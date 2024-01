O Brasil é um dos países que mais gastam com salários de servidores públicos no mundo. Segundo o FMI, as despesas com salários nos três níveis (União, Estados e Municípios) somam 8,9% do PIB, que colocam o Brasil no topo da lista.

Mais: o Brasil está na frente de economias desenvolvidas como França (8%), Reino Unido (7,3%) e Alemanha (5,9%). E a proporção é quase igual com serviços muito melhores que os brasileiros, como Espanha e Áustria (9%).

In – Livro: Café com Deus pai

Out – Livro: As armas da persuasão 2.0

Foto: reprodução

Talento reconhecido

Helena Rizzo, 45 anos, hoje chef de cozinha, começou a trabalhar como modelo aos 16 anos (profissão que ficou somente 3 anos). Já morando em São Paulo e para sobreviver foi trabalhar como garçonete para a banqueteira Neka Menna Barreto, depois estagiou em vários restaurantes inclusive na Itália e Espanha quando em 2006.

Ao voltar para o Brasil, abriu o restaurante Maní em São Paulo, juntamente com Fernanda Lima (atriz), Giovana Baggio, Rafael Lima e Pedro Paulo Diniz, que hoje possui um estrela Michelin. “Ser modelo foi um momento determinante para minha independência. Nessa transição de modelo para a cozinha, era algo que me dava uma ‘vergoinha’, tinha esse estigma de ‘chef modelo’.

Agora, olho para tudo com mais humor e gratidão”. Rizzo tem orgulho de sua carreira, mas garante que o segmento é muito machista ainda. Eleita a melhor chef mulher do mundo, pela revista inglesa The Restaurant em 2014 garante que demorou a aceitar o mérito. “Lembro de falar que não existia melhor do mundo, que ganhei os louros, mas tinha uma equipe que fazia tudo ser como é. Hoje consigo me apropriar dos méritos.

Mas é um prêmio que está num lugar ainda um pouco alegórico: melhor chef ‘mulher’. Você tem um 50 Best cheio de restaurantes com homens e daí tem um prêmio para uma chef mulher. Não é o mundo ideal, mas me abriu muitas portas”. Antes de se tornar jurada no Masterchef Helena participou da versão brasileira do The Taste no GNT em 2017.

Contra Gleisi e Casa Civil

Quando voltar ao batente, a partir da semana que vem, Lula terá um novo problema pela frente: o ministro Fernando Haddad (Fazenda) pediu pessoalmente a ação do chefe do Governo para impedir que Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e a Casa Civil (leia-se: Rui Costa) continuem mantendo contra ele, na contramão de suas vitórias (e do próprio governo) uma espécie de fogo diário.

Essa “dose dupla” faz questão de criticar Haddad “até quando respira” (a expressão é dele). O titular da Fazenda conseguiu tourear os ataques no ano passado, foi empurrando, mas agora sabe que 2024 será muito mais tormentoso, mesmo Haddad tendo sido o mais vitorioso – e elogiado por Lula – no final do primeiro ano do terceiro mandato.

Gleisi diz que essa postura “faz parte da essência do PT” e Costa não diz nada, especialmente porque o Novo PAC está parado. Os mais veteranos e mais lúcidos acham que Haddad seria o escolhido para 2026 e tanto Gleisi quanto Costa sonham com a cadeira presidencial.

Foto: reprodução

Ouvindo os médicos

A primeira vencedora do American Idol, Kelly Clarkson revelou em entrevista à revista People que conseguiu perder 17 quilos em um ano com um conjunto de alimentação saudável e exercícios físicos.

E brincou: “Perdi peso porque tenho ouvido meu médico (e há alguns anos não o fiz). E 90% das vezes sou muito boa nisso, porque uma dieta proteica é boa para mim de qualquer maneira. Sou uma garota do Texas, então gosto de carne, desculpe, vegetarianos de todo o mundo”.

Morando em Nova York, tem aproveitado para fazer caminhada com os filhos (River Rose, de 9 anos, e Remington Alexander, de 7). “Caminhar pela cidade é um grande exercício. E estou viciada em saunas infravermelhas”.

Um a menos

Ainda o conflito que deverá contar com a intermediação de Lula: Gleisi Hoffmann e Rui Costa gostaram da indicação (e aprovação pelo Senado) do ainda ministro Flávio Dino para o lugar de Rosa Weber no Supremo. Ele também andava cotado para a disputa de 2026: agora, é um a menos.

Lula também pensa em se candidatar à reeleição (ainda está longe), mas os dois são capazes de apostar que, na época, com mais idade e menos fôlego, o presidente não disputará as próximas eleições presidenciais. Os mais irônicos, de longe, dizem que “sonhar é de graça”.

Primeira tarefa

Além das batalhas subterrâneas produzidas por Gleisi Hoffmann e Rui Costa, Fernando Haddad terá como primeira batalha convencer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a não devolver a Medida Provisória que sustou a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Os mais chegados dizem que Pacheco parece ter adotado um tom mais cuidadoso e só se decidirá depois de 8 de janeiro. Afinal, lá na frente, ele pode ser o candidato de Lula ao governo de Minas Gerais.

Adiada

Para fazer alterações na equipe ministerial, Lula deixou o gabinete às vésperas do Natal, levando consigo uma verdadeira pilha de papéis (ele não gosta de computadores) com 38 relatórios de prestação de contas de cada ministro. Não terminou de ler: a intenção era avaliar o desempenho de cada ministro e, dependendo, pensar em sua substituição.

Ou seja: a possibilidade de uma reforma não sai no primeiro trimestre. Deve ficar para o segundo deste novo ano. O lado radical da reação de Lula estaria ligado à total liberdade dada a cada ministro na formação de seu corpo de auxiliares diretos – e com prazo de um ano para produzir resultados. O presidente está irritado com a lentidão de muitos deles.

ALUGUEL DE VEÍCULOS

A Câmara gastou em 2023 mais de R$ 34 milhões no aluguel de veículos. Cada deputado pode alugar carrões, barcos, aeronaves e até bicicletas para circular por aí. Com R$ 253,9 mil torrados entre fevereiro e dezembro, o deputado Sidney Leite (PSD-AM) lidera o ranking.

Com carrões, gastou R$ 60 mil, com aeronaves, outros R$193,7. Só em junho, Sidney descarregou R$ 104,4 mil na Cleiton Táxi Aéreo. A empresa não tem do que reclamar da classe política: na última campanha, faturou R$ 3,6 milhões de candidatos de diversos partidos.

Cinema em Casa

Mesmo sem cargo oficial, a primeira-dama Janja da Silva se mantém influente e até despacha em gabinete no Planalto, com duas assessoras. Algumas de suas ideias exigem envolvimento de outros ministérios, como foi o caso da modernização da sala de cinema do Alvorada (em governos anteriores, chefes do Governo faziam sessões especiais e convidavam aliados – e até adversários).

O Ministério da Cultura teve de providenciar um novo projetor para o “Cine Alvorada”, a pedido de Janja. Foi inaugurado em novembro, depois de quatro meses da primeira-dama planejar novas instalações. Mais: mesmo sem cargo, ela manterá em 2024 um programa de lives periódicas quando também trata de políticas do Executivo.

OLHO EM 2026

Nos últimos dias, o ex-governador de São Paulo e ministro do Empreendedorismo, Márcio França, não se cansou de disparar elogios ao ministro Fernando Haddad (Fazenda). Logo depois da reunião ministerial antes do Natal, França não deixou por menos: “Se eu tivesse de fazer um resumo do primeiro ano do governo do presidente Lula, certamente o destaque seria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad”.

França pensa no futuro: em 2022, deixou de ser candidato ao governo de São Paulo, dando lugar a Haddad e em 2026, quer que ele apoie sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes e isso se Geraldo Alckmin não for candidato.

Mais segurança

O novo presidente da Argentina, Javier Milei, ainda não está residindo na Casa Rosada, residência oficial do governo argentino, porque lá não existe lugar para seus cinco cachorros. Está permanecendo num hotel não muito distante da Casa Rosada, que permite que a suíte Milei seja compartilhada pelos cães.

O hotel, corredores e adjacências ganharam maior segurança porque no período do dia em que os cachorros permanecem sozinhos, o presidente argentino acha que pode acontecer algum atentado contra os animais, que ele chama de “meus filhos”.

JANTAR MAIS CEDO

Há alguns anos, especialmente entre São Paulo e Rio, o horário de funcionamento de teatros, foi antecipado e as apresentações ganharam menos dias na semana (no passado, começavam as 21 horas e abriam o pano de terça a domingo).

O setor foi abalado em seu faturamento e sobrevive com patrocínios. Motivo: medo de quem está na plateia seja assaltado na saída (menos risco se as ruas ainda estiverem movimentadas). Agora, nas duas cidades, há um novo comportamento no mesmo sentido. Quem gosta de jantar fora, está antecipando seu horário. Se era 20h30 ou 21h, agora é às 19h.

MISTURA FINA

LULA reconhece que Gleisi Hoffmann e Rui Costa são contra Fernando Haddad e muitos aliados do governo seguem apontando críticas à atuação de ministros petistas, entre eles Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Costa (Casa Civil). Só que Rui é considerado homem-forte do presidente. Ele garante que tem cumprido a missão que recebeu: assumir o papel de gestão, tocar obras e se blindar de questões políticas. Detalhe: se Lula mexesse na Casa Civil, Gleisi é apontada como provável substituta.

O PROGRAMA ‘Voo Brasil’, que prevê passagens aéreas mais baratas para alunos da rede pública, aposentados e pensionistas, não consegue decolar – e corre o risco de ficar parado no solo. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, já está disposto a adiar o lançamento do programa para depois do Carnaval porque, até agora, o governo não conseguiu fechar um modelo para o benefício. Ou seja: não tem ideia de como recompensar empresas aéreas e o próprio ministro já disse que não haverá subsídios do governo.

A PRESIDENTE nacional do PT, Gleisi Hoffmann, está em pé de guerra com a Confederação Israelita do Brasil, depois de ter se solidarizado com o militante lulista Breno Altman, que divulgou mensagens preconceituosas contra judeus. Em suas mensagens, ele comparava israelenses e judeus a ratos. “Relembrando o ditado chinês nesse momento não importa a cor dos gatos, desde que cacem ratos”. Gleisi não viu nada demais nessas mensagens claramente racistas e antissemitas. “Muito grave a perseguição ao jornalista Breno Altman por seu firme posicionamento contra o massacre do povo palestino pelo governo ultradireitista de Israel”.

JAIR Bolsonaro disse a aliados ao longo do réveillon que está “fechado” com a candidatura à reeleição de Ricardo Nunes (MDB) à prefeitura de São Paulo, devido ao fato de que Guilherme Boulos, com apoio de Lula, está na frente em todas as pesquisas. Parte do PL, contudo, ainda defende uma candidatura própria do partido – e que pode ser Ricardo Salles, que ainda não se deu por vencido. Agora, ganhou um grande cabo eleitoral: é a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que acaba de se reconciliar com Bolsonaro.