O Corinthians como o Titanic

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Recente decisão abre precedente para outros casos

O CASO

O julgamento do STJ abordou a questão de uma seguradora que recusava pagar a indenização por morte de um segurado devido à COVID-19, alegando exclusão de pandemias na apólice. O Tribunal decidiu que, considerando as condições de saúde prévias do segurado, a morte não foi decorrente exclusivamente da pandemia, mas sim um risco ordinário e pré-determinado, portanto, não excluído contratualmente. Assim, a seguradora foi obrigada a pagar a indenização anteriormente recusada pela seguradora.

A seguradora alegava que pandemias estariam excluídas das coberturas, o que juridicamente é uma causa de exclusão de pagamento lícita, uma vez que prevista no contrato como "risco excluído". O STJ, porém, alertou que o autor já tinha problemas respiratórios, inclusive, uma antiga pneumonia que lhe deixou com apenas 50% da capacidade pulmonar. Além disso, o falecido possuía outras doenças, como asma, diabetes, hipertensão e Alzheimer, e a causa da morte foi dada como "síndrome da angústia respiratória aguda".

PRECEDENTE

Esta decisão não apenas traz alívio e suporte financeiro às famílias enlutadas, mas também serve como um lembrete crítico para que todos seguradoras e segurados revisitem e compreendam suas apólices de seguro. Em tempos de incerteza, a clareza é a chave para a segurança e a paz de espírito.

O que faz dessa decisão do STJ um marco tão significativo? Primeiramente, ela destaca a importância da boa fé e da transparência entre seguradoras e segurados. A interpretação do STJ reforça o princípio de que as condições de exclusão de cobertura devem ser comunicadas de maneira clara e inequívoca, não deixando espaço para interpretações que prejudiquem o consumidor.

Além disso, essa decisão é um exemplo poderoso do papel do judiciário como guardião dos direitos dos cidadãos, assegurando que crises globais como a pandemia da COVID-19 não sejam usadas indevidamente para negar direitos básicos previstos em contrato.

A decisão do STJ sobre a cobertura de seguro para morte por COVID-19 é mais do que um veredicto; é uma mensagem de esperança e justiça. Por isso, os segurados devem ter sempre consciência dos seus direitos, mas também da importância da transparência e da justiça em todas as nossas relações contratuais.

Em tempos desafiadores, é essencial que nos unamos para garantir que a justiça prevaleça e que os direitos sejam protegidos. A decisão do STJ é um passo positivo nessa direção, e sua divulgação é um dever que todos compartilhamos.

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])