"O objetivo final não é prender, é eliminar"

‘Economist’ expõe um Lula escondido no Brasil

A revista britânica Economist, uma das mais respeitadas do mundo, cobriu de vergonha Lula e o PT e boa parte dos políticos e da imprensa brasileira, definindo o presidente petista como jamais tiveram a dignidade de fazer: um líder ultrapassado, desconectado, com sintomas de declínio pessoal e político, deixando-se usar pelo entorno radical e despreparado, afundando o Brasil no descrédito, virando motivo de risinhos de deboche de outros líderes, como na recente reunião do G7.

Brasileiros já sabem

Os brasileiros já viram tudo isso em Lula, como pesquisas detectam desde o início do ano: descrédito lá fora, impopularidade no Brasil.

Janja fala, Lula cai

Quando Janja viaja ou abre a boca, a oposição delira, como no recente ataque aos cantores e milhões de adeptos de música sertaneja.

Nem precisa de oposição

Além de chefiar um governo que só pensa em aumentar impostos, Lula tem ministros que dispensam oposição, tipo Gleisi, Rui Costa e Taxxad.

Brasileiros como alvo

No STF, aliados “regulam” as redes sociais com odores de censura, e a ministra Carmen Lúcia ainda ofende o País de “213 milhões de tiranos”.

Governo espera embate com Tebet na CMO

O governo Lula avisou que vai pisar no acelerador e agilizar o pagamento das emendas parlamentares para evitar dor de cabeça na aprovação do Orçamento de 2026. A expectativa no Planalto é de duros embates com Simone Tebet (Planejamento), aguardada na sessão desta terça da Comissão Mista de Orçamento (CMO). A ministra deve defender a previsão de superavit de R$34,3 bilhões no próximo ano, ou 0,25% do PIB. A conta não bate com a da oposição.

Descrédito

A oposição vai apresentar dados da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, que não acredita no superavit que o governo projetou.

Sem passar pano

Poucos acreditam que o presidente da CMO, senador Efraim Filho (União-PB) vai passar pano para a gastança de Lula em ano eleitoral.

Ainda mais gastos

O governo sinaliza que quer “superfaturar” projeções de arrecadação para tentar comprar a popularidade de Lula, em queda livre.

Cortesia?

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), que tentou ser presidente da Câmara, foi o único deputado federal a não votar a favor da derrubada do aumento do IOF. Nem registrou voto.

Jabuti americano

A imprensa americana chama de “voto-rama” a sequência de emendas que o orçamento do ano que vem está recebendo no Senado, antes da votação no plenário. Lá, o caso não foi parar no Supremo.

Jogo de cena?

Luiz Phillipe de Orleáns Bragança (PL-SP) defende a análise da PEC 28/24, que permite ao Congresso sustar decisões do STF, caso a Corte reverta a votação do Legislativo que derrubou o aumento de IOF de Lula e Haddad. Ou “saberemos que foi só jogo de cena”, desafia.

Mais uma na conta

Lula está de malas prontas para ir à Argentina. Apesar da importância do país para a economia brasileira, sendo dos maiores importadores dos nossos produtos, é a primeira ida desde que Javier Milei foi eleito.

Tour na Europa

Os deputados Hugo Motta (Rep-PB), Tabata Amaral (PSB-SP) e Orlando Silva (PCdoB-SP) viajarão por nossa conta para o ‘Gilmarpalooza’, em Lisboa, para o que mesmo?

VAR no TSE

Ninguém em Brasília tem a menor dúvida de que o TSE não irá se manifestar sobre uma escola de samba de Niterói, ter escolhido Lula como tema do enredo para o carnaval do ano eleitoral de 2026.

Diferenças

A China vendeu US$27 (R$146) bilhões em títulos do tesouro americano, entre fevereiro e abril, segundo o Departamento do Tesouro dos EUA. No Brasil, o governo não divulga esse tipo de informação.

Explica aí

Marina Silva é aguardada nesta quarta (2) na Câmara para explicar ou armar mais um barraco para não ter de explicar, desta vez, a rodovia em área protegida da Amazônia, em Belém, para a COP30.

Pensando bem...

...e ainda tem 18 meses de fim de governo.

