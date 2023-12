Lula já reuniu com o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, em Riad: teriam falado sobre investimentos no Brasil e exportações. Em setembro, na Índia, Lula deu as boas-vindas à Arábia Saudita como novo membro do Brics.



Mais: Bin Salman é o mesmo que deu as joias milionárias a Jair Bolsonaro. A Arábia Saudita é uma ditadura teocrática controlada pela família do príncipe, acusado de envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.

Festa

de gala



Na terça- feira (28) aconteceu a VII Gala São Paulo, promovido pela ONG BrazilFoundation, no Hotel de luxo Rosewood, Bela Vista, em São Paulo. Na celebração deste ano a ONG quis mais ainda promover acesso a oportunidades econômicas, educação de qualidade e justiça socioambiental para todos os brasileiros. Teve shows de Mosquito e Kenya Sade, que também fez o papel de mestre de cerimônia. A cantora, apresentadora e empresária Preta Gil (primeira foto) foi homenageada com o Prêmio Solidariedade em Ação por sua dedicação e compromisso com a transformação social do Brasil. A Vivara uma das maiores doadoras do evento também fechou uma mesa que contava com uma serie de modelos entre elas a também apresentadora Isabella Fiorentino (segunda foto) e apresentadora Didi Wagner (terceira foto). Entre tantos outros presentes estavam, da quarta foto a esquerda para à direita, a atrizes Flávia Alessandra e Mariana Ximenes e a apresentadora Astrid Fontenelle.



Joia da coroa

está ameaçada



As 4,6 milhões de pessoas prejudicadas pela paralisação do metrô e dos trens em São Paulo, esta semana, se perguntam o que elas têm a ver com a privatização da Sabesp. E também se perguntam o que os professores e a Fundação Casa têm a ver com o objetivo dessas paralizações que provocam graves transtornos da vida de cidadãos mais pobres. Pior: o governador Tarcísio de Freitas, que avisa não ter medo desses movimentos e que privatizará a estatal de qualquer maneira, não vai punir com multas todas as entidades sindicais envolvidas nessas greves. Receia novas e maiores paralisações. Para Tarcísio, a Sabesp é a “joia da coroa”: significa menos problemas e muito dinheiro em caixa. Não será fácil: entre fatores contra, podem ser incluídos aumento de tarifas, corte de funcionários, adeus ao pagamento de dividendos (R$ 500 milhões/ano), menos atenção a municípios pequenos, mudança do controle acionário e uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa. Nos últimos dez anos, São Paulo foi governado por Geraldo Alckmin, Márcio França, João Doria e Rodrigo Garcia. Nesse período, a maioria das greves do metrô e trens eram quase sempre movidas por questões salariais. Agora, a categoria de protestou também contra a concessão das linhas estatais. Tarcísio quer também privatizar todo o sistema sobre trilhos. Dirigentes de sindicatos que orientaram as greves dessa semana são ligados a partidos da esquerda: metroviários ao PSOL; professores, ao PT.



Entre os

queridos



Quem diria, a apresentadora, chef de cozinha e jornalista que começou sua carreira na Rede Tupi, Ana Maria Braga, 74 anos, vai aumentar seu currículo. Além de ser inspiração para várias mulheres, acaba de se tornar uma das influenciadoras mais queridas pelo público brasileiro, apesar de não acreditar que seja, num estudo feito pela organização YOUPIX em parceria com a MindMiners. Ana ficou em segundo lugar perdendo apenas para Whindersson Nunes que tem quase 60 milhões de seguidores no Instagram, enquanto a apresentadora tem cerca de 13 milhões. Completando o pódio o apresentador, comentarista esportivo Casimiro Miguel, com 4,3 milhões de seguidores.



E os professores



Professor também estavam ao lado dos metroviários e operadores de trens contra a privatização da Sabesp, mas também tratavam de carregar uns poucos cartazes contra a Proposta de Emenda à Constituição estadual que diminui o investimento em educação de 30% para 25% da receita do estado, direcionando 5% para a saúde. Dirigentes do protesto lembram que seriam R$ 10 bilhões a menos para a educação e que existem 60 escolas de lata na capital e na grande São Paulo. E até a Fundação Casa pegou carona na greve dos transportes contra uma parceria público-privada para a gestão da fundação (ninguém sabe quando e se realmente acontecerá).



Outra redução

O ministro Carlos Lupi (Previdência Social) agora resolveu propor nova redução do teto de juros consignados a aposentados e pensionistas para 1,77%. A taxa limite atual é de 1,84. Como da vez anterior a mudança não conta com a simpatia da equipe econômica: pode surgir uma nova fricção com as instituições financeiras. Sempre que há esses movimentos, os bancos tratam de reduzir a oferta de crédito consignado como aviso do que poderia acontecer se novas reduções nos juros fossem efetivadas. O pessoal da Febraban diz que Lupi “não entende nada disso”.



Dino em marcha



O senador maranhense Weverton Rocha, mais conhecido como Weverton (PDT-MA), relator do processo de indicação de Flávio Dino ao Supremo, é aliado do Planalto e reatou a relação com o titular da Justiça, com quem esteve rompido por cerca de três anos. Weverton está sondando nomes mais à direita que aceitariam abrir as portas a Dino, incluindo Flávio Bolsonaro. O ministro atuou 12 anos como juiz federal. Interlocutores do indicado estimam um placar de 17 votos da Comissão de Constituição e Justiça e mais 50 no plenário (são necessários pelo menos 41 votos). Ciro Nogueira (PP-PI), ex-Casa Civil no governo Bolsonaro, é a favor de Dino.

OLHO NAS DIGITAIS

Não há mais dúvidas: na aprovação da PEC que limita poderes individuais no STF, ficou evidente a falta de empenho do Planalto (e do próprio Lula) para ajudar a barrar a decisão. Além do voto do líder do governo Jaques Wagner (PT), a Alta Corte percebeu anuência de Lula na liberação dos governistas para votar “como quisessem”, incluindo a bancada do PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin. Também Ewerton Rocha (PDT-MA), relator da indicação de Flávio Dino ao STF, votou a favor como os senadores do PSD Otto Alencar e Angelo Coronel.

Sem Janja - 1



Apesar de integrar a comitiva, a primeira-dama Janja da Silva, não acompanha o presidente em sua viagem à Arábia Saudita. Foi a primeira vez que ele desembarcou sozinho no exterior onde já visitou 15 países. Janja tomou um voo comercial e foi direto para Dubai, logo após sua chegada a Riad, onde as leis são discriminatórias em relação às mulheres. Em Dubai, terá encontro com Fátima bint Mubarank Ketbi, viúva do fundador da Federação dos Emirados Árabes Unidos e participará de almoço oferecido às mulheres dos chefes de Estado que estarão na COP28.

SEM JANJA - 2



A discriminação às mulheres na Arábia Saudita é chamada de wahabismo e é baseada em rígida interpretação da lei islâmica. A desigualdade entre homens e mulheres vai desde a vestimenta, que obriga mulheres sauditas a cobrir completamento seus corpos com a abaya, túnica larga e solta, que deve ser usada em lugares onde circulam homens fora do ambiente familiar sob pena de ser punidas. Para a Justiça a palavra de um homem é igual à de suas mulheres. Lula, à propósito, chega lá amanhã.

Boa vontade



Antes de viajar, Lula recebeu de empresários pedido para que o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, o represente na posse de Javier Milei como “sinal de boa vontade”. A tropa de Jair Bolsonaro, aumenta a cada dia: agora também estão incluídos Ciro Nogueira, os governadores Jorginho Mello, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado e Cláudio Castro. Nesse convite, há também a mão do ex-presidente argentino Mauricio Macri, que não perdoa Lula por ter apoiado no passado seu rival Alberto Fernández.



Mais um capítulo



Alexandre Corrêa, ainda marido de Ana Hickmann, quer obter na Justiça autorização para voltar a participar na gestão das empresas do casal. Alega que a falta de coordenação da área financeira e dos objetivos das empresas podem acabar sufocando a subsistência da família. Ana sabe das dívidas, mas também está pensando na possibilidade de fraudes. E mais do que isso, se houver o divórcio mesmo, ele quer 50% do patrimônio, embora sejam casados com comunhão parcial de bens (alega que quem construiu tudo foi ele). No patrimônio, estão empresas e imóveis.

OUTRA VERSÃO



O contrato de César Filho com a Record, depois de nove anos de vigência, será encerrado no final de dezembro. A emissora soube que ele estava fazendo um programa-teste no SBT e resolveu não contar mais com o profissional. Do lado de César, a história de que está cansado de levantar cedo teria chegado a seu limite e ele quer “mudar de ares”, não é levada a sério. O problema maior é a proposta da Record de redução de seu salário: ele ganha R$ 300 mil mensais e a emissora quer passar para R$ 180 mil no novo contrato.



MISTURA FINA

HÁ outra estreia na comitiva de Lula: trata-se de Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, hoje presidente do Conselho Jurídico da Confederação Nacional da Indústria e agora cotado para assumir o Ministério da Justiça, caso Flávio Dino seja aprovado na sabatina do Senado. Lewandowski foi indicado por Lula para o Supremo. Na época, sua mulher Marisa era muito amiga da mãe de Lewandowski, quando todos moravam no ABC paulista.

LULA ainda procura um lugar para o ex-ministro Guido Mantega, que nunca abriu o bico nas águas profundas da Lava Jato. Primeiro, pensou-se na presidência da Vale até que lembraram que a empresa não era mais estatal. Agora, a nova ideia é Simone Tebet assumir a Justiça e Mantega o Ministério do Planejamento (já ocupou o cargo no governo Lula 1). A alternativa mais remota é substituir Jean Paul Prates na presidência da Petrobras (muitos consideram “alto risco”).

SE sentasse na cadeira principal da Petrobras, Guido Mantega conduziria plano anunciado de investimentos da companhia, uma dinheirama de R$ 102 bilhões para ser desembolsada em cinco anos (outros consideram “risco maior” ainda). A hipótese mais suave é presentear o ex-ministro no Natal com vagas em conselhos como BNDES, Itaipu, Banco do Brasil e outros, o que reforçaria seu saldo bancário.

LULA vem aumentando interlocução permanente com Blairo Maggi. O ex-ministro da Agricultura tem atirado nos bastidores para reduzir a tensão entre o governo e o agronegócio. É considerada uma missão cheia de sensibilidade, como a agenda das invasões de terra. Numa das conversas mais recentes, Maggi levou ao presidente petista o pleito do agro para que “Lula segure o MST”.

A PARTIR de um recorte da última década, indicadores financeiros revelam que a Usiminas é a lanterninha do quarteto que comanda a produção de aço no Brasil. de 2013 a setembro deste ano, a Usiminas teve uma receita acumulada de R$ 175 bilhões, que corresponde a apenas 60% do faturamento da terceira colocada nesse ranking, a CSN, com um total de R$ 288 bilhões no mesmo período. Pouco acima está a ArcelorMittal, com uma receita de R$ 331 bilhões, entre 2013 e 2022. A líder é a Gerdau com R$ 544 bilhões de receita.

