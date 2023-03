"O Brasil sofreu muito com mentiras nas redes sociais nos últimos anos e nós precisamos fortalecer uma rede da verdade",

de LULA // lançando plataforma contra fake news, esquecendo-se da acusação contra Moro.

A Americanas entregou seu plano de recuperação judicial à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A varejista propõe aporte de R$ 10 bilhões, a ser feito pelos acionistas Jorge Paulo Lemann, Marcelo Telles e Beto Sicupira.

Mais: o plano, de 36 páginas, prevê venda de ativos, entre eles a rede Hortifruti Natural da Terra. Há ainda a conversão da dívida em ações até R$ 10 bilhões. A Assembleia de credores precisará aprovar o plano.

In - Chá de eucalipto

Out - Chá de extrato de lavanda

Contra fake news

Lula acaba de lançar uma plataforma do governo federal para combater a disseminação de fake news. Nos círculos políticos, já há quem aposte que o Planalto usará o aparato do Estado para decidir o que é verdadeiro e o que é falso, poucos dias depois do presidente propagar uma falsa informação sobreo senador Sérgio Moro (União-PR), sem que haja uma legislação sobre fake news.

A plataforma já desmentiu desligamento de bombas do São Francisco, captação de recursos por Ludmila via Lei Rouanet e que Lula tinha sido impedido de entrar no Alvorada. Sobre o complô dos EUA contra empreiteiras brasileiras e o "golpe" contra Dilma Rousseff, nem sinal.

Escondido

A defesa de Jair Bolsonaro, que deverá voltar amanhã ao Brasil, tentou usar a temporada que ele passa nos Estados Unidos para travar o andamento de uma ação que tramita no TSE e que pode declará-lo inelegível por oito anos.

Como não conseguia citar Bolsonaro em Orlando, o relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, enviou a notificação para o endereço pessoal de Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, no Rio e a papelada foi recebida pelo porteiro, válida conforme o Código de Processo Civil.

Aumento

Chegando ao Brasil, Jair Bolsonaro deverá se transformar no presidente de honra do PL, partido ao qual se filiou para disputar as eleições que perdeu em 2022. Antes, ele tentou fundar o Aliança pelo Brasil, uma nova legenda, mas não conseguiu assinatura suficientes.

Valdemar Costa Neto, dono do PL, pediu segurança para o desembarque do ex-presidente, às 7h10. Detalhe: o futuro salário de Bolsonaro no PL já ganhou aumento. É igual a salário de ministro, elevado a partir de abril para R$ 41.650,92.

Outro Lula

Se alguém imaginar que no governo Lula 3 alguém tenha condições de repetir a performance de José Dirceu e Antônio Palocci no primeiro mandato, ou seja, serem ouvidos pelo Chefe da Nação, engana-se.

Aos 77 anos, o presidente está convencido de que sabe tudo e que não tem muita paciência para ouvir conselhos até mesmo de grandes nomes do terceiro mandato. Ninguém se atreveu nem mesmo comentar os palavrões envolvendo Sérgio Moro, há dias. Janja tem alguma ascensão sobre o marido: pode palpitar, aconselhar, não.

Terminais públicos

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, está elaborando plano de reestruturação de terminais de cargas públicas do país. A ideia é que o governo federal faça investimento para a modernização de algumas dessas instalações.

Muitos tem sofrido perda de competitividade. No ano passado, quatro terminais de Salvador tiveram queda seu volume de cargas movimentada, perderam 6%. Já os terminais privados do Estado tiveram 30% de aumento nos embarques e desembarques.

Ritmo acelerado

Enquanto não começa gravar a próxima novela das 19h na Globo, Fuzuê primeira novela de Gustavo Reiz na emissora carioca (antes estava na Record), Marina Ruy Barbosa vai curtindo sua vida de solteira (desmentindo que esteja vivendo um romance com Enzo Celulari e até disparou em suas redes sociais "Gente, sinto decepcionar a fanfic de vocês, mas amizades existem, tá?") e aproveita também para encher o cofrinho.

Na última segunda-feira (27) lançou sua 11ª coleção (em 7 anos de parceria) da Life by Vivara batizada de Royal, na terça-feira (28) participou de almoço promovido pela Kopenhagen que celebrava antecipadamente a Páscoa, lançou a nova coleção da sua grife Ginger batizada de "Nostalgic", participou do Safra Invest Day, premiação dedicada aos assessores de investimento Safra Invest, compareceu ao aniversário de Anitta (com quem "supostamente" estaria brigada).

E de quebra estampa capa e recheio da nova edição da revista Elle Brasil. Ainda sobre a novela ela fará sua primeira vilã a Preciosa Montebello e será rival de Luana que será vivido por Giovana Cordeiro. Mais: Marina irá reencontrar Lilia Cabral, e desta vez a veterana atriz interpretará sua mãe Bebel Montebello.

Candidato a influencer

Se o ex-governador Sérgio Cabral está tentando se transformar num influenciador, o mesmo caminho está sendo seguido pelo juiz que o condenou. Afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, Marcelo Bretas anunciou há dias:

"Olá, Vez por outra vamos estar juntos aqui neste canal". Três reclamações motivaram o afastamento de Bretas: duas com origem em delações premiadas de advogados que relataram negociações na condução de processos e mais uma, de atuação política em 2018 em fazer de Wilson Witzel, afastado dois anos depois.

Na rede, ele tem se dedicado a lavajistas, evangélicos e concurseiros, oferecendo-se também para tirar dúvidas de aspirantes à magistratura. O juiz afastado, que atuava na Lava-Jato no Rio e que tirava fotos com Jair Bolsonaro e o mesmo Witzel, agora só aparece sozinho.

Filha de peixe

Aos 9 anos North West, filha da empresária, modelo e socialite Kim Kardashian e do rapper Kanye West em breve irá lançar sua própria linha de cosméticos, seguindo os passos da mãe e da tia Kylie Jenner. Segundo a imprensa internacional o seu nome já estaria registrado e estaria ligada ao lançamento de vários produtos de beleza incluindo hidratantes, séruns, óleos faciais, gel de banho, esmaltes, shampoos, gel de cabelo, loções para a pele e outros cosméticos e acredita-se que será voltado para adolescentes e crianças.

Mais: North tem o seu primeiro projeto em Hollywood, onde dará voz a uma nova personagem da sequência do Longa Patrulha Canina O Poderoso filme. E North ainda é influenciadora e tiktoker, numa página que divide com a mãe tem mais de 15 milhões de seguidores.

Do seu modo

O discutido Rui Costa, titular da Casa Civil do governo Lula, cujo comportamento ele é chamado de "imperador", rótulo que pertencia anteriormente a Arthur Lira, presidente da Câmara poucos suportam, gosta das coisas a seu modo. Se, de um lado, conseguiu um emprego de conselheira para sua mulher Aline Peixoto no Tribunal de Contas de Municípios da Bahia, modificou a legislação da Bahia que governou por dois mandatos a ponto do governo de lá pagar serviços prestados a ele em Brasília. Entre outros, motoristas e seguranças.

Contra

O escritor Paulo Coelho, que sempre teve relações mais do que cordiais com Lula, acaba de brindar seu comportamento como presidente da República no Twitter de "patético".

E em se tratando de figura internacionalmente conhecida, a atitude de Coelho ganhou repercussão lá fora. Lula não deu muita atenção ao comentário, mas sabe que estava em falta com o escritor. Quando fez a lista de convidados para a posse do maridão, a primeira-dama Janja literalmente se esqueceu de Paulo, que ficou magoado.

Sem mágoa

"Tudo o que pude fazer para ajudar o Lula eu farei. Não há nenhum ressentimento, nenhuma mágoa". A frase é do ex-governador de São Paulo, João Doria, no lançamento de um livro sobre seus tempos de político. Em suas duas campanhas (prefeito e governador) e quando imaginava o lançamento de sua ao Planalto, Doria não poupou ataques ao petista e chamá-lo de "ladrão" fazia parte de sua tônica. Detalhe: se ele não tem "nenhuma mágoa", o presidente Lula tem muitos e refuta qualquer aproximação de Doria, a quem se refere como "moleque".

Outra

Nos dias 20 e 21 de abril, no The Savoy Hotel, em Londres, a empresa de eventos de João Doria promoverá mais uma Lide Brazil Conference que, entre outros os convidados especiais, terá Roberto Campos Neto, Carlos Fávero, Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, Marina Silva e Michel Temer e mais uma leva de governadores e figuras ligadas ao mundo financeiro, público e privado. Desta vez, os ministros do STF ficam em casa.

MISTURA FINA

O PROJETO do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desfigura a Lei do Impeachment e objetiva anular a prerrogativa constitucional do presidente da Câmara de decidir sobre a abertura do processo. Para ajudar, Pacheco acionou o ministro Ricardo Lewandowski, de supostas ligações com o PT. traduzindo: o projeto facilita o afastamento do presidente e trona mais difícil o impeachment de ministros do STF.

O GOVERNO estuda medida para aproveitar o conhecimento de cientistas e pesquisadores brasileiros que moram no exterior. A ideia é que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, passe a contratar essa mão de obra super qualificada de forma temporária, nada de concursos. Eles seriam alocados em 28 unidades de pesquisa, institutos e autarquias vinculados à Pasta.

COMO o senador Flávio Bolsonaro tem espalhado que pretende disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, no ano que vem, seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, está com vontade de fazer a mesma coisa, em relação à prefeitura de São Paulo. É tudo conversa para inglês ver. A família Bolsonaro (leia-se, o ex-presidente e chefe do Clã) já decidiu que ninguém disputará qualquer cargo para o Executivo em 2024. Carlos Bolsonaro pela terceira vez, será candidato a vereador no Rio.

OS governadores do Paraná, Ratinho Junior (PSD) e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos, com um pé no PSD) são as apostas do ex-ministro e Secretário-Geral do governo paulista Gilberto Kassab para as eleições de 2026. Tarcísio não toca no assunto; Ratinho não esconde seu projeto presidencial.

A AEGEA Saneamento está conversando com a Kinea, gestora do Itaú, sobre a venda de uma participação minoritária no Projeto Cedae. A companhia arrematou dois blocos no leilão da antiga estatal fluminense, assumido a operação de água e esgoto em várias regiões da cidade do Rio e em 28 municípios do estado. Ao todo, a Aegea terá de investir mais de R$ 30 bilhões, o que justifica a busca de um sócio. A empresa e a Kinea já são parceiros na Corsan, a companhia de saneamento do Rio Grande do Sul, comprada em dezembro do ano passado.

NOS anais sobre presidentes brasileiros, certamente haverá um lugar para um inédito campeonato entre três ocupantes do Planalto. Seria um ranking para ver quem fala mais palavrões no exercício, publicamente ou em círculos mais privados. Entre os postulantes ao primeiro lugar formam Lula, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. Há quem aposte que Dilma levaria a primeira colocação.

A ATRIZ Glória Pires, 59 anos, será a ambiciosa Irene na novela Terra e paixão, próxima trama das 21h da Globo, de Walcyr Carrasco. Ela será casada com o fazendeiro Antônio (Tony Ramos). E os telespectadores poderão aplaudir (ou não) uma surpresa de Glória: ela fez uma harmonização facial.

