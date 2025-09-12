Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O nome do plano não era Bíblia Verde e Amarela. Era Punhal Verde e Amarelo"

"Os acampamentos não foram em porta de igreja: eram na frente dos quartéis. E o que há nos quartéis são fuzis, tanques e metralhadoras", de  Flávio Dino (STF), lembrando que 8 de janeiro não era movimento de "velhinhas religiosas"

Giba Um

Giba Um

12/09/2025 - 06h00
Puxada pelos resultados na Argentina (podem mudar se a denúncia de corrupção  no governo de lá ganhar novos capítulos), a melhoria no poder econômico dos países da América Latina e Caribe tem impulsionado a venda de automóveis produzidos no Brasil para esses destinos.

Mais: no ano passado,exportou 68.577 veículos para a região, sendo 40 mil unidades para o país de Lionel Messi. De posse dos dados dos sete primeiros meses de 2025, a montadora japonesa projeta um aumento de 60% nas vendas para os argentinos e de 40% para os países latino-americanos.

Queridinha da publicidade

A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa tem dedicado bastaste do seu tempo para a sua grife Ginger. Mas na versão ruiva ou loira ela continua fazendo grande sucesso na publicidade. Nos últimos temos tem feito campanhas ou publics, como são chamadas os posts para as redes sociais para diversas marcas e continua sendo uma das queridinhas das agências devido seu comprometimento e responsabilidade. Entre tantas marcas estão Truss, Sharkbeauty, Ollie, BYD, Kopenhagen, Stella Artois, Vivara, Melissa, Uza Shoes. Nesta semana fez a temperatura subir ao postar fotos de topless, cobrindo partes estratégicas, claro, para a Calzedonia, grife italiana especializada em meias-calças, peças. Em breve Marina poderá ser vista na série Tremembé, da PrimeVideo, que é baseada nos livros “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora” que irá estrear no dia 31 de outubro. Mas ela não para ela já gravando Antártida, que tem também no elenco Andréa Beltrão, Leandra Leal, Lázaro Ramos, Antônio Calloni, Gero Camilo. Mais noiva do empresário Abdul Fares, ela já sonha em ser mãe, mas sempre quer passar por todas as etapas necessárias primeiro. “Eu acho que esse momento é muito especial, né? A maternidade para as mulheres. Sim, eu tenho muita vontade de ser mãe. É um momento que eu penso muito. Acho que vai passando o tempo e você vai ficando também, ao mesmo tempo, mais segura enquanto mulher, enquanto o relacionamento. Eu acho que você vai conseguindo se enxergar mais nesse lugar. Eu brinco que eu me acho ainda muito filha, mas aos poucos realmente vem vindo essa vontade. Mas claro, eu ainda tenho alguns projetos pela frente para fazer, o trabalho, vou casar também, então tem umas fases antes dessa chegada".

Moraes vs. Bananinha: declaração de guerra


Vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, sua mulher e depois dela, seus filhos vou atrás de cada um de vocês". Eduardo Bolsonaro, escondido nos Estados Unidos (nenhum oficial de justiça consegue citá-lo), exagerou na dose, já ciente de que seu pai seria condenado pela 1ª Turma do STF. A ameaça aos familiares do ministro do Supremo feita na rede social X, antigo Twitter, provocou providências jurídicas no Brasil e no exterior de Moraes contra o Bananinha (apelido criado por Hamilton Mourão, ex-vice-presidente de Bolsonaro (pai), hoje senador pelo Rio Grande do Sul). Mesmo Eduardo achando que se "excedeu no final",  Alexandre, desta vez, acha que ele poderá surtar e cometer alguma ação violenta contra seus familiares. Por conta, aumentou o número de seguranças armados. Bananinha ainda tentou justificar: "Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário a opção é ser cordeiro". Não por coincidência, horas depois Trump ameaçou usar seu "poder militar".

Inspiração em Collor

A expressão "saco roxo" usada por Eduardo Bolsonaro, foi inspirada por Fernando Collor quando na presidência do país. É utilizada para indicar coragem e virilidade. Para quem tem memória curta: em abril de 1991, Collor disse ter nascido com "aquilo roxo" e no ano seguinte, sofreu impeachment no Congresso. Neste ano, o mesmo Collor foi condenado por corrupção (está doente e poderá cumprir a pena em casa). No plano de golpe do Capitão havia a possibilidade de três assassinatos: contra Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes.

Encontro de rivais

Um encontro de rivais marcou o tapete vermelho na première do filme dele, ‘Uma Batalha Após a Outra’, (One Battle After Another) em Hollywood. O encontro ou melhor o reencontro dos atores Leonardo DiCaprio e Billy Zane . Na verdade ambos atores são amigos na vida real, mas foram rivais interpretando Jack Dawson e Cal Hockley em Titanic (1997). O encontro, ou pelo menos o registro do encontro deles se deu 28 anos após a estreia do filme. Apesar de nunca ter deixado atuar Zane não é tão prestigiado quanto DiCaprio. Aliás se as expectativas se realizarem ambos irão concorrer ao prêmio de melhor ator no Oscar do ano que vem. Zane, por interpertar o lendário Marlon Brando na cinebiografia 'Waltzing with Brando', que estreia em 19 de setembro, e DiCaprio por dar vida a Bob Ferguson, no longa de Paul Thomas Anderson, que estreia em 26 de setembro.

"Não sobe a rampa"

O ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto, que não se  conforma com sua prisão por participar da chamada "Operação 42" planejada dentro do PL, tinha sobre a mesa de um assessor documento com título "Lula não sobe a rampa". Braga Netto também coordenava a pressão sobre outros comandantes militares e aparece como responsável pelo gabinete da crise que daria sustentação ao golpe.
 

Fusca revistado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está reclamando que agentes que participam do monitoramento de Bolsonaro em sua casa de Brasília, revistaram seu fusca para conferir se seu marido estaria saindo escondido da residência. E publicou foto do carro no Instagram, questionando os policiais. "Vocês acham que, na frente de um fusca, cabe um homem de 1m85? Hoje meu fusquinha foi para a oficina e tivemos de abrir a frente para ver se Jair não estava escondido lá. Do jeito que as coisas andam, daqui a pouco pedem para abrir até o porta-luvas. Vai que né?!".

Pérola

"O nome do plano não era Bíblia Verde e Amarela. Era Punhal Verde e Amarelo. Os acampamentos não foram em porta de igreja: eram na frente dos quartéis. E o que há nos quartéis são fuzis, tanques e metralhadoras",

de  Flávio Dino (STF), lembrando que 8 de janeiro não era movimento de "velhinhas religiosas".

Ameaças de 2021

No calhamaço de páginas do processo do STF sobre atos golpistas, estão evidenciadas ameaças de Bolsonaro, então presidente, preparando o terreno, segundo a PGR. Em agosto de 2021, Bolsonaro resolveu "dar um último recado para que eles entendam o que está acontecendo" e ataca integrantes do Judiciário. No mesmo ano, nas manifestações, ele fez novos ataques ao STF e ao TSE. E faz ameaças: diz que não vai cumprir decisões de Moraes, chama o ministro de "canalha" e afirma que "ele deveria pegar o chapéu" e deixar a Corte. De quebra, Bolsonaro deixa claro que "jamais aceitaria uma derrota nas urnas".

Na campanha de 2018

Mais memória: na campanha de 2018, Bolsonaro deixa claro, segundo analistas, que quer calar a imprensa e emparedar o Judiciário. Ainda como candidato, ameaçou "fuzilar a petralhada” e banir "os marginais vermelhos". Propôs também uma ideia para subjugar o Supremo: aumentar o número de ministros de 11 para 21, fazendo a Corte agir sob suas ordens. O truque quase foi usado na ditadura militar em 1965. Agora, Tarcísio de Freitas repete as mesmas incitações à tropa e aos brasileiros, sem o menor pudor, incluindo "tirar golpistas da cadeia".

"Saiu do corner"

Gilberto Kassab, presidente do PSD, secretário do governo de Tarcísio de Freitas e considerado uma das últimas raposas políticas do Brasil, que já dissera que Lula não se reelegeria, mudou de ideia. Agora, ele vê chances reais do presidente petista ser reeleito em 2026. "Lula saiu do corner, voltou ao ringue e sabe fazer campanha. Já ganhou cinco". Falou há algum tempo, quando Lula se reiniciava no modo "nós contra eles". SE Tarcísio deżidir tentar a Presidência, deve sair do governo em abril e os próximos meses serão complicados.

"Departamento de Guerra"

Até republicanos estão assustados: Donald Trump resolveu mudar o nome do Pentágono para  Ministério da Guerra (o Pentágono também usa o nome de Departamento da Defesa). Na prática, o secretário da Defesa, Peter Hegseth, e outros integrantes da Pasta passam a usar "secretário da Guerra" e "subsecretário da Guerra". Hegseth disse que a alteração serve para "restaurar o espírito guerreiro". O Secretário da Guerra já foi usado em outras guerras mundiais dos Estados Unidos. Trump diz que mudou"por conta da situação mundial".

No chão

A crise financeira da Band chegou a um ponto crítico: a emissora não tem dinheiro para bancar o combustível do helicóptero de seus telejornais. A aeronave, que havia sido cedida por um patrocinador, está parada mesmo com a queda do preço do querosene de aviação, prejudicando programas como o "Brasil Urgente", comandado por Joel Datena (ele é filho de José Luiz Datena, que está na Rede TV). Para amenizar a situação, a Band vendeu parte da madrugada para a Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo (segundo a Fortune, fortuna de US$ 1,9 bilhão).

Recorde

A data de exibição do capítulo final da novela "Vale tudo" está prevista para o dia 17 de outubro, quando já se saberá que "Odete Roitman" (Debora Bloch) está morta e então se revelará quem foi o assassino. A Rede Globo está trabalhando noite e dia para vender, em tabela mais que especial, quanto custará a propaganda para a data, que deverá alcançar nada menos do que R$ 200 milhões. A dinheirama é praticamente igual ao custo da publicidade veiculada no Super Bowl nos Estados Unidos (final da NFL).

Mistura Fina

O entorno do Supremo seguirá, com esquema de segurança reforçado até sexta-feira (12), quando será concluído o julgamento de Bolsonaro, de militares e ex-ministros denunciados por supostos crimes para "trama golpista". A operação integrada reforça, desde a semana passada, o policiamento da Praça dos Três Poderes, com agentes da Segurança Pública do DF e a Polícia Judicial do Supremo. A segurança conta também com 30 policiais convocados de tribunais de todo o Brasil, com cães farejadores em vários locais.

Observadores atentos acham que o Congresso deveria investigar o que fazia no palanque de Lula, na favela do Moinho, a mulher que foi presa pela polícia por tráfico de drogas e por extorquir moradores. O irmão dela chefia o PCC na região central de São Paulo. Alguns aliados distribuíram fotos para congressistas, mas sem resultado: o Congresso preferiu não investigar a presença da figura denunciada.

A bancada ruralista articula uma operação trator no Congresso para acelerar o projeto de lei do senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) que cria um programa de securitização de dívidas de produtores rurais gaúchos. Em jogo, a renegociação de mais de R$ 60 bilhões. Há uma costura com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, para que o PL seja votado até outubro. A proposta prevê a repactuação de até R$ 5 milhões por CPF, com prazo de carência de três anos e pagamento diferido ao longo de 20 anos, tudo com taxas de juros subsidiadas.

Ainda a securitização das dívidas: nos bastidores, a narrativa é de terra-arrasada. Deputados e senadores ligados ao agronegócio afirmam que a securitização "é a única solução estrutural" para evitar a quebradeira em massa dos produtores gaúchos e conter o risco de calote generalizados nos bancos públicos, em especial o Banco do Brasil, o maior credor do setor.

Com o título "Energy and Tech Fórum 2025 Brazil-US", o jornal Valor e a Amcham promovem um evento em Nova York, no próximo dia 22, reunindo lideranças empresariais e autoridades dos dois países. O fórum discutirá cooperação em energia limpa, minerais críticos, segurança alimentar e inovação digital. Os promotores vêm preferindo realizar esse tipo de encontro do que se submeter a conhecida organização Lide, de João Doria.

In –  Caipirinha de laranja

Out – Caipirinha de pitaya

CLAÚDIO HUMBERTO

"Parecia o líder do governo do PT no Supremo"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes

10/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Crime não vê governo Lula como ameaça, diz Moro

Lula (PT) dividindo o mesmo palanque com Alessandra Moja Cunha, presa nesta segunda (8) por tráfico de drogas em São Paulo mostra que “o crime organizado não vê o governo Lula como ameaça real às suas ambições e a sua expansão”, segundo afirmou o senador Sergio Moro (União-PR), ex-titular da Vara Criminal Federal de Curitiba, que conhece o petista de outros carnavais. Na Comissão de Segurança da Câmara, o episódio não surpreendeu e deu margem a forte indignação. 

Chefe da favela

A traficante substituiu o irmão preso na chefia do comércio de drogas a partir da favela do Moinho, visitada por Lula em 26 de julho último.

Explica aí

A Comissão de Segurança da Câmara agora quer explicações do Planalto sobre eventual relação do governo Lula com Alessandra.

Risco geral

O deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), presidente da comissão de Segurança, vê essa proximidade como risco à segurança nacional.

Bola fora

Sobrou para o ministro Márcio Macedo, que não dá uma dentro: sua Secretaria-Geral é suspeita de negociar a visita de Lula com criminosos

Governo petista ameaça inviabilizar pecuária

O governo Lula não se cansa de atormentar quem produz, por meio de aumento de impostos ou pela imposição de novas dificuldades, sobretudo no agro, que Lula já tachou de “fascista”. A última é consulta pública no Ministério da Agricultura para algo que é pura lacração: proibir o transporte de bovinos em pé, em viagem superior a 12 horas. A idiotia ignora os números: o Brasil exportou quase 1 milhão de cabeças de gado em 2024, em um recorde a ser superado em 2025.

Lacração demente

Na lógica lacradora, a cada 12 horas será necessário parar o caminhão ou o navio e fazer o gado descansar (onde mesmo?) por 12 horas.

Eles querem é rosetar

Essa gente, que só conhece o negócio de carne bovina no prato, avalia obrigar fiscal e vaqueiros no percurso, com diárias e, claro, hotéis.

1,5 milhão este ano

Até junho, os pecuaristas já haviam embarcado quase meio milhão de cabeças de gado, e pode bater novo recorde, com 1,5 milhão em 2025.

Barbas de molho

Após criticar a tirania do STF, dia 7, Tarcísio de Freitas que se cuide: Moraes deu um jeito de criminalizar o discurso de Bolsonaro contra ele, também na Paulista, em 7 de setembro de 2021, considerando-o uma confissão de culpa da suposta tentativa de golpe dois anos depois. 

Sem riscos

Chamou atenção de fotógrafos no STF a gravata italiana chique usada pelo ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento. Por esta, ao menos estes profissionais não correm o risco de serem demitidos.

Violenta é a censura 

Curioso observar: parte da imprensa, que defende medida idêntica no Brasil, chamou de “bloqueio” a censura às redes sociais do Nepal, que enfureceu a população. E a violenta repressão matou 19 nepaleses.

O assediador

A PF não divulgou a identidade e nem prendeu o assediador que mandava até fotos íntimas para a senadora Soraya Thronicke (Pode-MS) e a deputada Sylvie Alves (União-GO). Ele se identifica como Ítalo Almeida e vive em Duque de Caxias (RJ), onde foi alvo de busca.

Home office de araque

As demissões no Itaú expuseram o atraso dos sindicalistas. Alegaram que banco lucrativo não pode demitir por “baixa produtividade”. Devem achar que enganação dá direito a estabilidade no emprego. 

Resumo da ópera

O “autogolpe”, como disse Alexandre de Moraes, começou em 2021, foi buscado sem sucesso por um ano e meio e não foi tentado na posse de Lula porque a segurança estava reforçada. A ausência do ex-presidente do País, na cabeça de Moraes, teria sido “disfarce perfeito”.

Te cuida, dom Pedro

Alexandre de Moraes fez um exercício de correção histórica hipotética para condenar todos os “golpes” no Brasil, de D. Pedro a 1964. Poupou só a Revolução de 1932, de onde ele acha que saíram “heróis”.

Nada a ver

Enquanto acionistas esperam qualificação a expertise para superar a grave crise, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, está preocupada em apoiar “diversidade, tolerância e equidade de gênero.”

Pensando bem...

...a essa altura, o pedido da torcida do Flamengo para virar “nação simbólica” na ONU pode acabar no inquérito do golpe.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Severino venceu outra

Informado que os nomes “Severino” e “Juvenal” eram finalistas na votação para batizar o jumento que se tornaria mascote do “Rockgol”, programa da MTV, o então presidente da Câmara, Severino Cavalcanti (PP-PE), não perdeu a esportiva: “Nem essa eleição eu perco”. Não perdeu mesmo: os internautas da MTV deram seu nome ao jegue.

Giba Um

"Não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos"

..."O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais", de Gilmar Mendes, decano do Supremo

10/09/2025 06h00

Giba UM

Giba UM

O Itaú realizou, o desligamento de aproximadamente mil funcionários que atuavam sob esquema de trabalho híbrido ou remoto. A decisão foi fruto de uma avaliação conduzida pela instituição financeira, centrada na produtividade apresentada pelos funcionários que desempenhavam suas funções em home office.

Mais: banco esclareceu que os desligamentos foram precedidos por uma análise criteriosa, que incluiu aspectos relacionados às práticas de trabalho remoto e ao registro de jornadas, a fim de assegurar conformidade com os padrões institucionais estabelecidos com discrepância de horário realmente trabalhados. 

Giba UM

Setor vip

Programado para acontecer a cada dois anos, intercalando com o Rock In Rio, o The Town iniciou neste final final de semana a segunda edição do festival reunindo milhares de pessoas, calcula-se que nos dois dias (6 e 7) circulou no Autódromo de Interlagos cerca de 190 mil pessoas. E tomando-se como base a 1ª edição a organização do evento tentou melhorar os pontos que foram criticados como o acesso via transporte público ao local, que funcionou extremamente bem; pontos de alimentação que foram melhor distribuidos e banheiros que teve o número de cabines ampliado que teve fila de espera, mas em tempo muito menor que na primeira edição. O público ainda criticou a posição dos palcos, que apesar dos principais palcos ter sido colocados no dois em pontos extremos fazendo que interfencia entre os som cessasse, mas criou uma distancia maior entre os dois tornando a caminhada mais exaustiva fazendo que o público escolhesse qual show priorizar. Entre os 16 shows que aconteceram nos dois principais palcos os destaques ficaram por conta de Iggy Pop, Burna Boy, Green Day e o cearense Matuê. E claro todo grande evento que se preze existe uma área vip onde se pode ver milhares de famosos, e no de The Twon não foi diferente. Ente tantas celebridades que circularam por lá estavam, Tati Machado, que aos poucos está retomando a vida, após a perda do bebê; as atrizes Mariana Ximenez, Monique Alfradique e Vitória Strada e a ex-bbb e apresentadora Rafa Kaliman, que exibiu a barriga de sua primeira gravidez.

"Traidores": há um clima

De um lado, o governador Tarcísio de Freitas, preocupado em ter sua candidatura ao Planalto abençoada por Jair Bolsonaro, fazia pregação na Avenida Paulista, repetindo que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como o Moraes", a manifestação dos bolsonaristas abria uma colossal bandeira dos Estados Unidos na rua, cobrindo grande volume de defensores de Trump, suas sanções, não se preocupando o quanto o tarifaço do ianque (a se usar antigo rótulo) atinge o país.  Juristas de plantão que garantem que anistia para quem nem foi condenado não se enquadra na lei e menos ainda se ferem a Constituição, trocam olhares e apostam que "há um clima de traidores nas ruas". Entre os manifestantes, a pergunta lembra a situação dos bolsonaristas acampados (aqueles que foram chamados de “malucos" por Bolsonaro) que perguntavam "o que iria acontecer e onde estava o Exército" e ouviam do general Braga Netto que "tivessem paciência, que  a reviravolta aconteceria em dias". O próprio Lula, quando viu a bandeira americana cobrir a rua, repetiu: "Os traidores da pátria estão aumentando".

Pena provável

Juristas e advogados criminalistas estimam que as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu na ação penal da trama golpista no Supremo Tribunal Federal deverão superar os 20 anos de prisão. O cenário considerado mais é o de que ele seja condenado por cinco crimes pelos quais foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A maioria de um bloco de vinte conhecidos e respeitados juristas acreditam numa punição maior do que duas décadas de prisão. O que muitos não tem nenhuma ideia é onde Bolsonaro cumpriria pena. A Polícia Federal não quer repetir o que aconteceu com Lula, preso numa sala da sede da corporação em Curitiba.

Giba UM

Fora da sua época

A atriz Bruna Linzmeyer vive atuamente a personagem Lea na série “Máscaras de oxigênio (não) cairão automaticamente”, em exibido na HBO Max, que conta a história de time de comissários de bordo que contrabandeava AZT, medicamento proibido no Brasil até 1990 e, na época, o único tratamento disponível contra o vírus HIV. Nascida em 1992, Bruna não pegou o auge da propagação da doença que foi nos anos 80, mesmo assim foi atrás e conversou com diversos profissionais da área para se entregar de corpo e alma ao personagem. Lésbica assumida, Bruna garante que seus país souberam acolher sua escolha sexual. Ainda revelou que existe uma possibilidade sobre se tornar mãe, uma ideia que até a pouco tempo não fazia parte de seus planos. Com 15 anos de carreira ela se diz orgulhosa de tudo que construiu: “Os papéis que construí, a profundidade e a qualidade das personagens, pessoas e afetos que encontrei pelo caminho... Fiz esse trânsito entre a televisão, o cinema mainstream e independente, de mulheres não-brancas e não-héteros, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, transito bem entre esses dois mundos e tenho muito orgulho, porque sempre me trazem desafios diferentes. Uma jornada muito mais linda e incrível do que imaginei”..

Giba UM

Desfecho

Ainda o julgamento de Bolsonaro: ele e mais sete réus que deverão conhecer suas penas (ou absolvição) até a próxima sexta-feira, determinadas pela 1ª Turma do STF com o voto do relator Alexandre de Moraes, sabem que três votos são suficientes para definir o desfecho. A expectativa é de que Moraes se manifeste pela condenação dos oito réus envolvidos. Esta semana, toda a área, externa e interna, ganhará reforço de segurança, fardada e até disfarçada. Detalhe: até especialistas em bombas foram convocados para essa missão.

"Sucessivas tentativas"

O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, que ouvia parte da falação de Tarcísio, tratava logo de emendar: "O que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe". Entre emissoras de rádio e televisão, os carregadores da bandeira americana estavam divididos, de um lado os que a consideravam "uma arma" e de outro, os que  achavam que "era um insulto aos brasileiros". De quebra, Tarcísio também considerava mentirosa a delação de Mauro Cid. Os manifestantes entre São Paulo e Rio foram para suas casas achando que "algo vai acontecer" antes do dia 12, data prevista das condenações.

Pérola

"Não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais”,

de Gilmar Mendes, decano do Supremo.

Empatados

O governador do Distrito Federal em segundo mandato, Ibaneis Rocha (MDB) tem aprovação de 60,2% do eleitorado, segundo levantamento do Paraná Pesquisas: é considerado favorito para a vaga no Senado. Brasiliense como Ibaneis, nascida em Ceilândia, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é considerada favorita (36%) para vaga no Senado, tecnicamente empatada (0,4% à frente) com o governador. A decisão de que ela sairá mesmo para disputar o Senado pelo DF é do marido Bolsonaro. Planalto, nem pensar: não seria ela sua substituta.

Superou a da covid

A CPI mista que investiga a roubalheira contra aposentados e pensionistas precisou de 15 dias para alcançar os 1.577 requerimentos verificados na CPI da Covid. No caso da pandemia, a investigação excluiu a corrupção do Consórcio Nordeste de governadores ligados ao PT. A organização era presidida por Rui Costa, hoje chefe da Casa Civil de Lula. A CPMI da Covid durou seis meses e ainda assim, não deliberou sobre todos os requerimentos, deixando 417 pendurados. Em seis meses, a CPI da Covid realizou 69 audiências: o número da CPMI do INSS ocorreu com 5 sessões.

Anistia negociada

A cúpula do PT está preocupada com o crescimento no Congresso do movimento pró-anistia. Uma anistia que inclua Bolsonaro passar, será vista internacionalmente como uma vitória de Donald Trump de que o STF e o governo Lula perseguem o ex-presidente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está preparando um texto alternativo atingindo apenas quem já foi condenado. Alcolumbre não quer colocar Bolsonaro no rol dos que serão brindados com a anistia. Hugo Motta está encostado na parede.

Disparada das ações

A súbita elevação com as das ações da Casas Bahia acendeu o sinal de alerta da CVM. A autarquia deverá abrir um processo para averiguar movimentações atípicas com o papel da rede varejista. No final de agosto, começo de setembro, as cotações subiram mais de 50%. Nos 12 meses anteriores, o papel acumulava uma queda de 45%, o que aumenta a estranheza sunita valorização. à CVM já teria mapeado as instituições financeiras que mais operaram com ações da Casas Bahia. A autarquia limitou-se a dizer que "acompanha e analisa informações, tomando medidas cabíveis, se necessário". À medida que as cotações começaram a subir, gestoras que vinham apostando em queda, zeraram rapidamente suas posições. A CVM ainda não se convenceu.

"Nuvem soberana" 1

Enquanto atacava o presidente Donald Trump do palanque que nunca abandona, Lula fechava os olhos à contratação, por 36 meses, do direito de uso da plataforma americana Cloudera pela estatal Serpro Serviço Federal de Processamento de Dados, para a criação da "Nuvem de Governo", com objetivo de "garantir privacidade e controle de dados do Estado". Incapazes de desenvolver a solução, os petistas optaram por comprar dos americanos a lorota grotesca de "nuvem soberana".

"Nuvem soberana" 2

Os mais irônicos recomendam "evitar risadas": o pregão para comprar a plataforma Cloudera por meio do programa Managed Service Providers (MSP) será no próximo dia 12. Diante do agravamento estimado das sanções, basta a Casa Branca desligar a Cloudera e a nuvem saberá que nada tem de "soberana". O objetivo da lacração chamada "nuvem soberana", a cargo de Serpro e Dataprev, é "proteger" os dados mais "sensíveis" do governo. Os petistas não percebem - que "soberania digital" exige investimento em tecnologia e qualificação - que eles não têm.

Mistura Fina

está operando no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um raio X de dupla visão, scanner corporal com tecnologia de imagem avançada e detecção de traços de explosivos. O que ninguém sabe é quem pagou pelo super-equipamento, até mesmo algumas figuras do próprio staff do aeroporto. Aí, surpresa: generosamente, foi uma doação de US$ 2 milhões (perto de R$ 10 milhões) do governo dos Estados Unidos. Não veio junto nenhum bilhetinho em formato de coração de Donald Trump.

Novo episódio protagonizado por Donald Trump: ele ameaça usar instituições americanas contra outros países em defesa dos aliados. Agora, promete retaliar a União Europeia por causa de uma multa imposta ao Google. O bloco europeu puniu a plataforma em 3 bilhões de euros por abusar de sua posição dominante e prejudicar a concorrência em publicidade digital. Trump é aliado da big tech e ameaçou adotar sanções com base na Seção 301 da Lei do Comércio americana, mesmo expediente usado contra o Brasil, contra o qual se diz "muito irritado". Para quem não sabe: quando está "muito irritado", Trump vai jogar golfe.

Jornalistas de boa memória estão lembrando que, num dia como o Sete de Setembro de domingo (7), Bolsonaro, então presidente chamou as eleições de "uma farsa", disse que não cumpriria mais ordens da Justiça e que só sairia do poder "preso ou morto". E usou a data para atacar a democracia e o Supremo. Aconteceu em 2021 quando Bolsonaro amargava queda de popularidade  no primeiro discurso do dia, anunciou um ultimato para todos os que estão na Praça dos Três Poderes". Aí, novo ataque a Alexandre de Moraes: "Ou o chefe desse Poder enquadra o seu ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos". Tarcísio de Freitas, na época, era seu ministro.

O filme indicado pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga entre os que concorrerão ao Oscar de 2026 deverá ser anunciado dia 15. O favorito é "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, premiado em Cannes. Mais: o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, "Ainda estou aqui", de Walter Salles, já arrecadou, em bilheteria, US$ 36,1 milhões em todo o mundo, segundo dados do site OMDb.

In - Pulseiras com pérolas

Out - Pulseiras com berloques

