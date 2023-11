Colunistas

A agricultura brasileira vem ocupando cada vez mais espaço no contexto global da economia, quer na geração de empregos e renda, quer na composição PIB para a economia do Brasil. A agricultura participa com 25% do PIB. A produção brasileira de grãos ultrapassou a barreira dos 320 milhões de toneladas, o que significa uma produção de 1.590 kg per capita.

A produção de soja, que no início da década de 2000 era de 41,9 milhões de toneladas por ano, na última safra foi de 154,6 milhões; e a produção de milho saltou de 35,2 milhões para 131,9 milhões. Estima-se para o ano de 2023/2024 a produção de grãos ligeiramente menor do que a do ano anterior, ou seja, 317 milhões de toneladas, em virtude de adversidades climáticas verificadas em várias regiões brasileiras, excesso de chuvas em algumas regiões e irregularidade da distribuição de chuvas em outras.

O aumento da produção torna-se ainda mais importante por ser em virtude principalmente do aumento da produtividade (quantidade produzida por unidade de área). A produtividade dos fatores terra e capital também tem apresentado crescimento significativo ao longo dos anos. Esses ganhos têm contribuído significativamente para colocar o Brasil entre os principais produtores agrícolas do mundo, principalmente em razão da incorporação de novas tecnologias aos sistemas de produção, as quais proporcionam aumento da produção sem a necessidade de incorporação de áreas com vegetação nativa aos sistemas produtivos.

Os ganhos de produtividade que os agricultores vêm conseguindo são em função da incorporação de novas tecnologias, muitas delas simples, e do trabalho contínuo da pesquisa agropecuária na busca de novas estratégias e modelos de produção.

Além de atender à demanda da população brasileira, o Brasil se consolida como grande exportador de soja, algodão, suco de laranja e carnes. Importante destacar que é grande a preocupação de todos os envolvidos com a produção agrícola, em relação ao uso de tecnologias que sejam sustentáveis.

A Embrapa, universidades, empresas e institutos estaduais e empresas privadas disponibilizam conhecimentos que, ao serem incorporados aos sistemas produtivos, contribuem para a redução de custos de produção, ganhos de produtividade, melhorias na qualidade do produto e para a sustentabilidade da atividade agropecuária.

Um aspecto a ser destacado é que, entre os 14 municípios produtores de soja, dois estão em Mato Grosso do Sul, que são Maracaju e Sidrolândia. Municípios com forte tradição agrícola e com nível tecnológico elevado. Mas vale destacar que outros municípios, como Dourados, São Gabriel do Oeste, Chapadão do Sul, Naviraí, Laguna Carapã, Amambai e Campo Grande, também são grandes produtores de soja e milho.

Um detalhe significativo: Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, até então com pouca tradição agrícola, cultivou, no ano agrícola de 2022/2023, 110.000 ha, o que a coloca como a capital com a maior área cultivada com soja. Para safra 2023/2024, de acordo com Aprosoja-MS, em Campo Grande, deverão ser cultivados 120.000 ha com soja.

Assim, graças à disponibilidade de tecnologias a partir das instituições de pesquisa, o fortalecimento da rede de assistência técnica e à capacidade empreendedora dos produtores rurais, o Brasil vai se consolidando como líder mundial na produção agrícola, mas ainda podemos crescer mais, com sustentabilidade. Toda a sociedade brasileira é diretamente beneficiada com o crescimento da produção agrícola, das fibras e da energia, produzidas pela agricultura.