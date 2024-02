"O presidente Lula está muito tranquilo, é muito experiente"

A Honor, uma das maiores fabricantes de smartphones da China, está chegando ao Brasil. A empresa conversa com grande administradora de shoppings para a abertura de suas duas primeiras lojas no país, uma em São Paulo e outra no Rio e com negocia parceria com Vivo, TIM e Claro para a venda de celulares a clientes.



MAIS: a Honor nasceu da Huawei, que vendeu a marca em 2020. Hoje, é controlada pela Shenzhen Znixin New Information Technology, leia-se o governo municipal de Shenzen. Nos últimos dois anos, a Honor cresceu na Europa e Ásia, atingindo até o fim de 2023, quase 6% das vendas globais de smartphones.

Sem tabu



A atriz e empresária Giovanna Antonelli, já avisou que em breve irá descansar sua imagem na TV, para cuidar de seus negócios, mas enquanto isso não acontece ela vai mergulhando em novos desafios. O primeiro já em fase final de gravação é sua primeira novela fora da Globo, Beleza Fatal, que estreará em abril na Netflix. Sobre a exposição como atriz, declara: “A exposição é sempre um fator determinante, com o qual temos que lidar. Neste mundo onde a falta de comunicação é predominante e as pessoas acreditam no que querem, fica ainda mais difícil driblar as fake news. A fama tem esse lugar da invasão, que muitas vezes te coloca em situações desagradáveis. Não tem jeito. Ossos do ofício...”. Giovanna confessou que não é muito de cair na folia nesta época de Carnaval, prefere ficar quietinha. Aos 47 anos ela diz que mostrar seu corpo nunca foi um tabu para ela e que está bem satisfeita com a atual forma. “Não há tabu quando o assunto é meu corpo. Meu corpo sempre esteve diretamente relacionado ao meu trabalho, então isso sempre pediu atenção e cuidados. Sobre maternidade, sempre respeitei o tempo do corpo. Não tem jeito. E no dia a dia a 'briga' é eterna entre a diversão e a responsabilidade, entre a falta de rotina e o excesso de trabalho. O tempo todo botando a casa em ordem e cada vez mais pensando em saúde e bem estar”. Mais: para quem não sabe Giovanna, além da Giolaser, também tem uma linha de roupas chamada “Brigadu!”, com frases e imagens marcantes, fundada no meio do ano passado.

Em busca do quarto mandato



O presidente Lula não ficou muito preocupado com as ameaças de Arthur Lira, presidente da Câmara e líder do Centrão, no começo da semana. Com referência à MP que reonera a folha de pagamento (parlamentares querem devolver a medida provisória), Lula acha que resolve na semana que vem com Lira, enquanto Fernando Haddad fala em projeto de lei com urgência constitucional. Lula tem estado mais preocupado com a agenda que criou envolvendo os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Romeu Zema (Minas Gerais) e, de quebra Ratinho Jr., do Paraná. Ele já está preocupado com 2026 e quer se fortalecer nesses estados. Trocou abraços com Tarcísio e Castro lhe fez agradecimentos. Para cumprir essa agenda, mobilizou ministros e o vice Geraldo Alckmin para substituí-lo no governo. O mesmo esquema acontecerá em outras regiões: o olho nas eleições municipais estica para o calendário de 2026.

Viagens internacionais



Neste mês, Lula vai retomar sua agenda de compromissos internacionais com visitas a dois países da África: o Egito e a Etiópia, sede da União Africana. No ano passado, esteve na África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe, buscando parceiros com aspirações semelhantes às duas na presidência do G20. No fim do ano, haverá uma reunião com líderes das maiores economias do mundo no Rio. No Egito (dias 15 e 16), sede da Liga Árabe, Lula se colocará à disposição para ajudar no conflito Israel-Hamas. Dias 17 e 18, em Adis Abeba, capital da Etiópia, defenderá a formação de uma frente mundial contra a fome.



Agora para cabelos



A cantora, compositora e empresária Beyoncé irá apresentar dia 20 de fevereiro mais uma novidade. Depois de sua da Parkwood Entertainment (uma empresa de gestão, produção, entretenimento e gravadora) e da grife de roupa, agora irá mergulhar no mundo dos cosméticos, mais precisamente em uma linha de cuidado para cabelos crespos. Batizado de Cécred, o site oficial descreve a marca como uma “junção de ciência e ritual”. Beyoncé fala que os produtos foram criados inspirados em sua mãe. “Eu vivenciei tantos tipos de empreendimento no salão de minha mãe. Eu vi em primeira mão que a forma como nutrimos e celebramos o cabelo pode impactar nossas alma. Eu vi minha mãe curar e estar a serviço de tantas mulheres. Aprendi tanto em minha jornada capilar. Sempre sonhei em continuar expandindo o legado dela. Mal posso esperar para que vocês possam vivenciar o que eu estou criando”.



Ainda é cedo

Lula nem se manifesta sobre a possibilidade de Geraldo Alckmin em 2026 continuar como seu vice ou se será substituído, especialmente se tiver outros planos com o PSB. Petistas mais ortodoxos gostariam que Alckmin não permanecesse na vice: preferem alguém do partido, o que foge à “união” cantada em prosa e verso pelo Chefe do Governo. Mais: Lula aposta que a candidatura do governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado, ao Planalto, pode até não sair. Ele não é o favorito do União-Brasil.

Pente-fino

O Ministério Público Federal deverá entrar em ação civil pública exigindo que a União e o ICMBio façam uma auditoria em todas as unidades de conservação (UCs) do país. São 335 UCs, entre as quais estão incluídos 74 parques nacionais. A ofensiva acontece a partir do movimento dos procuradores de Sergipe. No início do ano, o MPF-SE ajuizou ação contra a ICMBio por irregularidades em quatro áreas de conservação no Estado. São unidades que não tem sua situação legalizada por falhas do instituto. A Floresta Nacional do Iburá, por exemplo, tem 116 cadastros ambientais sobrepostos. É tudo herança que caiu no colo de Marina Silva.



OUTRA AMEAÇA



Segundo aliados de Arthur Lira, o Planalto havia prometido o repasse de R$ 2 bilhões da Saúde, mas apenas R$ 300 milhões foram pagos até agora. Integrantes da liderança do Centrão dizem que a diferença de valores contribuiu para o conturbado cenário da Câmara. Já insatisfeita com o veto de Lula a R$ 5,6 bilhões em emenda de comissão. No ano passado, a ministra Nísia Andrade entrou em choque com o Centrão por conta de uma portaria que impôs travas para a indicação de recursos extras do antigo orçamento secreto a estados e municípios.

CAMPEÃO

Das 856 prefeituras mineiras, número que torna o Estado campeão nacional em número de municípios, a prefeitura de Ituiutaba é o principal destino das chamadas emendas pix: R$ 25,4 milhões. A ferramenta, sem transparência, é usada por parlamentares para destinar dinheiros para redutos eleitorais. Ituiutaba, com 102 mil habitantes, supera Belo Horizonte que, apesar de ser bem mais populosa, 2,3 milhões de pessoas, recebeu apenas R$ 7,8 milhões. A prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, é ex-assessora e ex-namorada de André Janones.

Outro barco

No Rio, Lula estava acompanhado de seus ministros e ao lado de políticos de outros partidos, inclusive bolsonaristas e ex-bolsonaristas. O governador Cláudio Castro é um dos mais prováveis que mude, de mala e cuia, para os lados da situação. Seus aliados falam até na possibilidade dele disputar uma cadeira no Senado numa chapa de apoio a Lula na disputa pela reeleição e tenha Eduardo Paes como candidato ao governo no Rio. Nas eleições municipais deste ano, Paes se reelege prefeito com alguma facilidade.



Quem ajudou

Ainda o ex-craque (e ex-treinador) Zinedine Zidane, que depois de deixar o campo (pelo Real Madrid, foi tricampeão da Champions) transformou-se em um vitorioso investidor. Além de plantar cana-de-açúcar no Rio Grande do Norte e investir em imóveis na Europa, Zidane também investiu em casas de repouso para idosos. Entre nós, ele chegou ao business nordestino pelas mãos de Ronaldo, seu ex-companheiro nos tempos do Real Madrid. Ronaldo, contudo, não seria sócio do ex-jogador francês. Seu parceiro seria um empresário nordestino, dono de uma usina de açúcar na região. Pelo que se vê, Ronaldo está virando grande agente de negócios para futebolistas miliardários no Brasil.

NOVO CONTRATO

A Band está negociando com a norte-americana Liberty Media, dona da Fórmula 1, a renovação antecipada dos direitos de transmissão da categoria no Brasil. O contrato atual vence no fim de 2025. A velocidade da Band se deve, sobretudo, à anunciada transferência do heptacampeão Lewis Hamilton para a Ferrari, a partir exatamente de 2025, um fator capaz de atiçar o apetite de outros grupos de mídia, notadamente plataformas de streaming, pela exibição da F1 no Brasil.



MISTURA FINA

LULA e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) não estão preocupados com privatizações dos ativos do Estado. Estão mais que preocupados com a montanha de benefícios – uma outra forma de privatização do Estado. Já se conversa sobre a conveniência de consolidar esses números e divulgá-los para alertar a população da insustentável situação das contas públicas. O próprio governo não sabe o tamanho do rombo fiscal das isenções, incentivos, gastos previdenciários e sociais. Até porque o custo sempre sobe.

OS gastos da Previdência em 2023 serão equivalentes a 3,9% do PIB, ou seja, R$ 395 bilhões. Paulo Guedes fez uma reforma para aliviar este custeio, porque sem ela o Brasil estaria vivendo uma hecatombe fiscal. Só que o ex-ministro deixou uma bomba de efeito retardado: a reforma da Previdência II. Em 2022, o governo Bolsonaro deixou compromissos com essas rubricas de R$ 581 bilhões, ou seja, 5,86% do PIB do exercício fiscal de 2021.

JAIR Bolsonaro, ao que parece, estava certo em seu fetiche pelo grafeno. A Finep vai liberar, nos próximos meses, uma nova tranche de recursos para projetos associados ao material, obtido a partir do grafite. Até junho, deve atingir a marca de R$ 1 bilhão em financiamento. As iniciativas já aprovadas somam algo em torno de R$ 700 milhões. O dinheiro vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

PARA quem não sabe: o grafeno tem incríveis propriedades físicas que o tornam um material com diversas aplicações tecnológicas. Apesar de ter altura de um átomo, a camada de grafeno é visível a olho nu em virtude de efeitos que surgem em sua estrutura. Um quilo de grafeno custa cerca de US$ 300 mil (mais de um milhão de reais) e o Grafeno é o material mais fino do mundo. No Brasil, reservas de grafeno estão em Minas Gerais, Ceará e Bahia.

LÍDER da bancada da bala na Câmara, Alberto Fraga vai procurar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para tentar abrir diálogo pela revisão do decreto das armas. Não há nenhuma chance e provavelmente, nem chance de diálogo. Lewandowski já soube e acha que Fraga não ouve o que ele fala. O novo ministro vem repetindo sua radical posição contra armas e até o que sobrou da farra dos tempos de Bolsonaro deve ser proibida.

