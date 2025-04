O papel das universidades na inovação e pesquisa: impulsionando o desenvolvimento

CLÁUDIO HUMBERTO

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ) sobre prisão de Fernando Collor ser 'recado à Bolsonaro'

Tensão Moraes-Espanha pode afetar caso Ábalos

A tensão entre Alexandre de Moraes e o governo da Espanha, cuja embaixadora no Brasil o ministro do STF convocou a se explicar, virou motivo de apreensão para investigadores espanhóis e brasileiros que apuram o caso do ex-ministro de Transportes do governo socialista espanhol José Luis Abalos. Ex-nº 2 do Psoe, o Partido Socialista Operário Espanhol, Ábalos é suspeito em esquema de fraude na compra de máscaras na pandemia que envolve lavagem de dinheiro no Brasil.

Reação

Após ser negada a extradição de Oswaldo Eustáquio, jornalista exilado, Moraes mandou à prisão domiciliar um traficante foragido da Espanha.

Atraso é derrota

Após ser informado que o traficante não tinha domicílio, Moraes revogou a própria decisão, mas o receio é que o caso contamine a cooperação.

‘Covidão’

Para piorar, o ministro do Interior do atual governo socialista, Fernando Grande-Marlaska, é acusado por Ábalos no mesmo esquema.

Esquema resumido

Segundo as investigações, empresas de fachada teriam sido usadas para ganhar contratos no governo espanhol e desviar o dinheiro.

Correios voltam a atrasar o repasse do FGTS

Com grana de sobra para bancar a cota master de patrocínio da turnê do cantor Gilberto Gil, em R$4 milhões, os Correios, em vias de insolvência, como admitido pelo presidente Fabiano Silva dos Santos, atrasaram o depósito de abril do FGTS dos servidores. Extratos obtidos pela coluna mostram que repasses que deveriam ser realizados até o dia 20, foram descontados dos servidores, mas sem repasse ao fundo de garantia.

Constituição ignorada

O calote dos Correios mostra desrespeito à legislação (lei 14.438/2022), que estabelece o dia 20 de cada mês como dia do recolhimento do FGTS

Sem desculpas

A legislação prevê inclusive casos como o deste mês, quando o limite do repasse não cai em dia útil. Aí o depósito precisa ser antecipado.

Deus lhe pague

Os atrasos são de tal gravidade que há depósitos de fevereiro sendo realizados apenas em abril. Os de março nem aparecem no horizonte.

Que Constituição?

O STF deu sobrevida à discussão do marco temporal, já sacramentado na Constituição pelo Congresso, mas o STF não está nem aí para o Legislativo e quer impor “solução negociada”. Já foram 19 audiências.

Holofote garantido

A Comissão de Segurança do Senado discute nesta terça (29) a alegada ameaça de morte a Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, do próprio ministro, como noticiou a Folha. Ele é convidado.

Sem redes

Os ministros do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Edson Fachin não têm contas oficiais nas redes sociais. Há apenas “contas-paródia”, que fazem sucesso na internet.

Só vendo

Deputados garantem que a semana, mesmo com feriado na quinta (1), terá expediente na Câmara, inclusive presencial. O PT trabalha até com instalação da comissão que vai analisar a reforma do imposto de renda.

Não é mais ‘abuso’?

Orlando Silva (PCdoB-SP), ex-ministro de Lula que pagava até tapioca com cartão corporativo, em 2016 chamou de “abuso” a Polícia Federal prender o ex-ministro Guido Mantega no estacionamento do hospital onde se encontrava acompanhando a mulher em um procedimento.

Ausência quase garantida

No centro do furacão das denúncias de roubalheira bilionária no INSS, o ministro Carlos Lupi (Previdência) tem agenda marcada na Câmara para explicar “planos e estratégias” do ministério. Mas é convite, pode faltar.

Senhor da guerra

O ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a Roma para o funeral do Papa Francisco e tentou articular coletiva de imprensa das nações aliadas, incluindo EUA, para pedir apoio (com armas e dinheiro) à Ucrânia.

Nem na esquerda

Presidente do partido PCO, de extrema-esquerda, Rui Costa Pimenta condenou a intimação de Bolsonaro na UTI: “Você esperaria isso de uma ditadura ferrenha, não de um Judiciário num país que seria democrático”.

Pensando bem...

...trem da alegria até em funeral.

PODER SEM PUDOR

Homem do diálogo

Ao conversar com amigos, certa vez, o governador paranaense Roberto Requião rejeitava a crítica de que não vinha conversando muito com os próprios secretários. Ele fez sua melhor expressão de seriedade e explicou: “Antes de tomar qualquer decisão, por exemplo, eu converso com o meu secretário de Segurança Pública...” O governador Requião também era secretário de Segurança. Acabou aposentado pelo povo paranaense.