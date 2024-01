"O governo está repetindo sua receita fracassada de aplicar mais impostos, endividar o país",

Oscar Maroni, que ficou famoso como dono de casas noturnas frequentadas por garotas de programa, está internado numa casa de repouso em São Paulo e seus filhos entraram com pedido de curatela, que responsabiliza um dos herdeiros para administrar o patrimônio do pai.

Mais: o dono do famoso Bahamas Club, em São Paulo agora com 72 anos está fora de casa desde o final de dezembro e estaria “incomunicável e impossibilitado de trabalhar”, com visitas restritas a familiares. Ariana, filha de Maroni, diz que o pai “está internado porque quer”.

Nova

aposta



333 Na próxima segunda-feira (22) estreia o remake de Renascer. Num elenco que mistura veteranos como Juliana Paes, Maria Fernanda Cândido, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele e novatos como Theresa Fonseca (primeira foto), que foi escolhida para interpretar a protagonista Mariana, por causa de sua brilhante participação em Mar do Sertão, vivendo a fiel amiga de Candoca (Isadora Cruz); a atriz transsexual Gabriela Medeiros (segunda foto) que faz sua estreia na TV Aberta como Buba, após seu ótimo desempenho na série Vicky e a Musa e do cantor Xamã, seu segundo papel como ator. A festa de pré-lançamento aconteceu na quarta-feira (17) no Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro e contou coma presença de grande parte do elenco. Entre tantos que estavam por lá, os protagonistas Marcos Palmeira (Zé Inocêncio), Renan Monteiro (José Augusto Inocêncio), Marcelo Mello Jr. (José Bento Inocêncio) Rodrigo Simas (José Venâncio Inocêncio) e Juan Paiva (João Pedro Inocêncio), Sophie Charlotte (terceira foto) que viverá Eliana, a esposa problemática de José Venâncio; Duda Santos (quarta foto) que viverá Santinha (mulher de Zé Inocêncio), Camila Morgado (última foto) que interpretará Dona Patroa.

“Próximo

presidente”



As redes sociais estão recheadas, nos últimos dias, de fotos do apresentador de TV Luciano Huck em Davos por conta de um bate-volta que ele fez para ouvir palestras de convidados do Fórum Econômico Mundial, tradição na cidade suíça. Numa delas, ele aparece agachado, em primeiro plano, com destaque para seu rosto e atrás estão a ministra Marina Silva, Gustavo Petro, presidente da Colômbia e Helder Ramalho, governador do Pará. Também foram postados mini vídeos de Huck relatando trechos do que ouviu e enfatizando que “o planeta está ameaçado”. Ele deixou parte do programa gravado, acrescentou representações e avisou seus espectadores que “havia ido a Davos”. Na rua, reconhecido, foi chamado por pequeno grupo de “próximo presidente do Brasil”. Para os fotógrafos brasileiros, Huck foi uma atração. Na comunidade internacional, ninguém sabe quem é.





De volta

ao sol



De volta ao sol é o nome do novo EP da cantora, empresária, atriz e apresentadora Preta Gil, que contém três músicas que serão lançadas todas as sextas-feiras (a primeira já está disponível) e compartilhou a novidade com seus fãs em suas redes sociais. “Amores, é com muita alegria que eu anuncio o lançamento do meu novo EP, De Volta Ao Sol. Depois de um ano de muitos desafios, voltar a fazer o que eu mais amo para os meus fãs não têm preço”. E completa “Estou muito feliz de retornar trazendo esse projeto. Esperei muito por isso. ‘De Volta ao Sol’ é uma canção para celebrar o verão, a vida e a minha volta ao Carnaval”. Apesar de não colocar seu tradicional bloco na rua o ‘Bloco da Preta’ fará uma apresentação no RioArena, na Barra da Tijuca, dia 4 de fevereiro.



Para inglês ver



O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu só tem nome pomposo. Não recebe voos diretos dos Estados Unidos, Europa e América Central. A única conexão com o exterior é com o Chile. O motivo é que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) não homologou a extensão da pista, que aumentou 600 metros ao atingir 2.795 metros, em função de problemas diversos, como no sistema de luzes de aproximação, luzes de cabeceira e luzes de fim de pista. A obra custou R$ 54 milhões dos quais 80% saíram da Itaipu Binacional e 20% da Infraero.



Questão de estilo



Quem diria – o novo presidente da Argentina, Javier Milei, também esteve em Davos participando do Fórum Econômico Mundial. E caprichou no estilo: terno e gravata e cabeleira fora do lugar, mais compridas costeletas e seu habitual tom de discurso. Chamou empresários de “heróis”, mas criticou o evento, assegurando que “o Fórum está contaminado pelo socialismo”. Ninguém nunca levou Milei a sério e tampouco suas promessas de recuperação do país, malgrado o FMI tenha lhe ajudado, na semana passada.

Vai ter que rebolar



O presidente Lula está querendo mesmo, segundo os analistas, bons resultados na arrumação da casa. É a pressão que emana do Planalto. Ele quer porque quer um aumento no rating do Brasil, um desemprego de 7% - no máximo, a continuidade na casa dos 8% - e PIB acima de 2,5%. Quem acompanha a empreitada, acha tudo difícil e que Fernando Haddad vai ter que rebolar. Há bons sinais: o PIB do início de 2023 era de 0,5% e é capaz de dar 3%. Na área federal, Haddad está se virando pra manter a expectativa de resultado primário zerado. Segue o mantra de que há áreas onde o governo pode subir sua arrecadação. Façam suas apostas.

EM CAMPANHA

Candidato ao governo do Uruguai nas eleições presidenciais deste ano, pela Frente Ampla, o prefeito de Canelones, Yamandú Orsi, colocou a Minerva Food no debate da campanha. Ele cobra da Comissão de Promoção e Defesa da Concorrência do Ministério da Economia uma medida que obrigue o frigorífico brasileiro a se desfazer de algumas das sete plantas que possui no país. Segundo ele, 60% do abate de bois do Uruguai, atualmente, está nas mãos de uma empresa – brasileira.

Não é bem assim

Jair Bolsonaro ficou tão transtornado com a entrevista que Valdemar Costa Neto, dono do PL, deu nos últimos dias, elogiando Lula, que praticamente obrigou quem lhe paga as contas e até lhe oferece salário mensal de mais de R$ 41 mil, a divulgar uma nota a respeito dizendo que “não era bem assim” tudo o que comentou sobre o presidente petista. Bolsonaro foi enfrentar Valdemar, logo depois das publicações (e dos comentários), perguntando se ele estava querendo “explodir o PL”. A preocupação do Capitão é de que integrantes do partido se inspirem e mudem de legenda, podendo apoiar o governo. Já há defecções na legenda.

SALÁRIOS SEM FÉ

A Receita Federal suspendeu ato de Jair Bolsonaro, de julho de 2022, ano em que ele tentou a reeleição, que ampliava isenção de impostos sobre salários pagos a líderes religiosos – bispos e pastores. O cancelamento da medida colocou os chefes das maiores igrejas brasileiras em pé de guerra (a maioria contra o governo Lula), até prometendo uma contraofensiva, o que é difícil. O tema estava sob análise da Receita e do TCU. Líderes como Silas Malafaia e Edir Macedo prometem convocar as bancadas evangélicas no Congresso.

Na presidência, não

Quem conhece o funcionamento da Vale, incluindo algumas altas figuras da empresa, acha que tentar colocar Guido Mantega como CEO da companhia seria praticamente impossível, mas no Conselho, o governo consegue. Não seria uma ameaça em si porque o governo é acionista indireto e tem dois assentos via Previ (fundo de pensão de funcionários do BB). O que seria péssimo seria transformá-lo em presidente do Conselho. E isso é um consenso entre investidores e enfrentaria a oposição de acionistas como a Cosan.



Novos tempos

Vera Fischer, há dois anos, vem excursionando pelo país (agora, está em temporada em São Paulo) com a peça Quando eu for mãe quero amar desse jeito, de Eduardo Bakr. É uma comédia dirigida por Tadeu Aguiar que vem lotando os teatros onde tem sido encenada. Aos 72 anos, Vera conta com 50 fã-clubes e, graças às redes sociais, soube que mais da metade deles foi fundada por garotas de 20 e poucos anos que a conheceram em reprise de novelas. Vera gosta: “Faço questão de tratar essas meninas muito bem”. Mais: terminou seu contrato com a Rede Globo em 2020 e, de lá para cá, confessa que ter enfrentado uma instabilidade até então desconhecida. Tentou escrever um livro e pintar quadros. Tratou de vender a cobertura de 240 metros quadrados que tinha próxima ao mar do Leblon e de mudar para um apartamento de 90 metros quadrados perto do Jardim Botânico. E não esconde problemas de idade: “Tenho artrose nos dois joelhos e nem escada devo subir”.

CORREÇÃO

Ainda Vera: quando o Google erra, jovens pesquisadores da mídia erram também. O primeiro filme da ex-miss Brasil não foi Macho e fêmea: foi As fêmeas, dirigido por Fauzi Mansur em 1972 e rodado numa casa luxuosa em Campinas. Vera aparecia nua (não frontal) deitada num colchão de ar numa piscina e foi um sucesso nos cinemas. Ela posou para Playboy três vezes: da primeira vez, vendeu 700 mil exemplares e o ensaio era em preto e branco. A segunda foi em 1982. Na terceira vez, estava com quase 50 anos.

MISTURA FINA

O DEPARTAMENTO de Estado do governo dos Estados Unidos atualizou suas recomendações de cuidados de turista com a própria segurança e colocou o Brasil ao lado de Equador e Cuba no “nível 2” de segurança (“Cautela Elevada”). O Brasil também é citado no “nível 4” (“Não viajar”), recomendando aos turistas a evitarem localidades de alta incidência de criminalidade, como “favelas, vilas ou comunidades”. O Departamento de Estado alerta também sobre áreas de entorno de Brasília.

O TCU – Tribunal de Contas da União – a partir da semana que vem, começa a preparar a relação de gestores de recursos públicos que tiveram suas contas julgadas irregulares nos últimos oito anos e com decisões transitadas em julgado. A lista será encaminhada ao TSE, ainda neste semestre, sofrendo atualizações diárias a partir de então. E com base nela é que o TSE analisará recursos de candidatos, validando-os ou não para as eleições de outubro.

APESAR dos problemas climáticos, o Ministério da Agricultura tem estudo que aponta que a colheita de soja sul-americana na safra 2023/2024 pode crescer cerca de 15 milhões de toneladas. Com isso, as reservas mundiais subirão cerca de 30% em relação ao patamar atual, o excesso da oferta impedirá que a tonelada do produto atinja perto de US$ 320, como se projetava no ano passado. Mas, sempre há o recurso à “ditadura da escala”: preços menores com vendas maiores.

DONALD Trump vence prévias nos Estados Unidos e volta a protagonizar antecipadamente seu estilo. Nas redes sociais circula um vídeo de uma humilhação à qual ele submeteu o presidente francês Emmanuel Macron, publicamente, a voltar atrás a uma medida que não interessava a Trump. Ameaçou a França com a taxação de 100% das importações de vinho se Macron não desistisse de taxar manufaturados americanos. O francês entrou em pânico e cancelou a medida em menos de um minuto.

PORTO Alegre e outras 39 cidades gaúchas vêm sofrendo, nesses dias, a fúria de tempestades seguidas, destruindo casas e derrubando mais de 250 árvores em dois dias. A Climatempo registrou em 24 horas de temporais no Rio Grande do Sul um recorde: 499.086 descargas elétricas. O governo não tem motosserras suficientes para cortar as árvores tombadas: está pedindo emprestado à população e conseguiu 11.

HÁ dias, Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, avisou que iria enviar à CNBB e ao Vaticano “denúncias de extrema gravidade” contra o conhecido padre Júlio Lancelotti, que atua junto à população de rua há anos. Aos mais chegados, Leite diz que recebeu essas denúncias que teriam supostas ligações com ONGs que operam irregularmente. Agora, o Cardeal D. Odilo Scherer está pedindo, oficialmente, que Leite lhe envie essas ‘denúncias’.

