"O time da Faria Lima adora um bolsonarismo envernizado. Tudo o que eles querem é um Bolsonaro...

que coma de garfo e faca, que é o Tarcísio. Mas a Faria Lima não tem voto, quem tem voto é o Bolsonaro. Na prática, quem Bolsonaro indicar, será o candidato", de Guilherme Boulos, Secretário-Geral da Presidência

26/01/2026 - 06h00
O presidente Emmanuel Macron, da França, já avisou que não quer entrar nesse anunciado Conselho da Paz para a Faixa de Gaza criado por Trump, que será seu líder absoluto, com controle do americano. O presidente Lula também quer ficar de fora: está ensaiando como comunicar sua negativa ao presidente dos Estados Unidos.

MAIS: aliados já informaram que o Conselho não tem legitimidade internacional, não há regras de funcionamento, não há processo transparente de tomada de decisões, tudo será definido por Trump. Lula precisará ter muita cautela para escapar dessa armadilha política. Também já sabem que o Conselho é mais um ato de hostilidade à ONU.

Adriana em dose dupla

A supermodelo Adriana Lima, que um dia (tempos atrás) cogitou em deixar a carreira de modelo (ainda bem que não aconteceu) está em duas capas  de revistas:  na Vogue e na Harper’s Bazaar Espanha. Entre muitas confissões nas entrevistas contou que tem muito alegria e honra em ter sido uma Angel (apelido dado as modelos de destaque em trabalhos  e desfiles da grife Victoria’s Secret). “A Victoria's Secret fez parte da minha vida e da minha carreira, eu cresci com aquela equipe! As lembranças são inúmeras e sempre ficarão comigo. Tivemos tantos momentos incríveis juntas, e eu aprendi muito sobre a indústria naqueles primeiros tempos. Sou muito grata por essa fase da minha trajetória”. Aliás falando em trabalho ela disse que vê o trabalho como uma forma de dar vida à arte e que nunca passou por uma situação desconfortável.  “Acredito firmemente que, se você tratar as pessoas com gentileza e respeito, isso lhe será retribuído. E suponho que, sendo assim, o que recebi na vida foi algo semelhante. Suponho que seja por isso que tive tanta sorte, porque nunca precisei enfrentar nenhuma situação desconfortável na minha carreira. Acho que sou abençoada”. Mais: apesar de ser super requisitada para diversos trabalhos, Adriana revelou que deu uma freada no ritmo profissional para passar um pouco mais de tempo com a família. “Passar tempo com minha família e, ao mesmo tempo, trabalhar em projetos empolgantes que realmente me realizam é o que dá sentido à minha vida. Encontrar essa harmonia entre trabalho e vida pessoal me traz muita alegria. A maternidade tem sido a jornada mais linda. Ser uma mãe presente e passar tempo com meus filhos é a minha coisa favorita no mundo. Isso me ensinou, acima de tudo, a ter paciência e a relaxar um pouco! Sempre fui uma pessoa muito organizada, e meus filhos me ensinaram a me soltar às vezes e a abraçar o caos”.

Correndo atrás da Linha 17 do Metrô

Talvez Tarcísio de Freitas queira ‘apenas’ mais uma obra para exibir em sua campanha à reeleição. Ele sabe que não estará na cadeira de governador em abril, prazo limite para sua eventual desincompatibilização. O fato é que tem feito forte pressão sobre a Agis Construção, responsável pelo projeto, para que a inauguração da Linha 17-Ouro do Metrô seja realizada até o fim de março. Vai ter de ser tudo à toque de caixa. O cronograma está atrasado. A empresa não conseguiu entregar as oito estações e o pátio de manobra até dezembro conforme o contrato. A obra é uma das meninas dos olhos de Tarcísio, mais pelo simbolismo político. É um monotrilho elevado de cerca de 6,7 km que vai ligar o Aeroporto de Congonhas as linhas 5-Lilás do Metrô e 9-Esmeralda da CPTM, atendendo uma demanda estimada em até 100 mil passageiros por dia.

Correndo atrás 2

Ainda a Linha 17- Ouro: ao cortar a fita de inauguração, Tarcísio concluirá um projeto que, para idas e vindas, já leva mais de uma década de atraso. O cronograma original previa a entrega da Linha 17 para a Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Ou seja: em maior ou menor medida, a entrada em operação será um troféu, seja para um candidato à reeleição ao governo de São Paulo, seja para um postulante à Presidência da República.

Dando a volta por cima

A grife americana de moda Guess escolheu  a influenciadora digital e empresária Chiara Ferragni para ser a protagonista de sua campanha de Primavera/Verão de 2026, com fotos tiradas pelos Irmãos Morelli. Esta iniciativa posiciona Ferragni como um símbolo de inovação, autoafirmação e influência nas plataformas digitais, criando uma ligação entre a herança da grife e a cultura contemporânea. A campanha alterna entre imagens em preto e branco e coloridas, revelando a rica história da marca enquanto apresenta uma perspectiva moderna e socialmente engajada, onde as fotografias ressaltam a versatilidade  e refletem a dualidade da coleção e da mulher que representa a grife nos dias de hoje. É a primeira campanha, poucos dias após  Chiara ser absolvida em um caso de fraude ligado a campanhas beneficentes,  que expressou sua imensa alegria em retornar, quase 13 anos após a sua primeira campanha. "Este trabalho significou muito mais do que apenas uma campanha convencional para mim; surgiu em um momento em que eu ansiava por um novo começo, uma chance de compartilhar a minha história como sou atualmente, uma pessoa mais consciente e tranquila. Trabalhar com uma marca emblemática como a Guess, que possui uma história relevante na moda, me fez sentir acolhida e à vontade para expressar todas as minhas diferentes facetas”.

Ainda Tarcísio

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas deveria ter visitado ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha: em cima da hora, alegou transferência de data (ainda não marcada) devido a agenda cheia no governo. Havia avisado que sua intenção "era rever o grande amigo “e que não pretendia falar de política com o Capitão, ainda em fase delicada de saúde. Dois dias antes, deu entrevista e disse que "seu candidato ao Planalto era mesmo Flávio Bolsonaro". Muita gente ainda não levou a sério e Tarcísio gostaria de ouvir isso do próprio ex-presidente. Recebeu, contudo, recado para não cansar Bolsonaro com nenhuma pressão nessa área e preferiu adiar a visita.

Três ministros contra

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, enfrenta um dilema: se decidir colocar em votação a proposta de um código de ética para o Supremo, pode conquistar a maioria no plenário, mas a aprovação pode ser interpretada como uma censura a Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, tido como descompromissados com a ética. Além disso, a ação de Fachin pode inspirar o caminho para a CPI do Banco Master, articulada pela oposição ao governo Lula. Além de Toffoli e Alexandre, também Gilmar Mendes é contra a proposta e ter o trio jogando abertamente contra ele pode ser um mau negócio. No geral, hoje o clima no Supremo é recheado de tensões, mesmo entre os indecisos se aprovam ou não.

Pérola

Gleisi, senadora

Está decidido: a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, será mesmo candidata ao Senado pelo PT do Paraná. Lula precisa fortalecer a base eleitoral do estado que, nas eleições de 2022, foi mais do que favorável ao então candidato Jair Bolsonaro. Nesse acordo entre Gleisi e Lula, teve direito a foto dos dois, ao lado de Edinho Silva, presidente do PT e Enio Verri, diretor-geral de Itaipu, que seria o candidato do partido ao Senado. Gleisi deve participar da chapa do pré-candidato ao governo do Paraná, Requião Filho (PDT).

Quase

O governador Ratinho Jr. está quase animado para concorrer ao Planalto pelo PSD embora o governador Eduardo Leite também gostaria de estar no páreo. Agora, Ratinho Jr contratou duas pesquisas para definir se vai mesmo ou não disputar a Presidência da República. A elite paranaense já embarcou totalmente na candidatura e o dinheiro não será problema (caso contrário, sai para o Senado). E quem se animou a voltar a olhar pesquisas para avaliar se disputa eleições é Wilson Witzel, ex-governador do Rio, que foi cassado de maneira rápida. Pelas intenções de voto levantadas lá as chances de Witzel (uma surpresa no passado são poucas.

Entrando em campo

Depois de muita insistência (ele precisa reforçar seu palanque em território mineiro), Lula conseguiu que o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aceitasse sair candidato ao governo de Minas Gerais. Só que teria de trocar de partido: já está conversando com o União Brasil. Se não der certo, Lula -  também se vencer, claro - gostaria de tê-lo em seu próximo ministério. Prefeita de Contagem, a petista  Marília Campos será candidata ao Senado na chapa de Pacheco. O mineiro escolhe o vice e outro nome ao Senado.

Uns e outros

Preocupa o PT o cenário do Ceará, que anda adverso com o governador Elmano de Freitas. Mesmo com a máquina na mão, o petista  não consegue sair do empate com Ciro Gomes (PSDB) nas pesquisas. Por outro lado, com tudo para assumir a Casa Civil quando Rui Costa sair para disputar o Senado, Miriam Belchior, relíquia do PT (está lá desde 1981), está mais que pronta. Em 1986, casou-se com Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, assassinado em 2002. E mais: nem de longe está pacificada a relação PT-PSD. Famintos por poder, petistas querem chapa puro sangue ao Senado, com Jaques Wagner e Rui Costa. Só que o  Ângelo Coronel quer renovar o mandato.

Palestra

Jurista e professor Ives Gandra da Silva Martins ministra palestra na solenidade de posse dos Juízes do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) - Biênio 2026/2027 na próxima segunda-feira (26), às 11h30. O evento será realizado no Grande Auditório da Secretaria da Fazenda e Planejamento,  na Avenida Rangel Pestana, 300, no bairro da Sé, em São Paulo. Reconhecido como uma das maiores autoridades do país em Direito Tributário e Constitucional, Ives Gandra da Silva Martins levará sua experiência acadêmica e jurídica para o ato solene.

Dupla homenageada

Com sua 28ª edição marcada para abril de 2026, o Festival de cinema Brasileiro de Paris definiu o casal Lázaro Ramos e Taís Araújo como os dois homenageados do evento, tanto por suas trajetórias individuais como pela relevância de sua atuação conjunta no audiovisual. Tais, 30 anos de carreira, soma 30 produções na televisão e dez filmes no cinema; Lázaro, 27 anos de profissão, 30 produções na TV e 40 longas-metragens, O festival vai exibir uma seleção especial de filmes dos dois.

Mistura Fina

O PT espera a escolha de Tarcísio: se ele preferir tentar renovar o mandato, o partido pode ficar sem candidato próprio ao governo paulista ou apoiar um nome do PSB (Márcio França). Geraldo Alckmin não se animou. Simone Tebet, ainda no MDB, namora o PSB e pode concorrer ao Senado com a camisa socialista. O MDB apoiaria Tarcísio. Detalhe: Lula ainda pode insistir com Fernando Haddad para o governo de São Paulo (desde que Tarcísio dispute o Planalto).

Não bastasse ignorar a paridade de gênero na hora de escolher ministros de Estado ou indicações para tribunais superiores, Lula também coloca no fim as prioridades das agendas privadas com as mulheres que ocupam alguma pasta na Esplanada dos Ministérios. Dos 10 ministros com menor número de agenda com o petista, sete são mulheres, todas com no máximo duas reuniões com o chefe.

Marcia Lopes (Mulheres), Margaret Menezes (Cultura) e Cida Gonçalves (ex-Mulheres), tiveram apenas um despacho com Lula em 2025. As três ministras empatam em reunião com Paulo Pimenta (ex-Secom), só que ele ficou só uma semana de 2025 no cargo até ser afastado. Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Anielle Branco (Igualdade Racial), Luciana Santos (Ciência) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos) têm dois. O mais recebido por Lula no período foi Rui Costa (Casa Civil).

Economista e diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado, Marcus Pestana não vê chances,  para grandes mudanças no campo fiscal e econômico do ano. E é claro quanto ao motivo: ano eleitoral. O mineiro avalia que, em 2027 ainda, a necessidade do ajuste do setor público vai se impor, seja qual for o governo ou quem seja o presidente.

Pestana cobra investimentos em educação para o país e lembra que a Coreia do Sul tinha índices piores que os do Brasil. Ex-membro do Conselho de Administração dos Correios, Pestana Não vê muitas chances da estatal escapar da crise financeira instalada. "Os Correios viraram uma empresa de logística como outra qualquer de encomendas, só que isso não justifica a existência de uma estatal", diz.

In – Caipirinha de açaí

Out – Caipirinha de banana

"Se comporta como um capacho do STF"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ) sobre conduta do PGR Paulo Gonet no Caso do Master

24/01/2026 07h00

Mudança no Caso Master fica para após o Carnaval

Em ao menos dois gabinetes do Supremo Tribunal Federal (STF) as apostas são de que o ministro Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master na Corte, só vai tomar uma decisão sobre descer ou não o processo para a primeira instância após o Carnaval. Nos corredores do STF, contam que o ministro até admite tirar o caso do Supremo, mas não corre o risco de eventual declaração de suspeição. E, quando o processo voltar ao STF, pelo trâmite natural, Toffoli deve reassumir a relatoria.

 

Mise-en-scène

Nota do presidente do STF, Edson Fachin, em “defesa” da “democracia” e do ministro, foi vista como preparativo para se livrar do caso.

 

Passo a passo

Parte da construção da “descida” de instância está nos depoimentos à Polícia Federal de enrolados no caso, nesta segunda (26) e terça (27).

 

Na pressão

Caso haja resistência, as decisões de Toffoli devem ser levadas ao Plenário da Corte, sob risco de derrota e enfraquecimento público.

 

Arestas

Antes da decisão, Toffoli deve se reunir com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. O ministro está em pé de guerra com a instituição.

 

Lula ataca ‘defensores’ do Master, que não existem

Lula (PT) é um contador de lorotas. Após pesquisas internas detectarem que para a maioria dos brasileiros o caso do Banco Master é mais um escândalo do seu governo, o petista atacou ontem os que defenderiam o banqueiro Daniel Vorcaro. O problema é que não há ninguém fazendo isso, exceto seus aliados no Senado, que tentam impedir CPI ou CPMI para o caso. Apenas formaram, com o Centrão, um “grupo de trabalho” para “acompanhar”. Outro problema de Lula é o envolvimento de figurões do PT da Bahia no ingresso do Master nos empréstimos consignados.

 

CredPT na veia

Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, conseguiu que o Master assumisse o CredCesta, consignado do governo de Rui Costa (PT) na Bahia.

 

Petistas em ação

Tudo foi realizado em 2018 em articulação com o o atual ministro da Casa Civil de Lula e com o senador Jaques Wagner (PT-BA).

 

Sem autorização

A CPMI quer investigar 338,6 mil consignados do Master no INSS, dos quais 252 mil (74,3%) não teriam autorização dos aposentados.

 

Minas prospera

Minas Gerais fechou bem 2025. Foram quase 1.500 empresas abertas por dia ao longo do ano passado, ou mais de 532 mil. As contas são do Sebrae Minas com base nos dados da Receita Federal.

 

Enfim, Brasília

Nikolas Ferreira (PL-MG) deve chegar a Brasília amanhã (25), destino da caminhada por justiça aos apenados pelo 8 de janeiro de 2023. O ponto exato é a Praça do Cruzeiro, onde aconteceu a primeira missa da capital.

 

Só subindo

Ao menos até ontem (23), já eram seis as representações contra o ministro Dias Toffoli (STF), relator do processo do Banco Master. A chance de dar em algo é bem perto de zero.

 

Estadista da América

Em artigo no Diário do Poder, o ex-presidente José Sarney criticou o Javier Milei por não haver lembrado, no acordo com a União Europeia, o papel do argentino Raúl Alfonsin, “grande Estadista da América”, na criação do Mercosul. Que também deve a existência ao próprio Sarney.

 

Tá proibido

Alexandre de Moraes proibiu qualquer manifestação ou acampamento próximo à Papuda, em Brasília. A ordem do ministro é para retirada imediata e prisão em flagrante para quem desobedecer a desocupação.

 

Deu ruim

O ex-vereador de São Paulo Fernando Holiday teve que abandonar caminhada por justiça, encabeçada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Ele acabou com o joelho lesionado durante o percurso.

 

Não pode

A coluna registrou pedido da defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier para que pudesse desenvolver trabalho militar para poder reduzir a pena. A decisão de Alexandre de Moraes foi por recusar a solicitação.

 

Só em fevereiro

Ficou para 11 de fevereiro a próxima audiência do processo que pede a extradição da ex-deputada Carla Zambelli. Condenada no Brasil no caso da invasão do sistema do CNJ, Zambelli se mandou para a Itália.

 

Pensando bem...

...só faltou ter pedalinhos no resort.

 

PODER SEM PUDOR

Sem intimidades

No final de 1964, o então coronel que mais tarde seria o célebre brigadeiro João Paulo Burnier, assumiu o comando da Base Aérea de Santa Cruz. Chefe rigoroso, era muito temido por todos. Certa vez, numa sexta-feira, ligou para o Oficial de Dia, tenente Tomaz:

– Tenente, soube que amanhã haverá seção de cinema na Base.

Qual será o filme?

O tenente, nervoso, respondeu com a voz trêmula:

- “Eu, Você e o Destino”.

O comandante Burnier não entendeu direito:

- O quê?

Para evitar intimidades, o tenente se apressou em corrigir:

- O filme é “Eu, o Senhor e o Destino”...

"É um direito que já decidiram negar"

Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, sobre prisão domiciliar a Jair Bolsonaro

23/01/2026 07h00

Manutenção de palácios de Lula custa R$8,4 milhões

Para manter os palácios presidenciais sempre tinindo para receber Lula (PT) e Janja, o pagador de impostos, que banca toda essa fartura, desembolsou mais de R$8,4 milhões desde 2023, quando Lula subiu a rampa do Planalto (palácio de manutenção mais cara, inclusive). Levantamento da coluna, com dados da Casa Civil, considerou o Planalto, Alvorada, Jaburu e a Granja do Torto, espécie de casa de campo da presidência, como palácios utilizados pelo casal de petistas.

Escritório de ouro

Nos três longos anos de Lula, a manutenção do Planalto custou ao pagador de impostos mais de R$3,6 milhões. Em 2025, R$1,06 milhão.

Palacete caro

Com emas, viveiros e até piscina olímpica, o Alvorada consumiu mais de R$2,5 milhões no Lula 3. A fatura do ano passado bateu os R$937 mil.

Casa esquecida

Usada em cinco eventos em 3 anos, a Granja do Torto também custou uma fortuna, superou R$1,5 milhão. Foram R$633 mil só em 2025.

Vai piorar

A fatura vai ficar pior, os dados de dezembro ainda não foram lançados. O gasto mensal dos palacetes chega até aos R$593 mil (setembro/25).

Alas do PT preferem Camilo no duelo com Ciro

Tem motivo para que Camilo Santana fique com a coordenação da campanha de Lula no Nordeste: o risco de humilhante derrota do PT em dois Estados, mesmo com a máquina na mão. No Ceará, Santana conseguiu eleger o sucessor Elmano de Freitas, mas cresce as os sinais de que o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Pesquisas que circulam entre petistas mostram o amplo favoritismo do principal adversário Ciro Gomes (PSDB), segundo apurou a Paraná Pesquisas.

Botão de pânico

O afastamento permite, por exemplo, que Santana dispute o governo cearense e empurre Freitas para o Senado na última hora.

Risco de vexame

A Bahia é outro Estado que preocupa o PT. O opositor ACM Neto tem dado canseira para o governador petista Jerônimo Rodrigues.

Estepe

Sem muita adesão ainda, mas já há defesa de testar o nome do ministro e ex-governador Rui Costa (Casa Civil) na Bahia. E não é ao Senado.

Com a barriga

Lula não irá aceitar o convite de Donald Trump para compor o Conselho da Paz, organizado pelo presidente dos Estados Unidos. A irritação da esquerda, no Brasil e mundo afora, é que iniciativas pela paz têm sido de Trump. Antes de negar o convite, o petista vai enrolar para responder.

Nikolas e a implosão

A chegada a Brasília da caminhada de Nikolas Ferreira (PL-MG) coincidirá com a implosão do prédio do velho Torre Palace. A chegada será na Praça do Cruzeiro, 3km da implosão e a 6km do Congresso.

Tá difícil

“A capivara deles está tão gorda que vai ser difícil segurarem por muito tempo”, diz o deputado Sanderson (PL-RS) sobre a suspeitíssima relação entre ministros do STF e o Banco Master.

Dá em nada

Caminha para dar em nada pedido de deputada petista para que Jair Bolsonaro perca a patente militar. O procurador-geral da Justiça Militar, Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo arquivamento do caso.

Home Office

A denúncia é do jornalista Otávio Neto (com vídeo e tudo): o advogado Fábio Trad, com boquinha na Embratur, não bate o ponto em Brasília. Fica em casa, em Campo Grande (MS), também gasta o tempo gravando vídeos pró-Lula. Trad já teria recebido mais de R$ 1 milhão em salários.

Caso de polícia

Guto Zacarias (União-SP) procurou a Polícia e o Ministério Público, nesta quinta (22). O deputado tem recebido, até via email, ameaças de tortura e morte, além de ofensas racistas. Coisa de nazifascistas de esquerda.

Sem regalia

Delegado Palumbo (MDB-SP) lamentou recentes casos criminosos que tem como autor bandidões reincidentes. O deputado lembra que é autor de projeto para acabar com a progressão de regime.

Município no vermelho

Sobre o reajuste de professores, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski, lembra que pequenas cidades terão que arcar com os custos. “mais uma vez bondade com chapéu alheio”.

Pensando bem...

...tem deputado caminhando por Justiça e ministro correndo dela.

PODER SEM PUDOR

Comigo mesmo

Convidada pelo colega Ney Suassuna (PMDB-PB) para acompanhá-lo a jantar oferecido ao príncipe Philippe, na embaixada da Bélgica em Brasília, a senadora Íris Araújo (PMDB-GO) fez piada: “Só se for para entrar de mão dada com o senhor. É para dar o que falar!” Ney Suassuna topou na hora: “Dar o que falar é comigo mesmo!”

