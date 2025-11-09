Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Cláudio Humberto

"O PT tenta transformar a CPMI num espetáculo"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) após deputado petista colocar samba no colegiado

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

09/11/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mercosul e nem Brics deram as caras na COP 30

As ausências dos países do Mercosul e principalmente do Brics, organismos multilaterais tão festejadas e bajuladas por Lula (PT), expuseram aos olhos do mundo o fracasso da reunião de cúpula que antecedeu os debates técnicos previstos na COP30. O caso mais grave foi a ausência dos presidentes de países do Mercosul, justo quando Lula ocupa a presidência rotativa do organismo. Para diplomatas, pode ter havido boicote liderado pelo presidente da Argentina, Javier Milei.

 

Inclua-nos fora

A ausência de países do Brics é humilhante, após Lula arruinar relações com os EUA pregando a substituição do dólar nas relações comerciais.

 

Muy aliados

Nenhum dos “parças” do Brics veio à cúpula: Xi Jiping (China), Putin (Rússia), Narendra Modi (Índia) e Matamela Ramaphosa (África do Sul).

 

Piscadela para Trump

Diplomatas suspeitam que isolando Lula na COP30, países do Brics e do Mercosul quiseram “fazer um gesto” a Donald Trump.

 

Até tu, companheiro?

Até o uruguaio Yamandú Orsi, raro esquerdista que conseguiu ser eleito no continente, também não apareceu na cúpula. O Itamaraty silencia.

 

Lula lança TFF após abandonar o Fundo Amazônia

Enquanto tenta arrancar algum dos ricaços com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), Lula (PT) nada diz sobre o Fundo Amazônia, lançado pelo próprio petista em 2008 e sob administração do BNDES. Este ano, o Fundo Amazônia ainda viu pingar nas contas duas doações, uma da Suíça, CHF 5 milhões, e outra da Irlanda, US$5,8 milhões. Ao longo de 17 anos, as doações somaram só R$4,5 bilhões.

 

Esperto e o otário

O tal TFFF de Lula é uma cópia mal feita do Acordo de Paris, firmado em 2015. Prometia US$100 bilhões por ano. Nunca rendeu um só tostão.

 

Apenas cinco

O truque de Lula pegou alguns desavisados no lançamento e arrancou promessas de dinheiro de Indonésia, França, Portugal, Noruega e Brasil!

 

Nossa conta

Enquanto o governo chora no Congresso para aprovar novas taxas e fechar as contas, Lula promete, por nossa conta, US$1 bilhão no TFFF.

 

Brasil prejudicado

Pode escapar pelo ralo a esperança de negociação do tarifaço. Lula passa este fim de semana na Celac, cúpula esquerdista tão radical quanto atrasada, para provocar os Estados Unidos e abraçar o amigo ditador da Venezuela, em vez de priorizar os interesses do Brasil.

 

Impeachment

Estacionou em 1,82 milhão de assinaturas o pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes na plataforma Change.org. No Congresso, já são 41 requerimentos que pedem sua cassação.

 

Faz sentido

Sindicalistas do DF reclamam de câmeras de segurança em escolas. Não querem ser flagrados quando fazem a cabeça e recrutam adolescentes para seus partidos, em sala de aula, longe dos pais.

 

Vale nada

Jorge Seif (PL-SC) criticou a barganha para pautar o projeto da anistia no Congresso, compromisso que tinha sido firmado, mas que foi esquecido. “A palavra, aparentemente, não tem mais valor”, lamenta o senador.

 

Arrocho no terror

Projeto antiterrorismo de Danilo Forte (União-CE) foi bem aceito e o partido do deputado deve fechar questão para votar o texto. A proposta classifica facção criminosa como organização terrorista.

 

Não sabe o que diz

Carlos Lupi foi lacrar na internet, após manutenção da taxa Selic, perguntando “até quando” ficaria em 15%. A invertida veio de seguidores, que lembraram a gastança de Lula, que ele apoia e de quem foi ministro.

 

Rosário no TCE

Wagner Rosário tomou posse nesta sexta-feira (7) como conselheiro no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Indicado pelo governador Tarcísio de Freitas (Rep), Rosário foi controlador-geral de Jair Bolsonaro.

 

Prejuízo

A conta de desastres que castigaram municípios entre 2013 e 2024 é alta, R$732,2 bilhões, soma a Confederação Nacional de Municípios, que registrou 70,3 mil decretos de emergência ou calamidade.

 

Pensando bem...

...comida cara, falta d’água, banheiro sem encanamento... a COP é um microcosmo do Brasil de Lula & cia.

 

PODER SEM PUDOR

Amigo do homem

No aeroporto de Brasília, certa vez, o presidente nacional da OAB, Roberto Busato, encontrou Claudio Fontelles, que embarcava para Buenos Aires em companhia da esposa. Busato observou, referindo-se ao governo Lula (PT), enrolado ek escândalos: “Você saiu (do governo) na hora certa, Fonteles.” O ex-procurador-geral da República, conhecido pelo fervor religioso, admitiu que tinha pistolão: “Deus é meu amigo!...”

Giba Um

"Não estamos ali para fazer discurso. Aquilo não é palco para pirotecnia, discurso...

...eleitoral. Precisamos discutir a responsabilidade dos agentes públicos", do senador Fabiano Contarato (PT), presidente da CPI do Crime Organizado (ele é delegado de polícia)

07/11/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O Escritório de Combate ao Crime Organizado, cuja criação foi anunciada no Complexo do Alemão, é pura marola. É apenas um sopro de consenso entre Castro e Lula. Todos sabem que não dará certo porque não há relação de confiança (era apenas para dar alguma satisfação à opinião pública).

MAIS: o governador Cláudio Castro continuará sua política e até mesmo sua "matança". E o presidente Lula quer fazer uma versão Rio de Janeiro da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto a partir de investigações da PF e da Receita Federal e que mirou o PCC.

Giba Um

Nome promissor

Hoje com 35 anos, Letícia Rodrigues se dedica a diversas atividades artísticas: ela é atriz, bailarina, escritora e roteirista, já são 17 anos de dedicação intensa à arte dramática. Embora seu nome ainda não tenha grande projeção, o reconhecimento está próximo. Letícia está ganhando notoriedade por dar vida ao personagem Sandrão (destaque) na série "Tremembé", da PrimeVideo. Dividiu cena com grandes nomes do universo, como Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Ilana Kaplan, Débora Nascimento, Anselmo Vasconcelos e Felipe Simas. O convite uniu duas de suas paixões: o fascínio pelo gênero true crime e o desejo de consolidar-se no meio audiovisual brasileiro. Ciente das exigências físicas e emocionais do papel, que retrata uma realidade bem distante da sua própria vivência, Letícia encarou o desafio como uma realização aguardada desde o início de sua jornada artística. Durante as gravações, recebeu uma recepção calorosa do elenco e da direção, algo que considera essencial para alcançar os resultados esperados. Ao longo de sua trajetória, perdeu metade de seu peso corporal, enxergando seu corpo de uma nova perspectiva — não mais como um fardo, mas como um canal para expansão e entendimento do mundo. Essa transformação física e emocional intensificou seu olhar sobre a vida e as sutilezas das violências cotidianas. Para ela, navegar entre o teatro e o audiovisual representa um exercício constante de resiliência e adaptação.   As múltiplas funções que desempenha nasceram de uma necessidade: explorar suas capacidades ao máximo. Define-se como alguém que transforma obstinação em profissão e imaginação em um refúgio criativo. Admiradora do realismo fantástico, sonha em lançar uma coletânea de contos. Além disso, Letícia integrou o elenco do filme "Enterre seus mortos", que estreia hoje nos cinemas.

Governo Lula é a 122ª "vítima"

“Botei o Lula na lona" foi o primeiro comentário do governador Cláudio Castro depois de contar 121 mortos na operação policial nos complexos do Alemão e da Penha. "Uso de força proporcional é não apenas legítimo, mas necessário" foi o que escreveu no relatório final da tragédia, considerada euforicamente como um "sucesso". Depois da perplexidade dos primeiros dias, sem saber direito para onde corria e o que falava,  o mesmo Lula classificou a megaoperação policial como uma "matança" e "desastrosa", seguida pelo PT, que defendia "direitos humanos". Nas redes sociais, multiplicou-se a irônica comparação: "Governo Lula é a 122ª 'vítima' da operação de Cláudio Castro". Ele sobreviveu à tragédia ganhando protagonismo, a bandeira da "segurança" e dez pontos a mais na avaliação de seu governo. Os analistas consideraram "nada mal" para um pré-candidato ao Senado, a um ano da eleição. De quebra, seu processo de cassação no TSE ganhou mais 30 dias de "análise": o ministro Antonio Carlos Ferreira pediu vista.

Primeiro golpe

O impacto do primeiro golpe da operação pode ser medido pela comunicação do Planalto. O episódio impôs a Sidônio Palmeira (Secom) seu primeiro revés no cargo. Sua reação foi um tiro no pé. Depois, Sidônio lançou uma campanha (curta) mencionando que "matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime" e que é preciso ter "mais inteligência e menos sangue". Durou pouco no ar. E finalmente, Lula escolheu o lado de participar dessa guerra, preocupado com efeitos em sua nova campanha ao Planalto. De quebra, venceu um round: o petista Fabiano Contarato, senador, será o presidente da CPI do Crime Organizado.

Giba Um

Reta final

Mais valioso que um troféu ou uma medalha de ouro, a ginasta Jade Barbosa espera ansiosamente pela chegada da primeira filha, Eva, fruto de seu casamento com o empresário Leandro Ferlini. Já na reta final de sua gravidez, Jade resolveu compartilhar parte de um ensaio feito, exibindo seus últimos dias com a barriga. Desde que conquistou a medalha de bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris em julho de 2024, Jade não tem participado de competições. Após o evento, a ginasta aproveitou suas férias e se casou com Leandro. Além disso, ela passou por uma cirurgia no joelho direito para corrigir uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior. Devido ao processo de recuperação da cirurgia, já era esperado que a agenda de competições de Jade fosse bastante diminuída em 2025. Assim, a ginasta decidiu realizar o sonho de ser mãe e anunciou sua gravidez em junho. Contudo, ela ressaltou que não tem intenções de se aposentar e manteve uma rotina de treinos.

Giba Um

Virou estrela

Os inimigos de Cláudio Castro costumam dizer que seu forte é sua atuação como cantor e autor de músicas católicas. Ele apareceu no cenário político como vice da chapa de Wilson Witzel em 2018, bolsonarista desconhecido, que costumava dizer que importante, na guerra contra bandidos, "é mirar na cabecinha e pou". Foi derrubado, sumiu e Castro assumiu o governo do Rio. Bandeou-se para o PL e agora sente-se uma "estrela nacional", segundo analistas. Depois da mega batalha, acertou um "escritório emergencial" e nem recebeu Alexandre de Moraes em seu gabinete: levou-o a conhecer dependências de equipamentos contra bandidos.

Caminho errado

Nas redes sociais há um movimento empenhado em mostrar que rotular as facções criminosas como organizações terroristas é um caminho errado, mas pode ser aprovado na CCJ, com apoio de governadores bolsonaristas. As facções visam lucro e atuam como máfias. Têm ramificações na política e no meio empresarial. Controlam distribuidoras de gasolina, infiltração no agronegócio e lavam dinheiro na Faria Lima. Combatê-las exige método, cooperação e inteligência, como diz Bernardo Mello Franco. Não é tarefa que se resolva com guerra e ações espetaculosas.

Pérola

"Não estamos ali para fazer discurso. Aquilo não é palco para pirotecnia, discurso eleitoral. Precisamos discutir a responsabilidade dos agentes públicos",

do senador Fabiano Contarato (PT), presidente da CPI do Crime Organizado (ele é delegado de polícia).

Pedágio alto 1

As regras estipuladas pelo governo para a concessão de financiamento a companhias aéreas com recursos do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil) não foram bem digeridas pela Gol e pela Azul, as duas principais candidatas a receber o crédito. A ducha veio com a exigência de que as empresas beneficiadas aumentem em 30% o número de voos para o Nordeste e a Amazônia Legal. A condição é vista como uma manobra do governo para agradar aliados políticos das duas regiões, além de uma interferência artificial na lógica do mercado.

Pedágio alto 2

As empresas terão de elevar a oferta de voos depois que corram atrás da demanda. O Ministério de Portos e Aeroportos, no entanto, entende que há procura suficiente para o aumento de linhas regulares. Há um projeto na Câmara da deputada Cristiane Lopes (Unico-RO), propondo a abertura do mercado doméstico de aviação da Amazônia Legal para empresas estrangeiras da América do Sul. O projeto nunca ganhou altitude no Congresso.

Vinte mil ônibus 1

O Ministério da Educação vai anunciar uma nova etapa do Caminho da Escola. Trata-se do programa de compra de ônibus escolares com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A licitação deve ocorrer ainda este ano, envolvendo a encomenda de até oito mil ônibus parece tudo feito sob encomenda para a Marcopolo. A empresa está precisando mesmo de boas novas, depois de arranhada pelos resultados do terceiro trimestre. O lucro líquido ficou abaixo de R$ 329 milhões, 1,8% abaixo no mesmo período de 2024.

Vinte mil ônibus 2

Poucas horas após o anúncio do balanço, na semana passada, as ações da Marcopolo caíram quase 7%. Os investidores torceram o nariz. Por isso, a eminente licitação Caminho da Escola chega na hora certa. No setor, a empresa é tida como pule de dez. Desde que o programa federal foi lançado, em 2007, nenhuma outra companhia entregou mais ônibus do que a Marcopolo — cerca de 20 mil.

Limpar a barra 1

O ministro-chefe da Secom, Sidônio Palmeira, vai usar o dinheiro público para tentar limpar a barra do chefe nas redes sociais. Pesquisas diárias para consumo interno captaram desgaste depois do petista defender traficantes, para ele "vítimas dos usuários" (em ocasiões especiais, Sidônio chegou à conclusão de que não se pode deixar Lula falar de improviso, um pouco tardiamente, contudo). O plano é difundir o que Lula não faz: apresentar projetos sobre Segurança atrasados e voltar a falar mal dos EUA.

Limpar a barra 2

A "espuma" pretende fazer as pessoas esquecerem sua recusa de ajuda ao governo do Rio para a megaoperação contra narcoterroristas. Ele deve focar apenas em COP30 nos próximos dias e ser afastado a falar de segurança — e, claro, de improviso. O Itamaraty também foi pressionado a dar celeridade ao encontro com autoridades dos Estados Unidos, que não quis nem saber de COP30. E mais: a pauta do encontro Lula-Trump foi atropelada pelas manchetes sobre a megaoperação.

Mistura Fina

Ainda Lula: se o presidente esperava a repercussão da comoção institucional e o discurso crítico à operação para só então se manifestar publicamente, as sondagens o empurraram ainda mais para dentro da toca. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas (sempre ela), 45,8% afirmaram que a segurança  no Brasil piorou no atual governo,  17,2% acreditam ter melhorado. Os inimigos apoiam-se nos dados para dizer que, no ano da eleição, Lula foi empurrado para um corner. Agora, o petista vai se agarrar no resultado da COP30.

Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, está jogando um pouco recuado, até achando que Hugo Motta, presidente da Câmara, poderá mesmo acabar com seu mandato por volume de faltas não justificadas. A novidade é que as redes estão tomadas por fotos de Eduardo com seu grande amigo Paulo Figueiredo e, numa delas, eles aparecem se beijando na boca, com grande alegria pinosa (pode ser montagem). Com Heloisa, tudo vai bem: ela faz trabalhos como coach e está abrindo um consultório de psicologia (é formada na área).

Lula vem sendo aconselhado a decretar intervenção federal na segurança do Rio e apoiar a ação policial contra o crime. O presidente resiste acha que "vira mais matança". A intervenção no Rio divide o Planalto por ser uma crise "sem fim" e de alto custo financeiro e político. A ala que é contra tem um argumento direto: "A guerra é incontrolável. Não se controla a morte nem quem será culpado por ela".

Relator da CPMI que investiga o roubo a nove milhões de aposentados do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL) lamentou que a polícia não tenha o poder de chumbo contra "corruptos do poder", assim como teve a polícia do Rio na megaoperação contra a facção criminosa. "Tenho pena da polícia não ter a mesma autorização para fazer uso nos corruptos com poder", disse, criticando o silêncio do depoente.

Nesses dias, o depoente Abraão Lincoln, presidente da CBPA, entidade que levou mais de R$ 400 milhões dos aposentados, pôde ficar em silêncio. Gaspar também criticou o habeas corpus (mais um) dado pelo STF a um dos investigados pela comissão dos deputados, podem ficar em silêncio. E desabafou: "Chega aqui habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, esse Brasil não pode continuar sendo dividido dessa forma".

In – Frozen limão siciliano
Out – Frozen de refrigerante

Cláudio Humberto

"O governo Lula mente ao povo!"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre promessa de abaixar a conta de energia

06/11/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

União Brasil quer mesmo ministro fora do partido

É difícil achar no União Brasil quem acredite que o Conselho de Ética do partido vá pegar leve para Celso Sabino e deliberar pela permanência do deputado na sigla. O processo foi aberto após Sabino se agarrar ao cargo de ministro do Turismo de Lula, contrariando ordens da Executiva Nacional para que todos os filiados entregassem os carros no governo petista. O desprezo por Sabino se dá, especialmente, pela aspiração do ainda ministro: disputar uma cadeira no Senado pelo Pará em 2026.

Conta não fecha

Sabino acha que se elege. Só que Lula deve apoiar o governador Helder Barbalho (MDB). E o PT já tem Beto Faro em fim de mandato.

Ministro sem-votos

Pesquisas que avaliam o humor do eleitorado paraense não trazem boa notícia para Sabino. O deputado Éder Mauro (PL), pontua muito mais.

Concorrência

Com chance de se mudar para o MDB, o ministro ainda terá outra dor de cabeça. Além de Barbalho, Chicão Melo (MDB) também quer o Senado.

Aviso prévio

A situação de Sabino no União Brasil já tem dia e hora marcados. Ele deverá tomar pé no traseiro na próxima segunda-feira (10), às 15h.

Lula nem Lewandowski lamentaram policiais mortos

A carta do governo do presidente Donald Trump ao governo do Rio de Janeiro, lamentando a morte de quatro policiais no confronto com narcoterroristas, chamou atenção para o fato de que, até agora, passados 9 dias desde o confronto no morro da Penha e Complexo do Alemão, Lula (PT) e nem Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e – valha-nos, Deus – Segurança Pública, cumpriram o papel de lastimar as mortes dos agentes da Lei ou de apresentar condolências às famílias.

Gentileza americana

A carta do governo Trump, gentilmente em português, foi assinada por James Sparks, do DEA, o departamento de combate ao narcotráfico.

A Lei sob ataque

A reação da esquerda, liderada por Lula, tem sido criticar policiais por reagirem ao ataque de batalhão de narcoterroristas fortemente armados.

Oligofrenia suspeita

“Especialista” dessa esquerda debiloide tingiu os cabelos de vermelho para recomendar pedradas contra bandidos armados de fuzis.

Prevaleceu o original

Renan Calheiros fez o diabo para roubar o protagonismo do deputado Arthur Lira (PP-AL) no projeto da isenção de IR para quem ganha até R$5 mil. Levantou suspeitas, atacou, pintou e bordou, mas, no final, o Senado aprovou o texto original, aprovado na Câmara por unanimidade.

Homenagem a Castro

O deputado Aluísio Mendes (Rep-MA) disse, no podcast Diário do Poder (vai ao ar nesta quinta, às 18h30, no YouTube) que o governador Cláudio Castro será homenageado na comissão da PEC da Segurança.

Isto foi para o lixo

A PEC de Lewandowski pretendia roubar autonomia dos Estados, mesmo sendo responsável apenas por 12% dos investimentos em segurança pública. Já os Estados respondem por 80% dos aportes.

Beneficiando bandidos

Chocou Marcel van Hatten (Novo-RS) o projeto antifacção de Lula. “Prevê até redução de penas para bandidos das organizações criminosas”, alerta o deputado que já anunciou voto contra a proposta.

Veja bem

Resposta malandra da assessoria de Lula esconde quanto custa a diária do petista que curte belos dias em iate no Pará. Dizem apenas “o preço médio da diária”, sai por R$2.647. Mas nada sobre a baita suíte do chefe.

Bafafá

Está uma confusão para a vaga do Senado em Santa Catarina. Jair Bolsonaro já disse que vai apoiar o filho Carlos e é simpático a Carol de Toni (PL). O governador Jorginho Mello (PL), que esteve com Bolsonaro, tem sinalizado apoio a Esperidião Amin (PP).

Pede música

Filipe Barros (PL-PR), que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, promete pegar pesado contra Ricardo Lewandowski, que não deu as caras na audiência. Foi o terceiro bolo.

Na espera

Só cresce a fila de políticos que tentam visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, em Brasília. O governador goiano e presidenciável Ronaldo Caiado (União Brasil) é um que está na lista.

Pensando bem...

...fala-se em isenção, mas bom mesmo era o governo se isentar de aumentar gastos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Ratos na política

Deputados conversavam na Câmara, certa vez, e um deles quis saber o o significado de “gabiru”, quando o País se alarmava com o mensalão, escândalo de corrupção do primeiro governo Lula (PT). Quem esclareceu foi o vice-presidente da Casa na época, o alagoano José Thomaz Nonô, provocando gargalhadas: “Gabiru é rato grande, também chamado de cassaco. No Rio Grande do Sul é ratão do banhado. Em Brasília, tem vários nomes: Delúbio, Silvinho...”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3534, sábado (08/11)
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3534, sábado (08/11)

2

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde
Cortes

/ 1 dia

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde

3

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação
Cidades

/ 1 dia

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3533, sexta-feira (07/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3533, sexta-feira (07/11): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2938, sábado (08/11)
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2938, sábado (08/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 31/10/2025

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?