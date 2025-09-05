"O PT é uma farsa e usa a farsa para se manter no poder"

Giba 1

de Lula, defendendo a candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas Gerais

Um super jato Falcon 2000, capaz de atravessar oceanos, permaneceu dias em Brasília, gerando disse-me-disse na cidade: o prefixo adesivado PS-LRM não corresponde ao registro na Anac, a agência reguladora de aviação civil.

Mais: o avião aguardava registro definitivo. Antes de Brasília, o Falcon decolou de Genebra e fez um pit-stop em Cabo Verde. A aeronave pertencia a empresa americana, sob prefixo N152SM à uma austríaca sob prefixo OE-HER.

De paz com a estranheza

 Antes de se entregar de vez para a música, como cantora e compositora, Lara, filha do apresentador Faustão e da artista plástica Magda Colares, trabalhou com audiovisual, fotografia e direção criativa. Lançando seu primeiro álbum “Mundo da Lua” conta que sempre sonhou em ser cantora, mas adiou muito o sonho por medo, achava que sua personalidade reservada não condizia com a carreira.

“Não foi uma questão de um momento, foi um processo que se acumulou. Um acúmulo de certeza. Eu fui tentando traçar outra carreira, achei que faria outra coisa nesse meio criativo. Fui percebendo que não era nisso que estava meu propósito, e que esse medo que eu tinha de me expor como cantora estava apontando o que realmente importa. Tomei coragem e nunca mais olhei para trás, e foi um alívio”.

E completa “O título vem muito dessa memória minha, porque sempre ouvi isso, que vivo no mundo da lua, criticando, às vezes brincando, obviamente. Mas assumir que vivo no mundo da lua foi a base de criação. Hoje, sinto que fiz as pazes com essa estranheza que me acompanha desde cedo, de não sentir que faço parte dessa casa, desse ambiente ou desse grupo. Assumir isso foi importante, assumir com compaixão, sem a crítica”.

Lara conta que sempre teve apoio dos pais e por eles serem pessoas públicas sabe que a pressão e a crítica serão maiores, mas que está pronta para enfrentar. “Sinto que estou numa fase muito segura comigo, me sinto mais confiante para me desafiar, experimentar, errar. Houve uma evolução muito grande como vocalista, compositora, artista mesmo. Espero que as pessoas consigam sentir isso, porque é muito importante estar melhorando, estudando a cada projeto novo. Estou numa fase muito mais madura, me vejo como uma pessoa completamente cheia de falhas, que sou, mas, mesmo assim, consigo me carregar com respeito, admiração”.

Farra de emendas na CPMI do INSS

Foi só ser instalada a CPMI para investigar a roubalheira contra idosos do INSS para que o governo Lula pagasse a parlamentares titulares na comissão. Só no mês de agosto, quando a investigação começou, teve parlamentar que viu o pagamento das emendas passar dos R$ 17 milhões, caso do senador Izalci Lucas (PL-DF). Lula também fez a felicidade de outros quatro senadores, dos partidos PT, PDT, MDB e Republicanos e liberou mais de R$ 10 milhões para cada um.

O governo também pagou dois senadores que quase emplacaram no comando da CPMI: Omar Aziz (PSD-AM), R$ 5 milhões, e Ricardo Ayres (Republicanos-TO), mais R$ 1 milhão. Dos 32 titulares, o governo não pagou nada a sete e um dos tratados a pão e água foi Marcel van Hattem (Novo-RS), ferrenho opositor. Lula liberou pagar mais de R$ 200 milhões em emendas, só este mês. O total pago em emendas este ano disparou para R$ 9,22 bilhões. Há uma semana, a conta era de R$ 8,1 bilhões.

Cotado

Em um jantar com prefeitos e outras autoridades, na semana passada, o ex-presidente Michel Temer elogiou o prefeito Ricardo Nunes, dizendo que "um dia, ele governará o estado de São Paulo". Nas entrelinhas, Temer avisa que, em 2026, Nunes, que anda cotado para disputar o governo paulista, caso Tarcísio de Freitas corra atrás do Planalto (nas pesquisas, ele vai mal), poderá falhar. Mais: se Tarcísio sai para a Presidência, Gilberto Kassab também quer disputar o governo de São Paulo e tem um superesquema pronto em todo o interior do estado.

Longe da aposentadoria

Aos 92 anos a atriz e escritora Joan Collins, mostra que idade é uma questão de número, porque quem está sempre em movimento não envelhece. Com mais de 71 filmes para o cinema, 59 participações em TV, entre filmes e seriados e 19 livros, a atriz que ganhou fama por interpretar Alexis Carrington Colby na série de televisão americana Dynasty, não tem pretensão nenhuma de parar.

E mostra sua plena forma ainda atuando no seu 72º filme A Murder Between Friends (Um Assassinato Entre Amigos) está sendo finalizado e está filmando o seu 73º longa para o cinema, The Bitter End (O Amargo Fim). E não para por aí, já está com outros trabalhos em vista.

"O produtor está pensando em fazer uma sequência de Murder Between Friends. Eu interpretei Francesca Carlyle, que é uma estrela de TV e também detetive particular. Enquanto isso, estou relaxando no sul da França, sob 90° de calor, pensando no meu próximo passo ou filme!". Mais: Joan foi casada 5 vezes. Seu quinto casamento já dura 23 anos com produtor e ator, Percy Gibson, que é 32 anos mais novo.

Substituta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está sendo cotado para disputar uma cadeira no Senado em 2026 (se Lula não disputasse seu quarto mandato, Haddad poderia concorrer em seu lugar para o Planalto), não está muito convencido de que seria eleito facilmente. Mas esse é o plano de Lula e ele terá de entrar no páreo. O partido vem procurando nomes competitivos para São Paulo no ano que vem. No lugar de Haddad, para o Senado, o nome alternativo seria o de Marina Silva (Meio Ambiente).

Porta fechada

Na semana passada, emissários de Sidney Oliveira (Ultrafarma) tentaram falar com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes e encontraram a porta fechada. A preocupação de Nunes em evitar qualquer aproximação levou até o cancelamento de sua participação em um evento de varejo farmacêutico, há duas semanas em São Paulo. No ano passado, Oliveira manifestou publicamente seu apoio à reeleição do prefeito de São Paulo, gravando um vídeo para a campanha. Agora, tornou-se um personagem "radioativo" após denúncias de seu envolvimento em esquema de sonegação de impostos em conluio com auditores da Secretaria da Fazenda de São Paulo.

PÉROLA

"O Zema é um falso humilde, tenta vender uma humildade que não tem. Durante oito anos, ele não pagou nenhuma dívida. Minas merecia um governador melhor",

de Lula, defendendo a candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas Gerais.

Carlucho, candidato

Jair Bolsonaro quer que seu filho Carlos, o "Zero dois", saia candidato pelo PL ao Senado, por Santa Catarina. Há resistências no partido e seu presidente, Valdemar Costa Neto, preferia lançá-lo por Roraima ou até São Paulo, diante da expectativa de que Eduardo, seu irmão, permaneça nos Estados Unidos. Carlucho quer sair pelo Rio de Janeiro, mas Valdemar tem outros planos. Agora, Bolsonaro tratou de enquadrá-lo: avisou Valdemar que quer o filho disputando o Senado por Santa Catarina – e não "se fala mais nisso" (Carlucho vai se mudar para lá).

Marido e mulher

Ronaldo Caiado, governador de Goiás e pré-candidato a presidente, confirma que sua mulher, Gracinha, será candidata ao Senado em 2026. Ele diz que "ela é uma candidata muito forte, será eleita com toda certeza e por mérito próprio". A primeira-dama de Goiás é considerada favorita dada à alta aprovação da gestão do marido. Os mais irônicos endossam que Gracinha deverá ser eleita. Já Caiado, conforme as pesquisas, há dúvidas.

Anistia disfarçada

O anunciado projeto de afrouxamento da Lei da Ficha Limpa acena com a possibilidade de anistiar políticos condenados por crimes de corrupção. Já deveria ter sido votado, mas foi adiado pelo relator senador Weveryon (PDT-MA), que tenta "eliminar resistências". E não por acaso, o projeto é de autoria de Dani Cunha (União-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha, também punido pela Ficha Limpa. Os próprios defensores do afrouxamento da lei, dizem que a medida contém "anistia disfarçada".

Malafaia ameaça

O pastor Silas Malafaia garante que tem negócios inadiáveis na Arabia Saudita e ameaça Alexandre de Moraes (STF) por ter aprendido seu passaporte. Malafaia diz não ter medo do ministro do Supremo e grita: "Devolva meu passaporte, senão vou fazer uma desgraça. começo uma greve de fome feroz. E não adianta insistir, eu não vou comer nada até morrer". Nem seus mais chegados acreditam e lembram que, em outras tantas vezes, Malafaia sempre garante que fará "uma greve de fome até morrer" - o que nunca acontece.

Diagnóstico demorado

Segundo dados da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia o tempo médio para receber o diagnóstico de um linfoma no Brasil pode chegar a 149 dias e a demora afeta diretamente às chances de sucesso no tratamento e qualidade de vida dos pacientes com esse tipo de câncer que aparece no sangue, mais especificamente no sistema linfático. Existem mais de 40 tipos diferentes de linfoma. Os mais comuns são Linfoma não-Hodgkin e linfoma de Hodgkin. Neste ano, no Brasil, são esperados 12 mil casos do primeiro tipo e cerca de 3 mil do segundo. Na rede pública, o tratamento começa em 70 dias em média.

Novos contratados

A Globo está trazendo de volta através de contratos de longo prazo conhecidas figuras das novelas, afastadas nos últimos dois anos - e até contratando novos, considerados talentosos. É o caso de Bella Campos, a vilã Maria de Fátima da novela "Vale tudo", que se prepara para assinar seu contrato. Também Paola Oliveira (Heleninha Roitman) será novamente contratada e o ator Renato Góes (Ivan) já assinou o dele por três anos. Com referência a Bella Campos, o público anda dividido.

Mistura Fina

O governo federal iniciou processo que pode levar à aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos pela aplicação de tarifaço contra produtos brasileiros exportados para os americanos. A Câmara de Comércio Exterior foi avisada que o Brasil iniciou consultas e medidas para aplicar a legislação e a Camex tem 30 dias para avaliar se é possível a aplicação da lei. Diplomatas acreditam na medida como forma de abrir um caminho de diálogo com os americanos.

Lula já havia solicitado avaliações sobre possíveis medidas nos setores de óleo e gás, farmacêutico e agrícola. Entre as alternativas discutidas por especialistas nesses setores está a suspensão de direito de propriedade intelectual - o que poderia incluir a quebra de patentes de medicamentos e defensivos agrícolas. No mês passado, o governo anunciou um pacote de medidas para socorrer setores afetados pelo tarifaço, incluindo prorrogação de prazos para pagamento de impostos.

Por conta da pressão da cúpula da federação União Progressistas pelo desembarque do governo Lula, integrantes do União Brasil avisam que o partido só entregará seus ministérios "quando o PP deixar o comando da Caixa". O banco é presidido por Carlos Vieira, indicado por Arthur Lira (PP-AL) e ele não tem a menor intenção de deixar sua cadeira na instituição. Aí, a União mantém titulares do Turismo, Desenvolvimento Regional e Comunicações.

Jair Bolsonaro, que continua acometido de soluços, quer assistir os primeiros passos de seu julgamento, que começa amanhã. Seus mais chegados, inclusive Michelle e filhos, acreditam que ele não suportaria por muito tempo. A nova edição da revista britânica The Economist traz uma foto dele na capa, de terno e cara pintada, mais um arranjo de cabeça feito à base de pelo de búfalo e no topo, dois chifres do mesmo animal. A chamada é direta: "O que o Brasil pode ensinar aos EUA (ou "America)".

O ex -presidente não gostou de vários trechos da matéria publicada. A revista levantou mais dados sobre a trajetória de Bolsonaro em torno da chance de se manter na Presidência através de um golpe de Estado. Outro trecho: "Bolsonaro e seus aliados provavelmente serão considerados culpados. Isso faz do Brasil um exemplo para a recuperação dos países afetados pela febre populista".