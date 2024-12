O que esperar do varejo em 2025?

Giba Um

...cidadãos mais merecedores de respeito do que a população civil, que trabalha duro, não vive na farra", de Gleisi Hoffmann presidente nacional do PT.

A apresentadora Eliana está descontente em sua nova casa devido ao pouco espaço no vídeo, embora reconheça que a estrutura da Globo “é coisa de outro mundo”. Acredita que lá não terá o mesmo respeito, apesar dos pesares, que tinha no SBT e seu programa dominical não deve sair tão cedo.

Mais: ela prefere as tardes de sábado, já que o Caldeirão do Mion está desgastado. Até agora, teve de se contentar com um programa no canal fechado do grupo Globo, um programa por temporada na TV aberta e um quadro no Fantástico. Ela não repete essas declarações.

Engarrafar as coisas

A modelo e atriz Cara Delevingne é novamente o rosto da campanha de Natal da Calvin Klein. Em recente entrevista ela disse que a sua prioridade é encontrar equilíbrio em sua vida e que esta posição sempre será uma meta em andamento. “Acho que uma das coisas que eu nunca conseguia acertar na minha vida era equilíbrio. E acho que é uma jornada. Não é algo que você pode aprender da noite para o dia, mas, para mim, realmente acho que é sobre verificar comigo mesma, porque muitas vezes acho que você pode se acostumar a engarrafar as coisas e fingir que está tudo bem. E preciso dizer não e ser capaz de reconhecer quando você precisa de alguns momentos para si mesma”. Ela diz também que se sente muito bem quando inspira outra pessoas. Há tempos Delevingne tem falado abertamente sobre suas lutas contra ansiedade e depressão, e garante que algumas práticas têm lhe ajudado bastante. “Acho que práticas de respiração são muito importantes porque me ajudam a sair da minha cabeça e entrar no meu corpo. E acho que se sentir conectado consigo mesmo é o primeiro passo, e ser capaz de se conectar com os outros porque se você não está conectado consigo mesmo, você está desconectado.” E completa: “Significa que você não está presente, você não está lá. E eu acho que você está muito na sua cabeça, o que é parte da razão... É daí que, para mim, vêm todas as minhas inseguranças, é da minha cabeça me dizendo mensagens sobre mim mesma, que podem não ser verdadeiras ou apenas inúteis. Então é realmente sair desse lugar”.

Brasil-França: mais respingos

Lula conseguiu criar um segundo problema diplomático dentro do problema diplomático com a França. Ele já havia decidido nomear o atual chanceler Mauro Vieira como futuro embaixador do Brasil em Paris. Sua saída da chefia do Itamaraty está prevista no bojo da reforma ministerial programada para o ano que vem. O abalo das relações com o governo Macron não necessariamente inviabiliza a indicação de Vieira. No entanto, na melhor das hipóteses, coloca o embaixador – e a própria diplomacia brasileira – em situação constrangedora. Confirmada sua nomeação Vieira chegará a Paris como um dos artífices da operação que forço o CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, a se retratar após lançar um boicote à carne brasileira. Mais do que isso: aos olhos do governo francês, carregará a pecha de ter sido o ministro das Relações Exteriores que chancelou a declaração de Lula, “Os franceses não apitam mais nada”.

Memória

A tagarelice de Lula encontra paralelo no episódio protagonizado por Jair Bolsonaro em 2019. Ele zombou da primeira-dama francesa Brigitte Macron, a comentar a postagem de um apoiador no Facebook que comparava feições da mulher de Emmanuel Macron com as de Michelle Bolsonaro. Pouco dias depois, para completar a ofensa, Paulo Guedes, então ministro da Economia, disse que “a mulher do Macron é feia mesmo”. O assessor internacional de Lula, Celso Amorim, vive reinterpretando declarações do presidente e é capaz de entrar em cena para garantir a chegada de Vieira à embaixada brasileira em Paris.

Estado de espírito

Capa da Quem digital a cantora, apresentadora e empresária Anitta revelou sobre a dificuldade que teve de conciliar sua carreira no Brasil e a internacional (em ascensão). Revelou também que aprendeu o que pode e o que quer compartilhar de sua vida, principalmente a pessoal. “Quando a gente compartilha demais, a gente está abrindo a porta e dando autorização para que todos comentem sobre a sua vida e tenham opiniões. Não quero dar a oportunidade de ninguém se meter na minha vida e nos meus assuntos”. E garante que a apesar do sucesso se vê a cada dia desacelerando mais. “O problema de saúde que tive e também a saúde do meu pai me ajudaram a olhar para mim, para a minha vida pessoal e um pouco menos para os êxitos da minha carreira. Foi muito importante para eu valorizar os momentos que as pessoas não estão vendo. Acho que se amanhã as pessoas me virem morando numa casinha no interior, menor do que a que vivo hoje, com uma carreira muito menor do que a que tenho hoje, vão falar 'olha, ela fracassou'. O sucesso para mim hoje, depois dessa situação que passei, não tem a ver com quanto dinheiro tenho, se estou aumentando os bens materiais, com mais números de fãs... O sucesso tem a ver com o quão feliz estou”.

Poderosa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concedeu a Karina Milei, secretária-geral da presidência da Argentina a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do estado e disse que foi uma “homenagem ao povo argentino”. Karina estava em São Paulo ao lado do ministro da Economia do país vizinho, Luiz Caputo. Tarcísio, à propósito, participou na semana passada, de um ato em Brasília, ao lado de Lula (não suporta Javier Milei devido às suas ofensas). Karina é a mulher mais poderosa da Argentina. Seu irmão Milei, presidente argentino, não assina nada sem consultar sua irmã. Muitos acham que ela manda mais do que o próprio Milei.

Quem convenceu

Rui Costa (Casa Civil) foi um dos artífices da inclusão da isenção do IR de uma faixa de renda maior da sociedade. Convenceu que a medida era âncora política do pacote, numa jogada de alto risco. Jair Bolsonaro, por meio do ministro Paulo Guedes, anunciou que faria o mesmo movimento durante a maior parte de seu mandato. Não conseguiu nada. No caso, trata-se de uma proposta de campanha do presidente. E seu mandato já está prestes a atravessar o segundo ano. Ela atende a um justo objetivo social. A questão é que vem fora do timing, atrapalhando a credibilidade do resultado primário e a proteção do arcabouço. Sem essa medida, o mercado estaria soluçando menos.

Pérola

“Ninguém duvida que o serviço militar exige esforço e sacrifícios. Isso não faz dos militares cidadãos mais merecedores de respeito do que a população civil, que trabalha duro, não vive na farra”,

de Gleisi Hoffmann presidente nacional do PT.

Polícia Judicial

Os ministros do STF estão preocupados em salvar a própria pele. Entre as iniciativas que vêm sendo discutidas internamente para resguardar sua integridade física, os integrantes da Corte elegeram como prioridade o fortalecimento do papel da chamada Polícia Judicial. A corporação é responsável pela proteção patrimonial dos tribunais e pela segurança dos magistrados durante exercício de suas funções. Há uma mobilização da Corte junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele coloque em votação no plenário ainda neste ano o projeto de lei nº 2447/2022. Há o problema financeiro: o PL estabelece uma espécie de plano de cargos e salários para a Polícia Judicial, fora acúmulo de gratificação da atividade de segurança. Nesses tempos, Fernando Haddad é contra.

Nem um níquel

O governo Lula, que muito se vangloria de sua preocupação ambiental, tem repetido a gestão Bolsonaro em relação ao Fundo Amazônia. O segundo ano do mandato está chegando ao fim e até agora não houve um único aporte nem da União, nem das estatais do Fundo. A última doação federal foi datada em 2018, ainda na era Temer, feita pela Petrobras. A ministra Marina Silva tem cobrado dentro do governo uma injeção no Fundo Amazônia, só que em tempos de corte de gastos, é pouco provável que o governo pingue algum dinheiro diretamente. Os poucos recursos vêm do exterior, com recente doação de US$ 60 milhões feita pelo ainda presidente norte-americano Joe Biden.

Punição para juízes

O Conselho Nacional de Justiça puniu com aposentadoria compulsória 93 magistrados desde 2008: são números levantados pelo próprio CNJ. A aposentadoria é uma das penalidades mais graves aplicadas aos magistrados, como a desembargadora Ligia Maria Ramos Cunha Lima, do TJ-BA, aposentada este mês depois de ter sido investigada por suposta venda de sentenças em um rolo com grilagem de terra, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. O pico das punições em 2010, 19 magistrados. Este ano, foram mais cinco que não precisam dar expediente e tem dinheiro garantido.

Prêmio de consolação

A articulação política do governo segue empenhada em garantir uma vaga para Gleisi Hoffmann no TCU dentro do acordo para apoiar a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara. O próprio Planalto trabalha para esfriar as pretensões de outros nomes do PT para o Tribunal de Contas, como os dos deputados Jilmar Tatto (SP) e Odair Cunha (MG). Muitos partidos dizem que o empenho palaciano por Gleisi não é exatamente uma demonstração de apreço pela deputada, mas sim, a forma encontrada por Lula para se livrar dela.

“Vem para Marinha”

Ainda Gleisi Hoffmann: a presidente nacional do PT tratou de criticar para valer um vídeo divulgado pela Marinha que traz mensagem indireta contra o pacote de Fernando Haddad. O conteúdo institucional, em celebração ao Dia do Marinheiro, intercala imagens de integrantes das Forças Armadas em treinamento e pessoas em momento de lazer. No final, a gravação é encerrada com uma militar questionando: “Privilégios? Vem para Marinha”.

MISTURA FINA

Alvos preferenciais da tesoura do ministro Fernando Haddad (Fazenda), os militares tiveram entre 2020 e 2023 redução no valor médio de remuneração quando foram para reserva ou reforma. O mesmo pode ser observado em relação à pensão militar. Já aposentadorias e pensões de civis vão na contramão e registram alta. São dados da edição de 2024 do Anuário de Gestão de Pessoas no Serviço Público, da ONG Republica.org.

No ritmo que vai, corre o risco de nem sair a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já falou que só vota em 2025 e “se tiver condições fiscais”. Mais: a Confederação Nacional dos Municípios ficou indignada depois do anúncio da isenção de R$ 5 mil no IR. A CNM estima que a medida impõe perda de R$ 20 bilhões aos municípios, boa parte deles já no vermelho.

O Procurador-geral da República Paulo Gonet está empenhado em revogar a mudança nas regras de eleição de presidentes dos Tribunais de Justiça, aprovada pelo Senado em 2022. Gonet formalizou ao STF o pedido de declaração de inconstitucionalidade é a possibilidade de reeleição ilimitada ou mesmo que os magistrados que já ocuparam o cargo de presidente voltem a disputar uma eleição.

Muitos congressistas andam duvidando que o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vá deixar a vida pública assim que encerrar seu mandato no final de 2026. Os mesmos garantem que ele está querendo confetes e pedidos para que permaneça na política e ele será candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, que muitos até apontam chances de vitória, tendo em vista que seu nome é de agrado de parte dos mineiros. Além da aclamação, há quem garanta que Pacheco ainda quer chamar a atenção do presidente Lula, para que ele o apoie na futura empreitada.

O SBT deverá se fortalecer em 2025 com José Luiz Datena, Boninho, Tiago Leifert e o reality show The Voice Brasil, anteriormente produzido pela Globo. De quebra, Ana Furtado e – quem sabe – o desembarque de Galvão Bueno.

In - Terapias integrativas: geoterapia

Out - Terapias integrativas: ventosaterapia