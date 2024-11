"O candidato sou eu"

GIBA UM

de Ronnie Lessa, ex-PM, que tem lanchas, casa na Barra da Tijuca, academia e quiosques, confessando como matou Marielle Franco

Dona Déa Lúcia participou do Lady Night e fez Tatá Werneck chorar. Ela foi a convidada da atração e no fim do programa, surpreendeu a apresentação com uma performance delicada de Fascinação, imortalizada por Elis Regina. Depois, agradeceu a mãe de Paulo Gustavo.

Mais: e antes, de se despedir, abraçou forte Dona Déa e falou: “Você me emociona muito”. então , a convidada que inspirou Dona Hermínia, criação de Paulo Gustavo disse: “Não sou eu, é um clã: começa com minha avó, minha mãe e eu”.

30 anos de história e saudades

Na quarta-feira (30) no Clube Monte Líbano, agência VOE, do Grupo 4ZERO4, promoveu um Gala Dinner em homenagem ao legado de Ayrton Senna, e os 30 anos do Instituto Ayrton Senna. Conduzido por Viviane Senna, irmã de Ayrton e presidente do Instituto Ayrton Senna, e Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1.

O evento contou com Ana Paula Padrão como mestre de cerimônia e a participação especial de Galvão Bueno. No super jantar com menu feito por Edu Guedes e Marcelo Magaldi, foi possível provar uma das iguarias que Senna apreciava, um risoto alla parmegiana com medalhão de filé mignon, contando também com shows de Ivete Sangalo e DJ Alok (que participa de outro projeto com outros 32 artistas batizado de “Senna Driven”). O jantar também teve um leilão no qual a renda foi totalmente revertida para o Instituto.

Entre os itens estavam um quadro exclusivo de Senna pintado por Kobra; ingressos para o GP de São Paulo de F1; uma experiência com Bruno Senna, com a McLaren Senna em Mônaco. “Ficamos felizes de dividir este momento com tantos amigos e personalidades relevantes do nosso país. Ayrton deixou um legado: a certeza de que todos podemos ser vencedores.

Nesta noite, celebramos como Ayrton de fato fez do Brasil, um país campeão em Fórmula 1. Hoje, ele continua perpetuando seu legado por meio do trabalho do Instituto Ayrton Senna, que tem a missão de vencer uma nova pista: a da educação”, afirmou Viviane Senna. Entre tantos convidados, amigos, artistas e empresários, todos unidos pela missão de perpetuar o sonho de Senna estavam Xuxa e Sasha Meneghel, Ivete Sangalo, Edu Guedes e Ana Hickmann, Galvão Bueno e Desirée Soares, Felipe e Rafaella Massa, Emerson Fittipaldi, Sebastian Vettel, Rafa Kalimann, Alice Wegmann, Carla Salle e Gabriel Leone.

Chineses caçam insetos no país

Como se não bastasse a posição de maior exportador global de carne e soja para a China, o papel do Brasil como supridor de proteínas do país asiático começa a se estender a cardápios menos convencionais.

Investidores chineses estão buscando negócios no Brasil relacionados à produção e à exportação de insetos para alimentação. O player mais ativo é a Yihua Capital. O fundo está abordando potenciais parceiros no

país, de gestoras de venture capital a startups do setor. Tem, inclusive, se aproveitado de encontros bilaterais na área empresarial para estreitar contatos e firmar acordos.

A Yihua Capital coloca sobre a mesa não apenas a perspectiva de aporte de capital, mas também a garantia de contratos de longo prazo para exportação de insetos e consequentemente mercado ativo da China, o maior consumidor mundial de nutrientes, seja de que origem for.

Engatinhando

Ainda insetos nutrientes: o que está em jogo é a segurança alimentar de 1,4 bilhões de habitantes. O Brasil ainda engatinha no segmento – sequer há uma legislação para a criação e uso de insetos na alimentação humana. No entanto, reúne condições favoráveis à produção desses comestíveis em larga escala.

Tem área de sobra para criações em cativeiro na Embrapa. E estão surgindo cada vez mais startups no setor. É o caso da Cyns, de Piracicaba (SP), pioneira na produção de farinha de insetos. Já tem como meta atingir mil toneladas de farináceo à base de moscas negras.

Cada vez melhor

A super modelo e apresentadora Heidi Klum promove há 24 anos sua tradicional festa do Halloween. E seu evento é um dos mais esperados, principalmente nos últimos anos. Não só pela evento em si, super produzido, mas também para saber qual fantasia a anfitriã usará.

Logo que começou a produzir essas festas ela se mostrava com looks mais sensuais, como uma dominatrix, em 2000, e Lady Godiva, em 2001 só que nos últimos tem caprichado mais, mostrando fantasias mais produzidas, que levam horas para ficar pronta, contando com a maquiagem, como Michael Jackson como lobisomem em Thriller (2017), Jessica Rabbit (2015) ou minhoca para o Halloween de 2022.

Neste ano ela se superou. Juntamente com seu marido Tom Kaulitz se fantasiaram de ET, o extraterrestre do filme homônimo de 1982. Entre muitos convidados estavam sua filha Leni Klum, fantasiada de mosca branca, a cantora Nicole Scherzinger, o estilista Marc Jacobs, e a modelo brasileira Valentina Sampaio.

Divergência

Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto não divergem apenas na aproximação do PL do centro e centro-direita: agora, surgiu novo ponto de divergência entre eles. No que depender de Valdemar, que sempre joga o jogo olhando até as bordas do tabuleiro, o PL vai apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre à presidência do Senado.

Bolsonaro, contudo, que faz política pensando, antes de mais nada, na própria pele e na da sua prole, condiciona a declaração de apoio à promessa de Alcolumbre de que defenderá a anistia de presos de 8 de janeiro.

Mais que apito

Há uma pressão de entidades da área indígena para que o governo solte as rédeas do Fundo Amazônia e libere um volume maior de recurso para as etnias da região. O assunto está em discussão no BDNES, responsável pela gestão do fundo. Há quem diga que os aportes podem chegar a R$ 250 milhões em 2025.

Neste ano, os repasses deverão somar R$ 180 milhões. No BNDES, quem cuida da interlocução com os indígenas é Tereza Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e atualmente diretora socioambiental do banco de fomento.

Delírio 1

Nos últimos dias, ainda furioso por ter sido barrado – e por Lula – no Brics, o ditador venezuelano Nicolás Maduro vem destilando seu ódio em ataques ao chefe do Governo brasileiro, ao ex-chanceler Celso Amorim e até mesmo ao Brasil, ameaçando nas entrelinhas que “ninguém pode ameaçar a Venezuela impunemente”.

A mídia mundial, hoje, trata Maduro como uma pessoa desequilibrada, que está destruindo a Venezuela, corrompendo instituições e lotando suas prisões de quem não gosta dele. Agora, Maduro pergunta: “se Lula virou agente da CIA” e Amorim “mensageiro do imperialismo norte-americano”?

Delírio 2

Chamando seu embaixador no Brasil para “consultas”, Nicolás Maduro sinalizou que pode levar sua fúria ao extremo de romper relações diplomáticas. Ela mandou também seu chanceler e o procurador-geral chamar Lula de “mentiroso e farsante” por “encerrar” um acidente para não ir a Kazan.

E o Itamaraty está mais preocupado: acha que Maduro até retire a embaixada da Argentina em Caracas da tutela brasileira, abrindo caminho para prender asilados.

Único

Com fissuras depois do fracasso na eleição municipal, o PT – com suas cabeças mais lúcidas e fiéis – está chegando à conclusão de que a única opção do partido na tentativa de ser eleito em 2026, é mesmo o atual chefe do Governo, Lula, que poderia enfrentar uma chapa de centro ou bolsonarista.

O presidente que acaba de completar 79 anos e teria 81 no caso de ser reempossado. O processo de renovação do partido, que começará no primeiro semestre de 2025, não inclui nenhum outro nome que poderia ser outra alternativa – só Lula.

“Fiesp paralela”

Ex-presidente da Fiesp, Paulo Skaf, depois de algumas tentativas políticas sem êxito, vai se candidatar à sucessão de Josué Gomes no ano que vem na presidência da instituição (que comandou por 17 anos).

E vem preparando um super Fiesp, recheada de respeitados nomes, dos mais jovens aos mais veteranos. Quer recuperar o prestígio da Fiesp e voltar a comandar uma entidade poderosa. Cada área vem merecendo nomes fortes. A eleição é no ano que vem e a posse em 2026. Pelo andar da carruagem, Skaf está eleito.

ABTG vira casaca

As tratativas entre o BTG e o Fluminense em torno da criação da SAF deram uma esfriada. O motivo é a aproximação do banco com o Vasco. As conversas passam por muitas possibilidades: empréstimo, preparação do Vasco para a entrada em recuperação judicial e até mesmo compra de parte das ações da empresa que pertenciam ao fundo norte-americano 777 Partners.

A fatia, equivalente a 31% do capital da SAF do Vasco, está nas mãos da seguradora norte-americana A-CAP, que herdou a participação ao executar dívidas contra o 777. Curioso é que BTG e Fluminense caminham juntos há mais de dois anos.

Terapia com IA

Analistas estão discutindo o avanço da Inteligência Artificial no trabalho. Alguns apostam de que 85% das profissões que dominarão o mundo ainda não foram criadas. Agora, estão assustados com um post aterrador sobre pessoas – a maioria jovens – que estão recorrendo ao ChatGPT para fazer terapia. Acham que a hipótese de psicoterapia por algoritmos é um verdadeiro delírio.

Prescinde-se de muita coisa: o contato humano, capacidade de elaborar um raciocínio crítico, aceitação do contraditório. Mas, perde-se isso tudo para atender a urgência de respostas e perguntas que não podem ser respondidas. Ou seja: beira um fiasco.

MISTURA FINA

O governador Ronaldo Caiado andou se estranhando, na reunião com Lula, sobre a PEC da Segurança, mas não desistiu de liderar a direita radical em 2026, quando quer disputar o Planalto. Na reunião, levantou a voz contra uma medida apoiada por muitos e com bons resultados: a adoção de câmeras nas fardas da PM. “Eu fui eleito. Não vou botar câmera em policial meu de maneira alguma”, bradou o governador de Goiás. Detalhe: as primeiras pesquisas, ainda rudimentares, dão pouca chance à candidatura de Caiado.

O Exército concluiu um inquérito policial militar (IPM) e indiciou três dos quatro coronéis apontados como autores de uma carta de 2022 que pressionava o comando da instituição a dar um golpe e impedir a posse de Lula. Entre eles, está o coronel da ativa, Anderson Lima de Moura e dois da reserva, Carlos Giovani Delevati, e José Otávio Machado Rezo Cardoso.

A HIG Capital está analisando dois cenários possíveis para a Kora Saúde. Um deles é a venda do controle da empresa; outro, a negociação dos hospitais separadamente. A questão é o timing. A venda do pacote completo, com 17 hospitais, tem tudo para ser uma negociação mais arrastada, até em função das diferenças entre os ativos. Ao mesmo tempo, há blocos mais cobiçados no mercado, caso dos sete hospitais do Espírito Santo. A HIG ganhou mais tempo para se definir depois que a Kora Saúde conseguiu renegociar com os debenturistas uma dívida da ordem de R$ 1,5 bilhão.

Pablo Marçal (PRTB) quase alcança o segundo turno e agora vai devolver a “medalha dos 3 ‘is’” – “incomível, imbrochavel e imorrível” – que ganhou de Jair Bolsonaro. E avisa que a devolução será no “debate para presidente da República em 2026”. Marçal resolveu devolver porque o próprio ex-presidente afirmou incluí-lo no “time dos 3 ‘is’”.