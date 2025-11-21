Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

giba um

O primeiro-ministro da Alemanha se queixou de ter ido ao Pará mas voltou logo porque gosta de Berlim

"[...]Deveria ter ido a um boteco de Belém, deveria ter dançado, deveria ter comido maniçoba, porque perceberia que Berlim não oferece a ele 10% do que oferece o Pará", de Lula, sobre a arrogância de Friedrich Merz

Giba Um

Giba Um

21/11/2025 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Carrefour Brasil vai destinar integralmente ao pagamento de dívidas os recursos captados com a nova rodada de venda de ativos e não vai parar por aí. A companhia planeja colocar à venda um novo pacote de lojas e centros de distribuição no início de 2026.

MAIS: o modelo adotado é o de ‘sale and leaseback’ :os imóveis são vendidos, mas continuam operando normalmente sob contratos de locação de longo prazo. O Carrefour Brasil está no meio de um processo de repactuação de seu passivo, da ordem de R$ 9,8 bilhões.

Comemorando 30 anos

A cantora e compositora Fernanda Abreu, que começou sua carreira na Banda Blitz, em 1982 e depois seguiu carreira solo após a pausa da banda, por assim dizer em 1986. Em seu terceiro álbum solo, em 1995  Da Lata, venho meio que tardio o reconhecimento de sua carreira e talento. Neste ano em comemoração deste marco Fernanda lançou um vinil, um livro, show e um documentário para consagrar a data.

Ela conta que a vontade de revisitar o disco venho depois que seu amigo e diretor do documentário Paulo Severo encontrou 40 horas de arquivo (gravação do disco, sessão de fotos e making of de dois videoclipes) tudo em VHS. Ela conta que o documentário levou seis meses para ficar pronto. 

O filme documental "Da Lata - 30 Anos", que realizou exibições de estreia no Rio de Janeiro e em São Paulo entre o final de outubro e o início de novembro, será apresentado novamente no circuito de festivais de cinema do Brasil no ano que vem, ressaltando a magnitude da trajetória de Fernanda. Numa das passagens do documentário, Fernanda revela os detalhes por trás da famosa imagem, tirada por Walther Carvalho para capa do disco, que foi realizada "de forma improvisada".

Inicialmente, posar sem roupa não estava nos seus planos. Aliás posar nua  nunca fez parte de seus planos, tanto que ela rejeitou várias propostas da "Playboy" durante sua trajetória, desde a época da Blitz. "A escolha de fazer a foto foi algo espontâneo, naquele instante". Exaltando o documentário ela confessa: “Mesmo sendo dirigido pelo Paulo Severo, o filme tem a minha cara.

Tem uma contação de história aí que é da pessoa, e que as outras estão ali meio psicanaliticamente interpretando e entendendo.” Ela se envolveu em cada etapa do processo do documentário, desde a captura de imagens,  o vestuário, sugestões de arranjos sonoros, composições para os vídeos e batida. Cada elemento foi avaliado pelo seu olhar criativo.

Curto-circuito na energia renovável

Há uma tempestade se formando sobre o setor elétrico. A combinação simultânea entre o iminente veto de Lula aos dispositivos de indenização por ‘curtailment’ (redução ou corte forçada de geração de energia) e a proposta da diretora da Aneel, Agnes da Costa, para limitar a compensação a usinas eólicas e solares deve levar a uma enxurrada de ações na Justiça. Grandes grupos, como Casa dos Ventos, EDP e Auren, já se movimentam nessa direção.

Alguns executivos do setor classificam o momento como o cenário regulatório mais explosivo desde a judicialização do risco hidrológico há quase uma década. O estopim é duplo. O governo já sinalizou a intenção de vetar trecho de MP que assegura às empresas ressarcimento por cortes compulsórios de geração. E a indenização pode gerar um custo adicional de até R$ 7 bilhões nas contas de luz.

Curto-circuito 2

Do outro lado, há a forte insatisfação das empresas de geração que, só neste ano, perderam mais de R$ 3 bilhões com as interrupções de produção determinadas pela ONS (Operador Nacional do Sistema) Essa insatisfação ganha voltagem adicional com a medida em estudo na Aneel, que prevê o rateio contábil dos cortes obrigatórios de geração entre as fontes hidrelétrica, solar e eólica. As companhias de energia renovável se insurgem com a justificativa de que terão, pelos cortes não só de suas próprias usinas, mas também das hidrelétricas.

Não gosta

Após 20 anos de contrato fixo na Globo, Marjorie Estiano, que começou sua carreira em Malhação, como Natasha é mais uma com contrato por obra, com isso agora tem mais liberdade para outras aventuras cinematográficas, principalmente no streaming. E Já de largada vive a protagonista da série "Ângela Diniz: Assassinada e Condenada", da HBO.

Uma mulher a frente de seu tempo e principalmente livre. Por conta desta atuação a atriz fez uma revelação: “Não gosto de usar sutiã, é uma necessidade que não tenho. Me sinto muito mais à vontade sem, mas é comum que eu o use em certas situações para não me sentir exposta aos olhos do outro”. Bem ao contrário de Ângela, Marjorie procura ser mais discreta possível.

Através de relatos de indivíduos que tiveram o privilégio de conhecer Ângela Diniz em seus dias e de matérias em colunas sociais, é evidente que a socialite não se preocupava com os julgamentos, sejam eles de natureza negativa ou positiva. “Esse estudo da personagem me fez voltar às origens e me questionar o que é da minha natureza e no que fui condicionada a ser como sou. Desfazer os mecanismos do patriarcado é um processo para a vida inteira”.

Valente, de repente

O presidente da Câmara, Hugo Motta, ficou valente, de repente e desafiou o governo Lula pautando a votação do projeto de lei antifacção até elogiando o relator Guilherme Derrite campeão de versões do PL (algumas, surrealistas). Para Motta, caiu a ficha que o problema de "Lula é político, uma tentativa de vetar relator que não é governista, Especialista em segurança (?), Derrite relatou a extinção da "saidinha" de presidiário, que continua valendo para quem já era detento. Lula não esquece que Derrite liderou a rejeição de seu veto ao fim da "saidinha".

Janja, polêmica

Lula está preparando as malas para um rápido giro na África do Sul e aproveita para respirar dos problemas (de todos os tipos até governante com banheiro entupido) da CP30 em Belém. Ele sabe que o resultado não significou efetivamente uma mega ação conjunta na área climática e, pior do que isso, não conseguiu transformar o grande evento em vitrine eleitoral. O falatório oficial, contudo, agradou aos convertidos, mas o que mais repercutiu mal foram as polêmicas de Janja e os gastos colocados em sigilo. No caso dela, dancinhas e discursos errados ajudaram o mau resultado.

Pérola

"O primeiro-ministro da Alemanha se queixou de ter ido ao Pará mas voltou logo porque gosta mesmo é de Berlim. Deveria ter ido a um boteco de Belém, deveria ter dançado, deveria ter comido maniçoba, porque perceberia que Berlim não oferece a ele 10% do que oferece o Pará", 
de Lula, sobre a arrogância de Friedrich Merz.  

Só em 2026

Nada de novo: o PL de Jair Bolsonaro também só irá definir candidatos do partido para disputar o Senado pelo Rio de Janeiro no ano que vem. Dois eventos travaram tudo: a megaoperação policial no Rio e a decisão final de Flávio Bolsonaro sobre enfrentar ou não Lula na corrida pelo Planalto.

Ele não quer: sua reeleição para o Senado é mais do que certa e ele preferiria passar mais oito anos lá do que disputar um Planalto incerto. O PL tem outros nomes na fila para o Senado. Até março, Flávio decide e o PL apura a consistência de Claudio Castro. Para o governo carioca, Eduardo Paes (PSD) é considerado imbatível.

Marqueteiros contratados

Governadores considerados pré-presidenciais já contratam marqueteiros para ir colocando nas ruas campanhas de olho no Planalto (mesmo que ainda não tenham suas candidaturas oficializadas). O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) fechou  contrato  com a Triton Consultoria do marqueteiro Renato Pereira, que já cuidou de campanhas no Rio e na América Latina.

O contrato é de R$ 5,7 milhões (atende Zema e seu vice Mateus Simões, que pode ser candidato ao governo de Minas). Prevê serviços até agosto do ano que vem. Agora, também o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, contratou seu marqueteiro: é o mineiro Paulo Vasconcelos. O contrato com a União Brasil prevê cinco parcelas de R$ 150 mil até março.

Mais publicidade 1

O governo Lula ampliou a verba destinada à comunicação institucional, utilizada para divulgar slogans e programas de gestão como "Brasil Soberano" e "Gás do Povo". Essa área concentra agora 57% da verba federal de publicidade, enquanto ações de utilidade pública representam 43%. O orçamento total para 2025 é de R$ 1,54 bilhão, sendo R$ 876,8 milhões para peças institucionais da Presidência e R$ 661,6 milhões destinados às campanhas informativas dos ministérios.

Mais publicidade 2

A gestão de Sidônio Palmeira intensificou o foco na comunicação digital, com previsão de R$ 100 milhões por ano em um novo contrato pana produção de conteúdo para redes sociais, podcasts e videocasts. O plano inclui 3.000 vídeos anuais, sendo 576 com apresentador, o que deve custar R$ 12,3 milhões por ano. Entre os temas que devem ser promovidos digitalmente estão Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Pé-de-Meia. E o Ministério da Fazenda poderá ganhar R$ 120 milhões para reforçar a divulgação de suas ações.

Vida de luxo

Antes mesmo do Banco Master se envolver em polêmicas, o mineiro Daniel Vorcaro, 42 anos, já era conhecido por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais. Comprou o Fasano Itaim como pessoa física (venderia depois do BTG), investiu no Clube Atlético Mineiro e fez uma festa de debutante estimada em R$ 15 milhões para sua filha, que também viralizoų nas redes.

Aos vizinhos foi oferecido cestas e diárias no Fasano Belo Horizonte, caso se incomodassem com a celebração. Em 2002, sua família teria comprado a mansão mais cara de Orlando, na Flórida, por US$ 37 milhões e mais uma mansão em Trancoso, na Bahia.

Amigo de Ciro

Está nas redes sociais: Daniel Vorcaro, agora ex-banqueiro, gostava de se apresentar como um outsider na Faria Lima. E também se dedicava a alianças políticas. Fazia dobradinha, segundo muitos, com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e bolsonarista.

No ano passado, o senador tentou aumentar a cobertura do FGC - Fundo Garantidor de Créditos de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. A proposta era chamada de "Emenda Master". Foi torpedeado pelos grandes bancos, que temiam pagar a conta das extravagâncias do amigo de Ciro Nogueira(seu sonho é ser vice de algum candidato da direita ao Planalto, no ano que vem).

Mistura Fina

Não era apenas Ciro Nogueira que fazia parte dos rol dos amigos de Daniel Vorcaro: Antônio Rueda (União Brasil) também participava do bloco; Michel Temer foi procurado para tentar preservar ao menos parte da decisão do BC de vetar a venda do Master  ao BRB (ele não topou a incumbência); Guido Mantega foi contratado para atuar pela aprovação da compra do Master pelo BRB; e Ricardo Lewandowski, antes de integrar o governo Lula, fez parte do comitê consultivo estratégico do banco.

"Se, por um lado, caiu a desigualdade de consumo entre famílias pobres e ricas apontando uma convergência no padrão de consumo de fogão, geladeira, televisão, máquina de lavar, celular e computador, ainda existe disparidade de renda muito grande". É o que garante a matéria "Desigualdade: Entre o otimismo e a indignação", na nova edição da "Problemas Brasileiros", editada pela Fecomércio.
 
E continua: “As 2 milhões de pessoas mais ricas, entre 1% e 2% da população, concentram uma proporção de rendimento praticamente sem igual no mundo. No Brasil, moram algumas das pessoas mais ricas e mais pobres do mundo; o país é uma síntese nesse sentido”. E mais adiante: "Ainda não contamos com um plano nacional que integre educação, saúde e assistência para famílias na primeira infância, que é onde a pobreza está concentrada e impacta de forma duradoura “.

Daqui a menos de seis meses, Fernando Haddad deve deixar o Ministério da Fazenda. Para ser candidato a um cargo majoritário em São Paulo ou para, como ele quer, coordenar a campanha de Lula à reeleição. Resultado: alguns elementos de sua equipe econômica já estão circulando pela Faria Lima pedindo emprego. No caso de Haddad, se Lula ganha, ele permanece na Fazenda, se perde volta ao magistério - ou quem sabe debuta na mesma, Faria Lima (antes, 60 dias de ‘dolce far niente’ para “recuperar").

In – Liquidificador tradicional
Out -  Liquidificador portátil

Giba Um

"Perguntei a alguns jornalistas que estiveram no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês...

gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes de termos voltado à Alemanha", de Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, sobre Belém, palco da COP30

20/11/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A família Coelho Diniz, principal acionista do Pão de Açúcar, está buscando junto aos bancos credores um alongamento da dívida da rede varejista, em torno de R$ 2,7 bilhões. Depois de cortar mais de 700 funcionários, o clã elegeu como prioridade repactuar o passivo e vender ativos não estratégicos. A alavancagem do Pão de Açúcar está acima da média do setor a relação dívida.

MAIS: a relação dívida líquida/Ebitda é superior a três vezes. A rodada das conversas com os bancos é apenas parte do complexo processo de renegociação das dívidas da companhia. O movimento mais intrincado é a repactuação de um passivo tributário de R$ 15 bilhões — 70% desse valor equivalem a juros e multas acumulados da Receita Federal.

Giba Um

Muitos quilômetros percorridos

Apesar de ser uma figura bem conhecida, o médico, oncologista, cientista e escritor Drauzio Varella é uma pessoa bem simples e principalmente discreta. Alguns de seus maiores prazeres, além da medicina, a corrida acaba de ganhar um capítulo especial em sua vida. Esta semana foi lançado o documentário “A Vida é uma Maratona”, que está disponível de graça no YouTube, que conta sua história desde a infância no Brás, bairro de São Paulo, até a mais recente maratona (há dois meses) em Berlim, que infelizmente não conseguiu completar. “Quando cheguei no quilômetro 30, a dor começou a incomodar. Falei: ‘mais sensato eu parar’. Depois pensei ‘também não tá mal correr 30 quilômetros aos 82 anos’.” A maratona é um dos segredos da ótima forma física de Drauzio, que já faz isso há mais de 30 anos. “. “Eu entendi que se quisesse envelhecer bem, tinha que ter uma atividade física desse tipo. E depois percebi que tinha uma genética apropriada para correr maratona.” E completa: “A maratona exige um longo processo de treinamento, disciplina, persistência. Você tem que acreditar que aquilo é importante. Na minha vida também é assim.” O documentário traz relatos de amigos e familiares, incluindo sua esposa, a atriz Regina Braga, suas filhas Mariana e Letícia, além de sua irmã mais velha, Maria Helena. Como o documentário é quase uma maratona, ele garante: “Parar de correr eu não quero. Enquanto for possível, nem que seja dez, cinco, três, um quilômetro, eu vou continuar.” Entre tantos que foram prestigiar o lançamento no Shopping Iguatemi, em São Paulo, estavam, Pedro Bial e sua esposa Maria Prata, Fátima Bernardes, Gloria Kalil, Zeca Camargo, Maria Adelaide Amaral, Leona Cavalli, entre outros.

Consignados: outro roubo de R$ 90 bi

O deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, já teria se deparado com informações sobre o próximo grande escândalo no roubo aos aposentados: os empréstimos consignados, que representariam um assalto monstruoso de mais de R$ 90 bilhões. Ele estima que o valor roubado com consignados deve superar o valor tomado de segurados do INSS através de "descontos associativos", que chegam a R$ 10 milhões e mais "R$ 90 bilhões" em consignados. "Eu espero que a gente não encontre o desastre que encontramos nesses descontos associativos", diz Gaspar. O relator prevê um mergulho mais profundo das investigações nos empréstimos consignados a partir de fevereiro, depois do recesso. O deputado não descarta uma nova comissão parlamentar de inquérito, caso a CPMI do INSS não seja prorrogada, e acha que "bancos podem estar envolvidos nessa falcatrua dos consignados".

Mais demorada

Lula demorou para escolher os ministros Flávio Dino (58 dias) e Cristiano Zanin (51 dias). Depois deles, vem Carmen Lúcia (42 dias em 2006 e agora o processo de sucessão de Luís Roberto Barroso é o quarto mais demorado (30 dias). Outros sete ministros, Lula demorou menos de 20 dias para a indicação: Ricardo Lewandowski (18 dias), Dias Toffoli e Joaquim Barbosa (17), Menezes Direito (11), Cezar Peluso (10), Ayres Britto e Eros Grau (4).O presidente continua querendo indicar Jorge Messias e terá encontro, antes de ir para a África, com Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, esse é candidato do presidente do Senado ao Supremo.

Giba Um

Surge uma nova estrela

Faltando pouco mais de 30 dias para o Natal, grandes marcas já começam a apostar em suas campanhas voltadas para a data. E quando se fala na festividade, sempre se associa à família. E que tal unir uma boa campanha natalina com a família? Foi exatamente isso que a empresária, socialite Kim Kardashian fez. Uma das estrelas de sua campanha de Natal é sua primogênita North West, de 12 anos. E assim como a mãe, North mostra que está pronta para brilhar. Apesar de já ter participado de outras campanhas, é a primeira vez que North aparece sem estar ao lado da mãe. A campanha oferece roupas confortáveis, para dormir, moletons e até acessórios. Disponível para compra a partir de 20 de novembro, a coleção cápsula é uma edição limitada da marca em parceria com a Cactus Plant Flea Market, repleta de bonecos de neve, pombas, ursinhos de pelúcia e outros motivos com referência ao inverno. Além de North, também participam da campanha, o rapper Ken Carson, as cantoras Mariah the Scientist e Beabadoobee, a influenciadora Madeline Argy e a estilista Veneda Carter com sua filha Bobbi.

Giba Um

Votação de alerta

O Planalto acompanhou a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República não apenas por receio da rejeição ao nome do PGR, mas também para aferir a temperatura em uma eventual indicação do substituto de Luís Roberto Barroso ao STF. O nome em alta é de Jorge Messias, da AGU, o resultado não foi bom. Gonet perdeu votos entre senadores. No plenário do Senado a queda foi de 30%. Gonet somou 45 a 26. Em 2023, o PGR conseguiu 65 votos. O mínimo para aprovação são 41 votos. Além da batalha contra Alcolumbre, Lula está lembrando também que Messias entrou com ações judiciais contra o tarifaço e Trump pode azedar.

"Centenas de vezes”

Acostumado às idas e vindas da família por questões políticas, Valdemar Costa Neto, dono do PL, tem dito aos aliados que a indicação do herdeiro de Bolsonaro para disputar o Planalto contra Lula pode ficar para 2026. Os mais chegados acharam que ele estava "chovendo no molhado" e que já falou isso "centenas de vezes" — e "para não perder o palanque do partido". Detalhe: Valdemar anda distante de Bolsonaro (quem lhe traz notícias é Michelle): o STF não tem liberado visitas dele ao Capitão. A propósito: com auxílio de computação, circula nas redes um "jantar criado" onde estão Valdemar, Michelle e Bolsonaro. Quando o ex-presidente sai da mesa, Valdemar beija Michelle.

Pérola

"Perguntei a alguns jornalistas que estiveram no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes de termos voltado à Alemanha",

de Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, sobre Belém, palco da COP30

Vai sancionar

Lula enfrentará um dilema entre agradar sua base política mais fiel, formada pelas centrais sindicais, e abrir um flanco para ataques da oposição ao decidir entre sanção e o veto ao projeto de lei que proíbe a cobrança de mensalidades de sindicatos, associações e entidades de aposentados diretamente nos benefícios pagos pelo INSS. A tendência, hoje, segundo auxiliares, é que Lula sancione o texto. Caso atenda sindicalistas, Lula será acusado de não agir para barrar as fraudes. Ele pode pensar até a primeira semana de dezembro.

Farra de emendas

O governo Lula conseguiu bater mais um recorde de gastos de 2025: a administração petista pagou, apenas no mês de outubro, R$6,8 bilhões em emendas parlamentares, segundo dados do Tesouro Nacional. É o maior valor distribuído pelo governo este ano para pagar emendas individuais e de bancada no Congresso Nacional. No total, já pagou R$ 22,3 bilhões em emendas, apenas entre janeiro e outubro.

R$ 1,5 bi em viagens 1

Sem incluir as viagens de Lula, Janja e 45 autoridades que desfrutam do luxo de jatinhos da FAB, cujas despesas são protegidas por sigilo, o governo Lula admite já ter consumido mais de R$ 1,53 bilhão este ano com passagens e principalmente diárias pagas a funcionários. Até 3 de novembro, data da última atualização do Portal da Transparência, o governo torrou R$927,3 milhões em diárias e R$ 599,5 milhões em passagens.

R$ 1,5 bi em viagens 2

O governo também gastou mais R$ 7,7 milhões com "outros gastos", como taxas de agenciamento, restituições e outras. As viagens internacionais dos funcionários de Lula custaram R$206,8 milhões aos contribuintes, até agora em 2025; 13% do total. Em 2023, Lula bateu recorde de despesas de viagens (R$ 2,3 bilhões). Em 2024, renovou o recorde: R$ 2,4 bilhões. Em 2022, foram R$ 1,55 bilhão.

Interferência na PF, não

O presidente da Câmara, Hugo Motta, que está cansado das versões do projeto antifacção de Guilherme Derrite, mas ainda não desistiu, conversou com o decano do Supremo, Gilmar Mendes, sobre o projeto. Ouviu dele que a interferência na Polícia Federal não seria aceita, em hipótese alguma. Motta disse que sua intenção é dar passo concreto no combate ao crime organizado e que iria avaliar o caso com cuidado. A outros ministros, depois, Gilmar comentou que "não quer saber de avaliação de Motta" e que ele não entendeu sua negativa".

Também a Faria Lima

Não foram apenas políticos da oposição e os governistas que condenaram, literalmente, as várias versões do relatório para o Projeto de Lei Anti Facção produzido pelo atrapalhado Guilherme Derrite (PP-SP), secretário de Segurança do governo Tarcísio, pré-candidato ao governo de São Paulo. Até na Faria Lima as críticas e os menos elegantes comentários - envolveram ideias de comparação das condutas das facções para grupos terroristas ou enfraqueceram a ação da pr no combate ao crime organizado. Derrite não foi poupado: “É esse mesmo o relator que entende disso?”.

MISTURA FINA

Enquanto o Congresso pretende endurecer o combate ao crime organizado, Davi Alcolumbre vai gastar R$ 1 milhão para colocar grades de proteção para cercar o Congresso. São alugadas e "têm o objetivo de garantir proteção ao patrimônio do Congresso, dos policiais e dos parlamentares em dias de manifestações populares".

No encontro com Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, Lula quer oferecer compensações para que desistam da candidatura do ex-presidente do Senado. Alcolumbre não quer desistir: avisa que reunirá seus comandados e não aprovará Jorge Messias. Lula embarca sábado (23) para a África do Sul para a sequência da Cúpula do G20, que está debaixo de metralhadora de Trump e que ocorre até dia 23 em Joanesburgo. E ainda no dia 23 fará a 4ª visita a Moçambique.

Continua ilegal metade do mercado de apostas no Brasil, 51% do total e fatura entre R$ 26 bilhões e R$ 40 bilhões por ano. Essas bets ilegais, que nem sequer têm CNPJ, sonegam ao menos R$ 10,6 bilhões em impostos, segundo dados do Ministério da Fazenda citados em estudo da LCA Consultoria para o Instituto do Jogo Responsável. Apesar disso, em vez de regularizar ou fechar bets ilegais, o governo Lula planeja aumentar a carga tributária das que já pagam impostos.

Bets legais pagam bem mais que os 12% que têm sido alegados. Na verdade, segundo o instituto, a carga tributária chega a 24,5%. O governo abre mão de cerca de R$ 1 bilhão de receita para cada 5 pontos percentuais de participação dos ilegais no mercado das apostas. E mais: pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 8 em cada 10 brasileiros não conseguem distinguir entre plataformas de apostas legais e ilegais.

PREZADOS LEITORES: DEVIDO AO FERIADO DE 20 DE NOVEMBRO (DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA) NOSSA COLUNA NÃO SERÁ PUBLICADA AMANHÃ

In - Cinema: Wicked: Parte II

Out - Cinema: Sombras no Deserto

CLAÚDIO HUMBERTO

"Quando aperta, a memória some"

Senador Marcos Rogério (PL-RO) sobre "amnésia" de depoentes da CPMI do INSS

19/11/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

CPMI liga pagador de propina a petista do INSS

O relator da CPMI que investiga o roubo a aposentados e pensionistas, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), revelou ontem que o advogado Gilmar Stelo, alvo de recente operação da Polícia Federal, era o pagador de propina mensal ao ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto, que está preso, acusado de se beneficiar das falcatruas. Stelo é ligado ao também advogado Mauro Hauschild, ex-presidente do INSS no governo Dilma Rousseff (PT) e ex-auxiliar de Dias Toffoli, na época chefe da AGU.

Entidades suspeitas

Alfredo Gaspar ligou Stelo a Stefanutto no depoimento de Cecília Mota, dirigente ou advogada de 4 entidades que roubaram R$ 747,5 milhões.

Amnésia de ocasião

Em seu depoimento, Cecília Mota mostrou-se desprovida de memória. Não sabe nada, nem quem era seu sócio e o que fazem suas empresas.

Careca’ por perto

Cecilia viajou dezenas de vezes no mesmo avião e mesmo destino do “Careca do INSS”, até para o exterior, mas jurou que não o conhece.

Mais um habeas

Convidada a depor como testemunha, Cecília ganhou habeas corpus do ministro do STF Flávio Dino para ficar em silêncio e não se incriminar.

Projeto do fim do ‘todes’ é de petista pró-LGBT

É a deputada petista Erika Kokay (DF) a autora do projeto 6.256/2019, que virou a lei que cria a Política Nacional de Linguagem Simples e sepultou a tal linguagem neutra e veta o uso de “todes”, “elu”, “amigue” e outros desatinos. O dialeto é fartamente usando por figuras do governo Lula (PT) quando se dirigem à lacrolândia, como Janja, que inclusive aproveitou a cerimônia de transmissão de cargo de Margareth Menezes (Cultura) para mandar um “boa noite a todos, todas e todes”. Um mico.

Ministros adoram

Eventos de Alexandre Padilha (Saúde), Márcio Macêdo (ex-Secretaria-Geral) e Silvio Almeida (Direitos Humanos) também tiveram a patacoada.

Vexame nacional

Outro escândalo foi o uso, no Hino Nacional, de “des files deste solo” na campanha de Guilherme Boulos (Psol) à prefeitura paulistana. Perdeu.

Faz o quê?

É saber ainda o que o governo vai fazer com 404 livros sobre “linguagem neutra” que a gestão Lula comprou com nosso dinheiro nos últimos anos.

Nome de peso no BRB

O governador Ibaneis Rocha (MDB) deve escolher e anunciar nesta quarta (19) o nome do futuro presidente, definitivo, do banco BRB. Espera-se um nome de peso. Substituirá o interino Celso Eloi Cavalheiro.

De carrinho a carrões

A desmemoriada advogada Cecília Mota, que depôs ontem na CPMI, não se lembrava que tinha um Ford Ka de R$ 54 mil em 2020, nem soube explicar como hoje tem dois Mustang elétricos de R$ 900 mil cada.

Foco míope

O senador Sérgio Moro (União-PR) cobrou Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, quanto ao foco dos recursos da instituição na apuração do 8 de janeiro: “devia tê-los direcionados ao combate ao crime organizado”.

Orgulho nacional

A WEG, que nasceu em Jaraguá do Sul, considerada a melhor empresa brasileira e xodó dos investidores na bolsa B3, confirmou que irá investir R$ 1 bilhão na nova fábrica em Guaramirim, também em Santa Catarina.

Bessias sabia

Chefe da AGU, Jorge Messias agora é acusado de ignorar alerta da própria repartição sobre o envolvimento da Contag e do sindicato do irmão de Lula na ladroagem do INSS. Ambas levaram R$ 4,6 bilhões.

Refresco para quem?

Coube a Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do bloco PT-PCdoB-PV na Câmara, apresentar (e defender) um requerimento para adiar novamente a votação o projeto antifacção. Pediu “mais tempo”, ouviu “protelação”.

Helder se faz

O governador Helder Barbalho (MDB-PA) sacou da manga que a Alemanha “ajudou a aquecer o planeta” ao criticar o chanceler Friedrich Merz, mas nada disse sobre seu estado figurar no topo do ranking nacional de desmatamento há anos.

Até eles

Até o PDT, partido de esquerda, sempre na base de apoio de Lula (PT) e cia., orientou a bancada na Câmara contra o adiamento, proposto pelo governo petista, para adiar a votação da lei antifacção.

Pergunta na ideia

Adiar o projeto antifacção seria bom para quem?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Estrada d’água

Ned Cavalcanti era diretor-geral de DER quando Miguel Arraes o chamou: “Dr. Ned, tem um açude lá em Santa Cruz do Capibaribe quase sangrando. O senhor pode dar um jeito nisso, fazendo um canal de concreto armado para levar água à população que está sofrendo uma seca danada?” Ned foi logo esclarecendo: “Dr. Arraes, o DER não domina a construção de canais. Cuida de rodovias.” O governador decretou: “O canal vai servir de estrada para a água!...” O canal foi construído em tempo recorde.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)

3

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13&ordm; salário até 20 de dezembro
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13º salário até 20 de dezembro

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?