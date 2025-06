O espírito público e o serviço ao cidadão

Giba Um

Nem só de Janja da Silva vive os requebrados (dancinhas) das primeiras-damas. A mulher do presidente petista é figura quase obrigatória nas redes sociais, onde aparece dançando e se requebrando nos mais variados cenários: corredores dos Planalto, eventos mais democráticos, viagens internacionais e por aí vai.

Mais: petistas e parte da população aplaudem; muitos criticam. Agora, chegou a vez de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do país, surgir nas redes igualmente se requebrando em ‘dancinhas’. É menos espalhafatosa, mas agrada os bolsonaristas. Bolsonaro, à propósito, não é um ‘pé de valsa’.

Zero perfeição

A modelo, atriz, apresentadora e empresária Fernanda Lima está se preparando para a quarta temporada do podcast "Zen Vergonha", cujo objetivo é promover diálogos sobre temas que estão ganhando mais visibilidade, como menopausa, desafios da maternidade e saúde mental. Em entrevista à revista Harper’s Bazaar, ela mencionou que, sem os recursos tecnológicos da televisão, precisou se adaptar e reinventar. Em relação à transição para a menopausa, foi enfática: “Cada corpo reage de um jeito. O que me ajudou foi buscar informação de qualidade e escutar meu próprio corpo. Fui atrás de médicos, ouvi coisas diferentes, me confundi. Por isso, resolvi estudar e transformar isso em conteúdo. A ideia é descomplicar o que nos ensinaram a temer”. Além disso, garantiu que, como todas as mulheres, possui um lado descontraído e afirmou não apreciar conflitos, assim como seu esposo Rodrigo Hilbert. “Em casa, conversamos sobre tudo.

Tento começar e terminar os assuntos, senão ficam soltos e viram ruído. Não sou da discussão, da voz alta, da briga. Gosto de conversa”. E acrescenta: “Não consigo conviver com quem tem valores opostos aos meus. Se percebo que alguém pensa como um opressor, um fascista, eu me afasto. Isso, para mim, é inegociável”. Para finalizar, ela aborda o tema do envelhecimento: “eu olho para a frente com respeito. Quero ser lúcida, quero estar bem, mas não me cobro perfeição. É sobre coerência, não sobre juventude”."

600 lojas Oxxo poderão fechar

Depois da espanhola Dia e do St.Marché, que entraram, respectivamente, em recuperação judicial e extrajudicial, a bola da vez nas prateleiras de São Paulo é a Oxxo, rede de mercados de proximidade com mais de 660 lojas abertas em quatro anos, todas localizadas no Estado. Tanto a Raizen quanto a mexicana Femsa, que dividem o controle da empresa por meio do grupo Nós, estão reavaliando a continuidade do negócio nos moldes atuais. A Raizen, joint venture entre Cosan e a Shell, pretende se desfazer de sua participação de 50%, dentro do processo de desmobilização de ativos. No caso dos mexicanos, a situação é mais complexa. A Femsa é dona da marca Oxxo no Brasil, com a qual atua em diversos países da América Latina. Uma saída seria um novo sócio; outra seria licenciar a gestão da Oxxo no Brasil, buscando uma espécie de master franqueado. A operação virou uma máquina de moer dinheiro. Recentemente, Raizen e Femsa aportaram mais de R$ 150 milhões para compromissos de curto prazo. Entre 2023 e 2024, o prejuízo saltou de R$ 89 milhões para R$ 406 milhões.

Efeitos colaterais

Ainda Oxxo: no mesmo período, o passivo de curto prazo do grupo Nós, saiu de R$ 285 milhões para R$ 644 milhões. A estratégia da Raizen e Femsa de abrir uma loja Oxxo por dia em São Paulo serviu como valiosa peça de marketing, mas produziu efeitos colaterais. A expansão acelerada queimou caixa e até hoje não gerou retorno esperado. Some-se problemas de ordem conceitual. O modelo de negócio de lojas de conveniência no bairro, de pequeno porte e reduzir variedade de produtos, enfrenta resistência entre o consumidor brasileiro. A própria espanhola Dia, depois de prolongada crise, vendeu 246 lojas em São Paulo para Nelson Tanure.

De volta as paradas

Na semana passada, Rihanna, conhecida por seu talento como cantora, compositora e atriz, causou grande movimentação na internet. Inicialmente, foi seu novo single "Friend of Mine" que chamou a atenção, marcando sua volta às paradas após alguns anos sem lançar novas músicas. Esta faixa faz parte da trilha sonora do próximo filme de animação dos Smurfs. Mesmo sem um começo espetacular, alcançando a 19ª posição nas paradas, o lançamento é motivo de celebração, considerando a pausa na produção de novas músicas pela artista. Além disso, Rihanna também esteve em destaque com o lançamento da nova coleção da sua marca Savage x Fenty, para o verão, e das sandálias Cat Cleat desenvolvidas em parceria com a Puma, que retornam com novas cores e materiais. Em tom descontraído, ela mencionou nas legendas das fotos que estava tentando esconder a barriga de sua terceira gravidez. No entanto, tudo não passou de uma brincadeira, já que as fotos foram tiradas nos primeiros meses de gestação, quando a barriga ainda não estava evidente.

Virou moda

Além de deputados da oposição, também funcionários nos corredores do Planalto e pelas costas de ministros, morrem de rir quando usam – à distância, claro – o apelido de “Odorico Paraguaçu”, o velhaco prefeito da novela ‘O Bem Amado’, de Dias Gomes, para o ministro Rui Costa (Casa Civil). Agora, arrumar apelidos para ministros está virando moda lá. Simone Tebet e Fernando Haddad agora são chamados de “Tico e Teco”, pelas trapalhadas que cometem na economia.

Desespero

Analistas acham que “está batendo o desespero em Lula”. O arcabouço fiscal já virou “âncora de papel” e agora estão no forno linhas de crédito para melhorar moradias precárias e até trocar motocicletas. A tarifa das contas de luz deve ser ampliada assim como o vale-gás. De quebra, mais uma nova linha para reformas de casas “com a menor taxa de juros possível” e um programa que dará acesso a especialidades médicas. Fora elevar o benefício do Bolsa-Família de R$ 600 para R$ 700 e aumento de recursos para o pé-de-meia. Quem apostar no aumento da inflação ganha um prêmio.

Pérola

“Temos que trabalhar com muito carinho e fazer o que prometemos, Paulinho. Se não for possível, com a mesma verdade que a gente prometeu, a gente diz na cara que não vamos fazer”,

de Lula, ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para acelerar a reforma agrária.

Metralhadora e livros

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), bolsonarista de carteirinha, não foi à solenidade quando Lula anunciou o investimento de R$ 844 milhões no porto de Itajaí. O presidente ainda elogiou a Petrobras, que vai investir num estaleiro, também em Itajaí e voltou a dizer que é quem mais recursos destinou a Santa Catarina. Mas também estrilou: “Estou trazendo empregos. Vamos transformar o estaleiro numa potência. Eles estão com raiva, nem vieram e nem virão. Quero ver se eles mostram o que fizeram. Só sabem mostra metralhadoras. Eu prefiro mostrar livros” (?).

Para salvar

O Banco do Brics, presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, deverá aprovar nos próximos meses um financiamento de R$ 3,8 bilhões aos Correios, em situação de pré-insolvência, carregando um prejuízo de R$ 2,6 bilhões – e não dando dinheiro para o Postalis, fechando agências e atrasando salários. A ajuda será disfarçada com apoio financeiro para investimentos de longo prazo em energia renováveis e construção de centros de operação sustentáveis. Dilma reza a cartilha de Lula que quer salvar a estatal e o presidente Fabiano Silva dos Santos (PT), indicação pessoal do Chefe do Governo.

Bolsonaro favorito

O Paraná Pesquisas (sempre o mesmo) faz pesquisa entre eleitores do Paraná para Presidência em 2026 e deu Jair Bolsonaro como favorito (ele está impedido de disputar), distante de Lula e com quase o dobro de intenção de voto. Na sequência, aparece quase sempre Ratinho Jr., coincidentemente governador do Paraná. Em outras simulações, Bolsonaro e Ratinho Jr. aparecem empatados e Lula em terceiro. Em outras, o mesmo Ratinho Jr. aparece em primeiro, superando Michelle Bolsonaro em segundo. Unanimidade: em todas as alternativas, Ronaldo Caiado fica sempre com 2% ou menos. Paranaense não deve gostar de goiano.

“Acordos de sede”

O chanceler Mauro Vieira citou a deputados da Comissão de Relações Exteriores uma ‘brecha’ que obrigaria o governo dos Estados Unidos a conceder vistos de entrada a ministros do STF que venham sofrer sanções do governo de Donald Trump, incluindo anulação de seus vistos de entrada no país. Os “acordos de sede”, que citou são usados por tiranos sob sanção dos EUA. Entram no país, discursam na ONU e vão embora. Vieira equipara tiranos a ministros do Supremo. Mais: ministros do STF não representam o país em colegiado de organismos como ONU e OEA e “acordos de sede” são inócuos, nesses casos. Os deputados acharam que a ‘brecha’ era pura lorota.

“Brasil do Povo”

Está decidido o novo programa de José Luiz Datena na Rede TV!, que estreia no próximo dia 9, das 18h às 19h55, ao vivo. Trará principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo, com foco na segurança pública, prestação de serviços e temas de impacto na vida da população. Datena já foi funcionário da Rede TV!, retorna à emissora depois de 23 anos. Mais novidades: além da chegada de Datena, o Rede TV News, com cenário renovado, ancorado por Amanda Klein. As faixas esportivas completam as mudanças da programação. Na Band, onde trabalhou por mais de 20 anos, ele chegou a ganhar R$ 1 milhão por mês só que em 2024 houve redução de mais de 50% do salário. No SBT, estava negociando R$ 100 mil. Na Rede TV!, R$ 300 mil mensais, mais cachês de merchandising

Melhor qualidade

Relatório do IPS – Indice de Progresso Social – aponta a cidade de Gavião Peixoto como a que possui melhor qualidade de vida em todo Brasil. Os internautas estão caindo em cima: a cidade não tem 4.702 habitantes (Censo 2022), não tem mais nada, as pessoas dormem lá, e trabalham em outra cidade. Já as capitais de melhor qualidade são Curitiba, Campo Grande, Brasília e – surpresa- São Paulo, indicação que os mesmos internautas dizem que “é de morrer de rir”.

Mistura Fina

A Polícia Federal resolveu arquivar investigação contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), no âmbito de duas operações contra crimes financeiros, ambas deflagradas a partir de Campinas (SP). A operação Black Flag apura desde 2021 crimes que incluem lavagem de dinheiro, envolvendo R$ 2,5 bilhões. Já a operação Concierge, de agosto de 2024, investiga crimes financeiros semelhantes, porém com participação de fintechs, da ordem de – surpresa – R$ 7,5 bilhões. O arquivamento é explicado pela necessidade “de se evitar conjecturas ou factoides persecutórios”, contra Alcolumbre.

A criação da CPI mista para investigar o roubo milionário a milhões de aposentados e pensionistas do INSS foi empurrada para o segundo semestre no Congresso. Sem pressa, como o governo Lula quer, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que a proposta será ‘lida’ em 17 de junho, em sessão conjunta de Câmara e Senado antes do recesso. A partir daí estarão abertas as indicações de representantes de partidos e blocos das duas Casas, que não tem prazo para acabar. A conclusão da CPI, certamente, ficará para dezembro.

Os advogados flertaram com o perigo na defesa prévia de Anderson Freire, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Eumar Novacki e Raphael Menezes alegaram página 146 da defesa prévia que o relator Alexandre de Moraes se enquadra na “teoria da dissonância cognitiva”, de Leon Festinger, segundo a qual nada remove uma ideia fixa, nem mesmo quando se demonstra que está errada. Na audiência, há dias, Novacki foi alvo de irritada reprimenda de Moraes com suas perguntas.

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro foi embora do Brasil porque tinha a informação de que seu passaporte seria apreendido. Agora, investigado nos Estados Unidos por atuar contra o ministro Alexandre de Moraes (STF) e outras autoridades poderá ter o mesmo passaporte apreendido caso volte ao Brasil. A medida judicial poderia ocorrer para evitar que ele deixe o país novamente e não responda por uma eventual responsabilidade de coação de integrantes do sistema de Justiça.

In – Maxibolsa tote

Out – Maxibolsa boho