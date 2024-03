"O Mercosul é um péssimo acordo como ele está sendo negociado agora",

O caldeirão diplomático da América do Sul deve fervilhar mais nos próximos dias. O governo do Uruguai tem buscado o apoio dos demais países da região para divulgação de um manifesto contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.



MAIS: Argentina e do Paraguai já sinalizaram a intenção de assinar o documento. No caso do Brasil, até diplomatas acham que é muito pouco provável que o governo Lula crie um segundo episódio de dessintonia com a Venezuela.



Ser reconhecida como profissional

A apresentadora Ana Clara Lima, que em breve fará 27 anos, ganhou fama ao participar do Big Brother Brasil 18, ao lado de seu pai (onde foi a recordista de uma prova de resistência ao lado de Kaysar que durou pouco mais de 42 horas, interrompida por motivos de segurança e saúde). A ex-BBB conta que sempre almejou trabalhar com arte e audiovisual. Ao sair da casa apesar de receber muita demonstração de carinho também recebeu muitas críticas. E os julgamentos aumentaram depois que ela começou a fazer parte do elenco da Globo. Na época desabafou: “Sempre quis ser uma comunicadora. Meu sonho na carreira é ser vista como uma profissional completa, que consegue atuar, apresentar”. E parece que ela conseguiu isso, depois de ser repórter do Vídeo Show, do Lollapalooza e outros festivais começou cobrir o Plantão BBB, assumindo em 2021 o Bate-Papo No Limite e os bastidores do The voice kids. Foi super elogiada e aplaudida e daí para frente foi só ladeira acima onde passou a apresentar o É Tudo Novela!, no Canal Viva, depois disso integrou o time do Fora da Casa e BBB A Eliminação (que hoje comanda sozinha). E para fechar com chave de ouro ganhou outros programas só seu, Túnel do Amor (no Globoplay, a primeira temporada foi apresentada por Marcos Mion) e o Panelaço Ao Vivo e ainda este ano estará à frente da estreia do reality-show Estrela da Casa.

Lula não consegue segurar a língua



Lula não pedirá desculpas a Jair Bolsonaro por ter acusado o ex-presidente de ter “dado sumiço” em 261 móveis do Alvorada e menos ainda se retratará na GloboNews, mesmo veículo onde tratou os residentes anteriores como ladrões. E ainda tentará dizer que os móveis já haviam sido encontrados em setembro do ano passado, ele tinha conhecimento e preferiu não abrir a boca. Até o pessoal da situação aposta que Lula será derrotado no processo que lhe move Bolsonaro e sua mulher Michelle. Só que muitos acreditam que o presidente tentará alguma manobra para escapar da derrota. Indenização seria o de menos: R$ 20 mil para uma instituição de caridade. Resumo da ópera: é mais um capítulo da genética de Lula: ele não consegue segurar a língua diante de um microfone à sua frente. É de sua natureza e esse terceiro mandato está cheio de exemplos.

Até “piso macio”

Os móveis reencontrados não serão utilizados: o Alvorada e até a Granja do Torto já ganharam novos móveis. A primeira-dama Janja foi quem fez as compras, incluindo tapete de R$ 114 mil e um sofá de R$ 65 mil, fora os R$ 156 mil de “piso novo e macio” para a Granja do Torto. Do lado de Jair Bolsonaro, a justiça não encontrará nenhuma contravenção, nem dele e nem de Michelle. Seus aliados dizem que o casal ficará na torcida para que o desafeto continue errando contra eles. Dessa vez, Lula tentará deixar “tudo por isso mesmo”, só que não vai dar. Já está sendo metralhado nas redes dos bolsonaristas.



Aumentando a família



O casal Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak, juntos há 12 anos (8 deles casados) pais de Nina, de 6 anos anunciaram que estão esperando o segundo filho (não divulgaram o sexo). Em suas redes sociais, junto com um desenho feito pela filha, Mel anunciou a novidade: “12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo. Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade. A maternidade é um desafio, eu não tenho a menor dúvida. Nós mulheres sabemos bem. Mas é profundo e especial também Não vejo a hora de testemunhar mais uma infância preenchendo os cômodos da nossa casa e crescendo. Nosso amor ramificou ainda mais e, em breve, seremos um quarteto. O meu maior desejo é continuar construindo com vocês os nossos próximos caminhos juntos”.



In – Tatuagem pequenas e discretas

Out – Tatuagem grandes e chamativas



Quem manda

Na semana passada, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, conversou com o senador Flávio Bolsonaro e sinalizou ao filho do ex-presidente o interesse em receber apoio do PL para sua eventual candidatura à presidência da Câmara em 2025 – em meio à resistência do antigo chefe do Planalto ao seu nome. A reunião com Flávio se deu um dia depois do Republicanos manifestar a possibilidade de romper com o prefeito Eduardo Paes. O gesto ao filho de Bolsonaro foi mais uma tentativa de afagar o PL de olho na eleição da Câmara, mesmo Flávio tendo sido direto: “Quem manda lá é meu pai”.

Réu em agosto

Agentes da Polícia Federal envolvidos nas investigações de crimes contra Jair Bolsonaro estão prevendo que, até julho, o relatório da PF deve indiciar o ex-presidente em crime como golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático e associação criminosa. Concluído o indiciamento, o Supremo transformaria o ex-presidente em réu em agosto, logo após o fim do recesso judicial do meio do ano. No STF, ele poderia ser condenado antes do final do ano. A pena total poderia chegar a 28 anos de prisão, caso ele receba a maior punição prevista para crimes de abolição do Estado democrático de Direito (4 a 8 anos), golpe de Estado (4 a 12 anos) e organização criminosa (3 a 8 anos).



“O Mercosul é um péssimo acordo como ele está sendo negociado agora. Esse acordo foi negociado há 20 anos. Deixemos de lado um acordo de anos atrás e construamos um novo acordo, mais responsável, prevendo questões como o clima e a reciprocidade”,

de EMMANUEL MACRON // presidente francês defendendo que se crie um novo acordo.



GLO CARA

Em vigor desde novembro do ano passado, o decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) já custou uma fortuna para a Marinha, que assumiu a segurança de dois portos no Rio de Janeiro e um em São Paulo: R$ 24,8 milhões. Dados da Lei de Acesso à Informação revela que foram 13 detenções entre novembro de 2023 e janeiro de 2024 e apenas uma prisão em fevereiro. A operação mobiliza cerca de mil homens. Apreensões de drogas só ocorreram em novembro e dezembro, 2.655 kg de maconha e 17,5 mil pessoas inspecionadas até fevereiro.

Também Heleno

Quem diria: considerado leal e um dos maiores apoiadores da conspiração de Jair Bolsonaro para a realização de um suposto golpe do Estado, o ex-chefe do GSI – Gabinete de Segurança Institucional – Augusto Heleno, general da reserva, também foi monitorado pela Abin – Agência Brasileira de Inteligência. A vigilância teria sido feita por meio do programa israelense First Mile, que mapeava a localização de celulares em todo o país. Na época, Bolsonaro teria desconfiado do aliado e reclamava que estava insatisfeito com a atuação do órgão. Heleno ainda está sob investigação. A Polícia Federal apura esquema de espionagem ilegal da chamada “Abin paralela” que envolveria o general.

DESNECESSÁRIOS

Outro problema para Lula: o Ministério Público junto ao TCU vai solicitar ao órgão uma apuração dos gastos da Presidência na aquisição de mobiliário e utensílios a partir de janeiro de 2023. A investigação envolverá não apenas as despesas de aquisição de moveis para substituir os que ‘desapareceram’ – e posteriormente encontrados – mas também como a hospedagem de Lula e Janja por 40 dias no Hotel Meliá, em Brasília. Na época, a estada do casal foi justificada pela necessidade de reforma e de compra de móveis para o Alvorada. A redecoração foi totalmente conduzida por Janja.

Comparação

Depois da despedida do francês Emmanuel Macron, Lula volta a seus problemas: não falará sobre ofensiva de Nicolás Maduro, da novela dos móveis sumidos e encontrados e da queda de popularidade. Aos mais chegados, contudo, acha que poderá se defender argumentando que o ex-casal presidencial deve ter escondido os móveis justamente para provocá-lo e depois até ajudar a localizá-los (estavam no Alvorada mesmo) para denunciar “falsa acusação”. E até faz comparações, se é que se pode rotular desta forma: não é mentiroso “como Bolsonaro” que “vem repetindo que nunca teve intenção de dar nenhum golpe”.

DIREITO ELEITORAL

O ministro da Educação, Camilo Santana, quer alterar as diretrizes curriculares dos cursos de graduação em Direito, com o objetivo de criar a cadeira de Direito Eleitoral. O Brasil está entre os 84 países do mundo em que existe uma Justiça Eleitoral e entre as 11 nações que mantém um “TSE” ou congênere, ou seja, um supremo tribunal sobre a matéria. A grade curricular não prevê a cadeira de Direito Eleitoral, que é estudada como um ramo do Direito Público. Conselheiros alegam que hoje as normas eleitorais são satisfatórias cobertas pelo Direito Público.



MISTURA FINA

A PARANÁ Pesquisas, com perguntas feitas pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), apresenta novo levantamento sobre as eleições presidenciais de 2026, onde Jair Bolsonaro (ainda estará inelegível) aparece com 41,7% de intenções de voto contra 41,6% de Lula, que pretende disputar sua reeleição. Também Michelle Bolsonaro é bem cotada para a Presidência com apoio do marido e tem 43,4% das intenções de voto contra 44,5% de Lula, ou seja, tecnicamente empatados.

UMA das maiores licitações no setor portuários está provocando uma batalha nos gabinetes de Brasília e um racha na siderurgia nacional. De um lado, Vale e CSN grandes operadoras de terminais de minério de ferro; de outro, Usiminas e ArcelorMittal Mineração, coadjuvantes por empresas de pequeno porte como J.Mendes, Minerita, Itaminas e Comisa, chamadas de “mineradoras sem porto”. A disputa envolve as regras para o arrendamento do ITG 02, novo terminal de granéis do Porto de Itaguaí (RJ). Há um movimento contra a participação da Vale e da CSN, que começa a mudar por esforço do governo.

SOFRENDO derrotas protagonizadas pelo Congresso, o polêmico presidente Javier Milei, da Argentina, resolveu demitir, de uma penada só, nada menos do que 70 mil servidores públicos federais. O super corte não depende de autorização de outros poderes, mas entidades de representação dos servidores já entraram em ações judiciais para a suspensão da grande demissão que passa por cima de toda a legislação trabalhista existente no país vizinho.



O LIVRO Madonna: uma vida rebelde, de Mary Gabriel, que a Best Seller lança nas próximas semanas, a cantora que fará um show na Praia de Copacabana em maio, fez uma confissão: no início da carreira “roubava comida”. Ela conta que olhava para a lata de lixo no saguão do Music Building, prédio onde morava e ensaiava, para ver se encontrava alguma coisa para comer que alguém jogara fora. “De vez em quando, eu tinha sorte de encontrar sobras de batatas fritas da Burger King”.

A 4ª CÂMARA de Direito Privado do TJSP revoga decisão de primeira instância que julgou improcedente um pedido da Jovem Pan de indenização por danos morais contra a ex-deputada Joice Hasselmann. Numa entrevista a um podcast, a ex-parlamentar afirmou que a Jovem Pan “se tornou um lixo” e que o alinhamento da emissora com o governo de Bolsonaro foi a maneira encontrada pela empresa para conseguir um licença de TV. “Agora virou esse lixo lambendo os pés de Bolsonaro para cima e para baixo. Porque os donos queriam a TV que ganharam. E a TV não tem audiência para nada, não tem meia dúzia assistindo”.