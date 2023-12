Giba Um

de NICOLÁS MADURO // sobre a queda de um avião da Guiana

O ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, considerado a indicação de Lula ao Supremo que “nunca decepcionou” (sua mulher Marisa Leticia era amiga da mãe de Lewandowski), é que poderá assumir mesmo o Ministério da Justiça no lugar de Flávio Dino.

Mais: a ideia de nomear Gleisi Hoffmann para a mesma cadeira fica para outro dia: Lula acha que ela tem muito trabalho pela frente nas eleições municipais. Também o novo grande amigo do presidente, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, tem sido cotado.

30 anos

de carreira

Ivete Sangalo, 51 anos, comemora 30 anos de carreira. E no próximo dia 20 fará um esquenta de sua turnê de comemoração batizada de “ Ivete 3.0”, no estádio do Maracanã. Capa e recheio da Vogue Brasil, a também apresentadora resume a carreira: “Com a maturidade que tenho, com tudo o que fui aprendendo e vivendo, diria que hoje é o meu melhor momento porque estou feliz em ser cantora, estou feliz em ser artista, independentemente do que alguém possa me dizer. Fui inteira em tudo o que fiz na minha vida até hoje”. E completa: “Houve, na carreira, momentos de maresia, calmaria demais. Toda carreira tem um gráfico. Se esse gráfico não se movimenta, vira uma coisa doentia, pouco orgânica, sabe? Eu acho que, assim como a vida, a carreira de um artista tem movimentos orgânicos, momentos de maior sucesso, de menor sucesso, um momento em que você tem que se reinventar, um momento em que você está de saco cheio e não quer reinventar nada, um momento em que você ganha um gás absoluto. O que me fez chegar aqui, foi perceber o gráfico. O que mais atrapalha um artista é a ansiedade do sucesso, querer estar sempre no auge. Isso não vai acontecer”. Mais: Ivete assinou um novo contrato com a distribuidora digital Altafonte, onde lançará o EP Reivete-se , com três faixas na próxima sexta-feira (15).



Janja: “Ninguém me

deu, eu conquistei”

“Todo mundo fica falando: “O que ela está fazendo lá com o presidente. Ela não foi eleita”. Dane-se, eu vou estar sempre. Ninguém me deu aquele lugar, eu conquistei”. Era a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, falando na Conferência Eleitoral do PT 2024, em Brasília, sentada ao lado de Lula, rebatendo comentários que enfrentou no G20, quando o maridão assumiu a presidência do evento. Depois, lembrou uma crítica que fez ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que afirmou que os homens precisavam dar mais espaço às mulheres: “Vocês não precisam dar nada para nós. A gente sabe muito bem fazer a nossa luta e conquistar nossos espaços. As mulheres devem ‘lutar por cadeiras’ e ‘por equidade’”. Acabou sendo aplaudida.



Atacando

de modelo

A jornalista, empresária, palestrante e influencer Ju Ferraz como é conhecida, atacou de modelo, na campanha de Natal da grife brasileira Loungerie, onde brinca que foi um pedido que fez para o ‘papai Noel’. Para quem não conhece a “Ju” ela passou pela agência InPress Porter Novelli, trabalhou com Joyce Pascowitch, e foi diretora comercial de uma empresa de cenografia, mesmo não sabendo nada da área, quando exagerou e foi acometida pela Síndrome de Burnout. Teve que pisar no freio. E sua volta veio em 2018 depois de um convite para trabalhar na Holding Clube, solicitação feita por Victor Oliva, presidente da empresa. Hoje a jornalista é uma das sócias da empresa que é especializada em comunicação e marketing de experiência, que abrange 8 agências. Mais: em breve Ju Ferraz irá mostrar seu lado escritora.



Orientações

Janja tem mudado algumas de suas posturas, especialmente nas viagens que tem feito, ao lado de Lula. No período em que ficou afastado por conta da cirurgia do quadril, o presidente ouviu do Cerimonial algumas recomendações (feitas de maneira muito delicada) sobre o comportamento da primeira-dama. A principal delas referia-se à mania de Janja descer do avião presidencial quando chega a seu destino à frente do presidente. Ela deve descer sempre atrás e dependendo, até andar ligeiramente distante do Chefe do Governo. Mãos dadas, apenas em raras oportunidades.

Retrato

Uma conferência sobre mudanças climáticas pode acontecer em qualquer lugar do mundo: em Dubai é de morrer de rir – ou chorar. As emissões de gases de efeito estufa dos Emirados Árabes subiram 7,5% em 2022 em relação a 2021, enquanto a média mundial foi e 1,5%. A crise climática é uma crise provocada pelos combustíveis fosseis, origem da super riqueza de Dubai. O presidente da COP28 foi o sultão al-Jaber, CEO da estatal petroleira dos Emirados. Al Gore – ex-vice-presidente dos EUA, Prêmio Nobel da Paz por sua atuação como ativista climático considerou a COP28 “um atentado, mesmo dizendo que “o sultão é um cara legal”.

Debaixo d’água



O ditador Nicolás Maduro e o presidente da Guiana, Irfaan Ali, têm encontro marcado para próxima quinta-feira (14), com a presença de Lula, que anda mais do que irritado com o venezuelano que até já mandou fazer grandes mapas com a Guiana incorporada à Venezuela. O chanceler Mauro Vieira acha que Maduro poderá, dependendo do rumo das conversas, invadir as terras do planalto do Essequibo criando uma situação de emergência – e cancelando as eleições do ano que vem. Segundo analistas, Maduro está interessado na plataforma continental, debaixo d’água, onde foi achada uma reserva de petróleo de 11 bilhões de barris (equivalente a 75% das reservas brasileiras).



TELEFONEMA



Nesses dias, Nicolás Maduro telefonou a seu amigo Lula afirmando que não pensa em invadir parte da Guiana (não tem armamentos suficientes, seus tanques também soltam fumaça como os usados no desfile de 7 de setembro no governo Bolsonaro), que não teria mínimas condições de defesa. Os de melhor memória lembram que, às vésperas de invadir a Ucrânia, Vladimir Putin também garantiu que não pensava em invasão. De quebra, Maduro já nomeou um general para as terras cobiçadas. A Guiana tem um contrato com a ExxoMobil norte-americana para operar na reservas e um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos. Maduro avisou que ela tem três meses para suspender suas operações.

“Microministério”



Ex-governador de São Paulo, Márcio França ajudou muito nas articulações da esquerda para as eleições de 2022. Ganhou depois o Ministério de Portos e Aeroportos (R$ 10 bilhões de orçamento em 2023) e depois foi rebaixado para uma Pasta já apelidada de “microministério” (Empreendedorismo e Pequena Empresa). O Orçamento é de R$ 11 milhões este ano, que tem uma sede no primeiro andar do Ministério do Desenvolvimento e menos de 10 funcionários em outros andares. Mais: quer saber dos planos para 2026 de seu amigo Geraldo Alckmin (foi vice-governador dele) em São Paulo. Se o vice-presidente não disputar o governo paulista, França é que subirá no palanque pelo PSB, seu partido.

NAS NUVENS



Deputados federais já participaram de 380 viagens em missões oficiais neste ano, um aumento de quase quatro vezes em relação a 2022, quando houve 105 deslocamentos. O número de 2023 é o maior desde 2019, em que foram autorizadas 522 viagens. Entre os destinos, Lisboa, Nova York, Las Vegas, China, Israel e São Paulo. O valor gasto pela Câmara dos Deputados em 2023 chegou até agora a R$ 5,7 milhões, incluindo passagens e diárias. Em pelo menos metade das viagens, as justificativas apresentadas não convencem ninguém de que se trata de trabalho.



