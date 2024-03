O Dia Mundial da Água: o que fazer para preservar esse bem essencial à vida humana?

Giba Um

Parece piada: o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) observou que “não se pode mais chamar um ladrão de ladrão”. Reclamou que, apesar da inviolabilidade do mandato, foi intimado pela Polícia Federal para explicar por que está convencido de que “Lula é ladrão”.

MAIS: Gilvan está providenciando um álbum com recorde que assinalam a corrupção do atual presidente, que o levou à prisão numa sala da PF de Curitiba. Mais: há algum tempo, Lula andava ofendendo Michel Temer e o ex-presidente abriu processo – e ganhou – contra ele, que ficou proibido, judicialmente, de insultar Temer.



Primeira vez



“Primeira vez que o amor bateu de frente comigo”, esse é um trecho da música Olha que o amor me faz, da então dupla Sandy & Junior de 1999, que se encaixa quase que perfeitamente em publicação recente da mesma Sandy, só que não é. Foi um relato que ela fez nas redes sociais, sobre a primeira vez que viajou sozinha, . Acompanhado de algumas fotos ela postou: “Há uns dias eu embarquei na minha primeira viagem solo. Fui pra Copenhagen, na Dinamarca, que há tempos eu queria conhecer. Tô muuuito acostumada a viajar pra fora do Brasil… Mas, sozinha, soziiinha, foi a primeira vez. Eu nunca tinha tido essa vontade. Me senti numa grande aventura. Tantas sensações… medo, insegurança, uma vontade doida de me jogar nessa loucura do outro lado do mundo… Ver o que eu ia encontrar fora e, principalmente, dentro de mim. E, olha, encontrei. Muitas coisas”. Sem dar muitos detalhes ela afirma que foi uma ótima experiencia e que pretende repetir o feito outras vezes, e no final acrescenta: “A sensação que fica é: eu consigo!!.... Preciso viajar mais, com mais frequência. Preciso viajar sozinha de novo”. Já de volta ao Brasil, começa sua turnê em espaços mais intimistas com capacidade de no máximo 10 mil pessoas como o Teatro Positivo em Curitiba, Paraná onde se apresenta amanhã e a casa de espetáculos Qualistage, no Rio que subirá no palco no dia 12 de abril, e em maio fará participações especiais no show de Andrea Bocelli em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.

Convite para irritar Lula



Os governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Tarcísio de Freitas (São Paulo) foram a Israel, estiveram com o presidente Isaac Herzog e com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, autor do convite para eles viajarem ao país só para provocar Lula em resposta às suas declarações sobre o conflito em Gaza em comparação ao Holocausto. Os governadores Romeu Zema (Minas Gerais) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro), também foram convidados, mas preferiram não ir a Israel. E Jair Bolsonaro também estava na lista de convidados (todos contrários a Lula), não foi porque seu passaporte está preso. Caiado pediu “desculpas em nome do povo brasileiro” pela fala de Lula, embora não estivesse representando a população. Tarcísio não citou o episódio de Lula: apenas se solidarizou com os israelenses em razão do conflito. O governo federal considerou a viagem como provocação, mas não deu grande importância. Lula continua sendo “persona non grata” lá.



Nada de registros

A viagem dos governadores brasileiros não ganhou registros das agendas nas redes sociais, embora tivesse sido feita fotografias para “divulgação”. Apesar de ter seus nomes cotados para 2026, os dois visitantes não são conhecidos lá fora. Nas primeiras pesquisas sobre as eleições presidenciais, Tarcísio está bem colocado e acha que será escolhido por Bolsonaro; já Caiado, raros conhecem. Nessas pesquisas, aparece com 2% de intenção de voto, embora goze de popularidade em seu estado. Netanyahu, segundo as agências, acha que conseguiu ofender o presidente brasileiro.



Aproveitando cada segundo

O ator Bruce Willis completou 69 anos na terça-feira (19) e os familiares comemoraram. Para eles é uma vitória a cada dia de sua sobrevivência. O ator que ganhou fama ao interpretar o detetive David Addison em A Gata e o Rato (nome dado no Brasil) se aposentou após ser diagnosticado com afasia (distúrbio de linguagem) em março de 2022. E o drama aumentou no ano passado quando também recebeu diagnóstico de demência frontotemporal (FTP), que lentamente afeta a memória (menos que Alzheimer), concentração entre outras sequelas. E claro, recebeu declarações de suas filhas Rumer, de 35 anos, Tallulah, de 32, e Scout La Rue, de 30, fruto do relacionamento com Demi Moore (que também o parabenizou com palavras emocionantes) e da esposa Emma Heming Willis, que foi atrás de estudos para ajudar o marido e está usando os holofotes para ajudar outras pessoas e familiares com o mesmo diagnostico.



In – Capachos naturais

Out – Capachos de tecido



Olho no futuro

O setor financeiro faz especulações sobre qual será o futuro de Roberto Campos Neto, depois de 2024, quando encerrar seu mandato do Banco Central. As apostas são da criação de uma fintech nos Estados Unidos, uma abertura de uma gestora de fortuna e venture capital em sociedade com Paulo Guedes até a ida para o Banco Itaú. Apesar de ter sido vítima dos maus tratos de Lula, há quem garanta que Campos Neto poderia renovar seu mandato se quisesse. Fernando Haddad, contudo, já teria seu candidato à presidência do BC aguardando vaga na própria instituição: o diretor da política monetária Gabriel Galípolo.



Apoio do PT

O PT, de Lula e Gleisi Hoffmann, festejou a vitória de Vladimir Putin na Rússia, enquanto o mundo protesta contra as ações do russo para se perpetuar no cargo. O secretário de Relações Internacionais do partido, Romênio Pereira, chamou o processo de “feito histórico” e renovou seu compromisso com o partido Rússia Unida que garante que Putin trabalha “por um mundo mais justo, multilateral e plural” (apesar das autoridades eleitorais de lá tenham barrado as candidaturas de opositores). A revista Crusoé diz que Romênio é conhecido “por endossar eleições fajutas de outras ditaduras”. Em novembro de 2021, ele também apoiava o projeto da Nicarágua (lá sete candidatos foram presos e dois escaparam para o exílio).



PÉROLA



“Eu quero que vocês tirem as jabuticabas do pé. Tanto faz se elas estão verdes ou maduras. Queremos resultados”,

de LULA // cobrando de seus ministros “mais divulgação de 250 realizações em 100 dias de gestão.



EM MÃOS

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal com base no inquérito das fraudes em cartões de vacinação. Também foram indiciados Mauro Cid e o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ). Agora, a PGR pode arquivar ou apresentar denúncia. Em seu depoimento, Cid atribuiu a Bolsonaro a ordem de adulterar os registros do SUS e mandou que fizesse cartões falsos para ele e para sua filha Laura Firmo Bolsonaro. Mais: Cid disse que entregou “em mãos’ os cartões a Bolsonaro.

“Déficit de desempenho”

Associando à ideia de “falta de desempenho” de alguns ministros, segundo Lula reclamou na reunião ministerial, o PT fez uma lista dos campeões de falhas de resultados. No topo está Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo e Microempresa, chamado até de “microministro”. Padrinho de Márcio, o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro da Indústria, é acusado de “inércia” e na sequência, Valdez Góes (Integração) e André de Paula (Pesca) são desconhecidos até dentro do governo. Deputados do PT também ignoram o que fazem Renan Filho (Transportes) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

ENROSCO

A possibilidade de fusão entre Gol, Azul e Latam é complicada. Além de turbulências financeiras, há um enrosco societário das companhias aéreas. A Gol é controlada pela ABRA Holding, criada a partir de sua associação com a Avianca. Nessa empresa-casca estão o salvadorenho Roberto Kniete, que ficou com a companhia colombiana após ejetar German Efromovich do negócio e a família Constantino. Também tem assento no capital da Gol a American Airlines com 6,5% das preferenciais. No caso da Latam, além da família Cueto, a Qatar Airlines e a Delta detém posições societárias. Na Azul, o empresário David Neelman controla 67% das ordinárias.

Convidado paga

Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secom, que vem colecionando algumas áreas de atrito no governo, festejou seus 58 anos na Fazenda Churrascaria, em Brasília e mesmo com o salão inteiro ter sido fechado para convidados, cada presente pagou sua própria consumação por meio de comandas individuais. Lá entre outros que reclamavam que o encontro não era “boca livre” estavam os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Renan Filho (Transportes), mais deputados (diversas legendas) e, de quebra, José Dirceu, que está virando figurinha carimbada.

FARTO ELOGIOS

Uma farta coleção de elogios ao Nubank foi feita por um executivo da categoria, Alfredo Setubal, presidente do Itaúsa e é, no mínimo, surpreendente. Durante uma teleconferência sobre resultados da holding da família, Setubal só faltou dizer que o banco sem agência é melhor que o dele próprio. E afirmou: “É um player competente e veio para ficar. Veio para entrar em outros segmentos financeiros, não tenho dúvidas disso”. A fintech, ao abrir seu capital em Nova York, em dezembro de 2021, alcançou um valuation de R$ 232,4 bilhões e, na época, o do Itaú era de R$ 211 bilhões.



MISTURA FINA

O NOVO levantamento do Paraná Pesquisas revela que 53,6% dos entrevistados disseram que apoiam a administração de Lula, enquanto 43% desaprovam. Dados mostram que 38% dos entrevistados consideram a gestão Lula como “ótima” e “boa”; “regular” 25,3%; e 35,1% consideram a gestão “ruim” ou péssima”. O presidente petista respirou ligeiramente aliviado.

3 UMA das ideias para melhorar a popularidade do presidente Lula é a convocação de influencers próximos. Entre outros, Nath Finanças com 700 mil seguidores no Instagram e 360 mil no YouTube, e Felipe Neto (fortuna de R$ 65 milhões), que participa do Conselhão. Ele teve um papel importante na campanha de 2022 e é um fenômeno de audiência, com mais de 73 milhões de inscritos.

A CONSTRUTORA mineira BRZ quer colocar seu IPO na rua no segundo semestre. A empresa já estaria fazendo reuniões com bancos de investimentos para sondar a demanda pelos papéis. A BRZ leva como principal isca sua carteira de contratos no Minha Casa, Minha Vida, potencializada pela recriação da antiga faixa 1, para famílias com renda mensal de R$ 2.640. A construtora tem colocado sobre a mesa dos bancos a previsão de romper pela primeira vez, neste ano, a barreira de R$ 1 bilhão em faturamento.

JOSÉ Aníbal, presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, já avisou que o partido não apoiará a reeleição de Ricardo Nunes (MDB), caso Jair Bolsonaro – ele chama o ex-presidente de “golpista” – seja responsável pela escolha do vice. Há semanas, Bolsonaro confirmou a indicação de Ricardo Mello Araújo, ex-comandante do grupo de elite da PM de São Paulo, a Rota, para ser o candidato a vice na chapa de Nunes, que até agora, não se manifestou. Aníbal também pensa em candidatura própria e os aliados de Tabata Amaral acham que poderá haver uma composição com o PSB, partido dela.

NO domingo (17), cubanos saíram às ruas para protestar contra a ditadura, com gritos e faixas pedindo “liberdade”, “pátria e vida” (trocando o famoso “pátria ou morte”), “estamos com fome” e “queremos comida”. Fazia lembrar a grande manifestação de julho de 2021, que prendeu 1.800 pessoas. Em fevereiro, o governo Lula mandou alimentos para Cuba fortalecer a ditadura e evitar novos protestos. Foram 125 toneladas de leite em pó, além de arroz, milho e soja. O efeito foi muito pequeno.

