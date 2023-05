"O Lula precisa tomar cuidado para que o discurso da miséria não vire a miséria do discurso",

A família Goldfarb, controladora da 3 Lojas Marisa, Negocia com bancos credores sobre a possível conversão de dívidas em participação no capital da rede varejista. Com um passivo de R$ 600 milhões, a proposta é uma tentativa de evitar uma recuperação judicial.

Mais: recuperação judicial, já julgada inevitável. Entre os maiores credores estão o Banco Fibra, da família Steinbruch e o Safra. O que se mostra mais inflexível é o Safra, que também figura entre os maiores credores da Americanas. Lá, corre o risco de levar um calote de R$ 2,5 bilhões.

IN: Biscoito: tijolinhos de laranja

OUT: Biscoito: bolacha de araruta

Brigas domésticas

Valdemar Costa Neto, dono do PL e o ex-presidente Jair Bolsonaro, não estão se entendendo – e apenas começaram a pensar nas eleições de 2024. Valdemar quer escolher para candidatos a prefeitos figuras com boa imagem política (os que não forem do PL poderiam ser atraídos para o partido); já Bolsonaro quer premiar nomes bolsonaristas que não conseguiram se eleger nas últimas eleições, do tipo Major Vitor Hugo (Goiás) e Onyx Lorenzoni (Rio Grande do Sul). Bolsonaro é presidente honorário e Valdemar é presidente executivo, que tem validade (o outro é perfumaria).

UMA CADEIRA

Lula ficou tão contente com a cassação de Deltan Dallagnol (há quem aposte que ele odeia mais o ex-procurador do que Sérgio Moro), que reacendeu no ministro Benedito Gonçalves o sonho de ser indicado para uma vaga no STF – no lugar do bem cotado Cristiano Zanin.

Os defensores de Gonçalves, já chamado de “possuir assinatura de um minuto”, argumentam que Zanin é jovem pode esperar. Ala dos mais lúcidos no Planalto acham que a escolha seria ruim para Lula e para o próprio Gonçalves.

Mulher complica

Enquanto o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, se mantém calado em seus depoimentos à Polícia Militar de Brasília, sua mulher Gabriela Cid afirmou em depoimento prestado à Polícia Militar que seu marido era quem cuidava dos cartões de vacinação da família, que foram adulterados e entraram na mira da PF.

Ela disse que o militar “tomava à frente da dinâmica familiar” e que não questionou sobre a obtenção da carteira fraudada. A investigação revela que foram inseridas marcações de vacinação contra covid-19 não apenas nos cartões da família de Cid, mas também na de Bolsonaro.

SEM CONDIÇÕES

O presidente Lula garantiu, publicamente, que o governo iria ajudar financeiramente a Argentina, depois de um pedido quase choroso de Alberto Fernández, presidente do país vizinho.

Consultou Dilma Rousseff, a nova presidente do Banco dos Brics, em Xangai e dois dias depois, ela respondeu que não havia condições técnicas de emprestar dinheiro para a Argentina. Lula não gostou.

Nas cavernas

Em meio à hiper inflação é juros de quase 100% ao ano, argentinos buscam alternativas de crédito que não conseguem em banco. O acesso acontece em cuevas (cavernas), encontradas em fundos de lojas e puxadinhos nas ruas de Buenos Aires.

O sistema vai da venda de cheques bancários (o que ainda existe no Brasil com agiotas) até ao câmbio clandestino. A Argentina já quebrou em 1985, quando o presidente era Alfonsín. Hoje, com R$ 100, dá para comprar na loja da River, uma tábua de carne, uma garrafa de chimarrão, um gorro e um abridor de lata.

Outro lado: brilhante

A atriz, diretora e produtora e agora curadora da exposição “Auto-Acusação” (nome inspirado na peça homônima do dramaturgo austríaco Peter Handke), Barbara Paz, expõe o ressignificado de suas cicatrizes.

A exposição que ficará até dia 17 de julho na Galeria da Fonte, em Pinheiros, São Paulo, é mais um trabalho para aplaudir de pé a atriz. “Acabei fazendo a exposição porque dois anos atrás, se falasse de uma cicatriz, não definiria como uma marca externa, não é só essa fenda que vem dentro do que acontece com você. Todos nós temos em algum momento da vida essa quebra, esse rasgo, esse muro que mora dentro. E é sobre isso”.

A ideia da exposição já vem desde a época da pandemia, quando se isolou com amigos, artistas plásticos, e foi incentivada por Nino Cais. Para dar mais realidade a mostra ao entrar ouve-se sons de vidro caindo e se quebrando, e uma videoarte que mostra uma cascata de cacos de garrafas estilhaçadas.

Isso é tudo referência ao acidente de carro que sofreu aos 18 anos, que resultou num corte com 434 pontos, cuja algumas fotos foram conseguidas no arquivo pessoal do médico que cuidou dela na época do acidente.

Bárbara conta a reação que teve quando viu as fotos. “Primeiro me emocionei. Pensei: ‘Nossa, eu conheci essa menina! Essa menina sou eu. Ela mora em mim! Ela não existe mais, mas as marcas existem’”. E completa: “Quando você se reconstrói fisicamente, não tem como não ficar reconstruído por dentro também. É como um vaso quebrado”.

Notícias falsas: nada de urgência

“A liberdade de expressão como um valor absoluto é uma fraude”. A frase é do ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), que consegue provocar discussões em torno da PL das Fake News, que vem provocando tão grande debate que revela, segundo analistas mais lúcidos, a inadequação do regime de urgência.

Mais de 100 deputados já se inscreveram para falar sobre o tema. E também mais de 100 organizações produziram documento que diz: “A regulação das plataformas digitais no Brasil: posicionamento de organizações da sociedade civil e entidades acadêmicas”.

Os defensores do projeto querem combater notícias falsas na internet e segurança e transparência nas plataformas digitais. Por outro lado diversos setores da sociedade apontam que o texto censura e restringe a liberdade de expressão. Essa conversa vai longe.

Uma evidência da discussão sem correria, defendem ainda os analistas, é que determinados espectros políticos que, em outros tempos, defenderam a liberdade de expressão e agora são favoráveis ao projeto de lei.

O texto cria uma série de medidas: a mais discutida é a criação de um conselho de transparência e responsabilidade na internet e definição de regras da mídia defendida pelo ex-ministro da Secom, Franklin Martins, que ficou fora do terceiro mandato de Lula. Lula até tocou no assunto na campanha, mas depois tratou de recuar: o terreno tinha duas interpretações

Arrecadando fundos

No sábado (20) a super modelo Gisele Bündchen (na foto com a irmã gêmea Patricia), reuniu um monte de convidados e em parceria com a BrazilFoundation para o primeiro gala voltado ao Fundo Luz Alliance, criado por ela em 2020, no Fairchild Tropical Botanic Garden, em Miami.

Os convidados tiveram o privilégio de assistir um pocket show de Ivete Sangalo. O objetivo do evento era levantar recursos para iniciativas socioambientais, que visam a preservação de biomas brasileiros, como a Amazônia e a Caatinga, e o bioma marinho.

Entre os itens leiloados estavam o vestido branco de Stella McCartney que foi remodelado e joias de esmeraldas, ouro branco e diamante que Gisele usava no evento. Entre tantas convidadas estavam Karlie Kloss e Laís Ribeiro.

Dinheiro do lanche

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse à Veja que “todo dinheiro usado pelo coronel para pagar minhas despesas foi sacado da conta pessoal de Jair, dos rendimentos dele como presidente da República. Não tem um tostão de recursos públicos”.

Ela disse que “administrava as contas da casa até chegar ao Alvorada”. E emendou: “A gente tinha muito trabalho. Eu passava para minha assessora, que passava ao Cid, que tinha acesso ao cartão pessoal. Ele sacava e pagava a manicure ou cabeleireiro, um dinheiro para o lance das crianças”.

Contra tudo

Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR) vem enfrentando desgaste com a bancada do partido na Câmara por defender posições mais à esquerda e que até colidem com a pauta econômica de Lula. Líderes petistas se queixam que a dirigente está afastada da corrente majoritária da legenda. A CNB. Alinhados com ela (mesmo sem ser da mesma corrente) estão Rui Falcão (SP), Bohn Gass (RS), Pedro Uczai (SC) e Lindbergh Farias (RJ), seu namorado. Lula já chamou a atenção dela por duas vezes: ela recuou e depois voltou à carga.

Crime organizado

O Ministério da Justiça está acertando um acordo com a Europol – Agência da União Europeia para Cooperação Policial, para intensificar as investigações dos vínculos entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o crime organizado na Europa.

Há pressão das autoridades europeias para que o Brasil combata na origem o tráfico de drogas para o continente, liderado pelo PCC. Há indícios de conexões do grupo com as máfias albanesa e búlgara, com atuação no contrabando de armas e na distribuição de drogas, especialmente cocaína, proveniente da Bolívia e da Colômbia.

CONVENCER JANJA

O presidente Lula acabou se decidindo por ter militares no corpo de segurança da Presidência, ou seja, o GSI comandado pelo ministro-chefe e general Marcos Antônio Amaro dos Santos. Amaro comandou a Casa Militar do segundo mandato de Dilma Rousseff.

Com o tempo, Lula deixará para lá a Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata, que criou justamente para substituir o GSI. Um único problema: o presidente precisa convencer a primeira-dama Janja, que não quer militares em sua segurança, de que sua decisão é acertada.

MISTURA FINA

DE um lado, Arthur Lira, presidente da Câmara, continua dizendo que a cassação do mandato de Deltan Dallagnol (Podemos-PR) só pode ser feita pelo plenário da Casa, como estabelece a legislação. Ou seja: Lira acha que reverte a cassação e Deltan reassume.

No último fim de semana, em Curitiba, Deltan e grande grupo de eleitos, promoveram uma concentração protestando contra a medida e prometem fazer outras. Por enquanto, ele ganhará um posto de consultor no Podemos, onde a presidente Renata Abreu vai à Justiça contra a decisão de um minuto do ministro do STJ, Benedito Gonçalves.

RELATOR do abastecimento dos carros do Senado revela que enlouquecido consumo de combustível dos carros dos senadores. Entre eles, apesar do modelo ser o mesmo, a média de quilômetros por litro é diferente.

O Nissan Sentra SL usado pelo senador Fabiano Comparato (PT-ES), por exemplo, registrou o consumo médio de 2,43 km por litro. Só de gasolina, ele gastou R$ 1.010,41 em abril.

LUIS Roberto Ungaretti de Godoy, um dos braços direitos do diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, acaba de ser nomeado para um cargo em Paris. A nomeação foi assinada pelo vice Geraldo Alckmin e pelo ministro Flávio Dino (Justiça) e garante a Ungaretti um posto de adido policial federal na capital francesa. Ele tem experiência na área: durante o mandato de Maiurino, chefiou a Diretoria de Cooperação Internacional da Polícia Federal.

CONFORME a coluna antecipou, as dores que Lula sente por conta de sua artrose não seriam num dos joelhos, mas de um lado dos quadris. A decisão é de cirurgia onde parte do osso é substituído por uma peça de metal. Lula quer esperar até o final do ano e a primeira quinzena de 2024. O pós-operatório desse tipo de cirurgia não é fácil: semanas com andador e outros equipamentos médicos e fisioterapia por meses.

OS 90 anos do ator Othon Bastos serão bem comemorados por sua participação no curta-metragem Esta noite seremos felizes, onde, pela primeira vez, contracena com a atriz Bete Mendes, 74 anos, para contar a história romântica de um casal de idosos que se encontra em bailes da terceira idade. A direção é de Diogo dos Anjos, que escreveu o curta em parceria com Daniel Fraiha.

ANA Hickmann, com suas pernas de 1m20, vem se sentindo subvalorizada na Record por ficar apenas no rodízio do Hoje em Dia e já vem mantendo conversações com a Band. Poderá ganhar um programa à noite, uma vez por semana, na grade que substituirá o Faustão na Band.

A emissora quer colocar todos os dias no horário noturno um programa com a apresentação de uma figura diferente, homem ou mulher. Um dos primeiros confirmados é Zeca Camargo.

CHEGA ao fim o casamento (mais de 20 anos) de Susana Werner com o ex-goleiro Júlio César. Eles tiveram dois filhos e Susana antes de se casar com Júlio César, teve um movimentado namoro com Ronaldo Fenômeno.

