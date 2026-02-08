Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O presidente da República mente de forma desavergonhada"

Deputado Aécio Neves (PSDB-MG) ao apontar que Lula gosta de 'criar narrativas'

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

08/02/2026 - 07h00
Desemprego real no Brasil pode chegar a 16,6%

Em análise sobre os dados pelo governo Lula (PT) sobre o desemprego, o professor e escritor David Gertner destacou em artigo para o Diário do Poder que a taxa real de desocupação não é os 5,1% anunciados pelas estatísticas do IBGE para 2025 e, sim, alarmantes 16,6%. A discrepância, mostra o Gertner, é pela exclusão sistemática de milhões de pessoas que, sem emprego, não são consideradas desempregadas. Com isso, subestima-se a real extensão dos excluídos no mercado de trabalho.

Assim é se lhe parece

O IBGE, com base na PNAD Contínua, considera desempregado apenas quem está ativamente procurando trabalho nas últimas semanas. 

Desalentados invisíveis

Gertner destaca que a metodologia ignora os “desalentados”, por exemplo, que desistiram de buscar emprego por falta de oportunidades.

Milhões deletados

O IBGE petista criou ilusão de prosperidade, tirando subocupados, com jornada menor, e beneficiários de programas sociais como Bolsa Família. 

Desemprego elevado

Os cálculos de Gertner incluem milhões de brasileiros ignorados pelo IBGE, por isso, a taxa de desemprego real salta para 16,6%.

Lula faz vista grossa para evitar briga com centrão

Contrariando boa parte do PT, sempre de olho em boquinhas no governo, Lula não vai exigir que partidos de centro, ainda que lancem candidatos ao Planalto, desocupem os cargos que ocupam na administração federal. É o caso, por exemplo, do PSD, de Gilberto Kassab, que já anunciou três pré-candidatos, e ocupa os ministérios Agricultura, com Carlos Fávaro; Minas e Energia, com Alexandre Silveira; e Pesca, com André de Paula.

O tempo cuida

Lula entende que nomes com projeção eleitoral sairão naturalmente e, em ano eleitoral, ações midiáticas são travadas pela legislação.

Na mesma

Progressistas e União Brasil também devem manter as boquinhas. Lula está de olho no apoio de governadores e parlamentares dos partidos.

Ramificações

Além dos sete ministérios, PP, União Brasil e PSD têm boquinhas na Caixa, Codevasf, DNIT, Sudene e mais de 140 cargos de confiança.

Vapor

A CPMI do INSS ouve amanhã o deputado estadual maranhense Edson Araújo (PSB), acusado de ameaçar o correligionário e vice-presidente da comissão, o deputado federal Duarte Jr, que é também do Maranhão.

Carros parados

Levantamento do site Melhor Trato aponta, na prática, estagnação nas vendas de automóveis no Brasil, em 2025: 2,69 milhões de carros ou veículos comerciais leves vendidos. Foram 2,64 milhões em 2024.

Vaga pouca

Partido do senador Espiridião Amin (SC), o PP pressiona o governador Jorginho Mello (PL) a melar a candidatura da deputada Carol de Toni (PL) ao Senado, já que Carlos Bolsonaro (PL) será candidato no estado este ano. Esperidião quer voltar ao Senado na chapa do PL.

Difícil desculpar

Eduardo Girão (Novo-CE) celebrou 50 assinaturas (62% dos senadores) ao seu pedido de criação da CPI do Banco Master no Senado. “Vitória da sociedade”, diz o senador, “Alcolumbre não tem mais desculpa”.

Socialista português 

Segundo a plataforma de apostas Polymarket, o candidato socialista a presidente de Portugal, António José Seguro, tem mais de 99% de chances de ser eleito contra o conservador André Ventura (Chega).

Sete é pouco?

Apesar de não concordar com o pedido da defesa por prisão domiciliar, peritos da PF apontaram que o ex-presidente Bolsonaro sofre de sete doenças, incluindo hipertensão, apneia grave e doença do refluxo.

Já foi dito

Então líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT-CE) já havia garantido que, se dependesse dele, não haverá “CPI ou CPMI” do Banco Master, que descreveu como “palco” para a oposição a Lula.

Vale para todos

A Embaixada dos EUA avisou americanos que estão no Brasil e vão pular Carnaval: “não aceite bebidas de estranhos”, “não resista a roubos fisicamente” e “evite andar sozinho” estão na lista, entre (muitos) outros.

Pensando bem...

... ministério novo virou promessa de campanha.

PODER SEM PUDOR

Objetividade

Ernani Sátiro era governador da Paraíba e ia receber prefeito do interior. Advertido pelo chefe de gabinete de que era preciso ir direto ao assunto porque o governador era muito objetivo, o prefeito foi logo dizendo: “Vim tratar de dois assuntos. Eu sei que o senhor é objetivo e prático...”. O governador Ernani Sátiro o interrompeu: “Muito bem, amigo velho, diga então qual o segundo assunto”.

GIBA UM

"Estamos sentindo falta do dinheiro. É um projeto que custa muito caro. Tem o aluguel do espaço...

...atrações musicais, é um valor enorme. Por isso vendemos ingresso a R$ 5mil, R$ 6 mil, R$ 7 mil por noite", de Álvaro Garnero, sobre a falta dos milhões do sócio Daniel Vorcaro no camarote da Sapucaí.

06/02/2026 00h04

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Está nas redes sociais, daqui e dos Estados Uni dos: uma mansão de R$ 54 milhões consolida a fortuna estimada em R$ 90 milhões da modelo brasileira Alessandra Ambrósio. No competi tivo mercado imobiliário da Califórnia, poucas propriedades conseguem equilibrar localiza ção privilegiada e valorização.

MAIS: a mansão avaliada em US$ 10 milhões é mais do que uma residência: é um ativo finan ceiro em Santa Mônica. Alessandra, à propó sito, tem 44 anos e ainda ganha perto de US$ 5 milhões por ano. Em 2008, o site AskMen a con siderou a modelo brasileira "a segunda mulher mais desejada do mundo".

STF suspendeu

Enquanto os Correios agonizavam no fim do ano passado sem dinheiro em caixa, os ministros do Tribunal Supe rior do Trabalho (TST) acharam justo aumentar os gastos da empresa pública, impondo-lhe uma série de obrigações trabalhistas nem um pouco razoáveis. Os empregados se transformaram em merecedores de um bônus natalino de R$ 2,5 mil, um plano de saúde turbinado, um adicional de hora extra de 200% nos dias de repouso e uma gratificação de férias de 70%, benesses estimadas em quase R$ 2 bilhões. O Supremo Tribunal Federal, contudo, barrou a iniciativa do TST e por força de liminar do ministro Alexandre de Moraes, tudo foi suspenso.

Entre a carne e as urnas 1

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tem mantido uma intensa rotina de conversas com autoridades diplomáticas do Japão e da Coreia do Sul, em Brasília. Quer fechar até o fim de fevereiro um acordo para a reto mada dos embarques de carne bovina para os dois países. Trata-se de um tema que pesa em duas balanças: na comercial e na eleitoral. Para o agrone gócio brasileiro, a abertura dos merca dos japonês e sul-coreano é tida como fundamental para mitigar o impacto das restrições impostas por Pequim à carne bovina brasileira.

Entre a carne e as urnas 2

Estima-se que a queda das exporta ções para a China em 2026 será da ordem de 600 mil toneladas, ou seja, o equivalente a mais de um terço dos embarques realizados no ano pas sado. É um osso duro de roer que pre cisará ser compensado mediante acor dos comerciais em outras latitudes. Ao mesmo tempo, Fávaro trata o assunto como uma última grande missão à frente da Pasta e um ativo eleitoral - o ministro será candidato ao Senado pelo Mato Grosso.

Primeira sessão

No segundo dia de fevereiro, Paulo Skaf, novo presidente da Fiesp, pro moveu a primeira grande sessão de seu novo mandato, convocando um grande número de novos diretores extraídos dos sindicatos patronais, que sempre apoiaram Skaf. E haviam dois convidados especiais que discursaram: Henrique Meirelles e Gilberto Kassab, hoje em alta nos círculos políticos por reunir no PSD três governadores can didatos ao Planalto. Foram aplaudidos. E Skaf também elogiou outra presença: Ivo Dall'Acqua, vice-presidente da Fecomércio (e presidente executivo), que também é diretor da Fiesp. Muitos perguntavam a Kassab se ele já tinha escolhido quem seria o candidato do PSD ao Planalto - e ele sorria.

Outros tempos

Até na caserna, as apostas são que Bol sonaro e o general Braga Neto sejam expulsos do Exército. Para quem tem memória curta: há 38 anos, em julho de 1988, o STM absolveu o então capi tão Bolsonaro, acusado de liderar um plano para explodir bombas em quar téis e em um sistema de abasteci mento de água, no Rio, para reivindicar melhores salários. Agora, o STM não salvará Bolsonaro pela segunda vez. Há convicção, contudo, que os gene rais da reserva Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, serão poupados.

Giba Um

 Sonho alcançado

Conhecido no Brasil por seus mais diversos trabalhos tanto n na TV quanto no Cinema Selton Mello se destaca como um dos mais aclamados e versáteis narradores do país, atuando também como diretor e roteirista. Sua influência está moldando uma evolução do cinema brasileiro contemporâneo, com seu impacto ultrapassando as fronteiras do país. Já está trabalhando em Hollywood ao lado de nomes renomeados como Jack Black e Paul Rudd e também ultrapassou a fronteira da América Latina e acabou de gravar um longa da diretora chilena Dominga Sotomayor, com produção do brasileiro Rodrigo Teixeira.

Em capa de Numéro Netherlands ele garantiu sempre sonhou de ser ator e que seus pais o apoiaram desde o primeiro momento em que demonstrou seu sonho quando criança. “Agora estou vivendo um momento muito especial, internacionalizando algo que venho fazendo no Brasil há mais de quarenta anos. Levando minha sensibilidade, minha criatividade, meu senso de humor, o que carrego no coração, para pessoas que estão me descobrindo agora. Isso é algo que sempre sonhei”. E completa: “Este é um momento muito novo na minha vida. É emocionante, porque sinto que estou levando para o mundo o que venho fazendo no Brasil há anos, só que em uma escala maior. Estou falando com um público que ainda não me conhece, um público que está começando a descobrir meu trabalho. E talvez alguém assista a 'Anaconda' e pense: “Quem é esse cara? Quero ver mais dele”.

Sobre como escolhe seus trabalhos é direto: “No Brasil, sempre tentei equilibrar projetos com forte apelo popular com trabalhos mais experimentais. O que estou fazendo agora é essencialmente a mesma coisa. Esse equilíbrio é algo que sempre busquei e agora estou reencontrando. 'I'm Still Here', 'Anaconda' e 'La Perra' são três gêneros diferentes, três tons diferentes e três maneiras diferentes de me expressar. O que me entusiasma é manter essa chama nos meus olhos. Nunca me acomodar. Sempre me desafiar, desafiar meus sentidos, desafiar minhas certezas”.

Correios: 83 mil sem plano de saúde

Dentro da crise dos Correios há outra crise que mobiliza o governo. O Planalto pres siona a direção da empresa a equacionar a desordem financeira e operacional da Postal Saúde. Servidores e aposentados da estatal não têm conseguido atendimento nos principais hospi tais e clínicas credenciados no plano. Grupos como Rede D'Or e Dasa vêm se recusando a agendar con sultas e exames devido à falta de pagamento por parte da Postal Saúde. A inadimplência é resul tado direto dos atrasos no repasse dos recursos dos Correios. A dívida da estatal com a empresa de medicina de grupo já ultrapassa os R$ 740 milhões, mais que o dobro do registrado em 2024. Os índices de reclamação junto à Agência Nacio nal de Saúde Suplementar também duplicaram ao longo de 2025. Auxiliares de Lula enxergam as enfermidades financeiras da Postal Saúde como foco de desgaste político ou até maior do que o próprio rombo dos Correios. São funcionários (83 mil e 10 mil serão afastados por Plano de Demissão Voluntária) e dependentes, ou seja, eleitores.

"Reestruturação"

O custo anual do Postal Saúde chega a R$ 2 bilhões e 10% do faturamento. Ninguém sabe se, dos R$ 12 bilhões conseguidos pelos Correios junto a grupo de bancos, com garantia da União (Tesouro Nacional), vai sobrar alguma coisa para o Postal Saúde. A manu tenção é de R$ 170 milhões mensais e só vem cres cendo. Os repasses regulares vêm tropeçando desde novembro de 2024. O empréstimo está condicio nado a um plano de reestruturação dos Correios. As agências fecharam por três dias para começar essa "reestruturação” e não aconteceu muita coisa. A ideia é que mil agências fecharão.

Giba Um

Sofisticação e elegância

A busca pelo corpo perfeito continua sendo um dos sonhos de muitas mulheres, que buscam inspirações principalmente nas celebridades. Uma ‘dessas inspirações é a modelo e atriz inglesa Rosie Huntington-Whiteley, que é quarta modelo mais bem-paga do mundo e está sempre sendo ligada as cam panhas que invocam sofisticação e elegância. Além disso é embaixadora da marca de beleza Gisou que mostra como ela está expandindo sua presença no mercado de beleza, não só na moda. Atualmente pode ser vista na campanha da grife de moda esportiva e ‘athleisure’ (roupas esportivas que tam bém são usadas no dia a dia) Alô. Também embaixadora da marca norte-americana, Rosie apresenta o programa de exer cício o ALO’s 7-Day Reset Ritual (Ritual de Reinício de 7 Dias da ALO), que acessível através do aplicativo gratuito ALO Wellness. Este programa disponibiliza uma semana repleta de exercícios físicos, receitas e dicas de autocuidado, guia das por profissionais do ALO Wellness Club, em parceria com o Chenot Palace Weggis, um renomado resort suíço que se destaca por sua abordagem em longevidade e desintoxicação, fundamentada em evidências científicas. Sobre o aplica tivo a modelo falou: “Não sou especialista em bem-estar, mas este aplicativo gratuito e seu conteúdo parecem muito bons”. 

Giba Um

Gorda ‘boquinha’

Um pouco de história: Daniel Vorcaro foi levado a Lula pelo ex-ministro Guido Mantega. Lula, preve nido, chamou Gabriel Galípolo, diretor do BC e mais duas testemunhas. Fora do governo, Mantega vive cir culando por Brasília em busca de oportunidades. Lula já tentou colocá-lo na Vale e só conseguiu uma vaga no conselho da Eletrobras (R$ 12,6 mil mensais). No Banco Master, a ‘novela’ era outra: Mantega exercia o cargo de "consultor estratégico". O salário chegava a R$ 1 milhão por mês. Agora, ele volta a circular em Brasília. 

Herdeiro beneficiado

O Ministério Público Militar pediu ao STM – Superior Tribunal Militar que Jair Bolso naro, três generais e um almirante sejam condenados pela trama golpista e expul sos das Forças Armadas, o que já era espe rado pelo grupo do ex-presidente. Ao esco lher Flávio como candidato ao Planalto, Bolsonaro avaliou que, ao contrário do que possa se imaginar, seu herdeiro será beneficiado por esse cenário. Aumentaria, segundo Bolsonaro, aquele mote de "per seguição", sempre usado. Antibolsonaris tas acham que eles sonham pai e filho.

Dúvidas sobre Tarcísio

Por outro lado, muita gente se pergunta por que Bolsonaro escolheu seu filho Flá vio e não o governador Tarcísio de Freitas para desafiar Lula na disputa. Há quem garanta ter ouvido do Capitão:" É melhor perder mantendo a liderança do que ganhar liderado". Bolsonaro, desconfiado, teria grande dúvida se Tarcísio lhe daria mesmo anistia, caso fosse eleito. O ex-pre sidente, aliás, sempre lembra que ape nas o governador Ronaldo Caiado já disse que, vitorioso, a primeira coisa que faria seria lhe dar anistia.

MISTURA FINA

Antes mesmo da chegada do período eleitoral, é grande a briga no PT para levar a melhor fatia do rateio ministe rial em um eventual quarto mandato de Lula. A Casa Civil, ainda chefiada por Rui Costa, virou ponto de cobiça de petistas, com os atuais ministros Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) , Camilo San tana (Educação) e até Fernando Haddad (Fazenda), brigando pelo espaço a coto veladas. É que o ocupante do cargo quer disputar eventual sucessão em 2030.

Mais: Haddad é empurrado a disputar o governo de São Paulo, mas não quer se expor a nova humilhação nas urnas. Prefere coordenar a campanha. Se Lula vence, Haddad pode voltar à Fazenda, mas ele quer a Casa Civil. Gleisi tam bém quer e eles têm em comum total inimizade de Rui Costa a quem se refe rem como "Dilma de calças". No período entre a saída de Rui da Casa Civil e o final do terceiro governo de Lula, Miriam Belchior é que ficará na Casa Civil.

Assim que abriu o ano legislativo, a CPMI que apura a ladroagem no INSS, recebeu mais de 40 pedidos nos pri meiros minutos de funcionamento. Nada menos do que 12 são assinados pelo relator , deputado Alfredo Gaspar (União-AL) , como, por exemplo, aquele que quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luis Lula da Silva, filho do presi dente Lula, com ligação a Antonio Car los Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como líder da roubalheira.

Lulinha entrou na mira da CPMI ainda no ano passado, após a bancada de esquerda se mobilizar para impedir sua convocação. Em dezembro, no final do ano Legislativo anterior, o relator Alfredo Gaspar reiterou a intenção de votar novamente a convocação de Lulinha para depor. A CPMI também quer avan çar sobre a família de Daniel Vorcaro, dono do enrolado Banco Master e protagonista de mais um super-escândalo.

Todos os processos de perda de patente dos militares serão relatados por ministros civis do STM. Na ação contra Bolsonaro, a revisora será a ministra Veronica Sterman, que também será relatora do caso do almi rante Amir Garnier. A magistrada foi indi cada pelo presidente Lula para o cargo, no ano passado, e ela também já advogou para a ministra Gleisi Hoffmann.

IN: Suco detox de beterraba com cenoura e laranja

OUT: Suco detox de tomate com limão siciliano

 

COLABOROU PAULA RODRIGUES

CLAÚDIO HUMBERTO

"[Caso Master] Virou um escândalo político-institucional"

Rogério Marinho (PL-RN) sobre reuniões fora da agenda de Lula e Daniel Vorcaro

05/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula vai enrolar para vetar ‘marajás’ da Câmara

O governo vai cozinhar no Ministério da Gestão e Inovação, sob comando de Esther Dweck, a análise do dispositivo que autoriza pagamentos acima do teto constitucional para servidores da Câmara e do Senado. Para descolar o governo da indecorosa benesse, Randolfe Rodrigues (PT-AP), foi escalado para trombetear possível veto ao projeto e negar acordo. Participantes do encontro contaram à coluna que a votação foi toda definida em reunião de líderes da Câmara.

Rápido como quem rouba

Na reunião, foi definido que o texto teria tramitação vapt-vupt, em um dia, regime urgência (furando a fila). Em duas horas, estava tudo aprovado.

Passou a boiada

Levantou-se, na trama dos líderes, que o número de beneficiados estaria entre 70 a 80 servidores, mas isso é falso.

Toma lá, dá cá

O próprio ministério de Dweck, que agora supostamente fará a tal análise do veto, foi beneficiada pelo projeto: ganhou 1.500 cargos.

Ranking criminoso

Levantamento do Partido Novo, que votou contra a proposta, indica que os supersalários no Brasil são 21 vezes maiores que na Argentina.

Desmandos no IBGE entram na mira da oposição

Chegou ao Congresso Nacional a crise envolvendo servidores do IBGE e Márcio Pochmann, petista sem grande feito no partido e escolhido por Lula para chefiar o instituto. A oposição quer apurar contaminação ideológica e passar lupa na gestão de Pochmann após massiva saída de servidores, comprometidos com a qualidade técnica do instituto, de coordenações responsáveis pela produção de estatísticas econômicas e sociais. O TCU já foi acionado para investigar as exonerações.

Alô, TCU

Ao presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho, o deputado Sanderson (PL-RS) chama atenção para as demissões antes da divulgação do PIB.

Pedala, CGU

Adriana Ventura (Novo-SP) cobrou da CGU ações de controle interno no IBGE e denunciou possível viés político em publicações institucionais.

Tebet muda

Alheia à crise entre o petistão e os servidores do IBGE, a ministra Simone Tebet (Planejamento) também foi cobrada a se manifestar.

Esperança de Nobel

O Senado receberá em audiência pública a pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio, da UFRJ, com sua pesquisa sobre polilaminina, que tem feito pessoas paraplégicas e tetraplégicas recuperar movimentos.

Manobra protelatória

Eduardo Girão (Novo-CE) denúncia que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), quer abafar as investigações contra o Banco Master. O senador cita as sessões remotas e cancelamento de reuniões.

Feito petista

Dos poucos parlamentares que votaram contra o pagamento malandro acima do teto, para servidores do Câmara, não há deputados ou senadores do PT de Lula, que sempre se disse contra os supersalários.

Respeite o povo, Fraga

O deputado Alberto Fraga (PL-DF), relator do projeto imoral de assalto ao bolso do cidadão, criando supersalários na Câmara, agora não para de ouvir o próprio bordão em Brasília: “Respeite o povo!”

Negócio familiar

Além de pedir o afastamento de Dias Toffoli (STF) do processo do Caso Master, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) também pediu a quebra de sigilo bancário dos irmãos do ministro, ligados ao resort Tayayá.

E o inquérito?

O deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) quer saber de Alexandre de Moraes se o deputado petista que divulgou montagem de IA com Bolsonaro, Vorcaro e Campos Neto vai para o inquérito das fake news.

Só depois

Ao menos no que depender de Hugo Motta, pautas tidas como prioritárias pelo governo, como o projeto-preguiça do fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança, ficarão para depois do Carnaval.

Muito a investigar

A CPMI do INSS ainda irá apreciar quase mil requerimentos, incluindo Relatórios de Inteligência Fiscal do Coaf e quebra de sigilos bancário e fiscal (de 2022 a 2026) de Lulinha, filho de Lula enrolado com o “Careca”.

Pergunta no IBGE

Pedalada em estatísticas também rende impeachment?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Linha reta não é mérito

O cordato senador Jarbas Passarinho (PA) certa vez se meteu em um bate-boca entre Petrônio Portella (PI) e Paulo Brossard (RS) para socorrer o amigo do Piauí. Polemista competente, Brossard escorregou no autoelogio: “Minha conduta de homem público é uma linha reta!” Passarinho não perdeu a piada. Ao microfone, arrancou gargalhadas: :Se andar em linha reta fosse mérito, a toupeira seria o rei dos animais...”

