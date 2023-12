Cláudio Humberto

Ciro Nogueira (PP-PI) ao citar Lei Rouanet, imposto sindical e gastos sem controle

Ministros fecham o ano sem despachar com Lula

Faltando um dia para começar o recesso presidencial, Lula deve fechar o ano sem receber os ministros Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Márcio França (Micro e Pequenas Empresas) em agendas privadas. Silvio (PE) virou ministro na tentativa de cooptar o Republicanos da Câmara, em substituição a França (PSB). O rebaixamento do socialista rendeu o apelido de “micro-ministro”, já que foi enfiado numa pasta inventada na última hora e que nem mesmo tinha orçamento previsto.

Falou demais

Lula só recebeu França quando era titular de Portos. Queimou o filme ao não cumprir a promessa de lançar bilhetes aéreos a R$200.

Bingo!

Com recorde de luxuosas viagens ao exterior e 62 dias fora do Brasil, o ministro mais recebido só poderia ser Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Oi, tchau

Entre demitidos e ainda titulares, 19 ministros foram recebidos até duas vezes por Lula. Desses, nove só conseguiram um despacho.

Gringo tem preferência

Olaf Sholz, chanceler alemão, teve cinco despachos privados com Lula. É mais do que o conseguido por 27 dos ministros do petista.

Deputados torram R$18 milhões com gasolina

Donos de postos de combustíveis podem comemorar os gastos de deputados federais com gasolina neste ano, superam os R$18,1 milhões. Como o prazo para apresentar as notas fiscais de dezembro ainda não acabou, o valor vai subir. O deputado federal Lázaro Botelho (PP-TO) lidera o ranking da gastança, R$89.072,46 gastos com combustível até meados deste mês. Em segundo, por diferença de menos de R$10, está o deputado Josimar Maranhãozinho (PL-MA), torrou R$89.063,39.

Segue a lista

Adriano do Baldy (PP-GO), R$87,9 mil; Gerlen Diniz (PP-AC), R$85,1 mil; e Fausto Pinato (PP-SP), R$84,2 mil; fecham o top 5 gastadores.

Média elevada

Com notas fiscais beirando o valor máximo de R$90 mil, a média de gastos dos parlamentares com gasolina fecha em R$31.917,51.

Gastança geral

Apenas 35 deputados não apresentaram notas de gastos com gasolina. Destes, sete se licenciaram ou não prestaram contas todos os meses.

Explica aí, ministra

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) pediu a convocação da ministra Sônia Guajajara (Povos Indígenas) para explicar o cruel estupro coletivo de uma criança indígena em uma casa de saúde Yanomami.

Economia milionária

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), fez balanço do plano de ajuste fiscal do governo estadual. Destacou redução na burocracia e economia de quase R$800 milhões até novembro.

Ministro magoado

Passada a pompa da promulgação da reforma tributária, uma mágoa ainda persiste em Brasília. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), citou os envolvidos em agradecimento. Só que esqueceu o apagado ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Alegria do empreiteiro

Ano novo, casa nova... ao menos para os deputados federais. A Câmara publicou edital de R$100 milhões para reformar os 48 apartamentos funcionais, de 225m², que as excelências moram em Brasília.

Turismo

Maceió segue como um dos principais destinos turísticos do Brasil. São esperados 1 milhão e 300 mil visitantes entre dezembro e março. O resultado é celebrado pelo prefeito JHC (PL): “a cidade está pronta!”.

A lista é grande

O PT ameaça Conselho de Ética contra os deputados que xingaram o presidente Lula na promulgação da reforma tributária. Maurício Marcon (Pode-RS) reagiu: “Eles apenas chamaram o ladrão de ladrão”.

Grande ideia

O presidente da Argentina, Javier Milei, não vai empurrar ao cidadão a fatura de 60 milhões de pesos que o governo gastou com polícia na manifestação do dia 14. Vai cobrar dos organizadores do protesto.

PSD no STF

O Supremo Tribunal Federal rejeitou ação do PSD para devolver a Ednaldo Rodrigues a presidência da CBF. A decisão foi assinada pelo ministro André Mendonça.

Pensando bem...

...com tantas escapadas do Brasil, Lula realmente entende de saidão.

PODER SEM PUDOR

Pior que na ditadura

O advogado Técio Lins e Silva, que defendeu presos políticos por mais de vinte anos no regime militar, denunciou ao então ministro da Justiça, Tarso Genro (PT), que o tratamento da Polícia Federal ao exercício da advocacia era na ocasião “muito pior” que na ditadura. Lembrou que ouvia presos, sem cerceamentos, até no temido Regimento Sampaio, do Rio de Janeiro, nos anos de chumbo: “Certa vez, no fundo da sala, havia um coronel orelhudo e, diante daquelas orelhas enormes, pedi ao general para retirá-lo, no que fui atendido.” Para Lins e Silva, aquela PF do primeiro governo Lula não reconhecia o direito dos presos e nem as prerrogativas dos advogados.