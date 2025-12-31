Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O Estado quando não tem mais dinheiro, manda a conta pra você"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) destaca a conta de R$8 bilhões dos Correios que vai sobrar para os pagadores de impostos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

31/12/2025 - 06h00
2025: sucessão de escândalos e zero surpresa

Foram tantas graves denúncias em torno dos poderosos este ano, que 2025 terá de ser lembrado como o retorno dos escândalos em série no País. O ano mal havia começado e um ministro petista pediu para sair acusado de usar verba pública para ajudar uma fazenda da família. Foi só um gostinho. O prato principal foi servido na forma da fraude ao INSS, que tungou ao menos R$10 bilhões dos aposentados, o maior roubo da História do Brasil, maior até que o famoso Petrolão, desvendado pela Lava Jato, também enterrada este ano. Isso sem nem entrar nos empréstimos consignados, universo de R$90 bilhões. Foram tantos os enrolados nessa avalanche, que até Lulinha, filho do presidente, voltou às manchetes acusado de receber mesada de R$300 mil do operador do esquema. Pouquíssimo tempo depois, o liquidado Banco Master revelou ligações da mais alta cúpula do Judiciário com interesses nada republicanos. Mas, para Paulo Gonet, novo Engavetador-Geral da República, não há nada demais. Surpresa zero.

Esculacho de Lata

O troféu vai para o Supremo Tribunal Federal (STF), que em 2025 não parou de demonstrar seu desapreço pelo Congresso Nacional, que, sem reagir, viu suas prerrogativas e decisões anuladas em escala industrial.

Destaque ‘Isso boia’

Antes desconhecido, Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, emergiu das profundezas do submundo para boiar em águas revoltas, como personagem-símbolo do roubo bilionário aos velhinhos do INSS.

Troféu ‘Quem Mandou?’

Para Eduardo Tagliaferro, ex-assessor que denunciou abusos do ministro Alexandre de Moraes e acabou experimentando o inferno com o qual colaborou, agora acusado de participar da suposta “tentativa de golpe”.

Taça ‘Eu avisei’

Para a advertência dos brasileiros de bem de que não tinha o menor perigo de dar certo a escandalosa decisão do STF autorizando ministros a julgarem processos de interesse de seus próprios familiares.

O Diabo Veste Master 2025

O vencedor, com folga, é o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pelo incrível talento de contratar o escritório de advocacia certo, do tipo capaz de apontar o caminho do céu para quem merece o inferno.

Troféu ‘Bye, bye, Brasil’

Para as pesquisas mostrando que, decepcionados, ao menos 40% dos brasileiros gostariam de deixar seu País.

Óleo de Peroba 2025

Lula ganha em todas as categorias, a começar com a decretação de sigilo eterno sobre atividades que decidiu esconder dos brasileiros, das viagens de Janja aos negócios dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Taça Mico Dourado

Vai para a COP30, conferência na qual Lula nos fez gastar suspeitos R$500 milhões para bancar a organização pífia que não atraiu qualquer autoridade relevante e na qual as propostas do anfitrião foram ignoradas.

Avestruz de Lata

Com todos os deméritos, o prêmio vai para a OAB Nacional, por desrespeitar a própria reputação de bravura, em vários momentos da nossa História, e optar pela mais constrangedora omissão dos covardes.

Prêmio Massa de Padeiro

Após anos de torcida em redações de jornalões, a prisão decretada do Jair Bolsonaro por Alexandre de Moraes não mudou nada nas pesquisas: o ex-presidente continua em alta junto ao eleitorado.

Cadeira Elétrica 2025

Vai para o governo Lula, que perdeu oito ministros só este ano, quase todos enrolados em denúncias de irregularidade, das Comunicações à Previdência, ministério que deixou os aposentados serem roubados.

Sincerão do Ano

O chanceler alemão Friedrich Merz deixou ambientalistas e petistas ainda mais raivosos ao afirmar que nem ele e nem jornalistas que o acompanhavam apreciaram a viagem a Belém para a COP30.

Palma de Surpresa

A surpresa do ano foi o número maior de pedidos de impeachment contra ministros do STF do que contra o presidente da República, apesar do “governo em consórcio” que formam. Sem surpresa, nada andou.

Volta dos que Não Foram

O grupo empresarial dos irmãos Joesley e Wesley Batista (J&F, JBS, Banco Original, Âmbar Energia etc. etc.) voltou quase onipresente aos corredores da Praça dos Três Poderes. Especialmente nos Palácios...

Medalha Juiz Real

O ministro Luiz Fux, o único juiz de carreira da Primeira Turma, que teve a coragem de votar contra o que estava combinado: condenações em série por suposta tentativa de “golpe” sem tropas nas ruas e sem armas.

Substituto na goela

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ganha o destaque com sua escolha, pelo pai, como candidato da presidente em 2026, pegando de surpresa até Tarcísio de Freitas (Rep-SP), que já amarrava as chuteiras.

Pensando bem...

...na verdade, 2026 começou há quase quatro anos.

PODER SEM PUDOR

Amizade íntima

O ditador Fidel Castro recebeu os parlamentares que participaram de um vôo inaugural para Cuba, nos anos 80. Um deles, o deputado estadual paulista Waldemar Chubaci, que conhecera o líder cubano em outra ocasião, resolveu chamá-lo por um apelido pouco conhecido dos brasileiros: “Comandante Fifo...”. Mais tarde, os demais parlamentares resolveram chamar sua atenção: “Como é que você chama o homem de ‘Fifo’?”. “Ué,” reagiu o deputado, “ele só me chama de ‘Chuba’...”.

Cláudio Humberto

"Fatos dessa relevância têm que ser apurados"

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), ao defender investigação do elo Master-Moraes

28/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Deputados fizeram 388 viagens em “missão oficial”

Justificativa para bem-bom custeado pelo pagador de impostos, deputados desfrutaram de 388 onerosas “missões oficiais” ao longo deste ano, a maioria em belíssimos lugares no exterior, como Estados Unidos e Europa. No topo, dois governistas: o comunista Orlando Silva (SP) e o petista Pedro Uczai (SC), com nove viagens cada um. Orlando acumula destinos como Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Bruxelas (Bélgica), Hanói (Vietnã) e maravilhas nacionais, no litoral do Nordeste.

 

Tacada de R$20 mil

Entre junho e julho, quando passou bons dias em missão na Europa, o comunista nos custou R$8,8 mil em passagens e R$12,1 mil em diárias.

 

Cuba-libre

Das nove viagens, o petista dedicou oito em rolês pelo Brasil. A exceção foi no fim de janeiro, quando passou três dias em Havana (Cuba).

 

Embromação paga

Em Cuba, Uczai participou do seminário “Construindo a Nova Ordem Mundial Internacional”. Passagens de R$2,8 mil e R$9,3 mil em diárias.

 

Pândega de excelências

A farra das “missões” não faz distinção partidária ou de espectro político. Foram 199 os deputados que desfrutaram da benesse este ano.

 

Há um ano, Boletim Focus esperava Selic menor

A última edição do Boletim Focus de 2024 trouxe expectativa da Selic, taxa básica de juros da economia, ligeiramente mais baixa do que a atual 15%. O documento, feito com base em pesquisas do Banco Central com agentes do mercado financeiro, projetou a taxa em 14,75%. Quatro semanas antes a expectativa era até melhor, 12,63%. Mas mudou após azedume do mercado com o governo Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já confessou não entender sobre economia.

 

PIB, ok

O resultado esperado para o Produto Interno Bruto (PIB) deve ficar dentro do projetado. À época, crescimento em 2,01%.

 

Dólar caro

O mercado também projetou o dólar a R$5,96. Quatro semanas antes, estava em R$5,60. Na sexta (26), a moeda fechou em R$5,54.

 

Dilema do copo

A inflação projetada para o ano foi de 4,40%. Nos 11 meses de 2025, o marcador está em 3,92%. De novembro a novembro, sobe para 4,87%.

 

Na agenda

Era para ser sexta (26), mas ficou para esta segunda-feira (29), o fim do prazo para o Banco Central explicar a liquidação do Banco Master. O prazo foi estipulado pelo TCU, que pouco tem a ver com o assunto.

 

Risco real

Médico cardiologista, Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, lembra que apneia e refluxo, como parece ser o caso de Jair Bolsonaro, aumentam riscos reais de morte súbita e broncoaspiração.

 

Investigação seletiva

Rogério Marinho (PL-RN) diz que a CPMI evitou que a ladroagem no INSS virasse pizza. “O governo Lula escolheu quem investigar e quem blindar”. O senador diz que a comissão rompeu com a seletividade.

 

Desarranjo

Dados do IBGE mostram que os casamentos no Brasil estão durando menos. O tempo médio nacional das uniões fica em 13,8 anos. Na capital federal, o índice é ainda menor, dica em 12,9 anos.

 

Milagre natalino

É perto de zero a chance de Rebeca Ramagem conseguir o desbloqueio das contas bancárias. Sem conseguir sacar o salário, a esposa de Alexandre Ramagem não tem como sustentar as duas filhas menores.

 

Cubículo

Passado o período pós-cirúrgico, a defesa de Jair Bolsonaro vai tentar a progressão da pena para regime domiciliar. A defesa destaca o tamanho da cela, cubículo de cerca de 12 m², ao pedir a transferência.

Ordem atípica

Ainda causa estranhamento a tal acareação ordenada por Dias Toffoli (STF) envolvendo o Banco Master, o BRB e o Banco Central. É que esse tipo de pedido normalmente é feito pela polícia ou Ministério Público.

 

Hugo Mamatta

Viraliza nas redes sociais imagens da corrida promovida pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo com sátira aos políticos. Tem personagens tipo “Hugo Mamata” e “Davi Álcool Lombra”.

 

Pergunta em Brasília

No fogo amigo da Esplanada, tem amigo oculto ou inimigo declarado?

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Polarização lá, como cá

Na visita do presidente Fernando Collor a Washington, em 1990, George Bush (Republicano) ofereceu jantar em sua homenagem com dezenas de convidados, como a prefeita de Houston, Kathryn Whitmirel (Democrata), eleita quatro vezes. Político fino, Bush tentava atrai-la para seu projeto de reeleição. De repente, alguém falando alto, chamou atenção. O embaixador Marcos Coimbra, que assistiu a cena, logo o reconheceu: era Bush Filho. Ele mesmo, George W. Bush, que anos depois também seria eleito presidente. Ele reclamava em voz alta da presença de Whitmirel: “Ela não votou em papai! O que faz aqui?...”

Claudio Humberto

"Sem a CPMI, a corrupção no INSS teria sido abafada pelo PT"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre as investigações da comissão mista

27/12/2025 06h02

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

“Sem a CPMI, a corrupção no INSS teria sido abafada pelo PT”
Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre as investigações da comissão mista

Decisão inédita pode anular liquidação do Master


Brasília assiste a movimento sem precedentes na história institucional brasileira: o Supremo Tribunal Federal (STF) sinaliza que pode interferir em decisão técnica do Banco Central e anular a liquidação do Banco Master, suspeito de irregularidades graves, demonstrando o poder de influência do banqueiro Daniel Vorcaro. Atos recentes do ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF, e ações do Tribunal de Contas da União (TCU) põem em xeque a autonomia do BC como regulador bancário.

Sem precedentes


O STF nunca antes questionou decisão técnica do Banco Central, órgão independente, por lei, para garantir a estabilidade financeira do país.

Sinalização


Toffoli reforçou a expectativa de reversão após ordenar acareação entre Daniel Vorcaro (Master) e o diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino.

BC virou alvo


Na acareação de terça (30), também com o ex-presidente do BRB, Vorcaro tentará desqualificar o trabalho de Aquino e seus auxiliares.

Caminho aberto


O TCU questiona a “velocidade” e até os fundamentos da decisão de liquidar o banco Master, pavimentando o caminho para sua reversão.

Rouanet vai pagar ‘homenagem a Lula’ no Carnaval


O Ministério da Cultura liberou captação de R$5,1 milhões para a escola de samba Acadêmicos de Niterói, do Rio de Janeiro, bancar desfile para o carnaval de 2026 que promete homenagear o presidente Lula. O enredo é dedicado “à trajetória pessoal e política do Presidente da República”, destaca ofício da oposição que cobra explicações da ministra Margareth Menezes, titular da pasta que liberou o caminhão de dinheiro.

Enredo conhecido


Quem cobra o ministério é o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que fala em preocupação quanto a “impessoalidade e moralidade”.

Data marota


A autorização foi publicada em 15 de dezembro, quando o Congresso se debruçava em esforço concentrado.

Desafinou


O nome do samba-enredo é “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A escola é a primeira a se apresentar.

Volta ao batente


Magno Malta (PL-ES) pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a suspensão do recesso parlamentar para “escrutínio público” dos fatos envolvendo o Master, o Banco Central e o Supremo.

Holofote


Dois ministros do Supremo figuraram nos assuntos mais comentados do “X”, ontem (26). Não foi exatamente pela atuação na corte, mas fora dela, que rendeu destaque a Dias Toffoli e Alexandre de Mores.

Juiz auxiliar


Apesar da pressa na acareação envolvendo agentes no escândalo do enroladíssimo Banco Master, marcada para terça-feira (30), o ministro Dias Toffoli (STF) não deve participar da sessão.

Nem aí


Pelegos que não têm dó dos Correios, beirando a falência, sofreram revés na Justiça e deverão manter ao menos 80% da força de trabalho durante a greve. Próxima audiência de conciliação será na segunda (29).

Em observação


O ex-presidente Jair Bolsonaro está sob observação e ainda pode ser submetido a outro procedimento cirúrgico. A equipe médica analisa o caso dos incessantes soluços do ex-presidente.

Expulsão direta


Não precisou de pedido de extradição do ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques, preso na madrugada de ontem (26) no Paraguai. A legislação paraguaia prevê a expulsão imediata de quem entra ilegalmente no país.

Barrados


Os dois barrados por Alexandre de Moraes (STF), impedidos de visitar Jair Bolsonaro, internado após procedimento cirúrgico, são irmãos de Michelle Bolsonaro. Um deles levava comida ao ex-presidente na PF.

6x1


O fim da escala 6x1 vai entrar no debate da Câmara no próximo ano, ao menos é o que garante o presidente da Casa, Hugo Motta (Rep-PB). Motta quer ainda pautar a regulamentação da inteligência artificial.

Pensando bem...
...para ter sucesso no STF, Silvinei Vasques deveria contratar certa banca de advocacia.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto


Os feitos de Mem de Sá


O ex-prefeito de Curitiba Gustavo Fruet (PSDB-PR) era candidato a vereador em 1996, na cidade, e visitou escolas com o pai, o saudoso deputado Maurício Fruet. Numa delas, um estudante resolveu testar o candidato, fazendo-lhe perguntas sobre vultos históricos como Juscelino, Getúlio Vargas, Jango etc. Até que, finalmente, atacou: “E Mem de Sá, o que ele fez pelo Brasil?” Maurício resolveu intervir, encerrando o papo e a insistência do pirralho: “Ele fez o que pôde, meu filho. Fez o possível! Bom dia, até mais!

