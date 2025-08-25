Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O ex-presidente nunca esteve proibido de utilizar o WhatsApp"

Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF)

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

25/08/2025 - 07h00
Saída de Toffoli do caso INSS e gera desconfiança

A oposição desconfia da motivação da Procuradoria Geral da República (PGR) para pedir a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso do roubo do INSS. Logo ele, homem da confiança de Lula (PT). Em junho, o Planalto pediu a Toffoli para suspender ações judiciais de aposentados roubados contra o governo. Claro que conseguiu. Toffoli tomou gosto e assumiu o controle das investigações, mas agora a PGR alega que ele não poderia ser “juiz prevento” e deve ser substituído. O caso está em “segredo” no STF, embora envolva interesse público.

Tomou gosto

Ainda em junho, Toffoli deu ordens à Polícia Federal para enviar a ele tudo já investigado. Isso, na prática, atrasou as investigações.

Curioso preciosismo

O preciosismo da PGR, em tempos de Constituição desonrada, ligou o alerta do deputado Zucco (PL-RS), líder da Oposição na Câmara.

Súbita cautela

“Nota-se um excesso de cautela das instituições, quando o correto seria uma apuração doa a quem doer”, afirmou Zucco, desconfiado.

Sistema tremeu

Para Sóstenes Cavalcante, líder do PL, o “sistema tremeu” quando a oposição tirou a CPMI do bolso do governo e assumiu o comando.

Governo Lula já torrou quase R$1 bi em viagens

O governo Lula (PT) se distancia cada vez mais de eventual mesa de negociações com os Estados Unidos, a cada ataque ao presidente Donald Trump, mas já conseguiu torrar quase R$1 bilhão de dinheiro público em viagens somente este ano, até o dia 15 deste mês, ou mais precisamente R$960 milhões. Considerando apenas as diárias pagas a servidores petistas, foram R$590,5 milhões, enquanto as passagens consumiram outros R$364,2 milhões dos pagadores de impostos.

Só com ‘extras’

“Outros gastos” de viagens não especificados pelo Portal da Transparência representam mais R$5,2 milhões apenas este ano.

Comparação

O total que o governo do PT gastou até 15 de agosto com diárias já supera a despesa com passagens aéreas em todo o ano de 2022.

Vai diminuir?

Viagens internacionais representam R$143,8 milhões do total gasto pelo governo com viagens este ano; 15% do total.

Virou Uber

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara exigiu explicação do Ministério da Defesa pelo uso de avião da FAB para que o filho de Lula pudesse flanar por aí. O passeio ocorreu em 5 de maio.

Jato de madame

Também sobrou para o Ministério da Defesa explicar o uso de jatinhos da FAB por Janja, que não ocupa cargo que dá “direto” à regalia. Uso de jatinho por ministros do STF por nossa conta também entrou no rolo.

É simples

Experiente, o ex-presidente Michel Temer falou o que faria para acabar com a dúvida se Lula ligou ou não para Trump. Colocaria toda a imprensa na sala ao lado e ligaria. Aí é só avisar se atendeu ou não.

Um horror

Pará, sede da Cop30 está no top 4 das piores proporções de ligação de esgoto à rede geral, com 19,3%, segundo o IBGE. O índice só não é pior do que o de Rondônia, 18,1%; Amapá 17,8%; e Piauí, com 13,5%.

Impostômetro

Batemos e já superamos com folga os R$2,5 trilhões pagos em impostos. Isso só este ano. Daria para comprar mais de 2,1 milhões de apartamentos de 116m² e 2 garagens no centro de Osasco (SP).

Acabou no Irajá

Escanteado por Lula no plano de disputar o governo mineiro, o ministro Alexandre Vieira (Minas e Energia) corre o risco de ficar fora do pleito e assumir apenas a coordenação de campanha de reeleição do petista.

Olho no relógio

Deve ser votado esta semana, na Câmara o projeto que atualiza o teto da isenção do Imposto de Renda para R$5 mil. Para valer em 2026, o projeto precisa ser aprovado e sancionado até o fim de setembro.

Explica, Padilha

O deputado André Fernandes (PL-CE) cobra do Ministério da Saúde explicações sobre o contraceptivo subdérmico até para crianças de 10 anos, preconizado pelos petistas celerados da Prefeitura de Fortaleza.

Pensando bem...

...estão ainda reciclando a madeira que vai construir a mesa de negociações com os EUA.

PODER SEM PUDOR

O ritmo da crise

O gaúcho Pinheiro Machado saía do Senado, em uma tarde de forte crise política. Nas ruas, o povo estava inquieto. “Como é que eu devo dirigir, senador?”, indagou o preocupado motorista. O líder conservador respondeu com calma glacial: “Nem tão ligeiro que pareça covardia e nem tão devagar que pareça provocação...”

Compartilhar
Compartilhar
Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

