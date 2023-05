“O ministro destila um ódio que mostra o que há em seu coração. Sua mensagem é perversa e avessa ao que é justo, moral e ético”

de DELTAN DALLAGNOL // rebatendo ataques do ministro do STF Gilmar Mendes a operação Lava Jato.

Correndo atrás

O Consórcio do Nordeste – notadamente os governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues e do Ceará, Elmano de Freitas – estão articulando viagem conjunta à China. O objetivo é buscar investidores para concessões de infraestrutura, especialmente rodoviárias e no setor de saneamento. As articulações têm sido conduzidas com apoio do embaixador chinês em Brasília, Zhu Qingqiao. Rodrigues é hoje uma das autoridades brasileiras com maior interlocução junto ao diplomata por conta da instalação da montadora chinesa BYD na antiga fábrica da Ford em Camaçari.

ROTEIRO

Numa entrevista de Celso Amorim à GloboNews, o jornalista Guga Chacra perguntou ao assessor especial de Lula porque ele não aproveitou a ida a Moscou para esticar até Kiev. O ex-chanceler respondeu: “Você conhece a região? Acha que é fácil assim?”. E Guga: “Conheço. É só fazer o que todas as autoridades fazem”. Os presidentes Joe Biden (EUA) e Emmanuel Macron (França) já fizeram o roteiro: vai de Paris até a fronteira da Polônia com a Ucrânia e em seguida, vai de trem (700 quilômetros) até Kiev.

Mais punições

A nova gestão do Ibama (no comando, o ambientalista Rodrigo Coutinho) não pretende dar trégua à Syngenta. O Instituto quer reabrir o processo administrativo contra a multinacional suíça. A empresa é acusada de orientar funcionários como esconder um insumo altamente poluente, o pronopol, como objetivo de ludibriar fiscais do Ibama. Na época de Bolsonaro, foi assinado um acordo de R$ 4,5 milhões para encerrar o processo. Agora, a Procuradoria da República catapultou (achou que estava muito barato) o valor da multa para R$ 1,3 bilhão. A Syngenta alega que já pagou.

NO AGROBUSINESS

O governo petista está estudando o estabelecimento de uma maior contribuição fiscal do agronegócio. Este ano, a renda agropecuária deverá alcançar R$ 1 trilhão e a estrutura tributária do agrobusiness é excessivamente regressiva. E o setor é um dos grandes colaboradores para concentração de renda nacional – e os recursos passam ao largo do Fisco. Só que o agronegócio tem um lobby que é maior do Congresso – e por esse motivo, os milionários não dão nem pelota para a Receita.

Almanaque

Para quem tem memória curta: nas viagens internacionais como presidentes, inclusive aos Estados Unidos, ao ser questionado sobre a covid-19, Jair Bolsonaro repetia que não se vacinou, nem o faria (e não precisava mostrar nenhum cartão de vacina em sua posição). Ex-presidente, sem staff e sem nenhum poder, teria de exibir o cartão na viagem a Flórida. Mais: em setembro de 2021, em Nova York, ele foi produto de gozação pela imprensa brasileira por ter sido obrigado a comer pizza na calçada, porque não tinha prova de vacinação exigidas pelos restaurantes.

Voltando com tudo

A übermodelo Gisele Bündchen, 42 anos, que há quase 10 anos está entre as modelos mais bem pagas do mundo e, tornou-se a 16.ª mulher mais rica do setor de entretenimento, com uma fortuna estimada em R$ 2,16 bilhões aos poucos vai retomando sua rotina profissional, após sua separação do ex-jogador de futebol americano Tom Brady, com quem ficou casada durante 13 anos. Ela está em duas campanhas (além de outras que mantém em segredo). A primeira é para joalheria brasileira Vivara, numa campanha voltada para o dia das mães que apresenta também suas novas coleções (ela divide a campanha com a Marina Ruy Barbosa); a outra é para grife de luxo londrina Jimmy Choo. Apesar de ser criada na Inglaterra, seu fundador, com nome homônimo a marca nasceu na Malásia. Mais: há quem garanta que existe uma possibilidade dela reatar o casamento, mesmo que pequena. Em suas redes sociais postou um vídeo que aparece andando de bicicleta e na legenda: “Todos nós temos nossas provações. Cada risada, cada queda, cada experiência, as boas e as ruins, tudo está aqui para nos ensinar algo e nos ajudar a crescer. Nada é permanente. Então vamos aproveitar os bons momentos e aprender com os ruins. Todo dia é um presente!”.

Mais velha, mais pobre

A audiência da Globo está ficando mais velha e mais pobre. Nos últimos anos, a plateia da emissora perdeu metade da participação de público de quatro a 24 anos. Ao mesmo tempo, houve um aumento daqueles com mais de 60 anos e com menos dinheiro. Sem programação infantil desde 2015, o canal poderá ficar sem público a longo prazo, já que não há renovação de telespectadores e a nova geração não tem hábito de assistir aos seus programas. São dados da Kantar Ibope Media. Mais: a líder de audiência perdeu metade de seu público entre os jovens em menos de uma década. Perdendo para o streaming, passou a conquistar um público cada vez mais humilde. Até mesmo a classe C (maior parte da população) passou a abandonar o canal. Em 2017, entre pessoas de 4 a 11 anos, era de 4,2 pontos na média diária (7h/24h). Já em 2022, o índice da emissora entre crianças desabou para 2,6. No acumulado deste ano, entre janeiro e março, a audiência foi de 2,2. Os números são semelhantes nas faixas de 12 a 17 ano e de 18 a 24 anos. O movimento entre os dois públicos foi de 4,8 pontos em 2016 para 2,4 em 2023. O canal estaria perdendo um ponto a cada três meses nessa parte da população

Várias Vanessas

Vanessa da Mata, 47 anos, é conhecida como uma das melhores cantoras de MPB da atualidade. Na música desde os 21 anos, ela acaba de lançar seu 7º álbum “Vem Doce”, que abrangerá vários estilo musicais, no qual descreve que as músicas são quase “terapêutica, uma catarse”. “Necessidade diária. Dever comigo mesma. Geralmente, vou para um lugar e escrevo. Muitas vezes, além da letra já tem ideia da musicalidade. Escrevo alguma coisa no celular ou caderno de anotações”. Durante a pandemia ela pintou 40 quadros, que mantém mistério sobre um convite para expô-los e ainda está escrevendo livro sucessor de A Filha das Flores, seu romance lançado em 2013. Mais: a cantora ainda vai mostrar seu lado atriz. Ela está se preparando para dar vida à Clara Nunes no musical de Jorge Farjalla que tem previsão de estreia para o fim de 2024.

Ricos e pobres

Telespectadores da Globo também estão perdendo poder de consumo. A participação entre os mais ricos, das classes A e B, era de 6,8 pontos de audiência nacional de 2017. Caiu para 5,5 em 2022 e no acumulado de 2023, está em 4,9. A classe C também está se afastando da Globo. O ibope baixou de 7,2 pontos em 2016 para 6,0 no ano passado. Entre as classes D e E a situação é diferente: nesse segmento, a audiência era de 8,3 pontos em 2016, atingiu 9,5 em 2020 e caiu para 8,5 em 2022. No acumulado até março, 7,9.

Para milionários

Nikolas Ferreira (PL-MG), parlamentar bolsonarista de primeiro mandato, apareceu no fim de semana nadando nas Ilhas Maldivas, paraíso no Oceano Índico , refúgio de ultra ricos. No vídeo, grita o nome do ex-presidente. Antes “pediu licença para casar-se”, por oito dias, benefício previsto pela Câmara desde que seja provado que o interessado se case mesmo no período. Os mortais têm direito ao benefício, mas apenas por cinco dias. Nikolas se casou com a modelo capixaba Livia Orletti.

Hotel e comitiva

A ida de Lula e a primeira-dama Janja para a coroação do rei Charles 3º, em Londres, chamou a atenção dos jornalistas pelas exigências da comitiva presidencial. O exclusivíssimo hotel Royal Suite, dividido também com a coroa holandesa e com a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, tem uma suíte real que custa R$ 95 mil por dia. O quarto mais barato fora do dia de evento da realeza, custa R$ 3,5 mil. A comitiva de Lula reservou um andar inteiro. Lula ocupou uma suíte que custa R$ 40 mil por dia. O consumidor vai bancar uma conta de R$ 120 mil para o casal.

OUTRAS ATRAÇÕES

Depois das reprovações que mereceram os vestidos de Janja em Londres, as redes sociais se dedicaram, nas últimas horas, a uma outra característica da primeira-dama, descoberta nessa viagem: tatuagens. A internet está forrada de fotos mostrando onde ela tem tatuagens (grandes e pequenas); uma no final do pescoço (parte de trás) e esticando nas costas; outra, do lado interno de um pulso direito (a mão foi aquela que cumprimentou Charles 3º). Há quem aposte que a primeira-dama teria mais tatuagens em áreas sempre mais cobertas. Devem inspirar sorrisos especiais no presidente.

MISTURA FINA

OS vestidos usados pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em Londres, por conta da coroação do rei Charles 3º, continuam alimentando polêmica. A consultora de moda Regina Martelli não deixa por menos: “A Janja tem de trocar de estilista urgentemente, só posso dizer isso. Usa roupas que não valorizam a gente; não interessa nem para ela, nem para qualquer mulher. Chegando ao Brasil, esse deveria ser seu primeiro passo. Nem a Gisele Bündchen ficaria bem com as roupas que a Janja usa. Não tenho nada para comparar”.

O EX-deputado Daniel Silveira, que tentou ser o “mártir do bolsonarismo” não recebeu a visita de nenhum colega conservador desde sua prisão, em fevereiro. Na lista de visitantes no Complexo Penitenciário de Gericinó em Bangu, só estiveram lá sua mãe, a filha e a esposa de Silveira – e um amigo. De Bolsonaro, não recebeu nem mesmo um recadinho através de alguma pessoa da família.

A LICITAÇÃO das concessões da CBTU (Trens urbanos em Recife, Maceió, João Pessoa e Natal) e da Trensurb (Porto Alegre) não empolgam ninguém. Podem ser um fracasso diante da inapetência do mercado de investimentos em outras áreas semelhantes. Em São Paulo, o Metrô teve perdas de R$ 1,1 bilhão em 2022; a CPTM fechou o ano passado com déficit de R$ 430 milhões e ainda a pressão dos sindicatos da CBTU e da Trensurb que querem as companhias fora do PPI. Em 20 de abril, os metroviários do Recife entraram em greve por 30 dias.

AS gigantes Google e a Meta não tem a menor intenção de remunerar a imprensa pelas notícias que reproduzem. Como em outros países, caso prevaleça o projeto brasileiro, devem abolir as notícias. A Inglesa BBC informa que o Google repetirá no Brasil a atitude do Canadá, banindo notícias das buscas, o que poderá impedir que denúncias se espalhem. Grandes da tecnologia enfrentaram Austrália e Canadá, nos últimos anos, semelhantes ao polêmico projeto brasileiro.

O GRUPO Record fechou o ano de 2022 com um prejuízo de mais de meio bilhão de reais. De acordo com o balanço publicado, a rádio e televisão Record apresentou um resultado líquido negativo de R$ 547,9 milhões. Foi a primeira vez que a operação da emissora atingiu prejuízo nos últimos três anos. Em 2021, teve lucro de R$ 130,5 milhões; em 2020, R$ 143,6 milhões; e R$ 50,4 milhões em 2019.

O PREJUÍZO de 2022 da Record ocorre mesmo com o aporte não especificado de R$ 3,1 bilhões, descritos como “Operações de intermediações financeiras”. Os custos de produção subiram R$ 554 milhões e atingiram no ano passado R$ 2,2 bilhões. O balanço indica que o patrimônio da Record saltou de R$ 6,4 bilhões em 2021 para R$ 7,7 bilhões. Os números negativos acontecem no mesmo período que trocou toda sua diretoria comercial.

