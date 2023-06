O governo tem contado com a boa vontade desses partidos (Centrão) que estão votando republicanamente

A Cemig teme que o leilão de 15 PCHs da companhia marcada para 10 de agosto seja um fracasso de bilheteria. Potenciais candidatos à licitação têm desistido do negócio após analisarem os números das usinas.

Mais: o mais recente foi a Brasal Energia, conglomerado sediado em Brasília com negócios no setor elétrico, seguros, construção, bebidas e revenda de carros. Detalhe: o pacotão não custa uma fortuna. O lance inicial é de apenas R$ 48 milhões.

In - Decoração: elementos naturais

Out - Decoração: materiais sintéticos

Condicionado

Na conversa que teve com Artur Lira, presidente da Câmara, num café da manhã, no Alvorada, Lula acertou que, antes do envio de quaisquer medidas provisória ao Congresso, que seus ministros conversem com Lira e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, porque ainda existe uma guerra entre eles. De certa maneira, para Lula, é ação condicionada às exigências de Lira. Na quarta-feira (7), Lula recebeu lideranças do Senado, demonstrando que pretende entrar na articulação (tem sido cobrado a fazer). Teria também uma agenda com deputados, mas havia raros em Brasília por conta do feriado.

Verbas e cargos

Além da liberação recorde de R$ 1,7 bilhão em emendas para parlamentares em um único dia, a aprovação da MP da Reestruturação dos Ministérios custou uma leva de cargos. O senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), vice-presidente do Congresso, foi agraciado com a indicação de João França para a diretoria de Controle e Risco do Banco do Nordeste. Arthur Lira, de quebra e de troco, levou três superintendências regionais da Sudene.

Primeira negra

Depois da indicação de Cristiano Zanin ao STF, as atenções se voltam para a sucessão da ministra Rosa Weber, que se aposenta em outubro. Um nome que vem sendo bem cotado e circulado com Força no Planalto é o da jurista Silvia Souza, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, que tem grande apoiador no governo: o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Seria a primeira mulher negra na Suprema Corte. Antes de Zanin, outro nome havia sido levado a Lula: o da jurista Vera Lúcia Santana, ligada à Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal.

Apoio de Fé

Cristiano Zanin, embora acredite-se que seu nome passe pelo Senado, está procurando deputados evangélicos que atuaram na candidatura (trabalhando nos bastidores) de André Mendonça, o “terrivelmente evangélico” que já é ministro do STF. O nome de Mendonça amargou 141 dias para ser aprovado (Davi Alcolumbre é quem estimava o prazo da sabatina) e na época, deputados da Frente Evangélica organizaram reuniões com 81 senadores, para virar votos.

Chances

O julgamento de uma ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível está marcada no TSE (a data é escolha do Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal) para o próximo dia 22. Refere-se à reunião que ele convocou, no Alvorada, com grande grupo de representantes diplomáticos no Brasil, pregando que o sistema eleitoral seria fraudulento. A chance de ganhar 60 dias é se o ministro (também do TSE) Kassio Nunes (foi Bolsonaro que o indicou para o Supremo) pedir vista. Pedido de vista, agora, só podem durar dois meses.

Sinônimo de sucesso

A modelo e empresária Kylie Jenner é sinônimo de sucesso, com uma fortuna estimada em US$ 700 milhões devido a seus cosméticos: Kylie Cosmetics que criou aos 17 anos.

Agora, a marca cresceu e também abrange cuidados com a pele (Kylie Skin) e uma linha de cuidados para bebês e crianças (Kylie Baby) chegando até ao o ramo da moda praia (Kylie Swim).

Kylie revelou que quando era mais nova tinha uma insegurança: achava seus lábios pequenos, então ela fez preenchimento labial, no qual não se arrepende. E garante que está se dedicando mais ao lado empresarial. “Cresci e tenho uma visão bem diferente do que quero.

Eu costumo fazer muitas coleções de edição limitada que são tão divertidas, mas meu objetivo é continuar a elevar e estender a linha principal”. Mesmo se dedicando a sua marca, ela não deixa de modelar: é rosto da campanha primavera-verão 2023 de Jean Paul Gaultier , batizada “Flowers”.

Meses atrás ela esteve em mais três campanhas: na de óculos Dolce & Gabbana, da bolsa DG Logo (também da grife Dolce & Gabbana) e na coleção Outono 2023 da Coperni. Claro, sem deixar de abrilhantar as campanha de suas próprias marcas.

Na cartilha de Eduardo Cunha

O caso suspeito de compra de kits de robótica, que Arthur Lira, presidente da Câmara, repete que “não tem nada a ver com o que está acontecendo”, foi comprado acima do valor de mercado, destinado a escolas onde não tem nem água encanada e a empresa que fechou o contrato não produz kits de robótica.

É do pai de um vereador de Maceió ligado a Lira e a picape que transportava dinheiro do esquema foi usada na campanha do mesmo Lira à reeleição. E ele teria se sentido retaliado pela Polícia Federal depois de ter encostado Lula na parede por votação da MP.

Aí, foi reclamar com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, com Flávio Dino, ministro da Justiça e até com Lula. Esta semana, o STF rejeitou denúncia contra Arthur Lira, ele teria avisado que estava disposto a atirar. Seguia, pelo que se deduz, a cartilha de Eduardo Cunha.

Chegou aos 35

A modelo, atriz e empresária Yasmin Brunet completou 35 anos na última terça-feira (6) e causou espanto na mídia digital por ter uma aparência mais jovem e claro uma enxurrada de elogios. Em suas redes sociais comemorou: “Seja bem-vindo, 3.5. Já estou vendo que você vai ser o melhor ano da minha vida”.

Entre muitas felicitações pela data estava de sua mãe que disse: “Feliz aniversário, sereia! Muitas bênçãos e saúde, continue com seu propósito”. Solteira a mais de um ano ela fez um pedido especial: “Deus se for da sua vontade coloca um cara fiel, cheiroso e tatuado na minha vida… sua filha está preparada”. Dias antes ela havia questionado se não existia mais homens românticos.

Vende-se

O Grêmio procura parceiro (fundo de investimentos) para comprar seu estádio – e seu, em termos. A propriedade da Arena de Porto Alegre, é grande complicação.

Hoje, o estádio pertence ao FI-FGTS, administrado pela Caixa e à Coesa que, em abril, comprou a KPE Engenharia, que reunia ativos imobiliários da antiga OAS, construtora do empreendimento. Só que a empreiteira baiana ainda pisa nesse gramado.

A gestão é feita pela Arena Porto-Alegrense, pertencente à Metha, novo nome da OAS. Em abril, Banrisul, BB e Santander entraram na Justiça pedindo penhora da Arena que ainda deve R$ 226 milhões do crédito concedido para a construção do empreendimento.

Cartão especial

O Banco do Brasil, presidido por Tarciana Medeiros, lança um cartão de crédito personalizado para pessoas trans, em comemoração ao mês do orgulho LGBT+. O documento permitirá que seja usado o nome social da pessoa. A ação faz parte da 22ª Feira Cultural da Diversidade, patrocinada pelo Banco. Tarciana, à propósito, é a primeira mulher – e lésbica – a presidir o Banco do Brasil.

Retorno ameaçado

Segundo análise do setor, empresas de saúde que se instalaram em Brasília, nos últimos tempos, consideram a capital um dos piores mercados.

Sírio-Libanês e Rede D’Or estariam trabalhando com margens muito menores do que em outras praças e a conversão do lucro antese de impostos e demais descontos em caixa na cidade é a menor do Brasil. A maior rede hospitalar do Centro-Oeste procura investidores há mais de um ano e o Bradesco negocia, há meses, a compra de hospitais do grupo, sem resultado.

Atordoada

Luiza Trajano, presidente do Conselho da rede de lojas Magazine Luiza, segundo amigos chegados, está atordoada. Depois de vender muito nos tempos da pandemia e diante da reabertura da economia, a companhia enfrenta juros altos, consumidor recuado e endividado e concorrentes (alguns) mais bem preparados. E o resultado é quase trágico: em 2020, a empresa tinha valor de mercado de R$ 178 bilhões e era a sexta maior da Bolsa. Hoje, o grupo vale R$ 25,3 bilhões. Ou seja caiu para 35ª posição e perdeu, em valor de mercado o equivalente “a um Bradesco”.

MISTURA FINA

ALEXANDRE Padilha (Relações Institucionais), cuja cabeça vem sendo pedida por Arthur Lira, presidente da Câmara, dificilmente cairá: tem o respaldo da primeira-dama Janja e não leva preocupações – o que ela sempre recomenda – ao presidente. Enquanto isso, Padilha guerreia com o Congresso. Até para aliados, Janja pensa como militante e pouco pragmatismo político do governo seria endossado por ela.

A MEDIDA Provisória de Lula para baratear os carros populares pode virar uma armadilha para o consumidor. O desconto, entre R$ 2 mil e R$ 8 mil, só será vantajoso para quem puder comprar o veículo à vista. Até o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, já admitiu que será isso mesmo. Quem tiver de financiar a compra, com a Selic em 13,75%, as simulações mostram que, ao final do financiamento, um carro de R$ 60 mil terá custado o dobro do valor.

FERNANDO Haddad (Fazenda) acha que também os bancos abraçarão a ideia dos carros populares. Ledo engano: quem tentar financiamento, dará de cara com os juros do mercado – e sem quaisquer descontos. Montadoras, com os pátios lotados é que seriam as encarregadas de dar descontos, só que até agora elas se recusam a reduzir os preços (com raras exceções). Só 37 carros (de dez montadoras) estão aptos ao desconto. A principal é a Fiat, com 11 automóveis abaixo dos R$ 120 mil.

HÁ quem aposte que, nessa nova novela governamental, a dos carros populares, quem deverá aumentar suas vendas serão as lojas de seminovos e usados (esses últimos só com três anos de uso). Depois de um mês ou dois, abaixarão seus preços para quem correu atrás dos populares e não teve fôlego para pagar. Nada de mágica: a previsão é de especialistas de consumo na área.

AS redes estão recheadas de críticas – e até gozações – por conta do novo aumento do diesel. Os internautas de mais apurado humor espalham que “o desconto para caminhão pago com aumento do diesel deveria rebatizar o programa de Lula para “Me engana que eu gosto”. A propósito: Fernando Haddad (Fazenda), que não é muito bom em matemática, é quem teve a ideia do aumento do diesel.

MESMO com muitos parlamentares já estando fora de Brasília (era uma sexta-feira) e apesar do gesto, deixou uma legião deles magoados porque o presidente Lula não convidou nenhum deles para o primeiro churrasco – e no Alvorada. Nem sequer os presidentes da Câmara e do Senado foram chamados, embora muita gente diga que eles levantaram as mãos aos céus. Desde o governo Lula 1, esses eventos são usados para melhorar o clima entre as partes.

NA semana passada, pela segunda vez, Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, almoçaram com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição em 2026 e pretende ser apoiado publicamente pelo ex-presidente. O PL, praticamente, já está acertado com Nunes e participa de seu governo. O almoço provocou a retirada da pré-candidatura do ex-ministro e deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) à prefeitura paulistana, que escreveu no Twitter: “Quem com os porcos anda, farelo come”.

