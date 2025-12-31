"O Estado quando não tem mais dinheiro, manda a conta pra você"

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

2025: sucessão de escândalos e zero surpresa

Foram tantas graves denúncias em torno dos poderosos este ano, que 2025 terá de ser lembrado como o retorno dos escândalos em série no País. O ano mal havia começado e um ministro petista pediu para sair acusado de usar verba pública para ajudar uma fazenda da família. Foi só um gostinho. O prato principal foi servido na forma da fraude ao INSS, que tungou ao menos R$10 bilhões dos aposentados, o maior roubo da História do Brasil, maior até que o famoso Petrolão, desvendado pela Lava Jato, também enterrada este ano. Isso sem nem entrar nos empréstimos consignados, universo de R$90 bilhões. Foram tantos os enrolados nessa avalanche, que até Lulinha, filho do presidente, voltou às manchetes acusado de receber mesada de R$300 mil do operador do esquema. Pouquíssimo tempo depois, o liquidado Banco Master revelou ligações da mais alta cúpula do Judiciário com interesses nada republicanos. Mas, para Paulo Gonet, novo Engavetador-Geral da República, não há nada demais. Surpresa zero.

Esculacho de Lata

O troféu vai para o Supremo Tribunal Federal (STF), que em 2025 não parou de demonstrar seu desapreço pelo Congresso Nacional, que, sem reagir, viu suas prerrogativas e decisões anuladas em escala industrial.

Destaque ‘Isso boia’

Antes desconhecido, Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, emergiu das profundezas do submundo para boiar em águas revoltas, como personagem-símbolo do roubo bilionário aos velhinhos do INSS.

Troféu ‘Quem Mandou?’

Para Eduardo Tagliaferro, ex-assessor que denunciou abusos do ministro Alexandre de Moraes e acabou experimentando o inferno com o qual colaborou, agora acusado de participar da suposta “tentativa de golpe”.

Taça ‘Eu avisei’

Para a advertência dos brasileiros de bem de que não tinha o menor perigo de dar certo a escandalosa decisão do STF autorizando ministros a julgarem processos de interesse de seus próprios familiares.

O Diabo Veste Master 2025

O vencedor, com folga, é o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pelo incrível talento de contratar o escritório de advocacia certo, do tipo capaz de apontar o caminho do céu para quem merece o inferno.

Troféu ‘Bye, bye, Brasil’

Para as pesquisas mostrando que, decepcionados, ao menos 40% dos brasileiros gostariam de deixar seu País.

Óleo de Peroba 2025

Lula ganha em todas as categorias, a começar com a decretação de sigilo eterno sobre atividades que decidiu esconder dos brasileiros, das viagens de Janja aos negócios dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Taça Mico Dourado

Vai para a COP30, conferência na qual Lula nos fez gastar suspeitos R$500 milhões para bancar a organização pífia que não atraiu qualquer autoridade relevante e na qual as propostas do anfitrião foram ignoradas.

Avestruz de Lata

Com todos os deméritos, o prêmio vai para a OAB Nacional, por desrespeitar a própria reputação de bravura, em vários momentos da nossa História, e optar pela mais constrangedora omissão dos covardes.

Prêmio Massa de Padeiro

Após anos de torcida em redações de jornalões, a prisão decretada do Jair Bolsonaro por Alexandre de Moraes não mudou nada nas pesquisas: o ex-presidente continua em alta junto ao eleitorado.

Cadeira Elétrica 2025

Vai para o governo Lula, que perdeu oito ministros só este ano, quase todos enrolados em denúncias de irregularidade, das Comunicações à Previdência, ministério que deixou os aposentados serem roubados.

Sincerão do Ano

O chanceler alemão Friedrich Merz deixou ambientalistas e petistas ainda mais raivosos ao afirmar que nem ele e nem jornalistas que o acompanhavam apreciaram a viagem a Belém para a COP30.

Palma de Surpresa

A surpresa do ano foi o número maior de pedidos de impeachment contra ministros do STF do que contra o presidente da República, apesar do “governo em consórcio” que formam. Sem surpresa, nada andou.

Volta dos que Não Foram

O grupo empresarial dos irmãos Joesley e Wesley Batista (J&F, JBS, Banco Original, Âmbar Energia etc. etc.) voltou quase onipresente aos corredores da Praça dos Três Poderes. Especialmente nos Palácios...

Medalha Juiz Real

O ministro Luiz Fux, o único juiz de carreira da Primeira Turma, que teve a coragem de votar contra o que estava combinado: condenações em série por suposta tentativa de “golpe” sem tropas nas ruas e sem armas.

Substituto na goela

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ganha o destaque com sua escolha, pelo pai, como candidato da presidente em 2026, pegando de surpresa até Tarcísio de Freitas (Rep-SP), que já amarrava as chuteiras.

Pensando bem...

...na verdade, 2026 começou há quase quatro anos.

PODER SEM PUDOR

Amizade íntima

O ditador Fidel Castro recebeu os parlamentares que participaram de um vôo inaugural para Cuba, nos anos 80. Um deles, o deputado estadual paulista Waldemar Chubaci, que conhecera o líder cubano em outra ocasião, resolveu chamá-lo por um apelido pouco conhecido dos brasileiros: “Comandante Fifo...”. Mais tarde, os demais parlamentares resolveram chamar sua atenção: “Como é que você chama o homem de ‘Fifo’?”. “Ué,” reagiu o deputado, “ele só me chama de ‘Chuba’...”.