca enchente.

Inflação aflitiva

Enquanto procura uma “solução” para a inflação dos alimentos, provocada pelo desrespeito de gastar mais do que arrecada, Lula, segundo analistas, deveria discutir outra inflação, ainda mais grave: serviços. Será quando a população perceber que a reforma tributária com a alta dos impostos e o IVA a 28%, fará explodir os preços em todas as formas de comércio e prestação de serviços. Quando acontecer, será difícil a propaganda oficial capaz de atenuar o desgaste dos responsáveis pela tunga. Políticos que impuseram IVA mais alto do mundo serão lembrados para sempre, à cada compra.

Não se emenda

O ‘poderoso’ ministro Rui Costa (Casa Civil), encarregado por Lula para buscar ‘soluções’ no mercado para deter a alta dos alimentos, vem aparecendo muito nos últimos dias, onde fala e não promete nada. Pior: fala em “intervenção” nesse mercado, que é sinônimo de “coisa ruim” para varejistas. Nesses dias tropeçou de novo: falando com grupo de repórteres, resolver apresentar uma “solução” para os consumidores: “mudar de fruta” e comprar apenas as mais baratas (!). Teve jornalistas que morreram de rir. E o ‘poderoso’ não gostou.

Outros tempos

Depois de Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro como “melhor atriz” por sua atuação em ‘Ainda estou aqui’, Lula ligou para a filha de Fernanda Montenegro para parabenizá-la. Contudo, no dia 30 de agosto de 2023, Lula não teve a mesma reciprocidade. A data marcava o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecidos Forçados, a filha de Rubens Paiva, Vera Paiva, foi deixada de lado pelo presidente. Vera e outras pessoas foram ao Planalto relembrar a memória de seus familiares e lutar por mais informações daqueles que desapareceram na ditadura militar. Lula não quis receber os militantes. Agora, criou o Prêmio Eunice Paiva, para homenagear os que lutam pela democracia.

Redução da dívida

O Assai deverá se dedicar, com total prioridade, neste ano à redução de sua dívida. Diretores da rede varejista estão debruçados em negociações com os bancos para o alongamento do perfil do passivo. Com um faturamento de R$ 72,8 bilhões em 2023, a rede enfrenta uma dívida de R$ 2,8 bilhões, com vencimento em cinco anos. No ano passado, a Receita bloqueou bens de valor de R$ 1,26 bilhões. O elevado endividamento tem restringido a capacidade do Assai de investir na abertura de lojas. Nos últimos seis meses, seu valor de mercado caiu quase 40%.

Amigo de Janja

A substituição na Diretoria de Documentação Histórica ocorreu após a intervenção de Janja na montagem de uma exposição sobre história de Lula inaugurada dia 9 de janeiro. O Planalto designou Jackson Raymundo, um amigo da primeira-dama para cuidar do acervo pessoal de Lula na Diretoria ligada ao gabinete do presidente. Na semana passada, o cargo era ocupado pelo historiador Claudio Soares Rocha, que cuidou também dos acervos de José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff durante suas passagens pela Presidência. Detalhe: Janja demitiu Rocha porque ele colocou na exposição uma camisa de Lula favorita de Marisa Leticia.

Contra Janja

Grupo de deputados da oposição estão se mobilizando para saber o que Janja faz, quanto recebe dos cofres públicos e quem recebe em seu gabinete no Planalto, cercada de assessores que migraram da Secom. Suspeitas sobre os gastos, segundo parlamentares, e a agenda de Janja foram geradas pelo próprio maridão, quando tornou tudo isso secreto. Na intimidade do Alvorada e mesmo quando o casal presidencial está lá com amigos, Janja não se conforma com as ofensivas de opositores nas redes sociais. Quer enfrentar a guerra e Lula freia: pode respingar na campanha de 2026.

MISTURA FINA

Com uma infinidade de mordomias, os 81 gabinetes dos senadores custaram R$ 39,6 milhões em 2024. Eles adoram gastar, desde que não seja seu dinheiro: escritório político, salários de marajá, papelada, hospedagem, combustível, passagens aéreas, segurança e até propaganda própria. Os gabinetes mais caros foram os de Laercio de Oliveira (PP-SE), que torrou R$ 809 mil em um ano e Nelsinho Trad (PSD-MG), R$ 803,2 mil.



A maior parte dos gastos dos senadores está no “cotão” em que qualquer despesa é ressarcida: R$ 29,1 milhões. Sem contar diárias e correios. Reis do “cotão”: Laercio de Oliveira, R$555, 9 mil; Rogério Carvalho (PT-SE), R$ 554,5 mil e Randolfe Rodrigue (PT-AP), R$ 550 mil. O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) nada gastou em seu gabinete. Já o gabinete do petista Jaques Wagner (BA), líder de Lula no Senado, custou R$ 643,2 mil, mais R$ 433,3 mil de despesas ressarcidas.

A Via Mobilidade (leia-se CCR) anunciou que “avalia investir” R$ 480 milhões nas linhas 8 e 9 do metrô paulista, o que provocou irritação no Palácio dos Bandeirantes. A empresa deixou em aberto um desembolso que já era dado como certo pelo governador Tarcísio de Freitas. Não era esse o combinado. No ano passado, o governo paulista flexibilizou algumas obrigações prevista no contrato de concessão das duas linhas, refresco condicionado aos novos investimentos. No entorno de Tarcísio, a percepção é de que a CCR lançou mão de uma evasiva verbal com o intuito de arrancar novos ajustes contratuais. Não vai rolar: Tarcísio não engole desfeita.

A alopecia androgenética (queda de cabelos) atinge também famosos: Xuxa, Maiara, Gretchen, entre muitos outros. Xuxa já convive com cabelos curtíssimos que continuam caindo e, como Gretchen, pensa em fazer um transplante no futuro. Por enquanto, as duas confessam estar “muito tranquila” com seus visuais. Em 2022, a ex-BBB, Juliette Freire começou a enfrentar o mesmo problema: desde criança já colecionava sinais de alopecia, especialmente por uso frequente de secadores e chapinhas.

In – Cinema: Viva a Vida!

Out – Cinema: O Homem do Saco