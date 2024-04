O transporte público do Brasil está colapsando?

Giba Um

Não se briga com Moraes. A gente se une a ele", de TARCÍSIO DE FREITAS // governador de São Paulo, dando sua 'receita" para aliados de Jair Bolsonaro.

O BNDES comandado por Aloizio Mercadante assinou com o ministro José Mucio (Defesa) um acordo: pela primeira vez, o banco usará sua expertise para fazer um detalhado levantamento de todo o patrimônio das Forças Armadas.



Mais: são quilômetros de fazendas, praias, prédios públicos e terrenos em áreas privilegiadas. O objetivo é avaliar o potencial financeiro das instituições e converter parte disso em recursos para os projetos militares.



Homenagem merecida



Grande parte das celebridades almejam desde o início de suas carreiras serem reconhecidos pelo seu trabalho e talentos. Alguns alcançam isso em vida, outras, infelizmente, tem o reconhecimento somente após seu falecimento. Nos Estados Unidos existe uma premiação dada exclusivamente em vida, para pessoas que contribuem para o enriquecimento da cultura norte-americana por meio do cinema e/ ou televisão que é entregue dede 1973. A entrega do 49ª Gala do AFI Life Achievement Award, considerado a “a maior honra do cinema americano” aconteceu no último sábado no Dolby Theatre de Hollywood e foi entregue para a modelo, atriz e produtora Nicole Kidman. A honraria que contou com a participação de vários amigos e do marido Keith Urban foi entregue pela veterana atriz Meryl Streep. Em seu discurso Kidman agradeceu a família e há vários diretores. “Você vai aonde há trabalho e onde você pode ganhar a vida. Você tenta e tenta conseguir um papel, e espera que alguém o escolha para o filme. Tive sorte, tive uma sorte incrível. Eu vim para a América”. “Acho que foi Andy Warhol quem disse: “Faça arte e deixe que os outros decidam se ela é boa ou ruim. Mas enquanto eles decidem, faça mais”. Entre os amigos presentes estavam Morgan Freeman, Reese Witherspoon, Naomi Watts, Zoe Saldana, entre outros.

“Imposto do pecado”



A lista de produtos “pecaminosos” não está fechada. A relação que consta do projeto de lei complementar da reforma tributária encaminhada por Fernando Haddad ao Congresso é apenas um ponto de partida. O governo pretende incluir o máximo possível de itens na lista do chamado “imposto do pecado”. Já se considera pedaços de cada segmento da economia que pode ser considerado um “herege”. Fora a batalha de lobbies que está por vir para retiradas de setores desse “purgatório tributário”. Hoje, o rol dos produtos a serem taxados pelo Imposto Seletivo (IE) é composto de veículos, embarcações, aeronaves, fumígenos, bebidas alcóolicas, bebidas açucaradas e minerais (ferro, petróleo e gás natural). E esses ainda podem ter a companhia de alimentos processados e açucarados e outros bens obtidos do extrativismo, como o carvão.



Impossível

O texto da reforma tributária diz que os novos impostos não onerariam os itens. Seria aplicado apenas para desestimular o consumo e uso. É praticamente impossível que essa intenção seja cumprida. Até Paulo Guedes sonhava que o Imposto Seletivo poderia ser uma contribuição para o equilíbrio das contas nacionais. Analistas acham que o novo imposto não deveria ignorar o mercado e achar uma regra de não engessamento dos percentuais de cada tributo na Constituição. Há muitos bilhões em jogo e lobbies gigantesco em ação. Olho vivo.



Verdadeiro motivo

A cantora e apresentadora Ivete Sangalo revelou durante entrevista no podcast PodPah qual foi o verdadeiro motivo que a fez deixar a Banda Eva, fazendo que a seguisse carreira solo, onde, o sucesso foi maior ainda. Contou que que já não concordava mais com algumas decisões dos outros membros. “Quando você não quer e não está disposta a compartilhar aquilo da maneira que está sendo proposta, você sabe que é hora de seguir seu caminho. Foi de uma forma muito honrosa em todos os aspectos. Me coloquei à disposição, eles entenderam que era meu momento de alçar novos voos”. Apesar de não concordar com algumas decisões Ivete disse que foi uma saída muito amigável, mas que ficou feliz com sua escolha.

Lula vs. bancada

Um ano e quatro meses depois de iniciar seu terceiro mandato, o presidente Lula mantém distância da bancada do partido que fundou há 44 anos. O presidente alega que os parlamentares não se empenham na defesa do Executivo. Nos dois primeiros mandatos a cena era diferente: em abril de 2003, perto de completar quatro meses no cargo e um dia antes de entregar ao Congresso as propostas de Reforma Tributária e da Previdência, Lula almoçou com os então 92 deputados da bancada do PT. A bancada também é mantida à distância por Rui Costa (Casa Civil).

Vida dura



O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, convocou representantes das centrais sindicais e associações de aposentados da Previdência na sexta-feira (26), em Brasília. A pauta passava pelas denúncias de que os vencimentos de milhares de benificiários têm sofrido descontos indevidos a título de contribuição para confederações e entidades de aposentados. Diante da polêmica, o INSS baixou um ato administrativo suspendendo todos os repasses a 29 entidades conveniadas até que os casos sejam averiguados. Ministério Público e Polícia Civil já estão em campo. Detalhe: tem entidades que só existe numa folha de papel.

Pérola

DOIS CONTRA

O STF absolveu um homem condenado por furtar 20 metros de fios elétricos e 10 lâmpadas de uma decoração em Florianópolis. Prevaleceu na 2ª Turma o voto do relator Gilmar Mendes, seguido pelos ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Kássio Nunes Marques e André Mendonça divergiram, mas foram vencidos. Gilmar recorreu ao princípio da insignificância e mencionou o baixo valor dos produtos (cerca de R$ 250), a única ofensiva de conduta e ausência de periculosidade da ação. O valor dos produtos é superior a 10% do salário-mínimo.



Dívidas trabalhistas

O falecimento do lendário Mario Jorge Lobo Zagallo (1931-2024) trouxe à tona uma questão preocupante em relação à sua herança. O herdeiro Mario César Zagallo, filho caçula e responsável pelo inventário, apresentou à Justiça do Rio relatório reservado revelando que em cinco contas o dinheiro somava apenas R$ 205 mil e as dívidas deixadas pelo ex-técnico passavam de R$ 465 mil. São dívidas trabalhistas de suas empregadas: R$ 115 mil de uma e R$ 350 mil de outra. Mas, Zagallo deixou três imóveis: dois apartamentos num condomínio na Barra da Tijuca e uma casa em Teresópolis, no Rio, que está à venda por R$ 2 milhões.

“BRASIL DE IDEIAS" 1

Virou moda seminários – e todos fora do país – organizados pro determinadas empresas, institutos jurídicos e até jornais de economia para discutir qualquer assunto sobre o Brasil. Figuras conhecidas são chamadas (tudo pago) e convidados pagam. Os ligados ao judiciário estão crescendo – e têm sua realização discutida. Agora, em Londres, aconteceu, entre os dias 24 e 26 no caro The Peninsula London Hotel, o 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, organizado pelo desconhecido Grupo Voto. Fora “ideias” secretas: jornalistas foram barrados.



“Brasil de ideias” 2

O que não faltou, no evento de Londres, foi uma lista de convidados ligados ao poder: três ministros do Supremo e, membros do STJ, PGR, ministro da Justiça, advogado-geral da União, diretor-geral da Polícia Federal, senadores e deputados. Esses ganharam passagens de primeira classe, jantares de R$ 2 mil e diárias de mais de 8 mil. Todas as despesas foram pagas por uma empresa de tecnologia digital.



Cigarros de cannabis

Ainda o “imposto do pecado”: a BAT Brasil, que integra a British American Tobacco, já está em campo. O cigarro eletrônico poderia ganhar um imposto menor do que os atuais, concentrados em nicotina. A companhia já estaria pronta para entrar imediatamente nos cigarros de cannabis, uma tendência mundial considerada inevitável dentro da BAT. Diversos países já liberaram os “cigarrinhos” e já se pode imaginar o tamanho da alíquota e a contribuição tributária que essa medida traria. Já se sabe que as cargas tributárias que poderão incidir nesses “produtos pecaminosos”: Cachaça (81,9%), cerveja (42,7%), chope (62,2%), cigarro (83,3%), espumante (59,5%), vinho nacional (44,7%), vinho importado (59,7%) e armas de fogo/ revolver (71,6%).

QUASE PARANDO

A meses de completar sete anos desde a celebração do primeiro acordo de leniência das grandes empreiteiras envolvidas na Lava Jato, o ritmo de pagamento é devagar: ainda faltam devolver R$ 7,8 bilhões. A Braskem, que tem o acordo mais pesado, passa dos R$ 2,8 bilhões, mas já quitou 75% do contrato, ou seja, R$ 2,5 bilhões. A OAS fechou acordo de R$ 1,9 bilhão e até agora, só pagou R$ 4,3 milhões. A Odebrecht devia R$ 2,7 bilhões e só pagou R$ 172,7 milhões (6,33%).

MISTURA FINA



O PROJETO do governo de desonerar 14 itens de alimentos da cesta básica é uma faca de dois gumes. De um lado, acena com o propósito de reduzir os preços dos itens essenciais aos menos favorecidos; de outro, levanta a dúvida sobre quem e como se controlará a queda do valor final ao consumidor. Na ditadura militar, a iniciativa só funcionou com o controle de preços, na época exercido pelo temido Conselho Interministerial de Preços.

ERA uma forma de evitar que as empresas, entre outras práticas, repassassem benefícios fiscais para o aumento de suas margens de lucro. Quem não cumprisse, era punido. A pergunta continua sem resposta: quem vai vigiar os preço?. Sobretudo em tempos digitais e com uma velocidade incontrolável de mudanças de toda ordem. Em 1986, o Plano Cruzado inspirou o surgimento dos “fiscais do Sarney”. Denunciavam remarcações indevidas e até davam “ordem de prisão” a gerente de supermercados.

JAIR Bolsonaro passou mal e teve que encerrar mais cedo sua agenda em Aracaju na semana passada. O calor da capital sergipana com sensação térmica de 34ºC teria contribuído para o quadro. Também resistiu a posar para fotos com figuras recém-chegadas ao PL que desejam disputar as eleições deste ano. antes de ir embora, disparou contra o MTST e voltou alegar inocência sobre a articulação golpista. Sobre um prédio uma bandeira foi estendida, onde se lia “inelegível”.

A MUBADALA voltou à carga para comprar a Invepar, holding de concessões controladas por Previ, Petros e Funcef. A companhia é considerada “uma máquina de triturar dinheiro. Nos últimos dois anos, teve prejuízo consolidado somados de R$ 500 milhões. Em 2021, o poderoso fundo árabe chegou a abrir tratativas com os fundos de pensão para a compra da Invepar, acabou ficando apenas com a concessão do metrô. De lá para cá, surgiu mais um personagem nesse enredo: a Monte Capital que, em 2022, assumiu 25% da Invepar.

Prezados leitores devido ao feriado do Dia do Trabalho (1º de maio) nossa coluna não será publicada, voltando normalmente no dia 2 de maio. FELIZ Dia do Trabalho para todos!

