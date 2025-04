O mundo muda, e qual o nosso papel?

“O objetivo da anistia é beneficiar mentores da trama golpista. Não pode minimizar se pensamos em matar o presidente, o ministro do Supremo e o vice-presidente. Não sei se podemos imaginar fatos mais graves do que esse”,

de Gilmar Mendes, decano do STF

In – Portas de vidro laminado

Out – Portas de vidro temperado

Acima do teto

Responsáveis por fiscalizar o uso do dinheiro público, os Tribunais de Contas Estaduais têm registrado remunerações (em 22 estados, pelo menos) acima do teto constitucional. O limite está fixado em R$ 46.366,37, equivalente ao salário de um ministro do STF, mas valores pagos mensalmente a integrantes dessas cortes ultrapassam esse patamar. No primeiro trimestre do ano, a média bruta mensal dos conselheiros tem sido de R$ 69,7 mil. Em alguns casos, supera os R$ 100 mil, como nos tribunais de contas de Alagoas, Pernambuco e Roraima. Em Alagoas, um conselheiro recebeu R$ 180 mil num único mês (quase quatro vezes a mais do que o teto).

Silêncio total

Uma semana depois do ministro Alexandre de Moraes mandar para prisão domiciliar o deputado Chiquinho Brandão (RJ), que, segundo a Polícia Federal, é o mandante do assassinato de Marielle Franco, não se ouviu nem um sussurro, nem mesmo dos ativistas mais ruidosos. Nem a irmã de Marielle, Anielle Franco, que virou ministra, não abriu a boca. Durante anos, PT & companhia acusaram Jair Bolsonaro (no passado, Chiquinho era aliado do partido do presidente). A prisão domiciliar teria sido por “problemas de saúde” de Chiquinho que, durante o tempo todo que está na cadeia, recebeu religiosamente seu salário e verbas anexas.

Trump com evangélicos

“Agora, todos querem beijar minha bunda. A frase atribuída a Donald Trump, depois da decretação do tarifaço, não me surpreende. Sua biografia revê um homem mundano circulando pelas altas rodas de Nova York”. A análise é de Fernando Gabeira, que estica: “O que pode me surpreender um pouco é como ele, e também Bolsonaro, pode ser tão admirado por evangélicos, que os veem como predestinados a governá-los. Uma das grandes decisões de Trump foi transferir a embaixada americana para Jerusalém, o que também estava nos planos de Bolsonaro. Os evangélicos acreditam na volta de Cristo, desde que sejam preenchidas algumas condições”.

Previsão de fracasso

Os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Romário (PL-RJ), articulam com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, a prorrogação da CPI das Bets, prevista para ser encerrada dia 30.

Tentam ganhar tempo na expectativa de evitar o que hoje é praticamente inevitável: final como rotundo fracasso. Não há notícia de que a Comissão Parlamentar tenha levantado qualquer novo fato relevante sobre fraudes nas bets esportivas. É uma colcha de retalhos de várias acusações. Talvez a CPI das Bets seja lembrada pelos interesses de seu relator. A Superbet é o principal patrocinador da recém-lançada Romário TV, no YouTube. E do América também, que é presidido pelo ex-jogador.





Uma criança, assustada

Quase quatro anos após sua vitória histórica no Big Brother Brasil 21, com 90,5% dos votos, Juliette Freire retornou ao palco como uma das atrações da final deste ano, que aconteceu ontem e contou também com a participação de outros ex-BBBs que também têm carreira na música. A Glamour relembra o discurso de Tiago Leifert na final, quando anunciou que Juliette havia chegado a 24 milhões de seguidores (iniciando com apenas 4 mil, um crescimento de quase 6000%). “Olho para esses momentos, eu parecia uma criança,.

Assustada, no bom sentido, e impactada com aquilo tudo”. Atualmente, Juliette tem 29,5 milhões de seguidores só no Instagram.

Com uma carreira musical em desenvolvimento, ela refletiu sobre suas habilidades: "Anitta é uma das pessoas que sempre esteve ao meu lado desde o início, Gilberto Gil também me acolheu em sua família, assim como Caetano Veloso, Elba Ramalho e Chico César. As pessoas que sempre admirei foram as que mais me apoiaram. Eu duvidava muito de mim mesma, mas pensava 'se eu não cantasse bem ou não fosse uma boa pessoa, eles não me colocariam no palco'”.

Juliette também falou sobre retomar o controle de sua liberdade: “Comparado com quando saí do BBB, hoje já faço muitas coisas, mas o peso da responsabilidade é grande. Antes eu tinha também, claro, mas era algo restrito a mim e à minha família. Hoje é maior, tanto profissionalmente quanto socialmente. Viver sem esse peso é uma dádiva em certos momentos. Mas já recuperei muito da minha liberdade”.

Sobre os próximos passos, ela comentou: “Vocês Uma Juliette mais leve, feliz, sensual e divertida. A burocracia me apaga um pouco. Confesso que sou um pêndulo, eu vou lá e vou cá, mas amo e penso muito na minha versão. Estou feliz em vê-la no mundo”.

Lula sem mistério: candidato em 2026

Depois de muitos meses, fazendo mistério sobre sua eventual candidatura a seu quarto mandato no Planalto, quando tinha usado motivos variados para rotular sua indecisão – de idade à saúde – o presidente Lula acaba de ajustar seu discurso e indicar que disputará a reeleição. É a nova mensagem que ele quer espalhar no mundo político. Seus aliados mais próximos passaram a repetir que as dúvidas em torno desse assunto foram dissipadas. Auxiliares encurtam a mensagem e passam o dia repetindo: “O chefe é candidatíssimo”.

De um lado, Lula acaba com a verdadeira guerra que acontece dentro do governo por sua sucessão. Há três nomes que pleiteiam pelo posto, o que não significa, contudo, que teriam vitória garantida: Fernando Haddad (já foi candidato uma vez), Camilo Santana (um nome que está subindo) e Rui Costa (sem chance). De outro, Lula avisa a classe política que “está no páreo”, evitando uma debandada de partidos da base do governo. E quer garantir MDB, PSD, Republicanos, PP e União Brasil: juntos comandam 10 ministérios e têm 240 votos dos 513 da Câmara.

Sem boicotes

Em apenas um mês Gleisi Hoffmann ganhou apoio de muitos ministros que descobriram que ela desfruta mesmo de uma relação muito pessoal com Lula. E perceberam uma mudança significativa em relação às demandas. A avaliação é que “acabaram os boicotes da Casa Civil”, o que Rui Costa fazia com a maioria dos ministros, dada à sua relação com o presidente. Ele literalmente cobra serviços de Rui e não admite “engavetamento” de projetos. E ele já sabe que enfrentar Gleisi não é um bom negócio, nem passar por cima.

O mercado brasileiro de bebidas energéticas terá um novo competidor. A chilena Score Energy Drink pretende iniciar sua operação no país ainda este ano. A empresa chega cheia de cafeína, taurina, arginina e outros componentes. Lá, a empresa vende mais de 100 milhões de latas de energéticos por ano, à frente da Red Bull.

Mais: o projeto prevê a fabricação própria no Brasil, diferentemente do que a companhia tem feito em outros países da América Latina, nos quais tem operado pela comercialização de energéticos importados de suas fábricas no Chile. O energético está presente também na África do Sul, Quênia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue.

A mãe no controle

A grife britânica Burberry está implementando uma estratégia de reformulação de sua marca, com foco em suas raízes tradicionais, o que já começa a gerar resultados. A aposta em publicidade aumentou com o duplo objetivo de resgatar suas origens e sustentar o crescimento de 9,5% no faturamento em 2024, comparado a 2023.

Contudo, desde o anúncio do tarifaço por Donald Trump, a marca sofreu uma retração de 12% e está trabalhando para reverter essa situação. Para a campanha do Dia das Mães, a grife escolheu um trio notável: a lendária supermodelo Jerry Hall, de 68 anos, e suas filhas Georgia May Jagger, de 33 anos, e Lizzy Jagger, de 41 anos.

A campanha também inclui os netos: Eugene, de 4 anos, filho de Lizzy, e Dean, de 7 meses, filho de Georgia May, destacando ainda o papel de Jerry Hall como avó exemplar. Para divulgar a nova campanha, a grife distribuiu um comunicado à imprensa, afirmando que esta é uma homenagem sincera à família e aos laços especiais que nos unem. A campanha contará com um evento exclusivo no Jardim Botânico de Nova York no dia 10 de maio, reservado apenas para convidados e amigos da marca.

Quer ficar

Geraldo Alckmin (PSB) vinha falando em Senado e eventualmente governo de São Paulo (já foi governador quatro vezes) para 2026. Agora, com a disposição de Lula disputar sua reeleição, o mesmo Geraldo não esconde que gostaria de permanecer na vice e disputar o planalto com o presidente (PT).

Desarticulada, a esquerda enfrenta problemas para definir um nome para o governo de São Paulo contra Tarcísio de Freitas (se disputar a reeleição) ou outsiders. Nas últimas semanas, já foram cogitados o ex-jogador Raí e o médico Drauzio Varella, que já negam a intenção de disputar a eleição. Guilherme Boulos e Márcio França são opções – e até Alexandre Padilha.

Família “reassume”

Mesmo sem cargo executivo, a família Jereissati tem participado no dia a dia mais ativamente na gestão do grupo. Carlos Jereissati Filho, que já ocupou a presidência vem atuando como “primeiro-ministro”, com ingerência direta sobre todas as áreas da diretoria.

Essa postura intervencionista teria sido a razão para a recente troca de presidência do Iguatemi com saída de Cristina Betts, no grupo há 17 anos, os últimos quatro na cadeira de CEO. Em seu lugar assumiu Ciro Zica Neto, até então VO Comercial. Ele seria mais flexível às interferências dos acionistas controladores na gestão.

“Efeito Gaga”

Lady Gaga está chegando: está marcado para dia 3 de maio sua super apresentação na Praia de Copacabana, que deverá ser tomada por 1,6 milhão de pessoas. O palco, encravado na areia, terá 1,2 mil metros quadrados e a estrutura com construção, já vai ganhando forma diante do Copacabana Palace. E, nem poderia ser diferente, há quem aproveita para faturar: quiosques estão cobrando 2,5 mil por ingresso individual na noite do show, enquanto plataforma Airbnb viu a busca por acomodações crescerem mais de 150 vezes. É o chamado “efeito Gaga”.

MISTURA FINA

Lula, Donald Trump e Javier Milei já confirmaram que estarão presentes no próximo sábado (26), a partir das 5h, no horário de Brasília (10h no horário local) no sepultamento do Papa Francisco, de acordo com o Vaticano. A data e outros detalhes foram decididos durante reunião de cardeais ontem, no Vaticano. Trump irá acompanhado da primeira-dama Melania Trump e Lula estará com a primeira-dama Janja da Silva. Haverá missa de corpo presente na Basílica de Santa Maria Maggiore. Detalhe: Milei em campanha vivia insultando o Papa Francisco.

Também confirmaram presença no sepultamento do Papa Francisco no dia 26 (sábado), o Rei Philippe e Rainha Mathilde da Bélgica; Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido; Príncipe William vai comparecer em nome do Rei Charles III; Emmanuel Macron, presidente da França; Frank Steinmeier e Olaf Scholz, presidente e chanceler da Alemanha respectivamente; Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia; Tamas Sulyok, presidente da Hungria; Karin Keller-Sutter, presidente da Suíça; Andrzej Duda, presidente da Polônia entre outros.

Depois de um Summit Brazil-China, o jornal Valor Econômico, agora concorrente declarado da Lide, de João Doria, promoverá em 14 de maio, em Nova York um Summit Brazil-USA. Quer debater novos rumos da geopolítica e da economia global. Estão incluídos governadores, uma ministra (Simone Tebet), nenhum ministro do governo e tampouco do STF, CEOs de grandes empresas, especialmente Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, patrocinadora master dos irmãos Joesley e Wesley Batista que, certamente, circularão pelo evento.

Dados do Ministério da Saúde revelam que às vasectomias realizadas pelo SUS entre 2015 e 2024 apresentaram alta. No período de 10 anos, o total de cirurgias mais que triplicou. Se um 2015 foram 25.929 operações, o ano de 2024 encerrou com 85.749 procedimentos – alta de 231%.

Assine o Correio do Estado