“O governo está cheio de analfabeto digital. Eu tentei ajudar, falei 300 vezes. Ninguém faz nada. O bolsonarismo dá um baile na nossa comunicação”, de ANDRÉ JANONES (Avante-MG) // contra Paulo Pimenta (Secom).

Considerado principal cabo elei- 3 toral do PL nas eleições municipais do ano que vem, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um acordo com Valdemar Costa Neto, presidente da sigla. Só topa gravar vídeos ao lado de candidatos do partido.

Mais: há quem garanta que a exigência quer atingir especialmente o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que está atras de seu apoio para se reeleger. Com ele o ex-presidente não quer muita conversa (apesar de ter almoçado com o próprio há poucas semanas).

IN: Cabeceiras estendidas até o teto

OUT: Cabeceiras baixas de bambu

Outra rachadinha

Uma ex-assessora acusa a ex-deputada Joice Hasselmann de praticar “rachadinha” em seu gabinete, forçando auxiliares a devolver parte dos salários recebidos. Juliana Christine Pereira Bejes foi assessora por um ano e oito meses de Joice: nesse período, teria recebido apenas dois salários e o restante era devolvido à parlamentar.

Tem comprovantes de transferências, gravações e supostamente teria sofrido assédio moral. Joice nega as acusações, mas confirma que usou contas de seus funcionários porque tinha suas contas bloqueadas por Veja, onde trabalhava.

ALÔ, ALÔ

O governo petista estuda usar a Telebrás para absorver parte das operações da Oi, numa engenharia para evitar a interrupção dos serviços da empresa, que atravessa sua segunda recuperação judicial. Ao mesmo tempo, acontece uma turbulenta troca de comando na estatal.

Na prática, é como se o ministro polêmico Juscelino Filho (União Brasil) já tivesse sido degolado do Ministério das Comunicações. A escolha de Frederico de Siqueira Filho, atual diretor de vendas da Oi Soluções, passou longe de Juscelino que só soube da troca depois que Siqueira já estava trabalhando lá.

Única

Alvo da Lava Jato, a Novonor (ex-Odebrecht) é apontada pelo governo petista como a única empreiteira com experiência e balanço suficientes para construir novas linhas de transmissão orçadas em R$ 40 bilhões. A companhia poderia ter acesso a financiamento do BNDES.

O problema é que poucas construtoras grandes sobreviveram à operação que revelou esquema de corrupção em contratos públicos. A então Odebrecht tinha relações especiais com Lula, inclusive patrocinava suas palestras no exterior. Nesse terceiro governo, o petista ainda não recebeu Emílio Odebrecht.

BOLSONARISTA, NÃO

O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro foi ao programa de Andréia Sadi na GloboNews esta semana e disse que não gosta de rótulos como “bolsonarista” e “lavajatista” ao se defender de acusações de suspeição durante sua atuação à frete da Operação Lava Jato.E emendou não ser bolsonarista “de forma alguma”. Só apoiou o ex-presidente no segundo turno “e faria quantas vezes fosse necessário em oposição a Lula”.

Pouca estocagem

Cofco e Sinograin, dois gigantes do agronegócio chinês, querem intensificar investimentos na ampliação da estrutura de estocagem de grãos no Brasil. As tratativas envolvem construção de estruturas próprias e uma parceria para reforma e gestão de armazéns da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

Mais de 20 unidades da estatal estão fechadas por falta de investimentos. Jair Bolsonaro tentou vender essas instalações, mas o projeto não andou. Do Plano Safra 2023-2024, que totaliza R$ 340 bilhões, apenas R$ 5 bilhões (algo como 1,5%) são reservados à construção de silos e armazenagens.

No altar de novo

A modelo e cantora Barbara Fialho está revivendo um dos melhores momentos de sua vida: o casamento. Em março de 2019, se casou com Rohan Marley (Filho de Bob Marley) na Capela dos Morrinhos em sua cidade natal Montes Claros, em Minas Gerais. Agora ela está na capa de Harper’s Bazaar Noiva versão brasileira, onde aparece em vários modelos em um especial do Mês das Noivas.

Há quem garanta que eles irão renovar os votos porque a cerimônia de casamento foi íntima e para pouquíssimos convidados. Meses depois em agosto nascia a filha deles. Atualmente Barbara também se aventurou como diretora de arte em algumas campanhas de moda, onde colocou em prática tudo que aprendeu e observou nos bastidores de seus trabalhos.

Mais: ela ainda tem projeto de lançar um álbum (ou dois). “Eu tenho dois discos que eu gravei nos últimos três anos. E, agora quero lançá-los. E também farei a direção de arte nos clipes desses projetos. Espero mostrar para vocês em breve! Estou muito ansiosa para a produção e filmagem dos meus videoclipes dos meus dois discos. São projetos bem autobiográficos, então tem sido um desafio ter feito isso com elegância e carinho, e de uma forma que eu vou me orgulhar no futuro”.

Governo à deriva

Os mais chegados ao presidente Lula dizem que a aprovação da âncora fiscal foi uma vitória dele. Ledo engano: foi uma vitória de Arthur Lira, presidente da Câmara, que organizou a maioria dos votos. Os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secom) afirmam que o texto foi o resultado de uma “negociação republicana”.

Nada disso: não opinaram literalmente sobre nada. O único inteligente da novela foi o ministro Fernando Haddad (Fazenda) que negociou com o próprio Lira.

Mais: com aval até do PT, deputados e senadores aprovaram relatório que muda a MP de reorganização dos ministérios e a pasta mais prejudicada é a do Meio Ambiente, de Marina Silva, que está com vontade de pedir as contas. A sensação é que o governo Lula está à deriva.

Entre os auxiliares de Lula a reclamação é que o técnico viaja muito, faz muitos discursos (quase todos os dias) e anda mais preocupado com a Ucrânia do que com seu próprio governo. Não abriu a boca sobre a âncora fiscal, as modificações do ministério e tampouco a polêmica em torno da exploração do petróleo na Bacia da Foz do Amazonas.

Pior: ministros, parlamentares e até magistrados, dizem que os analistas, se queixam que o presidente não os recebe. E se queixam mais que Rui Costa (Casa Civil) virou “governador do Palácio”. Interfere em tudo e atrapalha todos.

Outra novidade

A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa após sua comentada passagem por Cannes, por seus looks transparentes, já está de volta ao Brasil e pronta para as gravações da novela Fuzuê de Gustavo Reiz, que substituirá Vai na fé, no segundo semestre. Ela que fará par romântico (novamente) com Felipe Simas viverá sua primeira vilã, Preciosa Montebelo, para qual até mudou o visual, cortou os longos cabelos na altura dos ombros, mas mantendo o ruivo natural.

Mais: ela também viverá sua primeira mãe na teledramaturgia. E comentou sobre esta novidade: “É muito bom isso, significa que eu cresci. Comecei tão nova, eu tinha 9 anos, e desde então não parei de trabalhar e de ter boas oportunidades. Isso me mostra que eu, agora, uma mulher, de 27 anos, estou tendo a oportunidade de fazer uma mulher madura. E uma mãe na TV. Então é emocionante de alguma forma ver que durante todas as fases da minha vida eu pude estar fazendo o que eu amo, que é atuar”.

Nível elevado

“Parlamentares governistas têm divergido sobre a estratégia a ser adotada em relação à convocação de Jair Bolsonaro na CPI dos Ataques Golpistas. Parte dos senadores – e até alguns do PT – defendem que a base inicie o colegiado “em nível mais elevado” de debate e deixe o ex-presidente de fora nos depoimentos, pelo menos no começo dos trabalhos. Outra ala do PT trabalha para que as ações gravitem em torno do ex-presidente.

Também lá fora

O comportamento do presidente Lula em Hiroshima em relação ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, virou chacota em diversas redes sociais. Internautas criticaram a postura do petista que, à certa altura, fingia ler para não cumprimentar o ucraniano, numa cena constrangedora.

Para muitos, revela a má qualidade da diplomacia de Lula sob influência “do assessor Celso Amorim”, que não é o titular do Ministério das Relações Exteriores, conforme observação do jornal espanhol El País. Mais: Lula reclamou que Zelensky “chegou de surpresa”. Desconhece que viagens de governantes de países em guerra nunca são divulgadas.

Demolida

Com oito mil metros de área construída em cinco andares, uma das maiores mansões de São Paulo, que pertenceu ao ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, no Morumbi, vai ser demolida para virar um conjunto de prédios residenciais. O imóvel pertence há dois anos ao bilionário grupo Janguiê Educacional que foi arrematado por R$ 27,5 milhões.

Edemar vive num apartamento de 300 metros quadrados, sem quaisquer obras de arte e tem sua subsistência paga por seus filhos. Ele ainda espera receber “uns R$ 2 bilhões” do processo do Banco Santos.

CAMPANHA

Depois das notas de repúdio dos Ministérios das Relações Exteriores, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Esportes contra os ataques racistas que o jogador Vinícius Jr. tem sofrido na Europa, o governo brasileiro pretende liderar uma campanha internacional contra essas atitudes discriminatórias.

O Planalto acha que essas notas oficiais são apenas protocolares e dão uma dimensão rasa do problema. Por outro lado, a ideia do ministro Flávio Dino (Justiça) de aplicar a legislação brasileira no exterior contra torcedores que atacam brasileiros provocou risos: seria um país interferindo na decisão soberana de outra nação.

MISTURA FINA

NOVO levantamento do Paraná Pesquisa aponta o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em primeiro lugar (25,8%) se disputasse a Presidência em 2026, caso Jair Bolsonaro se torne inelegível. Em segundo, com 14,3%, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, seguida por Romeu Zema 9,3%, Flávio Bolsonaro com 8,2% e Ratinho Junior com 6,8%.

A GASTANÇA de Lula e Janja em Londres para a cerimônia de coroação do rei Charles III alcançou nada menos do que R$ 1,33 milhão. A comitiva presidencial reservou 57 quartos, entre 26 de abril e 9 de maio (o casal foi ao local no dia 5 de maio) no luxuoso JW Marriot Grosvenor House London Hotel, onde uma diária pode chegar a R$ 95 mil.

POR conta da revisão de alguns contratos considerados “esquisitos” fechados por administrações passadas (alguns, foram encerrados), Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, acaba de reforçar sua segurança pessoal (foi contratada, inicialmente, tão logo assumiu o posto). Rodrigues anda temendo eventuais represálias. Dependendo do lugar para onde tenha de ir, recorre até mesmo a um colete à prova de balas.

O STF estaria disposto a manter a decisão do TSE que cassou o mandato de Deltan Dallagnol (Podemos- PR). Nos bastidores a avaliação no Supremo é de que o eventual recurso a ser ajuizado na Corte pela defesa do parlamentar iria direto para o arquivamento. Detalhe: o STF não modifica um acórdão julgado unanimidade pelo TSE.

A EQUATORIAL Energia deverá fazer nova oferta de ações com o objetivo de aumentar o folego financeiro da companhia para novas aquisições. A operação poderá alcançar R$ 2 milhões. A empresa está na disputa pela compra da Coelce, colocada à venda pela italiana Enel e é forte candidata à compra de ativos na área de saneamento, onde entrou no ano passado ao arrematar a concessão no estado do Amapá.

SUSANA Werner e o ex-goleiro Júlio César (eles têm dois filhos) que haviam se separado há menos de quinze dias, resolveram pensar melhor e estão reconciliados. E estão até avisando amigos que tudo está “muito bem” entre eles.

O INSUCESSO do programa de Fausto Silva na Band foi previsto por Silvio Santos em seu programa exibido no dia 31 de agosto de 2021, quando o apresentador estava trocando a Globo pela Band. No SBT, Silvio duvidou que o novo canal de Faustão fosse o melhor caminho artístico e disse que o Domingão estava “na rua da amargura”. Depois brincou com as bailarinas e disse que quatro delas seriam “despachadas do SBT”. E emendou: “Vão trabalhar com o Faustão que também já perdeu o emprego. O Faustão também está na rua da amargura. Então, vocês não podem ir”.

