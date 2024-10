"O Brasil hoje sente inveja da Venezuela e da Nicarágua"

Cláudio Humberto

Deputado Sanderson (PL-RS) sobre a ameaça de racha nas hostes bolsonaristas

Boulos torrou R$7,3 milhões em ‘impulsionamento’

O candidato de extrema-esquerda à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), gastou sem piedade o dinheiro do fundão eleitoral para impulsionar sua campanha nas redes sociais: R$7,3 milhões. Os que mais gastaram são os que estão atrás nas pesquisas. Candidatos das 15 capitais onde haverá 2º turno, incluindo Boulos, já engordaram em R$18,3 milhões os cofres de Mark Zuckerberg, dono da Meta (das redes Facebook e Instagram). As informações são da Justiça Eleitoral.

Levou a prata

Em 2º lugar na gastança está outro nome da esquerda, Evandro Leitão (PT), que disputa a prefeitura de Fortaleza (CE): R$4,3 milhões.

Nunes em 9º lugar

Na campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB), líder nas pesquisas, o Facebook representa a nona maior despesa: R$1,7 milhão.

Líder nem precisa

Em Porto Alegre, Maria do Rosário (PT) gastou R$280 mil, mas a Meta não viu a cor do dinheiro de Sebastião Melo (MDB), líder nas pesquisas.

Tem quem não gaste

Ao todo, sete candidatos de capitais não registraram gastos com o Facebook. Outros 23 fizeram evaporar entre R$24 mil e R$7,3 milhões.

Rivais queimam Hugo Motta como ‘nome de Cunha’

Com o afunilamento dos acordos e a eleição para presidente da Câmara se aproximando, cabos eleitorais de Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antônio Brito (PSD-BA) tentam queimar o filme do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) junto a petistas lembrando suas ligações ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que concretizou o impeachment de Dilma Rousseff. Também o ligam ao presidente do PP, senador Ciro Nogueira, alegando que o ex-ministro de Bolsonaro foi quem o escolheu.

Passado impertinente

Com o centrão rachado, o PT virou a atual “noiva” da disputa. Como Ciro foi chefe da Casa Civil do governo anterior, pega mal entre petistas.

PL se garantiu

Motta tem apoio velado de Arthur Lira (PP-PI), que deixa a cadeira em fevereiro, e do PL, que, em caso de vitória, ficará com a vice-presidência.

Terreno na lua

Brito e Elmar resolveram se aliar na disputa. Para atrair o governo, prometem de tudo, como fidelidade do União Brasil e do PSD na Casa.

Invertida

“Quem é amigo de Maduro no Brasil mesmo?”, perguntou o estadual Carmelo Neto (PL-CE) a Geraldo Alckmin, após o vice-presidente dizer que “quem gosta de ditadura não deveria disputar eleição”.

Papagaiada

Entre a inauguração fake de sexta (18), protagonizada pelo chefe da Secom, Paulo Pimenta, e esta segunda (21), quase 30 mil pessoas, em 200 voos comerciais, deixaram de usar o aeroporto de Porto Alegre.

Jogatina continua

O governo insiste no falatório de bloquear o uso do cartão do Bolsa Família nas jogatinas online. Já se foram R$3 bilhões pelo ralo de 3 milhões de beneficiários e nada de bloqueio do cartão.

Assim não dá

Parlamentares do Novo entraram com representação no TCU para barrar penduricalhos que turbinam salários na Advocacia Geral da União. Só o auxílio saúde suplementar pode engordar os salários em R$3,5 mil.

Em ditadura é assim

O Brasil se vê diante de projeto de lei que lembrar direitos dos cidadãos, previstos na Constituição, proibindo “monitoramento” de cidadãos pelo Ministério da Justiça. O projeto é de Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Vale tudo

Como disse Dilma Rousseff, vale até “fazer o diabo” por votos. Detestado pelo PT baiano, Elmar Nascimento (União-BA) sobe em palanque petista em Fortaleza (CE) pedindo votos para presidente da Câmara.

Leis frouxas

O aumento no número de suspeitas de crimes financeiros é “puro suco de Brasil”, avalia o Delegado Marcelo Freitas (União-MG). O deputado avalia que é resultado da sensação de impunidade.

Arquivo

Deu em nada investigação contra a deputada Clarissa Tércio (PP-PE) por supostamente incitar a quebradeira de 8 de janeiro de 2023. O processo foi arquivado pelo ministro Alexandre de Moraes (STF).

Pensando bem...

...São Paulo perdeu para Cuba o posto de maior apagão do mundo em 2024.

PODER SEM PUDOR

Planos para visita íntima

Certa vez, durante almoço no saudoso Piantella, de Brasília, o dono do restaurante, Marco Aurélio, não parava de lamentar a condenação de um cliente ilustre, José Dirceu, no processo do mensalão, e a confirmação pelo próprio ex-ministro de que seria obrigado a cumprir quase dois anos de prisão em regime fechado. A todo momento, o chef olhava para Dirceu: “Zé, eu não agüento ficar dois anos sem você...” Ouvindo as lamúrias ao lado do jornalista Pedro Rogério Moreira, o ex-senador Heráclito Fortes (DEM-PI) gozador incorrigível, interveio: “Zé, vamos fazer o seguinte: quando você tiver direito a visita íntima, convoque o nosso Marco Aurélio!” E todos caíram na gargalhada. Inclusive Marco Aurélio, que, aliás, é espada.