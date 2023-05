“O Lula nunca quis mudar, não tem compromisso com a mudança do Brasil, é responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Ganha com isso”,

de CIRO GOMES // de volta à cena, em discurso na Universidade de Lisboa.

As emendas liberadas pelo governo Lula depois da derrota do Marco do Saneamento (ideia da mudança foi de Rui Costa) têm explicação matemática: só 4,26% dos partidos (que mais tiveram as emendas liberadas) votaram com o Planalto.

Mais: contra: outros 75,53%. “Ausentes” somam 20,21%. O levantamento considerou os partidos que mais receberam a grana, na ordem, excluindo o PT, são eles: PSD (R$ 156,9 milhões), União Brasil (R$ 147,8 milhões), MDB (144,7 milhões) e PP (R$ 118,6 milhões).

Coleção

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, vem colecionando críticas devido às roupas que usa em solenidades públicas – e foi aconselhada a aguentar. Tudo começou nas redes sociais já na cerimônia de posse de Lula por conta do terninho que ela usou. Agora, por conta das roupas usadas na coroação do rei Charles III, houve pioras. O deputado Maurício do Vôlei (PL-MG) se referiu a Janja como “Janjabóbora”, acrescentando que a cor foi escolhida “para distrair o povo de que, até agora, não teve picanha”. Já a coordenadora nacional do Movimento Brasil Livre, Amanda Vetorazzo, comparou o vestido e capa vermelha usados pela primeira-dama a de uma “embalagem de batata frita”.

SOZINHO, NÃO 1

Numa semana decisiva sobre a fraude nos cartões da vacina, a Polícia Federal já tem em mãos elementos para derrubar a tese de que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, preso, teria atuado sozinho. Há indícios de associação criminosa com o ex-presidente. A PF aponta como principal elemento que mostra o conhecimento de Bolsonaro a troca no e-mail vinculado à conta dele no aplicativo ConecteSUS no fim do governo – a gestão passou do tenente-coronel para Marcelo Costa Câmara, auxiliar que seguiu o chefe pós-presidência. Bolsonaro será ouvido hoje.

Sozinho, não 2

Mauro Cid vai prestar depoimento na próxima quinta-feira: ele também está envolvido em outros casos que podem respingar no ex-presidente e em seus parentes. Há mensagens trocadas entre Cid e duas então assessoras de Jair Bolsonaro que indicam a existência de uma orientação para que as despesas da ex-primeira-dama fossem pagas em dinheiro vivo. Nas conversas, é evidente o temor de que o episódio, se descoberto, fosse interpretado como um esquema de “rachadinha”, à exemplo do que aconteceu com Flávio Bolsonaro.

CANDIDATURA

Mesmo ele não gostando muito da ideia (tomou conhecimento através de auxiliares fiéis), Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, tem tido sua presença em alguns eventos e até visitas feitas, onde caba fazendo rápidos discursos, gravado (e o vídeos já são editados e guardados) por determinação da cúpula de seu partido, o PSB. Os socialistas acompanham de lupa os primeiros meses de Lula e temem maus resultados. Por isso, já pensam – precocemente – numa candidatura de Alckmin em 2026 ao Planalto.

Saia justa

A distribuição de cargos em Itaipu Binacional está provocando uma saia justa no PT. O presidente do lado brasileiro, Ênio Verri, está cozinhando até onde pode a nomeação do ex-deputado federal André Vargas como assessor especial da companhia. O problema é que, como o próprio Verri, é uma indicação direta de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e Vargas foi um dos petistas condenados por Sérgio Moro na Lava Jato. Em dezembro do ano passado, a sentença foi anulada pelo STF. E em fevereiro, a assessoria de Itaipu soltou uma nota negando a contratação de Vargas.

Não sou percursora

A modelo, apresentadora, atriz, comediante, influenciadora e uma das principais vozes do body activism (ativismo corporal) no Brasil, Letticia Munniz é a capa da revista Elle Brasil. Mais conhecida agora, depois de sua participação no Domingão com Huck ela desabafa: “Tentaram de todos os jeitos me provar que eu só seria artista se eu coubesse na forma deles. Mas eu me recusei a caber. Conquistei o meu espaço e quero conquistar ainda mais, sem ser uma mulher-padrão, sem ter um corpo magro”. Mas chegar até onde está não foi fácil, ela chegou a passar fome depois que chegou a São Paulo. “Essa oportunidade veio 11 anos depois que eu cheguei a São Paulo. Penso muito nisso, sabe? Se eu tivesse desistido no décimo ano, nunca iria saber que isso ia acontecer. Então, penso: “Eu dei certo! Tudo que eu passei não foi à toa”.

Quando fiz meu primeiro programa, aconteceu o Show dos Famosos, e o Boninho estava lá. Eu estava muito nervosa! No final, ele falou: “Você é muito boa”. Meu Deus do céu, o Boninho não só sabe que eu existo, como ele veio até mim falar que eu sou muito boa!”. E completa: “Não sou precursora em nada do que faço. Existem outras mulheres fora do padrão que estão na TV lutando muito antes de mim. Mas, todas as vezes que chego a um lugar desses, me sinto abrindo mais uma porta, porque são muitas de nós para passar. Todas as vezes que piso no set, levo comigo a responsabilidade e o orgulho de estar mostrando para mulheres como eu que a gente pode, que tudo é para a gente!”.

Lula enfrenta guerra interna

Se em sua farra de viagens (sempre com grande entourage), o presidente Lula tem sido brindado com doses de prestígio, internamente em seu governo esse mesmo sonhado prestígio (como nos antigos mandatos) está em baixa, sem que ele consiga resolver problemas interno e que até falta de fidelidade de sua base no Congresso. Agora, ele quer enquadrar o PT para garantir a aprovação de novo arcabouço fiscal, depois de experimentar a primeira grande derrota no Legislativo. E com praticamente cinco meses de governo, não consegue apagar incêndios provocados por disputas internas. Pior do que isso: não usa ações enérgicas como em outros tempos, seus improvisos são criticados dentro do governo e sua gestão anda encalhando.

Seu homem-forte Rui Costa (Casa Civil) diz para Arthur Lira, quando cobrando promessas, que “compromissos a gente cumpre quando dá” e Lula do seu lado, não abre a boca. Agora, Lula terá de resolver novas divergência entre seus comandados. A Ministra Marina Silva (Meio Ambiente) é radicalmente contra a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, posição defendida pelo ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Jean Paul Prates (Petrobras), o que faz lembrar os conflitos sobre Belo Monte. O general Marcos Amaro, novo chefe do GSI, quer o comando da segurança pessoal do presidente e Andrei Rodrigues (Polícia Federal) quer manter sua posição. Nesse caso, também Janja quer os militares à distância.

Encantado as redes sociais

Aproveitando a comemoração do Dias das Mães, a atriz, socialite, modelo, cantora, DJ e empresária, Paris Hilton, 41 anos, deixou seus seguidores encantados, ao compartilhar parte de um ensaio com seu primeiro filho, Phoenix, de 4 meses. “Estou tão feliz por comemorar meu primeiro Dia das Mães com meu anjinho, o bebê Phoenix. Ser mãe é a experiência mais incrível que já tive. É um amor que não pode ser expressado em palavras, um sentimento que eu nunca soube que existia até ter meu pequeno príncipe em meus braços”.

Paris que teve dificuldade de engravidar optou por ter seu primeiro filho através de uma barriga de aluguel. E em entrevista ela revelou porque manteve a gravidez em segredo: “Minha vida inteira tem sido tão pública. Nunca tive nada para mim. Decidimos (ela e o marido, Carter Reum) que queríamos ter toda essa experiência para nós mesmos”.

Não foi inocentado

No fim da semana passada, o ex-candidato à Presidência Ciro Gomes poderia ser visto fazendo um discurso para estudantes de Direito da Universidade de Lisboa, quando voltou a atacar Lula e avisou que pretende “se desintoxicar da política”. Sobre o presidente petista, não deixou por menos: “Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que Lula foi inocentado? Ele não foi. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada. É diferente de ser inocentado em julgamento ele não teve direito ao devido processo legal”.

Em alta

Quem diria: o ministro Flávio Dino (Justiça) virou um queridinho das redes sociais por conta de suas tiradas e mesmo ironias divertidas, notadamente contra bolsonaristas. Há dias, comparando-se a um super-herói dos “Vingadores”, transformou-se no primeiro ministro do atual governo a ultrapassar a marca de dez milhões de interações nas redes sociais. E suas redes ganharam mais de 500 mil seguidores. Os dados são da consultoria Arquimedes e Lula foi um dos primeiros a saber.

Novo embaixador

Ex-ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira está cotado para assumir a embaixada do Brasil em Lisboa. O principal articulador da indicação é o vice-presidente Geraldo Alckmin, responsável por atrair o apoio de seu antigo companheiro do PSDB a Lula durante a campanha eleitoral. A vacância na embaixada brasileira em Portugal depende da articulação do MDB ao Planalto para que o atual embaixador Raimundo Carreiro volte ao Brasil e seja indicado para a diretoria de relações institucionais da Petrobras.

TARCÍSIO-MICHELLE

Se confirmada a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, a cúpula do bolsonarismo começa a considerar o lançamento de um chapa ao Planalto formada por Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro, associando o suposto lado técnico do governador de São Paulo com o apelo evangélico da ex-primeira-dama. Aliados próximos do ex-presidente acham que seus inimigos conseguirão impedir uma nova candidatura do Capitão em 2026 e apostam na densidade eleitoral em todo país que falta a Tarcísio.

MISTURA FINA

NÃO são apenas parlamentares aliados e mesmo ministros petistas que não suportam o chefe da Casa Civil, Rui Costa, por suas atitudes e “mania de poderoso”. Janja está nesse bloco, apesar de Lula ter Costa como seu ministro favorito, a quem se refere como “Dilma de saias”. A primeira-dama descobriu que é ele que convenceu o maridão de não dar a ela uma posição num novo gabinete ao lado da Presidência. Alega sempre que ela pode se tornar alvo do Congresso – e Lula acredita.

A MINISTRA Simone Tebet (Planejamento) tem defendido no governo a retomada dos investimentos da Petrobras em fertilizantes e tratando diretamente com o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia). A questão é de interesse do Mato Grosso do Sul, seu estado. O retorno da estatal ao setor significará a retomada da construção da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3 da Petrobras em Três Lagoas. Custo para conclusão das obras: R$ 3 bilhões.

NA Bahia, Lula chamou ACM Neto de “Grampinho” por causa de seu avô Antônio Carlos Magalhães que era acusado de grampear seus adversários, além de arrumar apelidos especiais para eles. Chamava o ex-ministro Eliseu Padilha de “Eliseu Quadrilha” e Michel Temer de “Mordomo de filme de terror”. O próprio Antônio Carlos Magalhães carregou a vida inteira o apelido de “Toninho Malvadeza”.

A DIREÇÃO da GM no Brasil está discutindo a retomada das demissões da fábrica. Na primeira semana de março, a montadora chegou a iniciar um processo de dispensas, suspenso, de forma temporária, após um acordo com o sindicato dos metalúrgicos. Contudo, a diretoria considera os cortes inevitáveis, como forma de readequar os níveis de produção. Agora, os ânimos estão exaltados não apenas em São José dos Campos, mas também em São Caetano do Sul. Os trabalhadores iniciaram um movimento de paralisação por discordarem da proposta de Participação nos Lucros e Resultados apresentada pela companhia.

NO próximo dia 22, o livro Rita Lee: outra biografia, chegará às livrarias com uma tiragem de 100 mil exemplares – mais do que 30 vezes a tiragem média de um livro no Brasil. Lançada em 2016, Uma autobiografia, foi o primeiro volume das memórias da artista, já vendeu 350 mil cópias.

DIZEM que o café da manhã é a principal refeição do dia e que deve ser reforçado. A enciclopédia gastronômica Taste Altas fez um levantamento para saber qual a melhor iguaria para se comer no café da manhã. O tradicional pão de queijo subiu ao pódio, ficando em terceiro lugar. Só perdendo para roti canai (uma massa folhada, que lembra uma panqueca bem fina) que geralmente é servida com manteiga ghee (manteiga clarificada, que é mais concentrada em gorduras, além de ser rica em vitaminas A, E e K.) que é um quitute da Malásia, que ocupa o lugar mais alto do pódio (1º) e pelo prato típico da Sérvia, o komplet lepinja, (pão sírio tradicional (lepinja) cortado ao meio, com um creme espesso (kajmak) e coberto com um ovo).

Colaboração: Paula Rodrigues

