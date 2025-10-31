Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O PT virou cúmplice do crime por omissão"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) acusa o governo Lula negar ajuda ao Rio de Janeiro

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

31/10/2025 - 07h00
Lula quebra promessa de fazer ‘um mandato só’

A cinco dias do 2º turno da eleição de 2022, o então candidato Lula (PT) garantiu com todas as letras e por escrito, que, vencendo a disputa com Jair Bolsonaro (PL), não tentaria a reeleição. “Eu se eleito serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população”, disse solenemente no ‘X’ (ex-Twitter). Lula mentiu. Do tipo que não honra promessas, lançou sua candidatura à reeleição em 2026 semana passada, já no primeiro dia da visita à Ásia.

Promessa era jogada

A poucos dias do segundo turno, em 2022, muitas pesquisas apontavam quadro apertado entre Lula e Bolsonaro, com vitórias para os dois lados.

Convém não escrever

Lula diz ter “energia de 30 anos” e anunciou na Indonésia, dia 23, que irá “disputar o quarto mandato”. Mas convém não escrever o que ele afirma.

Sem querer querendo

Apenas quatro dias depois do anúncio, o petista chamou de “lapso” e “erro” lançar candidatura na Indonésia. “Eu não tenho voto lá”.

Inimputável e blindado

Apesar do abuso de poder político para se beneficiar eleitoralmente, Lula não será incomodado pelos amigos do TSE por campanha antecipada.

Mulheres são 71% das escolhas de Tarcísio no TJ-SP

Enquanto Lula (PT) escolhe amigos obedientes para o Supremo Tribunal Federal (STF), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) já indicou cinco mulheres e dois homens para o Tribunal de Justiça de São Paulo. As nomeadas representam 71% das escolhas de Tarcísio para integrar o TJ-SP. As nomeações reforçam a presença feminina no TJ-SP e incluem também um magistrado negro, o procurador Derly Barreto e Silva Filho. Tarcísio também nomeou desembargador o advogado Daniel Blikstein.

Suas excelências

São agora desembargadoras Elas Cristina Di Giaimo Caboclo, Ana Paula Patiño, Márcia Monassi, Débora Brandão e Carla Rahal Benedetti.

Pioneirismo

Tarcísio também foi o primeiro governador paulista a nomear mulher para comandar Ministério Público de Contas, Letícia Delsin Matuck Feres.

Um só critério

Em Brasília, a oposição acusa Lula de escolher ministros para o STF que não se importem em usar a toga para demonstrar gratidão.

Fala, ministro

Caberá a Ricardo Lewandowski (Justiça e, creia, Segurança) explicar no sumiço do governo e as lorotas para não ajudar o Rio. Ele é alvo de nada menos que 12 requerimentos de deputados federais de vários partidos.

Fique esperto

Diplomatas em Nova York avisam que manifestações “da ONU” sobre a operação no Rio são obra de brasileiros que ocupam boquinhas de consultores e assessores, inclusive de imprensa, na área de “direitos humanos”. Nem sequer pertencem aos quadros da ONU.

Origem do arsenal

Nenhuma das armas apreendidas na megaoperação era dos CACs, colecionadores e atiradores perseguidos pelo governo Lula. Apesar de autorizados por lei a adquiri-las, têm sido alvo de operações abusivas. Mas os bandidos tinham fuzis das forças armadas do Brasil e Venezuela.

Polícia qualificada

Vídeo do delegado Domingos Vinícius, que viralizou, descrevendo e identificando a origem das armas apreendidas na megaoperação, expõe a elevada qualificação dos integrantes da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Opção por bandidos

Rubinho Nunes (União-SP) observou a “empatia seletiva” da tropa de ministros de Lula que desembarcou no Complexo do Alemão, sem seguranças, mas não deu as caras no velório dos policiais mortos.

Renova DF

O Paraná Pesquisas indica renovação da bancada do DF no Senado. No topo aparecem Michelle Bolsonaro (PL), 34,1%, e Ibaneis Rocha (MDB), 30,2%. São senadores, hoje, Leia Barros (PDT) e Izalci Lucas (PL).

Inocente’ na CPMI

A CPMI do INSS irá interrogar segunda (3) o sindicalista Abraão Cruz, da Confederação dos Trabalhadores da Pesca, suspeita de faturar às custas de aposentados. Movimentou mais de R$409 milhões entre 2024 e 2025.

Lógica torta

O senador Rogério Marinho (PL-RN) criticou a “velha lógica” do governo Lula (PT) de que “traficante é vítima da sociedade” e quem rouba celular “só quer uma cervejinha”. Arrematou: “Enquanto isso, o crime avança”.

Pensando bem...

...PEC não protege contra bala de fuzil.

PODER SEM PUDOR

Como negar aumento

Magalhães Pinto presidia o Senado e tinha uma missão difícil: convencer o presidente Ernesto Geisel a autorizar aumento nos vencimentos dos parlamentares. Marcou audiência e, na hora agá, convidou para ir junto o presidente da Câmara, Célio Borja. O general Geisel recebeu os dois com cara amarrada, em pé, e ainda deu um soco na mesa. Magalhães amarelou: “Presidente, só vim acompanhar o Borja, que tem uma proposição a fazer...” O presidente da Câmara, claro, nada tinha a propor. Os dois balbuciaram algumas palavras e foram embora, cabisbaixos. Nunca mais se falou em aumento.

Giba Um

"Toda vez que eu tiver uma dificuldade, eu vou conversar pessoalmente com ele. Ele tem o meu...

...telefone, eu tenho o telefone dele, nós vamos colocar as equipes para negociar", de Lula, feliz de ter sido chamado de "esse cara" (em inglês) por Trump na Malásia.

30/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A cerca de um ano das eleições de 2026,  estarão em jogo 54 vagas para o Senado, o equivalente a dois terços da Casa Alta. Cada unidade da Federação elegerá dois senadores. Segundo pesquisa da Noekemp, pouco conhecida, há um favoritismo para parlamentares do PL na disputa de Santa Catarina.

MAIS: Carlos Bolsonaro (PL) alcança 32,5% é o grande favorito, seguido pela deputada federal Caroline de Toni (PL) com 18,1% e do ex-deputado Décio Lima (PT), depois o atual senador Esperidião Amin com 9,5%. A posição de Carlucho é resultado da indicação do pai dele, o condenado ex-presidente e do volume de bolsonaristas no estado.

Ameaça de miséria

Entre os primeiros recursos contra condenações impostas pelo Supremo, o apresentado pelos advogados do general Augusto Heleno surpreende. De cara, pedirá a redução da multa para um sexto do salário-mínimo por dia, em vez de um salário integral. Ele não tem outra fonte de renda. Está impossibilitado de exercer outra atividade por conta da idade e do estado da saúde e é o único responsável pelo sustento da mulher. "Tal pena o deixaria em situação de miséria"  R$ 126,6 mil estipulados como multa representariam cerca de seis meses de renda líquida de Heleno. Como aposentado das Forças Armadas, ele recebe R$ 23,9 mil mensais. Quando disse a famosa frase "Vamos para o pau", não pensou em nada disso.

Duas falas

Depois da reunião na Malásia, quando Trump voltou a elogiar o encontro com Lula, o presidente norte-americano resolveu ser mais cauteloso: "Não sei se algo vai acontecer". O grupo avançado já estará entrando em campo com Geraldo Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Hadad, conforme havia se decidido anteriormente. Lula do seu lado, afirmava que "era óbvio que não seria impossível resolver tudo em sua só reunião". E emendava: "Não era possível, nem vocês acreditavam, que numa única conversa, a gente pudesse resolver todos os problemas". A tropa de choque brasileira acha que a próxima reunião acontece na semana que vem.

"Sanha arrecadatória"

Nem responsáveis por arrecadar tributos aguentam a fome por impostos do governo: técnicos da Receita Federal estão incomodados com o "aperto" promovido por Lula e Fernando Haddad contra pagadores de impostos brasileiros, enquanto "alimenta a confusão e a desinformação" com "comunicação desastrosa sobre supostas fake news", segundo relatos da ala profissional do setor. O governo toma "medidas apressadas para arrancar dinheiro dos brasileiros e tapar o buraco sem fim das contas"", dizem os técnicos. E a imagem da Receita "é que fica arranhada".

Currículo

O secretário da Defesa do governo Trump, Pete Hegseth, que comandou ataque aéreo no Pacífico, há dias, implodindo barcos que, supostamente, estariam a serviço do narcotráfico, virou ídolo do senador Flávio Bolsonaro que gostaria de ver ataques semelhantes a barcos brasileiros que transportam cocaína na Baía da Guanabara. Flávio integra o clã Bolsonaro, ninguém precisa dizer mais nada. Já Hegseth tem um currículo e tanto. Ele foi apresentador da Fox News e depois trocou a televisão pelo Pentágono. Viciado em promoção, comanda a maior força militar do planeta. Nos últimos dias, postou vídeos fazendo ginástica na praia e voando num caça F-18, fantasiado de Tom Cruise no filme "Top Gun".

Giba Um

A noiva da vez

A cantora e atriz Giulia Be, que estampa a capa e recheio da Vogue Noiva, deverá se casar no segundo semestre de 2026. A expectativa é que ocorram duas celebrações: uma no Brasil e outra nos Estados Unidos. Seu futuro marido é Conor Kennedy, um empresário e advogado americano, sobrinho-neto de John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, e filho de Robert F. Kennedy Jr., atual Secretário de Saúde e Serviços Humanos. Giulia e Connor estão juntos desde 2021. O romance começou quando ambos começaram a se seguir no Instagram, após a cantora conhecer a irmã de Conor, Kyra, em uma viagem ao México. Giulia foi quem enviou a primeira mensagem, mas a resposta demorou meses para chegar. Quando finalmente começaram a trocar mensagens, não pararam mais. O primeiro encontro pessoalmente ocorreu em janeiro de 2022.  Conhecida por seu lado romântico, ela relembra o primeiro beijo no dia em que se encontraram. "Parecia Réveillon em Copacabana. Fogos de artifício na minha cabeça. É como se eu tivesse desbloqueado novos níveis de conexão". Apesar do design do vestido ainda não estar completamente decidido, ela já tem algumas "preferências": "casar com mangas compridas e gola alta". Giulia confessa que não esperava tanta repercussão em referência ao casamento. No entanto, ela acredita que, de alguma forma, essa exposição pode impulsionar sua carreira. "Se o meu casamento puder ajudar as pessoas a conhecerem o meu trabalho, é algo que eu estou super disposta a encarar e quero que aconteça". Giulia é filha de Paulo Marinho, empresário, executivo, e político Republicanos, ex-apoiador de Jair Bolsonaro, atual simpatizante de Lula.

Trégua Brasil-EUA: diplomacia em cena

Aos poucos, as tratativas entre Brasil e Estados Unidos avançam no conteúdo e na forma. Além das contrapartidas sobre a redução das sobretaxas imposta por Trump, as discussões contemplam o script mais adequado para as etapas decisivas  da negociação, seja a assinatura  de um protocolo de intenções ou  mesmo de anúncio do acordo definitivo. Uma das ideias é uma ampla reunião, por videoconferência , pilotada por Lula e Trump, com a participação do alto escalão dos dois governos, ou seja, o maior número de ministros lado a lado. Haverá a cerimônia presencial com os apertos de mãos de praxe, para a formalização do tratado. Seria uma demonstração a dimensão dada pelos dois países ao acordo. 

Negociação diplomática

Como em toda negociação diplomática, cada passo é medido meticulosamente, como aconteceu no encontro de domingo, na Malásia. Os dois governos vislumbram serventias e benefícios nesse roteiro. E ambos cantariam vitória para  as arquibancadas. Para Lula, a consagração de seu discurso sobre soberania. Para Trump, a exibição das valiosas moedas da troca obtidas pelo acordo. E a participação dos ministros traduziria uma nova gramática das relações internacionais: a diplomacia como espetáculo para os salões e para as redes.

Giba Um

Somos apagados

Descansando em Lisboa, onde mantém um apartamento desde 2018, a cantora Fafá de Belém, usou seu prestígio para criticar a COP30 no qual não participará, desde que foi anunciada. "Sempre fomos apagados. Não adianta fazer um espetáculo para o mundo e tirar os ribeirinhos de casa, para eles não participarem. Não existe Amazônia sem nós. E quando somos proibidos de fazer parte do espetáculo, atenção, algo está errado. Estive nas aberturas de outras COPs, mas na do Pará não fui convidada. Farei um espetáculo no Theatro da Paz, no dia 14,  com o maestro João Carlos Martins, com ingressos populares e renda revertida para o povo de Santo Antônio. É o meu presente, a minha forma de entregar a COP para o povo do Pará". Sobre a política é direta e garante que não tem pretensão nenhuma de se envolver, diretamente nela. "Não poderia ter partido. Sou uma pessoa livre. Prefiro um palanque livre. Sempre serei uma voz pela democracia".

Giba Um

Ameaçado de morte

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre é alvo de ameaças de morte por barrar as investidas bolsonaristas contra o STF na Casa. Um desconhecido demonstrou e até mesmo em áudios e vídeos logo apagados que monitora os passos de Alcolumbre em Brasília e até no Amapá. O chefe do Senado já tratou de reforçar sua segurança e tem observadores até no plenário e nos corredores da Casa. Mais: Alcolumbre tem 41 processos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes parados no Senado e engavetados. E é radicalmente contra anistiar golpistas. 

Excesso de faltas

Há dias, o Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo que pretendia a cassação de Eduardo Bolsonaro, há oito meses escondido nos Estados Unidos, por quebra de decoro. Bananinha escapou graças a um deputado seu amigo que já trabalhou na última campanha de Bolsonaro pai. Eduardo nem se importou pelo arquivo do processo, não indicou advogado e ignorou participação na reunião por chamada de vídeo. Irritado, o presidente da Câmara, Hugo Motta, resolveu cassá-lo por excesso de faltas. Equivale a um prêmio por mau comportamento. E ainda é capaz de tentar recorrer à Presidência, se escapar do ministro Alexandre de Moraes.

Farra dos cartões

Em apenas nove meses, a conta dos cartões de pagamento do governo Lula, os "cartões corporativos", já passou de R$ 77,2 milhões. Apenas 11 cartões da Presidência torraram mais de R$ 4,8 milhões este ano. Já os 924 cartões corporativos no Ministério do Planejamento, por exemplo, gastaram cerca de R$ 7 milhões no mesmo período. Uma conta de R$ 24,5 mil foi paga, mês passado, com um dos cartões do Gabinete da Segurança Institucional de Lula. As despesas dos cartões da Presidência são protegidos por sigilo.

Mistura Fina

Presente no Fórum Esfera, em Belém, o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, revelou que cerca de setenta chefes de Estado devem viajar ao Pará na COP30. Edson Fachin e outros ministros do STF estarão em Belém, para a Conferência. Fachin vai no dia 13 de novembro Dia da Justiça, à Conferência do Clima. E mais: nos primeiros dez dias de funcionamento , após a inauguração, o Museu das Amazônias, em Belém, já bateu a marca dos 20 mil visitantes. 

O PSD acaba de filiar o vice-governador mineiro Mateus Simões e indicou apoiá-lo à sucessão estadual em 2026. O principal nome do partido, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, não estava no evento de  filiação e com essa porta fechada da própria legenda terá de mudar de sigla se quiser concorrer ao governo (ele é o nome favorito de Lula). Gilberto Kassab, dono do PSD, disse , no evento, que o governador Romeu Zema (Novo) e que dará "voz de comando" na montagem da chapa do governo.

O PL se mobiliza para colocar na pauta de votação na Câmara, na primeira semana de novembro, a votação da proposta de anistia, sob relatoria de Paulinho da Força. A ideia é que o líder do partido, Sóstenes Cavalcante (RJ) apresente a demanda na reunião de líderes no próximo encontro. Paulinho insiste em uma proposta que altere a dosimetria, mas a oposição rechaça a ideia e prepara destaque próprio para que proposta volte a tratar sobre anistia. Detalhe: Davi Alcolumbre, presidente do Senado, nem liga: já avisou que não pauta a proposta.

Em seu estilo "sem noção", Lula fez uma declaração envolvendo e depois, tratou de dizer que "foi mal interpretado" traficantes de drogas considerando-os "vítimas dos usuários", durante coletiva na Indonésia, que mantém uma das legislações antidrogas mais severas do mundo. Lá, dois brasileiros já foram condenados e fuzilados e mais um está na fila. Na Indonésia, "tolerância zero" contra drogas é aplicável a indonésios e estrangeiros.

In Cinema: Enterre Seus Mortos
Out Cinema: Amor Apocalipse

CLAÚDIO HUMBERTO

"O Estado do Rio está realmente lutando sozinho"

Senadora Tereza Cristina (PP-MS) após o governo Lula negar ajuda à luta contra o tráfico no Rio

29/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Sócio de Sidônio doou a Boulos e atuou com PT

O elo de Francisco Kertész com o governo Lula (PT) vai além da sociedade com o ministro da propaganda, Sidônio Palmeira, e dos R$12 milhões recebidos de estatais. A lista de doações à esquerda inclui Manuela D’Ávila e Guilherme Boulos, em 2020, e Dilma Rousseff, em 2018. Há ainda uma bela gaita para Geraldo Júnior, vice-governador de Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia, em 2016. A estreia em doações (ou investimentos) foi com o deputado estadual Edmon Lucas, em 2006.

Faturou R$422 mil

A agência de Kertész, Macaco Gordo, tem histórico em eleição. Iniciou em 2012, na campanha do pai, Mario Kertesz, ex-prefeito de Salvador.

Dando e recebendo

Em 2014, a empresa doou R$2 mil ao deputado petista Robinson Santos (BA) e fez contrato com a campanha de Rui Costa ao governo baiano.

Rui repetiu

Além dos R$179,8 mil que levou da campanha de Costa em 2014, a agência voltou a assinar com o petista em 2018, levou mais R$251,5 mil.

Ainda ontem

Fechou ainda contratos com Alice Portugal (R$100 mil), em 2016, e com o petista Zé Neto (R$200 mil), nas eleições do ano passado.

CV’ foi inspirado pela esquerda em presídio do Rio

O “Comando Vermelho”, que ontem (28) atacou as forças de segurança do Rio, gerando a morte de 60 pessoas, é certamente um dos legados mais relevantes das esquerdas para o Brasil de hoje. O “CV” foi criado no antigo presídio da Frei Caneca, na conivência de bandidos comuns com esquerdistas presos por assalto e sequestro. Aprendiz esperto, Bagulhão começou tudo. Sequestrador, assaltante e traficante, ele criou a “Falange Vermelha”, com lema lacrador e enganoso: “paz, justiça, liberdade”.

Aliança do mal

A esquerda articularia no presídio a aliança “política” de Bagulhão com outros dois facínoras, e a “Falange” deu lugar ao “Comando Vermelho”.

Reino do crime

Outro bandidaço criador do “CV”, o “Professor”, fazia pose de intelectual, era quem escrevia petições em favor do crime. Até publicou um livro.

Ganhando força

Adotaram noções de guerrilha e, como ensina a esquerda, com o tempo foram eliminando rivais e se infiltrando, por exemplo, no meio artístico.

Vítimas’ no ataque

Ao lamentar a situação do Rio de Janeiro no combate ao crime organizado, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) lembrou que dias atrás Lula resolveu lacrar no exterior com “traficantes são vítimas”.

Rápidos no gatilho

Procuradores já interpelaram o governo do Rio de Janeiro sobre a operação policial que heroicamente enfrentou bandidos fortemente armados. Não tiveram a mesma agilidade para enfrentar a decisão do STF que dificulta a atuação das forças de segurança nas favelas.

Jogada cruel

Prospera entre políticos de oposição em Brasília a suspeita de que o governo Lula negou ajuda ao governo do Rio, no combate ao crime, para ver o Rio em chamas e, assim, criar o pretexto para intervenção federal.

Offline

Enquanto o Rio de Janeiro vivia o terror nesta terça (28), Lula nem mesmo sabia o que ocorria. O petista deixou o Airbus de lado e escolheu o KC-30 para voltar da Ásia. O avião não tem internet.

Já perdeu

Como na condenação, nem precisa ter julgamento do recurso: será rejeitado por unanimidade. Bolsonaro não pode nem sequer alimentar a esperança de voto vencido do ministro Luiz Fux.

Viva voz

De surpresa na CPMI do INSS, o relator Alfredo Gaspar (União-AL) deu a chance a Henrique Traugott Binder Galvão de evitar a convocação de um colega. Bastava ligar e explicar alguns pontos. O piloto ligado à Conafer passou a mãe no telefone e, no viva-voz, rolou o depoimento surpresa.

Olha no GPS

Para saber se teve horas-extras, o TST liberou o uso de geolocalização para saber se funcionários de laboratório e de um banco estavam na labuta mesmo. Eles reagiram, alegando “violação de privacidade”.

Promoção’ estrangeira

A Embaixada da China no Brasil realiza campanha (paga) na rede social X para promover os objetivos da “Quarta Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China”, entre eles o “fortalecimento do sistema de segurança nacional”.

Pergunta para quem manda

Proibir polícia e depois ameaçar o chefe da polícia, após a alta na criminalidade, é estratégia?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Até o olho era gordo

Os amigos do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) se deliciam com a história do seu encontro “fatal” com a balança, antes da cirurgia que o fez perder dezenas de quilos, no início dos anos 2000. Na farmácia, depositou a moeda para se pesar. Subiu na balança, diante de uma pequena e curiosa plateia de magros e falsos magros. Sorridente, perdeu a graça ao ler o que a máquina imprimiu: “Favor subir um de cada vez.”

