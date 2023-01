“O STF foi danificado por terroristas. Mas as instituições não são feitas só de tijolos, são feitas de pessoas, coragem e determinação. Vamos mostrar que a democracia segue mais forte do que nunca”,

de ALEXANDRE DE MORAES // ministro do STF, mais uma vez falando dos atos contra os Três Poderes

A jogadora de vôlei Key Alves, que está no BBB23, também sapiossexual, ganha perto de R$ 150 mil mensais, nas redes sociais, especialmente com conteúdo adulto. É bolsonarista e já vendeu fotos de seus pés por R$ 10 mil.

Mais: “O que mais vendo é foto dos meus pés. Gosto de pôr meus pés na cara dos boys”. E completou: “Eu gosto do cheiro do meu próprio pé. O meu chulé é uma delícia”. Os demais concorrentes do BBB23 poderão comprovar.

In – Vinho rosê grenache

Out – Vinho cabernet sauvignon

Corrida para PGR

Já começou dentro do Ministério Público Federal a corrida de candidatos à Procuradoria-Geral da República, a sete meses do fim do atual mandato de Augusto Aras. Os subprocuradores Níveo de Freitas e Mario Luiz Bonsaglia já estão em campanha.

Outro nome bem cotado é Nicolao Dino, irmão do ministro da Justiça, Flávio Dino que, contudo, enfrenta resistências no PT. Ele teve participação no TSE, ao lado de Rodrigo Janot, nos pedidos de cassação de Dilma Rousseff e Michel Temer. Temer sobreviveu e deu o troco: nomeou Raquel Dodge para a PGR, desprezando a lista tríplice enviada pelo MPF, na qual Nicolao era o mais cotado.

O novo governo já pensou na permanência de Aras, mas a ideia foi detonada por Gleisi Hoffmann, Rui Falcão e Jaques Wagner.

O que eles querem

José Múcio Monteiro (Defesa) já está anotando algumas providências que as Forças Armadas querem do governo Lula.

De cara, não querem intromissões em assuntos considerados de natureza interna. Depois, que o Planalto atue pela tramitação no Congresso do projeto que atualiza a Política de Estratégia Nacional da Defesa, aprovado pelo Senado em junho.

O texto aguarda análise pelo plenário da Câmara. E esperam também que Lula garanta verbas orçamentárias para os militares, mesmo em um cenário de enxugamento de gastos.

Sozinho, não

O ex-ministro de Jair Bolsonaro e ex-secretário da Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que logo deverá depor (está preso num batalhão da PM), acha que está abandonado por Bolsonaro, que mesmo lhe enviou um recado através de advogado. Torres já teria confidenciado ao advogado que ninguém espera que ele “cairá sozinho” nesse episódio envolvendo sua suposta participação no vandalismo de Brasília. E já era pensando nisso que voltou ao Brasil sem trazer seu celular. Seria uma arma que poderia disparar à medida em que se sentir prejudicado – e quaisquer outros, não.

Na gaveta

Bolsonaristas do Congresso estão tentando apurar a responsabilidade do ministro Flávio Dino (Justiça) nos atos de vandalismo em Brasília. Pensam em coletar assinatura e instalar a CPI do Dino, com pouca chance.

No pedido de instalação, afirma-se que o ministro teve “ciência prévia e privilegiada” da manifestação. Por outro lado, o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) enviou pedido de prisão por omissão contra Dino: bateu na mesa de Alexandre de Moraes e foi para o arquivo.

Não para

A atriz e apresentadora Mariana Ximenes, 41 anos, não para nem um só instante. Escalada para viver a vilã Gilda (está até de visual novo) na próxima novela das 18h Amor Perfeito, de Duca Rachid e Júlio Fischer, que já está em gravação e deve estrear em março, ela foi escalada para um novo papel.

Foi chamada para trabalhar na série Veronika, do Globoplay, onde será uma delegada na produção, e conciliará as gravações, que começarão somente no dia 6 de fevereiro, com as da novela.

Quando é questionada como mantém a aparência jovem revela: “Tirar a maquiagem antes de dormir, beber bastante água e se exercitar sempre que possível.

A chegada dos 40 mudou a minha percepção de tempo e de como quero usá-lo. Onde quer que eu esteja, estou exercitando estar completamente inteira ali e também estou reduzindo o ritmo.

Quero ficar mais calma. Depois da pandemia, especialmente, tornou-se fundamental para eu ter cada vez mais tempo para cultivar os afetos”. Mariana ainda tem outros projetos: além de uma segunda temporada do Happy Hour com Mariana Ximenes, quer transformar o projeto feito na pandemia online Cara Palavra com Andréia Horta, Bianca Comparato e Débora Falabella numa concepção teatral.

Até nas pescarias

Criticado por falhas durante o ato golpista em Brasília, o GSI – Gabinete de Segurança Institucional é comandado desde 1º de janeiro pelo general Marco Edson Gonçalves Dias, nome de confiança de Lula. Ele atuou na segurança do presidente entre 2003 e 2009.

Estava sempre ao lado do mandatário – até nas pescarias. Foi chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional de Dilma Rousseff, na campanha, voltou a dar apoio a Lula. É um dos interlocutores do presidente junto às Forças Armadas. E defendeu a continuidade de militares no GSI.

Depois de 8 de janeiro, o ministro-chefe do GSI poderá perder atribuições, até mesmo a retirada da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do guarda-chuva do órgão. A inteligência de Estado deverá ser feita pela Casa Civil, comandada por Rui Costa e mais próxima do presidente. A medida conta com o apoio da Polícia Federal (é um pleito antigo dos agentes). E a estrutura do GSI está sendo mudada: menos militares, mais agentes civis.

De outro jeito

A influenciadora e empreendedora Patrícia Ramos, 22 anos irá realizar um sonho, mas de forma bem diferente, melhor do que imaginava.

Com mais de 4 milhões de seguidores no TikTok e 3 milhões no Instagram, ficou conhecida por compartilhar seu dia a dia e dicas de maquiagem para negras sempre com muito humor. Aos 20 anos ela também criou o e-commerce de roupas Collection By Paty, agora está no BBB.

Não ela não será uma participante, como sonhava, foi convidada por Boninho para fazer parte da equipe como repórter da 23ª edição do reality-show ao lado de Ana Clara, Vivian Amorim e Jeska Grecco.

E comemorou a oportunidade: “Me sinto muito feliz e lisonjeada por ter recebido o convite para fazer parte desse time incrível. Eu sou muito fã de BBB e sei o quanto o programa mexe com o coração dos espectadores, e a expectativa que a galera tem por mais uma temporada”.

Arma especial

Na invasão dos prédios dos Três Poderes, em Brasília e na prisão de muitos golpistas que estavam também nos acampamentos perto do QG do Exército, PMs apreenderam estoque de pedras, paus (até com pregos) e uma arma especial: estilingue.

Foi muito usado por milicianos, que utilizavam escudos e viseiras para se protegerem. Os atacantes pareciam ser treinados nesse novo tipo de combate. Mais: se os PMs soltavam bombas de gás lacrimogênio, os golpistas usavam rojões.

Contra Bannon

O governo brasileiro vai processar na Justiça norte-americana o ideólogo, estrategista e guru da extrema direita, Steve Bannon. Conversações estão sendo feitas com o Departamento de Estado norte-americano.

O GSI, comandado pelo general Marco Edson Gonçalves Dias, participa dos entendimentos, buscando colaboração do FBI no rastreamento das comunicações de Bannon com Jair Bolsonaro, seus filhos e bolsonaristas radicais. Bannon seria o responsável pela produção maciça de fake news sobre o episódio de vandalismo em Brasília.

Em família

Além de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, há outros nomes que personificam o trio de investidores no escândalo dos R$ 20 bilhões (há quem aposte que vai a R$ 40 bilhões) da Americanas. Começa por Paulo Alberto Lemann, filho de Jorge Paulo. Há ainda Eduardo Saggioro Garcia, parente de Mônica Saggioro, sócia de Lara Lemann, também filha de Jorge Paulo, na Maya Capital. No Conselho da Americanas tem Claudio Moniz Barreto Garcia, que está no grupo há mais de 30 anos. É um dos mais próximos de Marcel Telles e hoje é chairman da Fundação Telles.

AlÔ, ALÔ

O presidente Lula não tem celular: atender chamadas sempre foi uma atribuição de um ajudante de ordens (ele não quer mais um militar e está escolhendo um civil).

Prioridade absoluta nesse celular para chamadas a qualquer hora têm os ministros Rui Costa, Fernando Haddad e Alexandre Padilha. E enquanto o novo ajudante de ordens não aparece, quem está carregando o celular é mesmo a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, quando estão fora do governo.

MISTURA FINA

RUI Costa (Casa Civil) acaba de anular a Portaria nº 57, de 1º de janeiro, que decretou uma leva de exoneração de diretores de institutos e autarquias veiculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Todos os 27 nomes afastados voltaram aos cargos anteriores. A Portaria causou reação dentro da Pasta: muitos diretores foram eleitos, cumprem mandatos e não poderiam ser exonerados. Pior foi o constrangimento a que os servidores foram submetidos, a maior parte deles soube do afastamento no dia 2 de janeiro, durante a posse da ministra Luciana Santos.

NO bloqueio de contas de financiadores dos atos de vandalismo em Brasília, decretado pelo STF, a ideia é conseguir levantar cerca de R$ 40 milhões que serão usados na reconstrução do que foi destruído nos três prédios públicos. As ordens de bloqueio são detalhadas: armas de fogo em nome dos envolvidos serão apreendidas e haverá restrição para venda de veículos, além da decretação de indisponibilidade de imóveis rurais e urbanos e de embarcações e aeronaves.

LULA já pensou na solução que toparia para a privatização do Porto de Santos, pleiteada pelo Governador Tarcísio de Freitas. Em vez de transferir todo o empreendimento à iniciativa privada, passaria somente o controle dos serviços prestados no local às empresas e manteria a autoridade portuária, responsável por conceder outorgas, sob gestão estatal. A alternativa também evitaria questionamentos do TCU, que resiste à transferência da fiscalização à iniciativa privada.

DEPOIS do presidente Joe Biden, será a vez de líderes da América Latina expressarem seu apoio a Lula. segundo informações do Itamaraty, a Comunidade de Estados Latino-americanos (Celac) vai aproveitar a reunião de cúpula dos próximos dias 23 e 24 de janeiro para fazer uma manifestação em defesa da democracia e das instituições brasileiras e em desagravo do presidente recém-empossado.

OS ministérios da Mulher, Direitos Humanos e da Igualdade Racial, têm pouco mais de R$ 700 milhões para gastar em despesas discricionárias neste ano. As pastas foram recriadas por Lula que nomeou Cida Gonçalves, Silvio Almeida e Aniele Franco, respectivamente, como ministros. Para comparar, o Ministério da Cultura, também recriado por Lula, tem R$ 6,2 bilhões à disposição.

EMISSÁRIOS do ministro Márcio França (Portos e Aeroportos) sondaram dois nomes para compor as secretarias do Ministério: Ogarito Linhares e Adalberto Tokarski. Ambos carregam dois handicaps que não tem qualquer ligação com empresas privadas da área portuária e possuem experiência no setor. Linhares foi diretor da Outorgas Portuárias do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Tokarski, por sua vez, ocupou o cargo de diretor-geral da Antaq.

