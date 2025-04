O que é preciso para dizer não?

Colunistas

o que mais investiu em universidade", de Lula, comentando a batalha Trump vs. Harvard

Rafa Justus, 15 anos, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, tem traçado um caminho que nada tem a ver com o universo de seus pais. Num podcast, ela contou que quer estudar no exterior, preferivelmente em Londres.



Mais: Rafa quer fazer duas faculdades (Direito, Publicidade, Moda, mas prefere Sociologia) e, na volta depois de quatro anos, construir família. “Tenho vontade de ter uma família grande, três filhos, quero que meus filhos tenham irmãos”.



Foi dada a largada



Faltando pouco mais de dez dias para a aguardada estreia da nova novela das 19h, Dona de Mim, escrita por Rosane Svartman e sob a direção geral de Pedro Brenelli e artística de Allan Fiterman, grande parte do elenco se reuniu no Museu de Arte do Rio, no Centro da cidade carioca, na quarta-feira (16). Esta novela marca o início das comemorações do 60º aniversário da emissora, que será comemorado em grande estilo no dia 26, com direito a um show especial. Entre os protagonistas, destaca-se Clara Moneke, que celebra sua terceira novela e representa mais uma vez uma protagonista negra que comemora. “Eu não entendi até agora. Eu acho que eu só vou entender dia 28, quando estrear a novela. É um caminho muito bonito, porque não é um caminho de dor, não é um caminho de batalhas, é um caminho muito digno, forte, de vitórias, uma história feliz e digna de poder. Muito feliz e muito orgulhosa”. Também fazem parte do elenco principal Tony Ramos, após sua participação na novela Garota do Momento como Roberto Marinho, fundador da Globo, e Claudia Abreu, que retorna às novelas depois de um hiato de 8 anos. A trama explorará cenários como o bairro de Cristóvão e a Barra da Tijuca, prometendo elementos visuais e narrativos envolventes. Durante o evento de lançamento, outras estrelas marcaram presença, incluindo Camila Pitanga, que fará uma participação especial, Giovanna Cordeiro como a antagonista, além de Giovanna Lancelotti, Marcello Novaes, Aline Borges, Rafael Vitti e Marcos Pasquim. Com um elenco tão talentoso, a expectativa é que Dona de Mim se torne um sucesso entre os telespectadores.

Plataforma chinesa ridiculariza o Brasil



Há um novo ponto de discórdia no relacionamento do governo Lula e as bigs techs. A Advocacia-Geral da União (AGU) pretende notificar judicialmente o Kwai para que a empresa retire imediatamente do ar vídeos fakes de Lula, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, que viralizaram em sua plataforma, na semana passada. Nas imagens criadas pela IA (Inteligência Artificial), os três ‘aparecem’ mencionando um link para que as pessoas resgatem dinheiro esquecido em contas de bancos que estaria sendo liberado pelo governo. É uma tentativa de golpe para cima de internautas desavisados. Vídeos similares, com a figura de Haddad, chegaram a circular em outras plataformas no ano passado. O Kwai, plataforma de vídeos controlada pela chinesa Kuaishou, a maior concorrente global do TikTok, já tem histórico de polêmicas no Brasil.



Passado negro



Em 2024, o Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar denúncias de que a Kwai clonou perfis de usuários de outras redes do país, inclusive contas institucionais, como a do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A empresa também teria usado agências especializadas para produzir conteúdo viralizantes, com notícias falsas sobre vacinas e urnas eletrônicas. O Kwai tem 60 milhões de usuários no Brasil. A plataforma chinesa já teria investido mais de R$ 7 bilhões no Brasil desde 2019.



Nome de peso



n A renomada marca de cosméticos Charlotte Tilbury Beauty, com 51 anos no mercado, escolheu a atriz Kim Cattrall para estrelar sua mais recente campanha, intitulada Pillow Talk. Aos 68 anos, Kim exibe um glamour natural em peças de seda e renda, destacando produtos icônicos como o batom Love Effect, o pó Airbrush Flawless Finish e a paleta Beauty Soulmate. Conhecida por sua ousada interpretação de Samantha Jones em Sex and the City, ela traz a mesma confiança vibrante para este ensaio, demonstrando que beleza e autoconfiança só crescem com o tempo. Além do universo rosa da fantasia, a campanha transmite uma mensagem profunda: a importância da autodescoberta e de aceitar a própria autenticidade. Em um mundo acelerado, as imagens convidam à pausa, à reflexão e ao amor-próprio.

Leite no PSD



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que já andou aparecendo como pré-candidato à Presidência em 2026, tem avisado antecipadamente seus aliados que sairá do PSDB e deverá se filiar ao PSD, partido comandado por Gilberto Kassab. O movimento vem sendo conversado desde o ano passado e deverá se concretizar no começo de maio. Seus mais próximos garantem que a decisão já está tomada e dia 6 de maio estaria reservado para Leite assinar sua ficha de filiação. Leite esperava uma decisão sobre uma federação ou fusão do PSDB com outras legendas e o processo emperrou.

Redução da pena



O ex-presidente Michel Temer, responsável pela indicação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal, jurista, acha que é legítima a discussão no Congresso de um projeto de anistia aos investigados dos atos golpistas do 8 janeiro. Só que considera a melhor saída o próprio STF reduzir as penas dos condenados. Temer diz que o Congresso tem direito de editar uma lei, mas “o ideal para criar nenhum mal-estar com o STF, melhor seria o próprio STF fizesse uma nova dosagem das penas”.

PÉROLA



“Tem que não gosta que fale isso, mas é uma vergonha para a elite brasileira que seja um presidente que só tem diploma do Senai o que mais investiu em universidade”,

de Lula, comentando a batalha Trump vs. Harvard.

Bloco de corrupção 1



O ex-presidente peruano Ollanta Humala, condenado por corrupção (recebeu milhões em propina da Odebrecht), pensava em pedir asilo no Brasil, não deu tempo, e já cumpre 15 anos de prisão. Sua mulher Nadine Heredia, que atuava no mesmo setor, foi mais rápida, não esperou a sentença e conseguiu asilo no Brasil. Foi buscada em seu país por avião da FAB (o que nunca aconteceu no Itamaraty) e se disse “perseguida”, mote favorito de Jair Bolsonaro. Quer tratar de câncer.





Bloco da corrupção 2



Como Nadine, Lula também se apresentou como “perseguido” até suas condenações serem anuladas pelo STF. Dois ex-presidentes do Peru já foram presos por causa da Operação Lava Jato e um quarto, Alan Garcia, se suicidou-se quando viu que ia para a cadeia. Todos eram brindados pela ‘generosidade’ da Odebrecht. Também o ex-presidente peruano Alberto Fujimori condenado por corrupção, cumpriu pena longa, mas não aceitou convite de Fernando Henrique Cardoso, disposto a abrigá-lo.





Memória



Toda essa corrupta ‘novela’ faz lembrar Marcelo Odebrecht que, em sua delação, na época da Lava-Jato, afirmou que os US$ 3 milhões pedidos para a campanha de Ollanta Humala fossem doados pessoalmente pelo então presidente Lula. No Brasil, decidiu-se que não houve nada, todos os processos foram anulados ou prescreveram. No resto da América Latina, foram presos ex-presidentes do Peru, Panamá e El Salvador, uma verdadeira “farra de perseguidos”. Nadine Heredia estava longe de ser dona de casa, é uma política mais que ativa e é seu ‘dinheirinho’ é que será “perseguido”.





Almanaque



Há casos famosos na história política do Brasil: um deles envolvia o ex-ditador paraguaio Alfredo Stroessner, que veio para o Brasil depois de deposto durante o governo de José Sarney e ficou por aqui (morava em Brasília) na maior tranquilidade e com gordo saldo bancário. Também tem a aventura do senador boliviano Roger Molina trazido clandestinamente por um diplomata depois de mais de um ano refugiado na embaixada de La Paz. E há ainda o episódio dos boxeadores cubanos Erislandy Lara e Guilhermo Rgondeaux, que abandonaram a delegação de seu país nos Jogos Pan-Americanos do Rio, a Polícia Federal os prendeu e Lula os mandou de volta a Cuba.



Retrato



Para quem não imagina: o maior risco para a economia dos Estados Unidos reside hoje no crescimento acelerado da dívida pública. Em 1969, a dívida somava US$ 366 bilhões. Em 2000, alcançou US$ 5,6 trilhões. Durante a crise financeira de 2008, saltou para cerca de US$ 10 trilhões. Em 2020, atingiu US$ 27,7 trilhões e, em 2025, estima-se que passe dos US$ 35 trilhões, o equivalente a mais de 120% do PIB norte-americano. Esse aumento foi impulsionado por gastos com guerras (como as do Iraque e Afeganistão, além, mais recentemente, da Ucrânia), programas sociais (Medicare, Social Security), estímulos econômicos (como na crise de 2008 e na pandemia de 2020) e reduções fiscais sem contrapartida de corte de gastos (como no Brasil). Todos os presidentes têm contribuído para tal crescimento.





Trump vs. trans



Cinco dias após sua posse como novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deu mostras de que não quer ver figuras trans por perto. Duas primeiras parlamentares trans da Câmara Federal, as deputadas Erika Hilton (PSOL) e Duda Salabert (PDT-MG) já sentiram o impacto da nova política de gênero de Trump. Erika teve sua identificação alterada para masculina na renovação de seu visto para entrar no país. A embaixada americana avisou Duda que o mesmo acontecerá com ela. As duas tinham palestra marcada na Universidade de Harvard no sábado (14) sobre Diversidade. Elas vão recorrer à ONU por considerar o caso “transfobia de Estado”.

Mistura Fina



A viagem de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, sem data para voltar, deverá interromper a próxima Cpac, conferência conservadora que ela organiza desde 2019. Aconteceria em julho, em Manaus, seria uma “anti-COP” e até agora não se montou a estrutura, nem se convidou palestrantes. Mais: Eduardo avisou a família e o PL que seu asilo lá está sendo providenciado e também lhe será concedido cidadania norte-americana. O passo seguinte seria nomeá-lo “embaixador” dos EUA no Brasil.



Pode virar “nitroglicerina pura” a investigação da Polícia Federal de espionagem da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) contra o governo do Paraguai. A Abin é subordinada à Presidência e seu diretor-geral Luiz Fernando Corrêa, figura de confiança de Lula e ex-diretor da PF em seu segundo governo, é tido como homem-chave nessa investigação. Há quem aposte que ele teria determinado a formatação do disco rígido de computadores da Abin.



As relações entre Brasil e Paraguai estão abaladas e o caso também está sendo investigado no país vizinho. A Polícia Federal quer saber qual o papel de Luiz Fernando Corrêa nessa arapongagem. E mais: o objetivo da espionagem era saber o que o Paraguai defenderia em negociação com o Brasil sobre Itaipu, considerado agora muito pouco para o risco elevado.



Enquanto figurões do governo curtem show de Gilberto Gil em turnê com R$ 4 milhões dos Correios falidos, transportadoras penam para receber por seus serviços. Empresários acionaram a justiça cobrando a dívida. Somente uma das ações, curiosamente em “segredo de Justiça”, cobra uma dívida de R$ 395,9 mil. A 17ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal acatou pedidos da empresa e deu 15 dias para quitar o calote, sob pena de paralisação dos serviços.



O processo lista inúmeras tentativas de cobrança extrajudicial: nada deu certo. Os atrasos dos Correios são, em média, de 60 dias até quitação das notas. Outra transportadora do Acre oficiou os Correios, dizendo que a fatura de R$ 200 mil também está atrasada. O show de sábado (12) teve Fernando Haddad na plateia ao lado de gente do grupo petista Prerrogativas (de advogados) que indicou Fabiano Silva para presidir os Correios.



In – Carnes com molho de chocolate

Out – Massas com molho de chocolate

