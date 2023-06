O Brasil precisa de uma moeda digital?

GIBA UM

do presidente do Ibama, RODRIGO AGOSTINHO // em audiência pública na Câmara dos Deputados.

“O Ibama tem que ter as decisões amparadas do ponto de vista técnico. Nenhum presidente ou técnico do Ibama vai canetar para conceder uma licença se não estiver tudo dentro dos conformes”,

do presidente do Ibama, RODRIGO AGOSTINHO // em audiência pública na Câmara dos Deputados.

Dados da Secretaria da Saúde do Rio, mostra que em função da pandemia da covid-19, 2021 foi o primeiro ano (desde o início da contagem em 1994) em que morreram mais pessoas no Rio de Janeiro do que nasceram: 75.451 óbitos frente a 68.615 novos bebês.

Mais: em 2022, com a vacinação da população nasceram 64.638 cariocas, frente a 59.775 mortes. Que mostra também que 2020 e 2021, pela primeira vez as doenças infectocontagiosas (como a covid-19) foi a principal causa de mortes no município do Rio de Janeiro.

In - Depilação para sobrancelha: Laser ND Yag

Out - Depilação para sobrancelha: Laser Alexandrite

Nova base

Lula está convencido de que montar sua base de apoio na Câmara e Senado é quase impossível; até agora, Arthur Lira só lhe dá alguma força quando bem entende. Lula está empenhado em se bandear para o lado dos magistrados. Acha que é de lá que surgirá sua blindagem. Derrotas que recebe no Congresso podem ser revertidas no STF. Para ilustrar, embora em pequena dose, o petista convidou para o churrasco da semana passada, no Alvorada, dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes que, aliás, eram também paparicados por outros convidados.

FAZENDO AS CONTAS

Esse plano “Mais Carros” poderia custar, segundo analistas, cerca de R$ 200 milhões por mês. Em um ano, mais de R$ 2 bilhões, sem contar vendas por outros motivos. Há uma dúvida se só os carros vendidos nas lojas terão desconto ou os comprados diretamente nas montadoras também serão beneficiados (frotas de empresas). Pelo plano do arcabouço fiscal, o déficit seria de R$ 50 bilhões. Por uma estimativa anterior de Fernando Haddad (Fazenda) R$ 100 bilhões. Resultados possíveis: aumento de arrecadação de impostos em cerca de R$ 36 milhões ou corte de mais gastos.

Duas versões

Há duas versões para os salamaleques de Lula e Nicolás Maduro, que teve honras de chefe de Estado e subiu até a rampa do Planalto. A primeira é que pretendia dar um sinal amigável às suas bases de apoio à esquerda mais radical. Ou seja: afagar petistas e aliados mais ideológicos, mesmo se submetendo a um vexame. A segunda é o projeto de levar o Brasil a um patamar de protagonismo como um aliado fundamental para a entrada do país na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Maduro funcionaria como uma espécie de embaixador do pleito junto aos demais integrantes da Opep, do qual os venezuelanos são fundadores.

MENTIRA

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), avisou que é mentira a notícia de que ele teria pedido a cabeça de um ministro para aprovar propostas favoráveis ao Governo na Casa. No caso o tal ministro seria Renan Filho (Transportes) e o pedido teria sido feito após seu pai, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) ter chamado Lira de “caloteiro. “É falsa e descabida a informação de que pedi ‘a cabeça de ministro’, e muito menos em troca de aprovação de qualquer proposta do Governo”. Arthur Lira e Calheiros são adversários em Alagoas, e o senador ainda teria acusado o deputado de bater em sua ex-mulher.

Quer respeito

Ainda Arthur Lira: ele pediu para que ele e sua trajetória fossem respeitados, mandando uma indireta (direta) para o senador Renan Calheiros. “Tenho agido sempre com respeito aos Poderes. A origem da desinformação segue na mesma linha daquele que tem usado as redes sociais e seus prepostos, para me desrespeitar gratuitamente. Isso não admito e exijo respeito! Tenho uma trajetória política de mais de 20 anos dedicados a Alagoas e ao Brasil, sempre em defesa da liberdade e da democracia”.

Nova carreira

A cantora e compositora Sandra de Sá, 67 anos, vai adicionar uma profissão a mais em seu currículo. Sexta-feira (2) ela estreia como atriz de teatro no musical 80 A Década do Vale Tudo - Doc.Musical, que ficará até 16 de julho no Teatro Claro Rio, em Copacabana, Rio de Janeiro. “Não sou de pensar por demais quando me convidam para certas coisas, ainda mais um convite para protagonizar um musical sobre os anos 80. É uma honra muito grande! Porque o Doc 80 é uma parada muito importante e pensar que me escolheram para representar tudo o que aconteceu, para representar a nossa arte, os nossos artistas. Fico absolutamente honrada. Não sei como partiu o convite para o musical, não quero saber e amo quem sabe. O pessoal me convidou e nem pensei. Ainda mais que eu já tinha conhecimento do Doc 60, do Doc 70… Caraca! Eu vou estar nesse 80!”. O musical conta com 10 toneladas de cenário, mais de 600 figurinos e 120 perucas, 30 artistas (músicos, atores e bailarinos), que se revezarão em músicas de Rita Lee, Gal Costa, Lulu Santos, Cazuza, Michael Jackson, Queen, Pink Floyd, Blitz, Titãs, RPM, Legião Urbana, Tim Maia, Madonna, entre outros.

Novo erro para coleção de Lula

Já está virando uma coleção os erros e vexames protagonizados por Lula em cenários internacionais, especialmente quando resolve falar de improviso e comete mais do que incidentes diplomáticos. No caso da Cúpula da América do Sul piorou porque desandou a falar o que não devia no aeroporto, quando considerou o encontro com Nicolás Maduro, ditador venezuelano, de “momento histórico” e repetiu na reunião com todos os presidentes de países sul-americanos convidados. E pior: falou mesmo depois das críticas abertas do uruguaio Localle Pou e do chileno Gabriel Boric (esquerdista, por sinal), apoiados pelo equatoriano Guilhermo Lasso e pelo paraguaio Mario Abdo Benitez. O conselho para ele repetir o que disse e não recuar foi dado pelo assessor e ex-chanceler Celso Amorim. Há um lado tragicômico: no final, os participantes da cúpula se dão as mãos e posam para a fotografia. Nicolás Maduro fica numa das pontas, depois de ter assinado com outros participantes de um documento onde todos prometem promover a democracia na região. Os quatro presidentes que investiram contra Lula trataram de ficar o tempo todo distantes de Maduro e sem cumprimentá-lo. Um dele chegou a lembrar outro tropeção de Lula, também no exterior, quando disse que o único “país que deu certo na América Latina foi Cuba”.

Filhas de peixes

Neste final de semana duas mães da área musical (uma nacional e outra internacional), saíram orgulhosas do palco. A primeira foi Ivete Sangalo que viu sua filha Marina (gêmea com Helena) de 5 anos subir no palco do North Music Festival, em Porto, Portugal e dançar a música Arerê, junto com os bailarinos. Nas redes sociais junto com parte do vídeo escreveu: “Filha de peixe, peixinha é”. Ivete sempre deixou claro que as filhas são bem diferentes. “Marina é porradeira, como a gente fala na Bahia, a bicha é tirada no grosso; Helena, é mais calminha”. A outra foi Beyoncé, que viu sua primogênita Blue Ivy, de 11 anos, dançar com seu corpo de baile em Paris e Londres, durante a música Black Parade, na turnê Renaissance World Tour. Além do gingado de Blue, a sua altura (ela já tem mais de 1,50 m) também chamou atenção.

Mineiros em campo

A Polícia Federal e o serviço norte-americano desbarataram, há dias, uma quadrilha especializada na entrada ilegal de brasileiros nos Estados Unidos, a maior parte proveniente de Minas Gerais. As investigações apontam a participação de um comerciante mineiro que foi candidato a deputado federal pelo Avante, nas eleições de 2022. Ele foi flagrado tentando atravessar a fronteira entre Belize e México, com um grupo de seis brasileiros, entre eles uma criança de seis anos.

Dívida real

Ainda Nicolás Maduro: o venezuelano foi embora não prometendo que irá pagar a dívida que tem com o Brasil, que nem sabe de quanto é. O BNDES fará nova planilha com as dívidas detalhadas e mandará para Caracas. O governo brasileiro sabe que a dívida da Venezuela gira em torno de US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões). Os dados foram divulgados, durante a cúpula, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, cujo titular é o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Campanha

Há uma campanha na televisão e até mesmo em anúncios nas redes sociais chamando a atenção para a herpes zoster, que faz surgirem bolhas em diversas partes do corpo produzindo dores violentas. Médicos a área costumam lembrar que há registo de pacientes que não conseguem controlar a dor e chegam a desmaiar. O combate à moléstia pode demorar mais de duas semanas e a campanha recomenda a utilização de vacina. Não há vacinas na rede pública e nas clínicas particulares chegam a custar R$ 1.500, em duas parcelas (para duas doses). Ou R$ 800 para uma dose única (a segunda fica para a segunda aplicação).

VENDENDO VACINAS

O Instituto Butantã deverá dar mais um passo para se consolidar como o grande exportador de vacinas da América do Sul. A entidade já enviou a autoridades da área de saúde do Paraguai, Colômbia e Argentina resultados atualizados dos estudos da fase III do imunizante contra a dengue. Os três países são fortes candidatos à compra das vacinas. Peru e Equador já sinalizaram também interesse no imunizante. Nísia Trindade, ministra da Saúde, está ajudando.

MISTURA FINA

ATÉ o apresentador Luciano Huck resolveu entrar em cena, afirmando que a ditadura venezuelana “não é apenas uma narrativa”, contrariando o que Lula disse de Nicolás Maduro. No Twitter disse que o autoritarismo do regime venezuelano é real e “não tem nada ver com a democracia”. E emendou: “Fui lá e vi. Ninguém me contou. Conversei na fronteira com dezenas de famílias nos campos de acolhimento fugindo da ditadura venezuelana”. Pelo que se deduz, Huck está em campanha.

VALDEMAR Costa Neto, dono do PL, está em campanha com o crescimento no campo conservador de Ricardo Salles à prefeitura de São Paulo. Diz que ele é da “extrema direita’. Nada de ideologismo. Valdemar está irritado porque assumiu compromisso de apoiar a reeleição de Ricardo Nunes, que retribuiu com o controle da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e duas subprefeituras.

O MINISTRO Alexandre de Moraes aguardava apenas as indicações para duas vagas no TSE (Lula encaminhou em tempo recorde) para avançar com o processo que deve tornar Jair Bolsonaro inelegível. No STF, há quem aposte também que é certa a cassação da deputada Carla Zambelli, alvo do inquérito da fake news. Detalhe: o ex-presidente quer distância da parlamentar, posição diferente de tempos passados.

O FUNDO americano EIG está acertando a compra da Ocyan, empresa de óleo e gás da Odebrecht. O martelo deve ser batido em agosto. É uma transação bilionária, só que a Odebrecht não terá um centavo dela. Toda dinheirama será repassada para o BNDESPar.

O PRESIDENTE do PSDB, Eduardo Leite e a deputada Tabata Amaral (PSB) enxergam as eleições municipais do ano que vem de maneira diferente, no que se refere à uma possível aliança. O PSDB quer filiá-la para a disputa, mas Tabata prefere ter um tucano na vice de sua chapa. O motivo é simples: ela não quer perder o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Márcio França, os dois de seu partido. Leite, do seu lado, acha que o acordo só vale se for uma neo-tucana para ajudar na renovação da sigla.

O GOVERNADOR de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) acaba de autorizar o repasse de R$ 109 milhões das chamadas “emendas Pix”. O mecanismo incluído no orçamento por deputados estaduais abastece os cofres das prefeituras paulistas sem a necessidade de compromisso prévio de como a verba será aplicada. Os valores irrigam as bases eleitorais dos parlamentares. Quem cuida disso é o secretário do Governo, Gilberto Kassab, que analisa e libera emendas chamadas formalmente de “transferências especiais” (e sem transparência).

HOJE, a prefeitura de São Paulo é uma das maiores devedoras de precatórios vencidos e não pagos no país. Essa dívida somou R$ 19 bilhões no final de 2022, o que representou 24% de suas receitas correntes. Se a capital fosse um estado, seria o segundo maior devedor, em termos absolutos e em proporção à receita. Mais: coloca à disposição cerca de R$ 3 bilhões de seu orçamento anual, esses recursos mal cobrem a expedição de novos precatórios. Ricardo Nunes, candidato à reeleição, acha que está fazendo muito.

Assine o Correio do Estado