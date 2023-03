"O presidente está se vingando da população brasileira. Disse que ia ter picanha e cerveja ..."

O Ministério da Agricultura está articulando com a equipe econômica a liberação de recursos adicionais, via BB, para os produtores de fumo da Região Sul, onde grande parte da produção é da agricultura familiar.

Mais: o setor já vem de uma safra esfumaçada: no ciclo 2021/22, a produção brasileira de fumo caiu 11%, também afetada por questões climáticas – e a queda afeta também o desempenho do mercado internacional.

Sem folga

A atriz Giovana Cordeiro, 26 anos, desde que entrou para a televisão não teve folga, emenda um trabalho no outro. Ela que acaba de interpretar a Xaviera na novela Mar do Sertão, já está pronta para o próximo papel.

Ela viverá Luana que será filha de Maria Navalha, vivido por Dira Paes e que se envolverá com Miguel (Nicolas Prattes) e que terá como rival Preciosa que será interpretado por Marina Ruy Barbosa, na próxima novela das 19h Fuzuê de Gustavo Reiz.

Detalhe: será sua primeira protagonista na TV. Apesar de empolgada com o novo trabalho ela confessa que Xaviera foi um divisor de águas em sua carreira.

“Quando a Xaviera chegou na minha vida, eu estava passando por um momento delicado emocionalmente, estava bem abalada. Quando eu chegava para gravar, ela me dava muito gás. Ela me trouxe essa presença e essa energia... Ela me trouxe um pouco mais de segurança. As pessoas foram acompanhando o meu trabalho, o crescimento e o amadurecimento. A Xaviera veio como uma viradinha de chave para eu me colocar de uma forma diferente, mais madura. Estou feliz demais”.

Mais: ela ainda no cinema ela interpreta Magali West, no longa Meu sangue ferve por você, que conta a história de Sidney Magal e Magali é sua segunda e atual esposa.

Metralhadora giratória

Nos últimos dias, apossado por grande fúria, Lula resolveu disparar sua metralhadora giratória em várias direções, sem pensar duas vezes e tampouco se importar com as consequências.

E isso acontece quando ele resolve discursar em qualquer lugar – e de improviso. Disse que “os livros de economia precisam mudar” (ele nunca leu um, segundo aliados), que só sossega quando “f... Moro” e na sequência acusou o ex-juiz de estar envolvido no plano de uma facção criminosa para promover atentados, inclusive contra o próprio senador.

A declaração foi considerada desastrosa até pelos mais chegados, sem provas e com aviso que “vai investigar tudo” (o que o ministro da Justiça, Flávio Dino e o diretor-geral da PF, Andrei Passos, já haviam investigado). Atirando contra Sérgio Moro trouxe o ex-juiz para a cena principal, ganhando espaço em toda mídia (andava meio escondido).

Pior foi mesmo ter acusado o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de um conluio com a Lava Jato para prejudicar as empreiteiras brasileiras em licitações internacionais. Ninguém tem a menor ideia de onde ele tirou essa história.

Agora na China, os aliados que não estavam na caravana de mais de 200 pessoas, temem que ele resolva disparar de novo – e sem nenhuma ligação com os motivos que o levaram ao país asiático.

Abrindo o coração

A atriz Brooke Shields com 57 anos abriu seu coração no documentário Pretty Baby que pode ser visto na plataforma de streaming Hulu.

No longa ela conta entre muitas coisas a obsessão da mídia com sua virgindade, o alcoolismo de sua mãe e seu primeiro casamento, com o astro do tênis Andre Agassi.

Só que o trecho que mais comoveu foi quando conta que foi estuprada por um homem supostamente seu amigo, após se formar na Universidade de Princeton, no final dos anos 1980 e que lhe rendeu aplausos de pé no Festival Sundance de Cinema.

E confessou que acredita que a revelação venho no momento certo: “Levei muitos anos de terapia para conseguir falar sobre isso. Definitivamente, trabalhei muito duro nisso e aprendi a processá-lo. E chegamos a um momento em nossa sociedade, onde podemos falar sobre essas coisas muito mais abertamente. Porque isso é algo que acontece todos os dias e não deveria estar acontecendo. Senti que havia chegado a um lugar onde poderia falar sobre isso”.

Já sabia

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, já acha que a ideia de passagens aéreas a R$ 200 não vai sair, especialmente depois de Lula ter lhe passado um pito (sem citar nomes) em reunião ministerial. Márcio, nessa novela, ficou por baixo, mas preferiu não esticar o assunto.

Apenas aos mais chegados, contudo, ele garante que havia conversado antes com o presidente, que não apresentou nenhuma objeção.





“Salvou a vida”

Na contramão de Lula, o canal oficial do presidente no Telegram celebrou a operação da Polícia Federal que prendeu criminosos que planejavam ataque a Sérgio Moro.

A comunicação do petista afirmou que a PF “salvou a vida” do adversário. E postou: “Sem rancores e farpas. Essa operação prova por A mais B que união e reconstrução vão além disso” (é trecho de mensagens veiculadas ao lado de uma montagem com fotos de Lula e Moro).

Após a ação da PF, bolsonaristas começaram a fazer uma associação entre a entrevista de Lula no dia anterior e o plano de ataque ao senador.

Reestatização

O governo Lula pretende usar o BNDES como instrumento para a polêmica reestatização da Eletrobras. O governo passaria pelo aumento da posição do banco da capital da empresa, seja com a aquisição de papéis em mercado, seja com a compra em bloco de ações pertencentes a outros sócios relevantes.

Hoje, somando sua participação direta e os títulos na carteira do BNDES e da BNDESPar, a União detém 40,18% das ordinárias da Eletrobras. A compra das ações em poder da BlackRock (5,1%) e do GIC, fundo soberano de Cingapura, permitiria ao governo ter mais de 51% do capital, mais precisamente 51,6%. Ou seja: voltaria a ser controladora da Eletrobras.

JULGAMENTO

Na semana passada, quando o Copom manteve a taxa Selic em 13,75%, o presidente Lula, mais do que irritado com Roberto Campos Neto, disse que “a História julgará cada um de nós”.

O presidente da Fiesp, Josué Gomes, também disse que as taxas praticadas no país são “pornográficas” e até Luiza Trajano afirmou que a Selic atual “não tem cabimento”.

E, mais uma vez, o vice-presidente Geraldo Alckmin declarou que “nada justifica” que o Brasil tenha a taxa de juros mais alta do mundo. “É muito radicalismo”.

Sem chance

Apesar das investidas de Lula – e de outros membros do governo – contra Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, até aliados do presidente afirmam que não há chance no Senado para eventual pedido de demissão do chefe da autoridade monetária.

Senadores do próprio PT afirmam em conversas reservadas, que quaisquer manobras nesse sentido poderiam até fortalecer Campos Neto. Alguns integrantes do governo estudam a possibilidade do Executivo pedir formalmente a saída de Campos Neto, que tem mandato até 2024.

Agora, só pode ser exonerado por enfermidade que o incapacite para cargo ou condenação por improbidade.

EM CASA

O aporte de capital do BNDES permitiria a Biomm, fabricante de medicamentos, avançar em outros projetos, como remédio para câncer e fabricação própria de imunizantes.

Recentemente, a empresa solicitou à Anvisa o registro definitivo da Convidência, vacina contra o coronavírus produzida pela chinesa CanSino (a agência negou).

O BNDES, para quem tem memória curta, foi um dos primeiros financiadores da criação do Biomm, nascida da Biobrás e vendida em 2002 para a dinamarquesa Novo Nordisk.

Um de seus idealizadores foi Walfrido Mares Guida, ainda acionista da empresa, e ex-ministro do Turismo do primeiro governo de Lula.

Com sindicalistas

A caravana de Lula à China tem a participação de representantes das centrais sindicais convidados pelo Planalto. Estão lá, Miguel Torres, da Força Sindical e Sérgio Nobre, da CUT – e também João Pedro Stédile (MST) e Moisés Selerge Junior, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Segundo Nobre, os investimentos chineses “são muito bem-vindos”, mas é preciso passar o recado de que é necessário respeitar as legislações trabalhista e ambiental. “Vamos lá para deixar claro que aqui tem sindicato”. Todos os sindicalistas terão suas despesas arcadas pelo governo federal.

NEM RESERVA

Roberto Teixeira, antigo advogado de Lula e compadre do presidente, já se queixou do genro Cristiano Zanin ao chefe do Governo e vê com simpatia o nome de Pedro Serrano para o STF. Teixeira teria afirmado que só não expôs tudo o que sabe contra o genro “para não constranger o presidente”.

Se contasse, segundo advogados próximos, Zanin não seria escalado nem para a reserva do time de segunda divisão. Teixeira faz campanha contra Zanin, com quem rompeu no ano passado.

MISTURA FINA

- O PRESIDENTE do BNDES , Aloízio Mercadante, está revelando que, no governo Lula, é mais um que bate-cabeças, sem saber o que faz. Para alimentar a má vontade do governo em relação ao agronegócio, diz que bloqueou o financiamento de 58 projetos agrícolas, alegando que seus proprietários seriam “desmatados” por falta de licença do Ibama para supressão da vegetação, em seus projetos. Detalhe: ela não sabe que não é o Ibama que concede as licenças. Elas são liberadas por órgãos ambientais estaduais e não pelo órgão federal.

- POLICIAIS que participaram da ação contra a tentativa do PCC de atacar Sérgio Moro (União-PR) e outros alvos estão convencidos de que houve participação de agentes do aparato estatal no planejamento do atentado. Alguns comentaram o nível de profissionalismo dos criminosos, com detalhes da rotina de Moro, é compatível com uma operação de inteligência policial. Depois dos comentários de Lula, outros participantes da operação garantiram que a ação “jamais teria tido uma participação de Sérgio Moro”.

- O GOVERNADOR Cláudio Castro (PL-RJ) está irritado com a resistência de seu partido em apoiar sua escolha na eleição do Rio em 2024 para prefeitura e já andou sinalizando a colegas que, no limite, pode acabar trocando o PL pelo PP. Castro quer lançar o seu vice, Professor Luizinho (PP-RJ) que, segundo as primeiras e reservadas pesquisas, não teria a menor condição de ser eleito.

- JAIR Bolsonaro poderá retornar ao Brasil (se não surgir novo adiamento nesta semana) na próxima quinta-feira, dia 30 às 7h30 no Aeroporto Internacional de Brasília. Deputados bolsonaristas estão se preparando para recebê-lo ainda no terminal, área vetada a quaisquer manifestantes. Deixará o local com seguranças, em carros blindados e rumará direto para sua nova casa em Brasília.

- A EX-ministra Flávia Arruda acaba de se divorciar do ex-governador do DF, José Roberto Arruda, depois de 16 anos de casamento. A separação foi consensual e vinha sendo delineada desde dezembro. No ano passado, ela concorreu a uma vaga no Senado, mas não conseguiu se eleger pelo PL (depois, deixou o partido). Arruda queria concorrer à Câmara, mas sua candidatura foi barrada pela Justiça Eleitoral.