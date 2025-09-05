Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

editorial

O retorno ao básico em Campo Grande

O que a cidade precisa agora é romper com quase uma década de deficiência crônica na prestação de serviços básicos. A perspectiva da população mudará se um novo ciclo começar

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

05/09/2025 - 07h15
Campo Grande precisa do básico. E o básico, por mais surpreendente que pareça, esteve distante da população por um longo período. A ausência de serviços elementares, como ruas em bom estado, atendimento digno na saúde pública e fornecimento regular de medicamentos, foi se acumulando ao longo de anos e se tornou uma marca indesejada da vida cotidiana no município. Quando o essencial falta, o resto parece perder importância.

Essa consciência, felizmente, parece estar de volta. É alentador perceber que o poder público local começa a se mover novamente para atender às demandas mais simples e, ao mesmo tempo, mais urgentes.
Nesta edição, mostramos que a administração municipal prepara um programa para recapear cerca de 50 quilômetros de vias pavimentadas de grande fluxo nos próximos meses.

A notícia não traz promessa de grandes obras faraônicas nem projetos mirabolantes. Traz a decisão de corrigir o que mais incomoda o cidadão comum: buracos e asfalto deteriorado, que prejudicam a mobilidade e aumentam os custos de quem transita pela cidade. Antes tarde do que nunca.

A medida é acertada. E é preciso torcer para que saia do papel, pois o campo-grandense já se frustrou demasiadas vezes com anúncios que não se concretizaram. Melhorar a prestação do serviço público na ponta é, afinal, o que a população mais deseja.

Não é necessário reinventar a cidade, tampouco multiplicar inaugurações com pompa. O que realmente faz diferença são as pequenas entregas, aquelas que resolvem problemas concretos da rotina. Uma rua bem recapeada, uma unidade de saúde com médicos presentes e remédios à disposição, uma escola sem infiltrações e com merenda de qualidade. Nada disso é extraordinário. Mas tudo isso é essencial.

O próximo passo, inadiável, é estender esse esforço de volta ao básico também para a saúde. Melhorar o atendimento nas unidades, reduzir filas, garantir a presença de profissionais e regularizar a oferta de medicamentos não é tarefa impossível, é questão de prioridade e de gestão. Com organização, é perfeitamente possível que o município ofereça um serviço de saúde minimamente adequado, capaz de resgatar a confiança da população e reduzir o sofrimento de quem depende exclusivamente do sistema público.

Não se trata, portanto, de sonhar alto, mas de colocar os pés no chão. O que a cidade precisa agora é romper com quase uma década de deficiência crônica na prestação de serviços básicos. Se Campo Grande conseguir, pouco a pouco, entregar o essencial com qualidade, a perspectiva da população mudará. 
É um efeito psicológico e prático: o cidadão que vê a rua consertada, que encontra o remédio que precisa na farmácia da unidade de saúde, que é atendido com respeito por um servidor público passa a acreditar que o município pode, sim, cuidar dele.

Esse movimento é mais transformador do que qualquer obra monumental.
Uma cidade que se reconcilia com o básico prepara terreno fértil para avanços maiores. Não se constrói um futuro moderno e próspero sem cuidar antes daquilo que é elementar. Campo Grande precisa resgatar essa lógica, e o anúncio do recapeamento de 50 km de vias pode ser o primeiro passo de um caminho mais longo, mas absolutamente necessário.

 

Cláudio Humberto

"O PT é uma farsa e usa a farsa para se manter no poder"

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) sobre a falta de limites petista para manter o poder

05/09/2025 00h03

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Piada: ‘nuvem soberana’ de Lula depende dos EUA

Enquanto atacava o presidente Donald Trump do palanque que nunca abandona, Lula (PT) fechava os olhos à contratação, por 36 meses, do direito de uso da plataforma americana Cloudera pela estatal Serpro, o Serviço Federal de Processamento de Dados, para criação da "Nuvem de Governo", com objetivo de “garantir privacidade e controle de dados do Estado”. Incapazes de desenvolver a solução, os petistas optaram por comprar dos americanos sua lorota grotesca de “nuvem soberana”.

 

In english, please

Evite risada, é sério: o pregão para comprar a plataforma Cloudera “por meio do programa Managed Service Providers (MSP)” será no dia 12.

 

Fantasia desfeita

Diante de provável agravamento das sanções, basta a Casa Branca desligar a Cloudera e a nuvem saberá que nada tem de “soberana”.

 

Piada pronta

O objetivo da lacração chamada “nuvem soberana”, a cargo de Serpro e Dataprev, é “proteger” os dados mais “sensíveis” do governo.

 

Estudem, rapazes

Os petistas não têm sido capazes sequer de perceber que “soberania digital” exige investimento em tecnologia e a qualificação que lhes falta.

 

Em 15 dias, CPMI do INSS superou a da Covid

A CPI mista que investiga a gatunagem contra aposentados e pensionistas precisou de 15 dias para alcançar os 1.577 requerimentos verificados na CPI da Covid. A investigação para inglês ver, no caso da pandemia, excluiu a corrupção do Consórcio Nordeste de governadores ligados ao PT. A organização era presidida por Rui Costa, hoje chefe da Casa Civil de Lula. A CPMI da Covid durou 6 meses e, ainda assim, não deliberou sobre todos os requerimentos: deixou 416 pendurados.

 

Comparativo

Ao longo de midiáticos 6 meses, a CPI da Covid realizou 69 audiências. O impressionante número da CPMI do INSS ocorreu com 5 sessões.

 

Casos de família

Assim como blindaram o Consórcio Nordeste, os petistas tentam impedir a convocação à CPMI do pelegão Frei Chico, irmão de Lula.

 

Xilindró

Sob relatoria do deputado Alfredo Gaspar (União-AL), em apenas 12 dias a CPMI já pediu a prisão de 21 citados na gatunagem bilionária.

 

Ibaneis aprovado

Governador do Distrito Federal em segundo mandato, Ibaneis Rocha (MDB) tem aprovação de 60,2% do eleitorado, segundo o Paraná Pesquisa desta quinta-feira (4). É favorito para vaga no Senado.

 

Michelle e Ibaneis

Brasiliense como Ibaneis, nascida em Ceilândia, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é favorita (36%) para vaga no Senado, tecnicamente empatada (0,4% à frente) com o governador.

 

Nem aí

Mesmo “parça” na caçada a bolsonaristas, o PGR Paulo Gonet foi solenemente ignorado por Alexandre de Moraes, até agora, em sua manifestação contra a ocupação policial da casa de Bolsonaro.

 

Na caçapa

Com a notícia de que passa de 300 o número de deputados que apoiam o projeto da anistia, entrou no radar do governo que a votação da urgência, que acelera a tramitação, pode sair já semana que vem.

 

Não é novidade

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) resgatou reportagens de 2017 com registros do general Eduardo Villas Bôas sobre sondagens para decretar estado de defesa nos dias antes do impeachment de Dilma.

 

Esses ianques...

Já opera no Aeroporto de Guarulhos (SP) um raio X de dupla visão, scanner corporal com tecnologia de imagem avançada e detecção de traços de explosivos. Doação de US$2 milhões do governo dos EUA.

 

Chegou chegando

Vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira (PSD) não economizou tinta na caneta, ao assumir o lugar do titular Wanderlei Barbosa (Rep), afastado pela Justiça. Demitiu mais de 50, incluindo todo secretariado.

 

Galho em galho

Para não largar o osso em ano de Cop30, Celso Sabino (Turismo) pode trocar o União Brasil, que desembarcou do governo Lula, pelo MDB. O ministro é do Pará, que vai sediar o evento, sob risco de ser um mico.

 

Pensando bem...

...acabou que o julgamento popular da semana foi no STJD.

 

PODER SEM PUDOR

Obrigado pelo voto

O deputado João Almeida (PSDB-BA) voava de Brasília para Salvador e se impacientou com uma passageira que atacava os políticos. “A senhora votou em quem para governador?” Ela contou: “No filho de ACM.”. Almeida: “Mas ele morreu! O governador é Paulo Souto.”. A mulher corrigiu: “Ah, foi nesse mesmo que votei”. Ele: “E para deputado federal?” Ela respondeu: “Foi num homem que meu cunhado pediu.” Ele arriscou, brincando: “João Almeida?”. A mulher confirmou: “Esse mesmo. Eu nem lembrava mais...”

GIBA UM

"Vejo agora que estava errado. Eduardo não se faz passar por idiota. É um legitimo e cabal idiota"

de Ruy Castro, jornalista, escritor, acadêmico, revendo o que achava do filho "03" de Bolsonaro

02/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Circula no mercado que, nos últimos dias, a Kinea (leia-se Itaú), voltou a atuar fortemente na ponta compradora de ações da LWSA, a antiga Locaweb. A gestora de recursos já teria ultrapassado os 10% de participação no capital da empresa de tecnologia há pouco mais de um mês, essa fatia era de apenas 5%.

Mais: com isso, tornou-se o terceiro maior acionista, atrás do bloco formado pelos acionistas fundadores (28%) e pela norte-americana General Atlantic (15%), A investida tem alimentado especulações sobre a disposição da Kinea de participar da LWSA, com a indicação de um representante para o Conselho.

Giba Um

Só dá Paris

Quando começou a ganhar fama a empresária, socialite, modelo, cantora, atriz e DJ Paris Hilton, revelou que não queria ser conhecida apenas como a neta do Hilton Hotel, queria ser conhecida como Paris e que trabalharia e teria tanto sucesso, para ninguém controlá-la. E parece que está conseguindo cumprir sua promessa. Paris só é lembrada como herdeira do grupo hoteleiro quando ela mesmo cita. Seu lado empresarial e de modelo estão cada vez mais ocupando a cena.  

Para se ter um exemplo a fundadora e CEO da 11:11 Media traça planos audaciosos para sua empresa:  como criar um ecossistema de entretenimento que envolva desde programas de TV e podcasts até o metaverso. Em entrevista a CNBC disse que “Quero construir a próxima Disney”. Enquanto sua Disney não sai dos sonhos ela continua ganhando o mundo ao estrelar campanhas publicitárias como a de outono/ inverno da  Karl Lagerfeld, que mistura alfaiataria estruturada com  looks mais descontraídos.

“Karl era um verdadeiro original: ousado, icônico e sempre à frente do seu tempo. Sempre admirei o seu espírito rebelde. Fazer parte do mundo de Karl, especialmente nesta campanha que celebra a individualidade e a diversão, parece um ajuste natural".

Paris também foi nomeada embaixadora da marca de cuidados com os cabelos Paul Mitchell. Vale lembrar que no começo  do ano lançou sua  marca de cuidados com a pele, Parívie, uma linha de beleza alimentada pela tecnologia inPHinite Youth e criada em colaboração com a presidente e cofundadora Alexandra Marsh. E não para por aí agora em setembro  irá lançar uma série animada infantil batizada de "Paris & pups”.

Fintechs: vai acabar a farra

A Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Receita e pela Polícia Federal, revelou um segredo de polichinelo: a urgência de se criar um novo arcabouço legal para as fintechs do Brasil. As investigações não apenas escancararam o limbo regulatório em que essas instituições atuam, mas, sobretudo, a existência de uma espécie de sistema financeiro paralelo, quase à margem da lei.

Rapidamente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tratou de anunciar que as fintechs passarão a ter as mesmas obrigações dos grandes bancos junto à Receita Federal. Assessores festejaram: antes tarde do que nunca. As lacunas normativas, contudo, vão muito além do Fisco.

Boa parte das operações desses bancos que não se dizem bancos, mas atuam como tal,  se dá fora do radar do Banco Central e de outros órgãos de regulação, fiscalização e controle. As fintechs não são obrigadas a informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) operações suspeitas de lavagem de dinheiro.  Ou seja: são, por natureza, um terreno fértil para as práticas mais heterodoxas.

Sem cobertura do FGC

Além do mais, há a enorme assimetria regulatória das fintechs, que estimula o desequilíbrio concorrencial. Não  precisam se adequar à Basileia III e, consequentemente, aos índices de capital, não recolhem depósitos compulsórios e estão sujeitos a exigências mínimas, quase inexistentes, em relação a regras de liquidez, testes de estresse e planos de contingência. E diferentes dos bancos, não estão cobertas pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito).

Giba Um

Mais uma polêmica

A atriz e agora artista plástica Regina Duarte, está esperando convites para voltar a atuar, enquanto isso segue pintando seus quadros e de vez em quando posta em suas redes sociais algo ligado a política. Há dias em uma entrevista revelou que a política não a inspira para suas obras e que acha uma injustiça o que anda acontecendo com Jair Bolsonaro, no qual foi ministra.

“Acho que a política tem um espaço no país, e eu sou de outro espaço, sou artista. O que me atrai, mais que a política, é o ser humano. Sou atraída pelas qualidades, as dificuldades e as experiências das pessoas. Então, acho que não tem nada a ver comigo passar a me expressar politicamente a essa altura da vida”.

Nesta semana fez outro post polêmico onde concorda e compartilha  vídeo de um rabino em seu perfil  que diz  "o Brasil faz por merecer todas as sanções impostas" pelos Estados Unidos por conta da zombaria e deboche que o presidente Lula faz com o presidente norte-americano desde que assumiu o governo dos Estados Unidos”.  

Na legenda Regina limitou-se a dizer: “Fico muito triste de ter que concordar com este cavalheiro. Mas você concorda comigo que o povo brasileiro merece mais respeito?”.

Giba Um

"Viking do Capitólio"

Ainda a capa da  revista britânica The Economist desta semana: o grande protetor de cabeça de Bolsonaro (o ex-presidente domina toda a área, com o rosto pintado de verde e amarelo), feito com pele (e chifres) de búfalo, lembra o que usava Jacob Chansley o "Viking do Capitólio", um dos apoiadores de Trump que invadiram a sede do Poder Legislativo americano em 2021, depois da derrota do republicano para Joe Biden. Índios de algumas regiões americanas também usam esse protetor no inverno.

Marina tem pressa

A nova lei do licenciamento ambiental tem causado mal-estar dentro do governo, notadamente entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a articulação política do Planalto, à frente Gleisi Hoffmann.

Marina quer acelerar a tramitação do projeto na Câmara e no Senado. Só que, no cálculo  do Planalto, não é hora de ter pressa. O governo tenta evitar o inevitável: mais uma derrota no Congresso, com a derrubada dos 63 vetos de Lula à nova lei. A bancada do agro já está preparada para ceifar as mudanças feitas pela Presidência.

Pérola

"Vejo agora que estava errado. Eduardo não se faz passar por idiota. É um legitimo e cabal idiota", 
de Ruy Castro, jornalista, escritor, acadêmico, revendo o que achava do filho "03" de Bolsonaro.

2.048 fintechs

Mais: em abril deste ano, o Brasil tinha 2.048 fintechs (hoje, tem mais), segundo levantamento da A&S Partners. Em junho do ano passado, eram 1.592. Em doze meses, essa colônia cresceu 28%, sem o devido ordenamento legal.

O mais próximo de uma regulação das fintechs que existe no Brasil são duas Resoluções do Conselho Monetário Nacional de 2018, derivadas de lei, que  modernizou o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Ambas, no entanto, se tornaram rapidamente anacrônicas, sem a devida força legal para normalizar e regular essas instituições  financeiras por assim dizer.

Crime organizado

Em 2021, o Banco Central  lançou a Lei Complementar nº 182  um pretenso Marco Legal das Startups. Se a nova lei teve alguma consequência mais efetiva foi criar condições para o aumento do número de fintechs. Passou ao largo de impor um sistema normativo rigoroso para essas empresas.

Um dos alvos da Operação Carbono Oculto, o BK Bank é suspeito de atuar como um banco paralelo do PCC (está nas redes). A instituição teria movimentado cerca de R$ 46 bilhões por meio de contas não  rastreáveis entre 2020 e 2024, segundo a Polícia Federal.

Frenético crescimento 

A Operação Carbono Oculto lança luz sobre a Reag  Investimentos, que lotou os jornais de anúncios em sua defesa e seu frenético crescimento. Em 2020, a gestora de  João Carlos Mansur somava apenas R$ 21 bilhões em ativos. Três anos depois, pulou para R$ 163 bilhões. Neste ano, bateu a marca de R$ 300 bilhões sob  gestão. Ou seja: em cinco anos, a Reag multiplicou sua base de ativos 14 vezes. Nesse período, fez mais de uma dezena de aquisições, a maior delas, a da Empírica, que em  junho de 2024, somava cerca de R$ 9 bilhões em ativos.

Olho no porta-malas

Todos os carros que deixarem a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, estão sendo revistados por agentes que também fazem o monitoramento presencial da área externa da residência, em Brasília.

São determinações do ministro Alexandre de Moraes (STF)  necessárias para "impedir qualquer possibilidade de fuga" de Bolsonaro, especialmente se utilizasse o  porta-malas de algum veículo como se esconder e fugir. Hoje, o Capitão e aliados começarão a ser julgados pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Amigos de faixa

Com posições divergentes sobre o 8 de janeiro, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux mantêm uma relação de amizade fora do tribunal. Os dois chegam a treinar  jiu-jitsu juntos em uma sala de ginástica que existe nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Fux é faixa vermelha e branca (coral), a segunda mais alta graduação da arte marcial. Já Moraes é adepto de atividades esportivas com predileção pelo muay thai. Agora, os treinos foram interrompidos por incompatibilidade de agendas.

Coleção

Integrantes dos círculos políticos nacionais, não são poucos aqueles que primam em despejar frases surpreendentes em suas entrevistas, incluindo em vídeo. Não é novidade que o presidente Lula, em  suas habituais falas, é fonte inspiradora de coleções.

O ainda deputado Eduardo Bolsonaro é outro para orgulho dos colecionadores, que incluem outras falas de mais pessoas sobre o alvo. Algumas delas: "Se Tarcísio mudar para o PL para disputar a Presidência, eu mudo para outro partido e também me candidato", "Quero exercer um mandato remoto", "Sou exilado político", "Sou o candidato natural à Presidência", "Só volto ao Brasil depois da anistia", "Ingrato do c..." (xingando o pai") e "Já ganhei a Medalha Federal de Grande Oficial da Ordem do Rio Branco".

Mistura Fina

também frases de Lula contra Eduardo Bolsonaro. Uma delas: "Já falei com Hugo Motta, com vários deputados. É extremamente necessário cassar  Eduardo Bolsonaro, porque ele vai passar para a história como o maior traidor da história desse país. Aliás, um dos maiores traidores da pátria do mundo.

A Secretaria de Comunicação de Lula trabalha em clima de guerra para não deixar a CPMI da roubalheira do INSS afundar o que resta de avaliação não negativa do governo. Tracking de pesquisa diária interna, ferramenta que monitora temas de interesse do Planalto, já indica uma virada de mesa na gordurinha positiva que Lula faturou subindo no palanque após arrumar o inimigo externo Donald Trump, mesmo sacrificando milhares de empregos com o tarifaço dos Estados Unidos.
 
O governo teme o desgaste de Frei Chico, irmão de Lula, cujo sindicato embolsou mais de R$ 240 milhões dos aposentados. Outro com grande potencial de alavancar a onda negativa do governo é Carlos Lupi, ex-ministro de Lula suspeito no mínimo de omissão. O Secom, do seu lado, correu para lançar sua estratégia de não deixar notícias  negativas vingarem e lançou novo slogan do governo. É "do lado do povo brasileiro" (erro de gramática, deveria ser "ao lado do povo brasileiro").

A pouco mais das eleições de 2026, Lula já viajou para 45 cidades brasileiras em 19 estados em 2025. Em oito meses, foi para oito municípios do Rio, seis de São Paulo e sete de Minas Gerais. Mais: o presidente escolheu Belo Horizonte para lançar, no próximo dia 4, o programa Gás do Povo, o novo vale-gás do governo federal. No primeiro ano do terceiro mandato,  Lula teve compromissos oficiais  em 236 cidades do Brasil. Em 2024, aumentou o número de destinos nacionais para 65.

In – Unhas: nail arts minimalista
Out – Unhas: nail arts chamativa

